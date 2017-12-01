14:25 01 декабря

Витко рассказал о лидерстве Черноморского флота в текущем году

Корабли Черноморского флота продемонстрировали наибольшую наплаванность во всем ВМФ России, это было связано, в том числе с выполнением боевых задах в рамках сирийской операции, передает РИА Новости заявление командующего ЧФ адмирала Александра Витко.



Важной задачей была доставка грузов для обеспечения деятельности сил ВМФ и ВКС в Сирийской Арабской Республике. Ее решали большие десантные корабли и суда обеспечения флота. В целом экипажи наших кораблей и судов большую часть года провели в море, а не у причала,
сказал Витко в интервью газете «Красная звезда».


По его словам, «если сравнить наплаванность кораблей Черноморского флота в 2017 году с аналогичным показателем других флотов ВМФ РФ, то можно увидеть, что черноморцы хотя и ненамного, но все же опередили в этом плане Северный флот, в 1,5 раза превзошли моряков Тихоокеанского флота и в три раза – коллег с Балтики».

В итоге по столь важному для моряков показателю, как наплаванность, Черноморский флот в лидерах,
сказал командующий.

Он также отметил, что в этом году впервые на ЧФ с борта фрегата «Адмирал Григорович» было отработано применение беспилотника.

Одной из особенностей боевой учебы в 2017 году стало формирование в соответствии с требованиями начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ и командующего войсками ЮВО разведывательных огневых и ударных контуров. В минувшем учебном году была начата их подготовка с использованием беспилотных летательных аппаратов,
пояснил Витко.

Он сообщил также, что «в ходе учений управление беспилотниками передавалось на находящиеся в море корабли, отрабатывались в интересах корабельной ударной группы тактические приемы поиска и обнаружения целей, выдача данных наведения, целеуказания и контроль результатов нанесения удара».

Использованы фотографии: http://rg.mirtesen.ru
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Комментарии 15

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  1. AID.S Сегодня, 12:46
    Чета небритый какой-то.
    AID.S
    1. Дедкастарый Сегодня, 12:52
      Цитата: AID.S
      Чета небритый какой-то.

      а адмирал,не приглашал вас целоваться...
      Дедкастарый
      1. Идущий Сегодня, 13:02
        “Одной из особенностей боевой учебы в 2017 году стало формирование в соответствии с требованиями начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ и командующего войсками ЮВО разведывательных огневых и ударных контуров. В минувшем учебном году была начата их подготовка с использованием беспилотных летательных аппаратов,
        пояснил Витко.


        Только не сбавлять темпов , а про небритость - это смотря как увидеть.
        Идущий
    2. askort154 Сегодня, 12:54
      AID.S....Чета небритый какой-то.

      Дома не ночевал. С бала на корабль. yes
      askort154
    3. Skay Сегодня, 12:55
      Бритый. Но усатый.

      Про наплав - отрадно. Движение - жизнь. Так держать!
      Skay
    4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:59
      AID.S Сегодня, 12:46 Новый
      Чета небритый какой-то.

      ... это у него усы... на старые фото посмотреть - у него редкие усы... главное чтобы в голове было...
      a.s.zzz888
      1. Джедай Сегодня, 13:09
        Продолжая тему усов и для поднятия настроения:
        Джедай
    5. 210окв Сегодня, 13:04
      Вопрос внешнего вида будем обсуждать или то что он сказал?За идеалом внешнего вида-это к Мишико,галантерейщику напарнику кардинала..Рошен'е
      Цитата: AID.S
      Чета небритый какой-то.
      210окв
    6. Serg65 Сегодня, 13:38
      Цитата: AID.S
      Чета небритый какой-то.

      Монитор протирали?
      Serg65
  2. 210окв Сегодня, 12:55
    По его словам Балтийский флот у пирса что ли простоял?
    210окв
    1. askort154 Сегодня, 13:08
      [210окв....По его словам Балтийский флот у пирса что ли простоял?

      "Морские волки" Балтику за МОРЕ не считают.
      askort154
    2. Serg65 Сегодня, 13:41
      Цитата: 210окв
      По его словам Балтийский флот у пирса что ли простоял?

      Просто адмирал промолчал, какие корабли больше всего находились в походах! Использование БДК вместо транспортов - это не заслуга, а безнадёга!
      Serg65
  3. Sergey53 Сегодня, 13:30
    Черноморский флот работает на славу. С полной нагрузкой.
    Sergey53
  4. МорякЧФ Сегодня, 13:38
    Как в добрые советские времена!
    МорякЧФ
  5. Doliva63 Сегодня, 14:16
    А чё, рука выше не поднимается? И мне уже не интересно, что он там сказал, ибо "козыряющих" не уважаю.
    Doliva63
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