14:28 01 декабря

Начинается ремонт ТАВКР "Адмирал Кузнецов"

Командующий Северным флотом РФ Николай Евменов сообщил о подготовке к началу ремонта тяжёлого авианесущего ракетного крейсера «Адмирал Кузнецов». Заявление Евменова приводит информационное агентство «Интерфакс»:
Он уже в ремонт поставлен, сейчас идут подготовительные мероприятия, он находится на судоремонтном предприятии. Всё идёт в соответствии с планами, никаких переносов не допущено.


Командующий СФ РФ отметил, что участие ТАВКР «Адмирал Кузнецов» в дальних походах в ближайшей перспективе не планируется.

Начинается ремонт ТАВКР "Адмирал Кузнецов"



Ранее сообщалось, что ремонт единственного авианосца российского Военно-морского флота начнётся в 2018 году, однако в Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) заявили, что готовы начать ремонтные процедуры уже в текущем году.

О том, какие именно сегменты корабля будут подвержены ремонту в первую очередь, официально не сообщается. По некоторым данным, речь может идти о ремонтных работах на силовых установках военного корабля и модернизации его радиотехнического оборудования.

Напомним, что ТАВКР "Адмирал Кузнецов" выполнял боевые задачи у берегов Сирийской Арабской Республики.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 52

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  1. СомневаюсьЯ Сегодня, 12:29
    К 2030 году будет готов...
    При этом денег перерасходуют в восемь раз, сроки перенесут трижды и сорвут, выполнят половину из намеченного...
    Виновных как всегда не найдут.
    СомневаюсьЯ
    1. Zibelew Сегодня, 12:33
      Цитата: СомневаюсьЯ
      К 2030 году будет готов...

      Главное процесс пошел. Кстати посмотрите на образцовое состояние территории завода.
      Zibelew
      1. The_Lancet Сегодня, 12:41
        Кстати посмотрите на образцовое состояние территории завода

        Состояние плохое sad .Вы это хотели сказать?
        И там будет проводиться ремонт корабля?
        На борту ТАВКР "Адмирал Кузнецов" имеется летный прототип нашего стелс бомбордировщика. К сожалению, в связи с развалом СССР, документация была продана американцам. Так у них и появился F-117

        Первый полёт самолёта F-117 это 1981 год
        The_Lancet
        1. Zibelew Сегодня, 12:55
          Разруха на территории. Фото новых котлов для авианосца.

          Цитата: The_Lancet
          Первый полёт самолёта F-117 это 1981 год
          Ну я так то пошутил F-117 по feel
          Zibelew
          1. Zibelew Сегодня, 12:56
            Котел крупным планом
            Zibelew
            1. AID.S Сегодня, 13:26
              Цитата: Zibelew
              Котел крупным планом

              Симменс? laughing
              AID.S
      2. Zibelew Сегодня, 12:42
        На борту ТАВКР "Адмирал Кузнецов" имеется летный прототип нашего стелс бомбордировщика. К сожалению, в связи с развалом СССР, документация была продана американцам. Так у них и появился F-117
        Zibelew
        1. Дедкастарый Сегодня, 12:56
          Цитата: Zibelew
          На борту ТАВКР "Адмирал Кузнецов" имеется летный прототип нашего стелс бомбордировщика.

          Судя по нотному ключу на фюзеляже-эскадрилья Титаренко... " в бой идут одни Старики".
          Дедкастарый
    2. Chertt Сегодня, 12:33
      Ну это уже смешно. Столько лет стоял на ремонте, потом, с горем пополам, сплавал в Средиземное море. И опять долговременный ремонт. Может целесообразнее списать из действующего состава ВМФ , и использовать его как учебный
      Chertt
      1. с-т Petrov Сегодня, 12:35
        На нем заменят котлы энергетической установки, вместо ракетного комплекса «Гранит» поставят более современный «Калибр», кроме того, обновят боевую информационную систему и средства ПВО корабля.


        добрый капитальный ремонт, а вы уже списывать готовы.
        с-т Petrov
      2. askort154 Сегодня, 12:38
        Chertt.....Ну это уже смешно. Столько лет стоял на ремонте, потом, с горем пополам, сплавал в Средиземное море. И опять долговременный ремонт. ..

