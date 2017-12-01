14:24 01 декабря

От Савченко потребовали объяснений за слова о войне на Донбассе, высказанные в Польше

Надежда Савченко, вернувшись из польского города Познань, в эфире одного из украинских телеканалов оказалась вынуждена разъяснять своё заявление, сделанное о войне на Украине перед польскими студентами и преподавателями университета. Напомним, что депутат ВРУ Н.Савченко в Познани высказалась о том, что войну начала не Украина, а политики.

Из заявления Надежды Савченко:
Не Украина начала войну. Войны начинают политики, политики их заканчивают.


В эфире украинского телеканала Савченко пояснила, что войну можно закончить лишь теми политиками, которые её не начинали.


Савченко:
Потому что те, кто её начинали, Путин и Порошенко, не смогут её закончить. Война на Донбассе закончится, когда уйдут либо оба этих политика, либо один из них.


Далее Надежда Савченко добавила, что не понимает, почему принято отождествлять Украину с Порошенко.

Из заявления нардепа ВРУ:
С каких это пор у нас господин Порошенко стал Украиной? Это две разные вещи. Украина войну не начинала. Войну начинала Россия, точнее Путин вместе с Порошенко.


Далее Савченко начала размышлять о вариантах избрания «ответственного президента Украины», приведя даже пример избрания Папы римского. При нардеп ВРУ перепутала конклав с анклавом.


Использованы фотографии: 112 Украина
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Комментарии 13

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  1. Александр 3 Сегодня, 12:49
    Так глядишь и до истины дойдут."Кто начал продолжает войну со своим народом"
    Александр 3
    1. Шура пермский Сегодня, 12:55
      Я теперь тоже украшку с петькой парашкой ассоцирую-пьяная наглая вечно на паперти…
      Шура пермский
      1. Кроу Сегодня, 13:19
        Надя таким образом дала понять – Петя уходи, ведь от Вовы не дождёмся!
        Потому что те, кто её начинали, Путин и Порошенко, не смогут её закончить. Война на Донбассе закончится, когда уйдут либо оба этих политика, либо один из них
        Кроу
    2. Primoos Сегодня, 13:02
      Конечно справедливо было бы Надию удавить в застенках кровавой гебни, но получилось тоже неплохо. Теперь ее удавят в застенках ещё более кровавой каклятской гестапо. Язык у Надии без костей. При полном отсутствии мозгов это смерти подобно.
      Primoos
  2. Копчёный Сегодня, 12:53
    Сепарка проклятая. Надеюсь СБУ ей займётся по полной!
    Копчёный
    1. 210окв Сегодня, 13:01
      Вот тогда ей век свободы не видать.. crying
      Цитата: Копчёный
      Сепарка проклятая. Надеюсь СБУ ей займётся по полной!
      210окв
  3. inkass_98 Сегодня, 13:00
    Все-таки несколько шестеренок у нее в голове отсутствуют или еще на место не встали. Когда до нее накоконец-то допрет, что это не Путин начал донецкие города обстреливать и убивать луганских жителей, а все-таки Турчинов (даже не Порошенко) и его шобла, тогда можно будет признать, что вна б/У что-то меняется к лучшему в плане психического здоровья.
    inkass_98
  4. AID.S Сегодня, 13:00
    Война на Донбассе закончится, когда уйдут либо оба этих политика, либо один из них.

    Изящно намекнула, учитывая "неуходимость" Путина. Придется "уходить" Порошенку.
    AID.S
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 13:02
    Из заявления нардепа ВРУ:
    С каких это пор у нас господин Порошенко стал Украиной?

    ... ну хоть тут она сказала то - что есть...
    a.s.zzz888
    1. Идущий Сегодня, 13:04
      Скоро и самой Украины , в её нынешнем состоянии , не будет.
      Идущий
  6. словак Сегодня, 13:16
    Савченко не решилась признать себя убийцей? На ее руках есть кровь не только военных, но и мирных жителей, а это преступление, за которое следовало бы расстрелять, а не предоставлять трибуну.
    словак
    1. Sergey53 Сегодня, 13:34
      Кто же сам на себя пальцем покажет?
      Sergey53
  7. Sergey53 Сегодня, 13:33
    Вообще-то войну развязал пастор Турчинов и псы "правосеки".
    Sergey53
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