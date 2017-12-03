Итоги недели. В Европу на «Арматах»

Покаялся? Не смешите...

Слабо верится в чистосердечное раскаяние Филарета. Но уж, если такой упёртый начал прогибаться, то что-то действительно кардинально меняется. Похоже, начался передел православного церковного бизнеса.

Согласен, я и сам не очень верю в искренность его слов. Скорее всего мы имеем дело, с очередной провокацией, такой же, как было появление самой т.н. УПЦ КП. Ну, подумайте сами, с чего бы вдруг раскольник, благословлявший карателей АТО, вдруг озаботился братскими узами? Раскаялся? Тогда номером первым в его письме, должно было бы стать покаяние в содеянном, а именно: в церковном расколе, благословении убийств мирян. Но этого в письме - нет!

Скорее... это всего лишь хуторская украинская хитрозадость, видимо Филарет что-то учуял, вот и захрюкал о примирении...

P.S. Того гляди, скоро услышим, как бандеровские упыри заорут: - "Филаряку на гиляку!"

Помирает старый бандеровец, зовёт сыновей....

-Привезите мне секретаря партийного...

Привезли, мешок с головы сдёрнули...

-Прымай меня в партию, красный!

-Ты что, чтобы тебя - в партию?

В затылок упирается ствол, секретарь дрожащими

руками выписывает партбилет, берёт взносы

и сваливает, пока сынки стоят обалдевшие.

-Помираю я сынки.. .Ещё одним коммунякой меньше будет!

Это не моя тема и я заранее извиняюсь, если скажу что-то глупое.

Первое - Гражданин Денисенко, если я правильно понимаю, после того, как был подвергнут анафеме, не имеет права носить монашеское имя Филарет.

И второе - когда с Украины начинаются разговоры о прощении и братстве - значит грядет очередная дележка имущества.

Стратегическое мЫшление

Требуешь от людей большей производительности ... плати также больше.

Сейчас средняя планка ограничена финансовыми органами РОССИИ 25-30 тысяч рублей при этом власти хотят, чтобы мы работали как стахановцы, а получали как негры в ЮАР в прошлом столетии.

Вообще Собянин ведет политику тотальной урбанизации Москвы, ликвидируя дома с малым количеством людей и строя мега жилые дома с максимальным количеством жильцов... Причем в добровольно-принудительном порядке как это всегда делается в РОССИИ... И это понятно почему... на кону громадные деньги.

Мне такое очень не по душе... контроль властей над личной жизнью человека приобретает тотальный характер. Вас нигде не оставят в покое.

Ещё немного, и всё Замкадье будут планомерно ровнять бульдозерами и строить поля для гольфа для Нелишних... а выход на пенсию будут считать уголовным преступлением... выселением на какой-нибудь остров в море Лаптевых.

Меня уже давно мучает вопрос: у нас чиновники становятся такими политически и социально аморфными инфузориями-туфельками, без стыда и совести, или они такими родились и мимикрировали под нормальных людей?

Глубинные спутники

Может, пора вводить статьи УК за саботаж в стратегически значимых областях науки и промышленности, А так же приравнять глупость и некомпетентность к вредительству.

Ага, и сажать будут тех самых кладовщиц и инженеров, они же крайние будут.

менять систему поиска "козлов отпущения", и считаю что надо начинать с головы, и виноват всегда руководитель, т.е. генеральный директор. Только внедрив эту практику можно надеятся что руководители предприятий будут обеспокоены положением дел на своем предприятии и проводить модернизацию производства. Возьмём к примеру НПО имени Лавочкина о котором говорится в статье. Его генеральный директор Лемешевский Сергей Антонович и по совместительству господин Лемешевский ещё и депутат Московской областной Думы. Я думаю, что если бы Лемешевский не сидел на двух стульях сразу и не занимался бы законотворчеством, а занимался бы своим предприятием, вникал в вопросы откуда закупается припой и прочее, думал бы как повысить качество, ракеты бы не падали, а если не справляешься - уголовная ответственность и следующий руководитель задумается. Пока руководство не за что не отвечает - порядка не будет.

Хорошо бы было, если бы премьер министр это было бы призвание и зарплата у него была ну тысяч 30 к примеру, а хочешь денег - иди в бизнес.

Теперь-то всё ясно...

По-моему, называть украинцами людей, которые подняли Русскую весну, которые за русскость свою, за Россию умирают - перебор. Такой перебор, что просто за гранью.

Та шо там спорить. У одного командировка закончилась, прислали другого.

Власть всегда востребована в любом государстве, даже в самопровозглашенном.Только не всегда во власть попадают идейные борющиеся за благо народное.Настоящих буйных мало,вот и нету вожаков.

Вышлите партию «Калашей»...

