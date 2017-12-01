Витко рассказал о лидерстве Черноморского флота в текущем году
Корабли Черноморского флота продемонстрировали наибольшую наплаванность во всем ВМФ России, это было связано, в том числе с выполнением боевых задах в рамках сирийской операции, передает РИА Новости заявление командующего ЧФ адмирала Александра Витко.
По его словам, «если сравнить наплаванность кораблей Черноморского флота в 2017 году с аналогичным показателем других флотов ВМФ РФ, то можно увидеть, что черноморцы хотя и ненамного, но все же опередили в этом плане Северный флот, в 1,5 раза превзошли моряков Тихоокеанского флота и в три раза – коллег с Балтики».
Он также отметил, что в этом году впервые на ЧФ с борта фрегата «Адмирал Григорович» было отработано применение беспилотника.
Он сообщил также, что «в ходе учений управление беспилотниками передавалось на находящиеся в море корабли, отрабатывались в интересах корабельной ударной группы тактические приемы поиска и обнаружения целей, выдача данных наведения, целеуказания и контроль результатов нанесения удара».
Важной задачей была доставка грузов для обеспечения деятельности сил ВМФ и ВКС в Сирийской Арабской Республике. Ее решали большие десантные корабли и суда обеспечения флота. В целом экипажи наших кораблей и судов большую часть года провели в море, а не у причала,сказал Витко в интервью газете «Красная звезда».
По его словам, «если сравнить наплаванность кораблей Черноморского флота в 2017 году с аналогичным показателем других флотов ВМФ РФ, то можно увидеть, что черноморцы хотя и ненамного, но все же опередили в этом плане Северный флот, в 1,5 раза превзошли моряков Тихоокеанского флота и в три раза – коллег с Балтики».
В итоге по столь важному для моряков показателю, как наплаванность, Черноморский флот в лидерах,сказал командующий.
Он также отметил, что в этом году впервые на ЧФ с борта фрегата «Адмирал Григорович» было отработано применение беспилотника.
Одной из особенностей боевой учебы в 2017 году стало формирование в соответствии с требованиями начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ и командующего войсками ЮВО разведывательных огневых и ударных контуров. В минувшем учебном году была начата их подготовка с использованием беспилотных летательных аппаратов,пояснил Витко.
Он сообщил также, что «в ходе учений управление беспилотниками передавалось на находящиеся в море корабли, отрабатывались в интересах корабельной ударной группы тактические приемы поиска и обнаружения целей, выдача данных наведения, целеуказания и контроль результатов нанесения удара».
Использованы фотографии: http://rg.mirtesen.ru
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