        Было бы смешно, если бы не было так грустно.
        Похоже, Кузя достался нам от СССР, как чемодан без ручки.
        askort154
      3. Serg65 Сегодня, 13:28
        Цитата: Chertt
        Ну это уже смешно

        Смешно, когда вы купили самокат, а у него в этот же день колесо отвалилось! "Кузнецов" родился тогда, когда страна от макдональдса писала яблочным сиропом, а наличие в руках Кока Колы давало 100% вариант списание девушки! Он родился дефектным и 25 лет страна не могла этот дефект вылечить, дай бог сейчас вернут здоровье!
        Serg65
      4. Burbon Сегодня, 14:15
        Цитата: Chertt
        потом, с горем пополам, сплавал в Средиземное

        плавают отходы жизнедеятельности, а корабли ходят
        Цитата: Chertt
        Может целесообразнее списать из действующего состава ВМФ , и использовать его как учебный
        благодаря таким как вы - в 90 уже все списали, палубной авиации- Быть!
        Burbon
        1. Chertt Сегодня, 14:23
          Burbon Что то вы, как то странно заговорили, Не похоже на прежние комментарии, Извините если ошибаюсь....Но не вернулся ли Папа с работы и ни согнал ли сынулю с компа ?
          Chertt
    3. The_Lancet Сегодня, 12:34
      Командующий СФ РФ отметил, что участие ТАВКР «Адмирал Кузнецов» в дальних походах в ближайшей перспективе не планируется.

      В таком случае имеет ли смысл его вообще ремонтировать?
      На основе полученного опыта и с помощью Китая создать новый корабль
      The_Lancet
      1. с-т Petrov Сегодня, 12:36
        в Китае миллиард живет, и позволить себе могут. У нас и так верфи загружены все работой
        с-т Petrov
        1. xetai9977 Сегодня, 12:58
          "Американцы до сих пор не могут"
          ну куда уж бедным американцам против мощи "Кузи". Одним своим дымом любых буржуинов победит
          xetai9977
          1. Primoos Сегодня, 13:11
            Чето вся пин.достанская рать и вся НАТОвская шобла старалась не приближаться к этому дымящему, единственному, кое как не утонувшему. Если вы таких бздите, так что с вами будет, когда он из ремонта выйдет? Воронье слетелось, раскаркалось. В словоблудии соревнуются. Российский корабль свою боевую задачу выполнил! Это главное! А где были ваши дерьмократические утюги? Срали за углом? Пасть заткните! Вы дерьмо против русских моряков.
            Primoos
          2. хрыч Сегодня, 13:18
            Цитата: xetai9977
            Одним своим дымом любых буржуинов победит

            А сколько у Ильхама авианосцев? Наверное совсем не дымят wassat
            хрыч
            1. shans2 Сегодня, 13:35
              Амэрика с нами! (с)
              shans2
      2. хрыч Сегодня, 13:45
        Цитата: The_Lancet
        На основе полученного опыта и с помощью Китая создать новый корабль

        Пока все авианосцы Индии (Викрамадитья - Горшков) и Китая (Ляонин - Варяг), что в строю, сделаны нами и свой Шаньдунь, который спущен на воду и также копирует Варяг, все вышли с проекта, что и Кузнецов, а именно 1143 "Кречет". Скоро, как минимум 4 авианесущих крейсера, созданных по одному проекту будут угрожать американским интересам. Поэтому ваша реплика не совсем уместна. Если индусы отказались от ударного вооружения и систем ПВО, ПЛО в пользу авиакрыла, то китайцы ПВО, ПЛО таки оставили. Кузнецов же, несет 12 ПКР, которые несомненно поменяют на сверхзвуковые Ониксы и гиперзвуковые Цирконы, а также в арсенале будут стратегические (кроме модернизации силовой установки однозначно), ПВО и ПЛО будут также усилены современными системами. Поэтому ожидается после модернизации, весьма грозный и уникальный Крейсер с возможностями авиакрыла и мощнейшими ударными, благодаря дальним и естественно ядерным КР. По сути будет самый мощный и универсальный корабль. Авианосцы США - плавучие аэродромы и вне АУГ действовать не могут, ПВО, ПЛО, противокорабельное и стратегическое-ударное вооружение несут другие суда соединения. Крейсер способен выполнять боевую задачу самостоятельно.
        хрыч
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:31
    Командующий СФ РФ отметил, что участие ТАВКР «Адмирал Кузнецов» в дальних походах в ближайшей перспективе не планируется.

