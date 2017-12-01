От Савченко потребовали объяснений за слова о войне на Донбассе, высказанные в Польше

Не Украина начала войну. Войны начинают политики, политики их заканчивают.

Потому что те, кто её начинали, Путин и Порошенко, не смогут её закончить. Война на Донбассе закончится, когда уйдут либо оба этих политика, либо один из них.

С каких это пор у нас господин Порошенко стал Украиной? Это две разные вещи. Украина войну не начинала. Войну начинала Россия, точнее Путин вместе с Порошенко.

Надежда Савченко, вернувшись из польского города Познань, в эфире одного из украинских телеканалов оказалась вынуждена разъяснять своё заявление, сделанное о войне на Украине перед польскими студентами и преподавателями университета. Напомним, что депутат ВРУ Н.Савченко в Познани высказалась о том, что войну начала не Украина, а политики.Из заявления Надежды Савченко:В эфире украинского телеканала Савченко пояснила, что войну можно закончить лишь теми политиками, которые еёСавченко:Далее Надежда Савченко добавила, что не понимает, почему принято отождествлять Украину с Порошенко.Из заявления нардепа ВРУ:Далее Савченко начала размышлять о вариантах избрания «ответственного президента Украины», приведя даже пример избрания Папы римского. При нардеп ВРУ перепутала конклав с анклавом.