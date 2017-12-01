В Удмуртии сформирован новый инженерно-саперный полк
В Республике Удмуртия сформирован инженерно-саперный полк Второй общевойсковой армии Центрального военного округа, сообщила пресс-служба округа.
Перед журналистами выступил временно исполняющий обязанности командующего Второй общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Роман Бердников.
Он добавил, что на месте дислокации в Удмуртии для военных созданы все жилищно-бытовые условия.
Перед журналистами выступил временно исполняющий обязанности командующего Второй общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Роман Бердников.
Сегодня в поселке Кизнер в Удмуртии состоялось первое построение личного состава нового инженерно-саперного полка, который сформирован в составе нашей армии- сказал Бердников.
Он добавил, что на месте дислокации в Удмуртии для военных созданы все жилищно-бытовые условия.
К концу года на вооружение полка по гособоронзаказу поступят самые современные образцы вооружения и военной техники- уточнил он.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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