    ... ну так если планируют разобрать и модернизировать, то какие ему "дальние походы"... у пирса он надолго...
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 12:59
      За неимением иного, нужно модернизировать этот. А на металлолом пустить это проще - вон, у Украины спросите. wink
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 13:08
        Максим, добрый день! hi , слишком много желающих его порезать , с чего бы это?
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 13:11
          Привет, Виктор! hi С того, что некоторым внушили что России не нужен авианосец, от слова "вообще". negative
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 13:14
            А кто их спрашивать будет , пусть сидят ровно. Вот показатели :

            Цитата: Андрей из Челябинска
            Читаю комментарии, и просто "восхищаюсь". Люди дорогие, Вы возьмите хотя бы википедию и посмотрите, когда ремонтировался Кузнецов.
            Корабль в эксплуатации с 1991 года. Первый ремонт - 1996-8, несерьезный, затянулся из за недостатка финансирования
            2001-04 год - в среднем ремонте. Опять же, можно было сделать куда быстрей, давали бы деньги вовремя
            2008 г - 7 мес в ремонте
            2015 г - 4 мес в ремонте
            2016 г - 6 мес в ремонте
            С 1991 г по 2017 г, на секундочку, 26 лет прошло НИ ОДНОГО КАПРЕМОНТА! А в прочих ремонтах корабль меньше 7 лет простоял, т.е. менее 28% общего времени, и то - преимущественно в 90-е начало 2000-х потому что денег не было и ремонты тянулись в бесконечность. Да ему любой АВ США обзавидуется, с таким КОН-ом laughing
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 13:18
              Полностью поддерживаю Андрея из Челябинска и плюсую ему! good
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 13:20
                Так что все нормально будет с Кузей , он ещё послужит.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 13:28
                  Назло всем злопыхателям и хоронителям. yes
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 13:30
                    Да на них никто внимания не обращает , пусть продолжают завидовать США.
                    Идущий
  3. mvg Сегодня, 12:36
    Пару месяцев в строю, пару истребителей утопил, нанес "неприемлимый ущерб" ДАИШ и снова, на свое "родное" место, в сухой док, на ремонт. Очередные 40+ млрд. рублей вбухивать.
    Уж он отремонтируется-модернизируется и покажет супостатам "кузьма маму".
    P.S.: По-ходу слишком грубо.
    mvg
    1. sogdy Сегодня, 14:06
      Цитата: Идущий
      А кто их спрашивать будет , пусть сидят ровно. Вот показатели :

      Цитата: Андрей из Челябинска
      Читаю комментарии, и просто "восхищаюсь". Люди дорогие, Вы возьмите хотя бы википедию и посмотрите, когда ремонтировался Кузнецов.
      Корабль в эксплуатации с 1991 года. Первый ремонт - 1996-8, несерьезный, затянулся из за недостатка финансирования
      2001-04 год - в среднем ремонте. Опять же, можно было сделать куда быстрей, давали бы деньги вовремя
      2008 г - 7 мес в ремонте
      2015 г - 4 мес в ремонте
      2016 г - 6 мес в ремонте
      С 1991 г по 2017 г, на секундочку, 26 лет прошло НИ ОДНОГО КАПРЕМОНТА! А в прочих ремонтах корабль меньше 7 лет простоял, т.е. менее 28% общего времени, и то - преимущественно в 90-е начало 2000-х потому что денег не было и ремонты тянулись в бесконечность. Да ему любой АВ США обзавидуется, с таким КОН-ом laughing
      sogdy
  4. Джек О’Нилл Сегодня, 12:39
    Да распилить его и забыть. Но авик (полноценный), разумеется нужен, если мы хотим быть в океане на правах морской державы.
    Легче новый полноценный авик построить, чем с "Кузей" возиться. Тряхнуть слуг народа, там и найдутся деньги.
    Джек О’Нилл
    1. с-т Petrov Сегодня, 12:41
      Легче новый полноценный авик построить, чем с "Кузей" возиться.


