В Удмуртии сформирован новый инженерно-саперный полк

Сегодня в поселке Кизнер в Удмуртии состоялось первое построение личного состава нового инженерно-саперного полка, который сформирован в составе нашей армии

К концу года на вооружение полка по гособоронзаказу поступят самые современные образцы вооружения и военной техники

В Республике Удмуртия сформирован инженерно-саперный полк Второй общевойсковой армии Центрального военного округа, сообщила пресс-служба округа.Перед журналистами выступил временно исполняющий обязанности командующего Второй общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Роман Бердников.- сказал Бердников.Он добавил, что на месте дислокации в Удмуртии для военных созданы все жилищно-бытовые условия.- уточнил он.