А какие шансы у ракеты долететь до цели? Она была принята на вооружение в 1968 году. В то время они были наверно очень угрожающими. Но не сейчас.

Достаточные для американского беспокойства.

В нормальных государствах, есть такая тенденция, модернизировать вооружение (возможность которой, создаётся грамотными конструкторами, ещё на стадии проектирования). То, что было раньше, уже далеко не то, что есть сейчас.

ВМФ России больше не нужны корабли

Больше всего понравилась эта фраза:

–Как говорил классик: сам знаю о бедах Отечества, но досадно, когда иностранец разделяет со мной эти чувства.

Прям в точку...

Россия - вполне разумно - делает сейчас упор на малые ракетные корабли,

потому что нет денег на большие.

Малые ракетные корабли, которые пульнули " по бармалеям" в Сирии, почему начался визг запада, да все эти кораблики могут входить в водоёмы западной части России, Волга, Кама, другие реки, по каналам в крупные озёра, не говоря о Каспии, и ищи их на НАШИХ просторах, а дальность стрельбы Калибров 2,6 тыс. км., это заявленная. А фактическая? Даже при этой дальности накрываем британский остров, вся Европа под обстрелом, часть Африки, часть Азии. Правильно отметил автор, нужно вдумчиво относится к созданию оружия, это не пуговица, хотя для её создания тоже нужны технологии и чем технологичнее продут, тем больше вероятность какого-либо сбоя. Не зря ВВП, два раза в год проводит совещания по ВПК, результаты видны, да и Министр обороны, Начальник Генерального штаба, да и все остальные замы постоянно находятся в командировках, не говоря уже о конструкторах, технологах, директорах, работников Науки начиная от академиков, трудятся ТОВАРИЩИ, трудятся, и вот это радует. Да есть недостатки, но пример Крыма когда была создана система не доступности, пример Сирии внушает хороший ОПТИМИЗМ. Рачительность, вдумчивость, учёт всех вызовов, профессионализм, талант всех кто создаёт оружие в купе с мастерством, волей, самоотверженностью наших военных создаёт щит РОДИНЫ.

А кто заправлял натовские танки в годы холодной войны?

Статистика ФТС отражает товарооборот с территорией, не выделяя товарообмен с ЛДНР. По этим данным выводы делать нельзя.

Роптать нет смысла. Россия с Украиной не находятся в состоянии войны. А бизнес, он и есть бизнес, и ничего личного.

Роптать нет смысла. Так же как и нет смысла осуждать дедушку президента Буша, который продавал горючку Гитлеру в то время как США официально были союзниками СССР. Очень похожая ситуация:

«Фактически, ни один танк, САУ и бронетранспортер с дизелями "Дойц" или половинками танковых движков не сдвинулся бы с места без российского топлива».

Оказывается, достаточно просто перекрыть трубу, и ВСУ не сможет подтянуть артиллерию и подвезти снаряды, для обстрелов ЛДНР. Которыми так возмущаются в той же России!

То есть с одной стороны гумконвои и военторг для ЛДНР, а с другой стороны горючка для ВСУ.

Получается, что Россия заботится о том, чтобы украинцы убивали друг друга побольше и подольше, а олигархи (все как один "русские"), чтобы зарабатывали свои миллиарды на крови славян.

В России действительно славяне у власти?

О тьюторах и компетенциях

Жёлтая пресса для селедки.

целенаправленная работа. вредительство. скоординированный саботаж.

Парочку таких умных законодателей к ответственности привлечь с вопросом кто надоумил- остальные такие под шконки сами забьются.

Ну а дальше по накатанной - родитель№1, родитель№2, человеки третьего пола.

Сплошная серость

обидно, что для того чтоб заявить о беспределе - нужен какой-то клоун из ЕС - Хуг, а не вилы и топоры местных жителей.

Ну и вилы и топоры, конечно, разные бывают, согласно времени.

Хотя понимаю, что ночью организовать сопротивление от захвата такой структуры даже как ВСУ - проблема.

Но елы-палы, не звать же клоуна из ЕС, когда твой дом перешел под контроль укробанды. Травить их медом как дед травил в 14 году. Улыбаться и травить.

С 1978 по 1988 год мне пришлось создавать на Украине предприятия и НИИ (6 ГУ МРП СССР). Это Киев, Хмельницкий, Одесса, Львов, Червоноград. Сейчас эти предприятия разорены и ликвидированы как и 14 других, созданных до меня в других городах. Неужели все новым руководителям министерств России придется повторять. Жаль, что сил уже нет, а то бы помог.

Заявил Захарченко..Что зеркально ответит. И? Фаберже не позволяет?

Кто бы мог подумать: граждане не любят своих убийц. Какая, право, жалость.

Сокращение контингента в Сирии: неожиданное или ожидаемое?