      начинай с послеобеда

      Тряхнуть слуг народа, там и найдутся деньги.


      деньги тут даже меньше чем полбеды
      с-т Petrov
    2. Greenwood Сегодня, 13:07
      Цитата: Джек О’Нилл
      Да распилить его и забыть.
      Лучше уж продать индусам или Ирану.
      Greenwood
      1. sogdy Сегодня, 14:09
        Цитата: Greenwood
        Greenwood

        Мне таки очень интересно происхождение ЮАР-овского ника. Причем, времен апартеида.
        sogdy
        1. Greenwood Сегодня, 14:12
          Цитата: sogdy
          происхождение ЮАР-овского ника. Причем, времен апартеида.
          Шта?
          Greenwood
          1. sogdy Сегодня, 14:27
            Международную известность имеет только один Гринвуд - алмазные копи.
            sogdy
    3. НЕКСУС Сегодня, 14:21
      Цитата: Джек О’Нилл
      Да распилить его и забыть.

      Как это делали с ТУ-160? Вы ,батенька не 90-е живете под матрассами,чтоб пилить то,что не вами создано было.
      НЕКСУС
  5. Миханище Сегодня, 12:40
    Молодцы, ребята! В принципе, должен получиться отличный авианосец. К тому же, вооружённый как крейсер!!!
    Американцы до сих пор не могут решить этот вопрос, а наши уже давно сделали.
    Миханище
    1. donavi49 Сегодня, 13:53
      Что они решить не могут? 72 самолета против 18 - при водоизмещении 100 и 62 тонн. Соответственно. При этом в число 72 - входят самолеты ДРЛО, а также Хорнеты которые взлетают на максимальном взлетном. В число 18 входят МиГи-29К и Су-33 - которые взлетают не на максимальном взлетном (только с 3 позиции, которая не используется).

      Я уже молчу про тайминги работы группы. По факту американцы всю группу выбрасывают очень оперативно - а потом нормально принимают. Ночью или днем. У Кузи - все сложно. Как только начали работать плотно - сразу утопленики пошли. И даже проектные тайминги и близко до американцев не доходят.

      Остальное? Проектно - да Кузя должен был быть половинкой Кирова по ударной мощи. Но по факту - это не нужно оказалось. И комплекс угробили на конкретном корабле. И вообще стараются пропихнуть вырезку его и переделку под разное полезное - как сделали китайцы на Варяге/Ляолине.

      ПВО - так и Нимитца тоже ближняя зона неплохая. Но американская концепция предполагает применение авианосца в составе крупной корабельной группировки. Эсминцы и крейсеры - справятся с воздушными целями, помогут авиагруппе уничтожить наземные и корабельные цели. В самом авианосце - весь упор сделан на мощное авиационное крыло, высокую автономность в БД, высокую частоту вылетов. В ущерб остальному - которое ложится на плечи корабельной группе. Кузя универсальный солдат - который сам должен вести бой со всеми. Отсюда в каждой компоненте отдельно - он слабенький. По проекту. Сейчас все хуже.
      donavi49
      1. sogdy Сегодня, 14:15
        Цитата: donavi49
        72 самолета

        с дальностью 500 км.
        Цитата: donavi49
        против 18

        с дальностью 2000 км.
        Про вооруженность ваще малчу.
        Да и задачи разные. С двух раз догадаешься?
        sogdy
  6. Ихрек Сегодня, 12:43
    Всё зависит насколько эффективно будут потрачены средства. А по большому счёту лучше ремонт, чем постройка нового для современной России (денег как всегда нет, хорошо хоть народ ещё держится).
    Ихрек
    1. sogdy Сегодня, 14:19
      Цитата: Ихрек
      Всё зависит насколько эффективно будут потрачены средства.

