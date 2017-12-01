Витко рассказал о лидерстве Черноморского флота в текущем году

Важной задачей была доставка грузов для обеспечения деятельности сил ВМФ и ВКС в Сирийской Арабской Республике. Ее решали большие десантные корабли и суда обеспечения флота. В целом экипажи наших кораблей и судов большую часть года провели в море, а не у причала,

В итоге по столь важному для моряков показателю, как наплаванность, Черноморский флот в лидерах,

Одной из особенностей боевой учебы в 2017 году стало формирование в соответствии с требованиями начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ и командующего войсками ЮВО разведывательных огневых и ударных контуров. В минувшем учебном году была начата их подготовка с использованием беспилотных летательных аппаратов,