Начинается ремонт ТАВКР "Адмирал Кузнецов"

Он уже в ремонт поставлен, сейчас идут подготовительные мероприятия, он находится на судоремонтном предприятии. Всё идёт в соответствии с планами, никаких переносов не допущено.

Командующий Северным флотом РФ Николай Евменов сообщил о подготовке к началу ремонта тяжёлого авианесущего ракетного крейсера «Адмирал Кузнецов». Заявление Евменова приводит информационное агентство «Интерфакс» Командующий СФ РФ отметил, что участие ТАВКР «Адмирал Кузнецов» в дальних походах в ближайшей перспективе не планируется.Ранее сообщалось, что ремонт единственного авианосца российского Военно-морского флота начнётся в 2018 году, однако в Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) заявили, что готовы начать ремонтные процедуры уже в текущем году.О том, какие именно сегменты корабля будут подвержены ремонту в первую очередь, официально не сообщается. По некоторым данным, речь может идти о ремонтных работах на силовых установках военного корабля и модернизации его радиотехнического оборудования.Напомним, что ТАВКР "Адмирал Кузнецов" выполнял боевые задачи у берегов Сирийской Арабской Республики.