      Так ить уже обсудили. "И времени на достройку не дают!" (с) (Задание Клеопатры/Миссия Клеопатра)
      sogdy
  7. Андрей из Челябинска Сегодня, 12:59
    Читаю комментарии, и просто "восхищаюсь". Люди дорогие, Вы возьмите хотя бы википедию и посмотрите, когда ремонтировался Кузнецов.
    Корабль в эксплуатации с 1991 года. Первый ремонт - 1996-8, несерьезный, затянулся из за недостатка финансирования
    2001-04 год - в среднем ремонте. Опять же, можно было сделать куда быстрей, давали бы деньги вовремя
    2008 г - 7 мес в ремонте
    2015 г - 4 мес в ремонте
    2016 г - 6 мес в ремонте
    С 1991 г по 2017 г, на секундочку, 26 лет прошло НИ ОДНОГО КАПРЕМОНТА! А в прочих ремонтах корабль меньше 7 лет простоял, т.е. менее 28% общего времени, и то - преимущественно в 90-е начало 2000-х потому что денег не было и ремонты тянулись в бесконечность. Да ему любой АВ США обзавидуется, с таким КОН-ом laughing
    Андрей из Челябинска
    1. КОСМОС Сегодня, 13:47
      Цитата: Андрей из Челябинска
      С 1991 г по 2017 г, на секундочку, 26 лет прошло НИ ОДНОГО КАПРЕМОНТА! А в прочих ремонтах корабль меньше 7 лет простоял, т.е. менее 28% общего времени, и то - преимущественно в 90-е начало 2000-х потому что денег не было и ремонты тянулись в бесконечность. Да ему любой АВ США обзавидуется, с таким КОН-ом

      Корабль стоит, а службу несет!
      З.Ы. ТАВКР "Адмирал Кузнецов" ИДЕАЛЬНЫЙ АВИАНОСЕЦ! В СССР умные люди были. Плюсы: 1. Котлотурбинный! здесь смеються только глупые последователи Илона Маска, а ТАВКР и на дровах куда надо пару раз в жизни дойдет! 2. Самовзлетающие самолеты! Сопите не сопите, но Это будущее! нафига тогда Американцам F-35В? 3. Ракетный, это вам не охраняемая плавмастерская Нимиц))), это еще и Ракетный Крейсер! А еще собственное ПВО, ПЛО! В общем-то и без соправождение кого хочет нагнет. Это у американцев авианосец лучший спорно, а Кузнецов лучший и беспорно! Минусы: да их просто нет! России не надо "авианесущих корыт" типа Форда, никаких атомных, это удел крейсеров типа Петр -1, никаких 90 самолетов, как говорят американцы " если нехватит 6, то и нехватит и 36! И не надо никаких атомопароэлектрокатапультоносцев))) К нему бы еще три, именно таких же!
      КОСМОС
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 14:25
        Это вообще к чему было?:)
        Андрей из Челябинска
  8. Alexey-74 Сегодня, 13:00
    И разберитесь с взлетно-посадочной палубой и тросами.
    Alexey-74
  9. Sergey53 Сегодня, 13:37
    Думаю про систему торможения самолётов не забудут. Два самолёта потеряли, хватит думаю.
    Sergey53
  10. Vik66 Сегодня, 13:49
    Главное процесс пошел. Кстати посмотрите на образцовое состояние территории завода.

    А его что, прям у причальной стенки ремонтировать будут ? А сухой док и все такое ? Я почему спрашиваю - не моряк ни разу, но я думал кап.ремонт - это более трудоемкое занятие и требует определенных условий. what
    Vik66
    1. sogdy Сегодня, 14:24
      Цитата: Vik66
      А сухой док и все такое ?

      А вывешивать как будете? На такой длине металл гибкий.
      sogdy
  11. q75agent Сегодня, 14:06
    Цитата: Vik66
    Главное процесс пошел. Кстати посмотрите на образцовое состояние территории завода.
    А его что, прям у причальной стенки ремонтировать будут ? А сухой док и все такое ? Я почему спрашиваю - не моряк ни разу, но я думал кап.ремонт - это более трудоемкое занятие и требует определенных условий.

    есть для него сухой док , в пос Рослякова базировался раньше , где сейчас не знаю , я проходил срочную службу на Кузе 1993-1995 и в доке мы этом стояли , котлы уже тогда ремонт проходили , кто если служил , должен вспомнить как мазут в ведрах таскали ..... wink
    q75agent
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