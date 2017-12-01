14:26 01 декабря

В Удмуртии сформирован новый инженерно-саперный полк

В Республике Удмуртия сформирован инженерно-саперный полк Второй общевойсковой армии Центрального военного округа, сообщила пресс-служба округа.

В Удмуртии сформирован новый инженерно-саперный полк


Перед журналистами выступил временно исполняющий обязанности командующего Второй общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Роман Бердников.


Сегодня в поселке Кизнер в Удмуртии состоялось первое построение личного состава нового инженерно-саперного полка, который сформирован в составе нашей армии
- сказал Бердников.

Он добавил, что на месте дислокации в Удмуртии для военных созданы все жилищно-бытовые условия.

К концу года на вооружение полка по гособоронзаказу поступят самые современные образцы вооружения и военной техники
- уточнил он.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:34
    ... новый полк... это если по максимуму, то около 2300-2500 чел.... не думаю что будет по макс., скорее всего средне- статистическое количество бойцов... request
    a.s.zzz888
    1. BecmepH Сегодня, 14:25
      Цитата: a.s.zzz888
      ... новый полк... это если по максимуму, то около 2300-2500 чел.... не думаю что будет по макс., скорее всего средне- статистическое количество бойцов... request

      Да уж... А меж тем, население посёлка не дотягивает до 10 тыс. человек.
      Пройдёт пару лет, начнётся ротация и разъедутся девки с сужеными по городам и весям необъятной России...
      BecmepH
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