Нужно срочно эту статью отправить Путину. Похоже, он таки не всё знает, делая опрометчивые заявления о сокращении присутствия ВКС в Сирии!

Скорее всего, очередная дымовая завеса, под прикрытием которой что-то отработавшее вывезти, что-то новенькое подвезти. Было уже раньше какое-то объявленное на весь мир сокращение, после которого только пух полетел от бородатых.

Не стоит придавать большого значения словам Герасимова. Помнится, год назад вообще речь шла о выводе всей группы ВКС. Никто ничего никуда выводить не собирается. Это заявление — запудривание мозгов потенциальным друзьям, врагам. Военная хитрость )))

Будет вам Олимпиада!..

В общем, МОК решает, быть РФ на Олимпиаде или нет, а Ким Чен Ын — быть ли Олимпиаде.

Уже писал, что нужно поздравить товарищей из КНДР с эпохальным достижением. Они так-таки сделали это и создали ракету, уверенно поражающую большую часть территории США. Теперь США не смогут их безнаказанно бомбить.

Но вот связи между этим событием и участием наших спортсменов на ОИ в ЮК, на мой взгляд, нет.

КНДР действительно легко может сделать так, чтобы игры не состоялись, но вопрос: а зачем им это? Спорту высших достижений они большого внимания не придают, так что если даже их чего-то там лишат, то им на это наплевать. КНДР могут заблокировать Олимпиаду, если США и ЮК будут совершать провокационные действия, но, вероятнее всего, во время ОИ Южная Корея будет вести себя тихо.

Срывать ОИ только ради нас или ставить их проведение в зависимость от участия спортсменов РФ в КНДР точно не будут. Точнее, это возможно, только если мы им предложим что-нибудь чрезвычайно ценное для них.

Например, полное снятие ограничений на торговлю и экономическую деятельность.

Раскулачить принцев: новая финансовая стратегия короля

Вот нам с кого нужно пример брать! Это же какие бабки можно в казну вернуть!

Как говорит русская народная мудрость: пока толстый сохнет, худой сдохнет.

В Саудовской Аравии себестоимость добычи нефти как бы не самая низкая в мире. Так что не сильно-то США их задушили. Сильно ударили по карману, не спорю.

Госдеп против «Турецкого потока»

Есть такое место на планете Земля, куда не суется звездно-полосатый нос?

Так, гляди, и задушат оба потока, пользуясь своим беспредельным влиянием…

Проходит их время, вредить и мешать будут, но задушить уже не получится.

Надеюсь, придёт время, когда всем их хамство надоест, и страны начнут нагибать таким же макаром подматрасников. Что тогда будет?

Про коридоры и помидоры

А чего истерить-то, мы же не просто так, мы помидоры покупаем.

Если НАТО это не нравится, то пусть исключают Турцию из своей бандитской организации.

Так турки прямо в полете наши борты, идущие домой, помидорами и грузят! Чтобы мы не гоняли их порожняком!

Это они строительство "Турецкого потока" контролируют.

Программа на светлое будущее

Перевод экономики на военные рельсы может быть сделан достаточно просто.

1. Объявляется ситуация форс-мажора.

2. Все имеющиеся ценники в рублях переводятся в у.е. (условные единицы) без изменения рублёвых цифр.

3. Обозначается значение у.е. из расчёта 1 г золота = 2500 рублей 2017 года или 1 р. 2017 г. = 1 у.е. = 0,4 мг золота.

4. Весь безнал в рублях переводится в у.е., т.е. в граммы золота. Теряется возможность конвертации в другие валюты, т.к. безналичных рублей больше не существует.

5. Все наличные рубли полностью сохраняют хождение и могут быть обменены на золото с налогом в 1%, который состоит из 0,5% в фед. бюджет + 0,4% банку, осуществившему обмен, + 0,1% в ЦБ для борьбы с фальшивомонетничеством (разработкой более защищённых банкнот). Т.е. при покупке 100 г золота клиент оплачивает 101 г рублями = 252500 наличных рублей. Безналичные граммы золота в золото конвертированы быть не могут.

А мне казалось, что Кремль может только стрелки переводить, а тут аж цельные рельсы. Интересно, как это будет выглядеть в рамках нашей очень рыночной экономики? А вывоз капитала отменят вместе с енотами?

Как жаль, что от нашего оборонного завода в городе остались фундамент и несколько стен!

"Военные рельсы"… Если большая часть предприятий принадлежит или зарубежным владельцам, или оффшорным бенефициарам, или "трастам"… И что он собрался переводить, когда вся экономика в чужих руках, непонятно. Вначале нужна национализация, а уж потом…

Коллеги! Какие рельсы? Какие военные? Они не в состоянии деоффшоризацию с полноценным импортозамещением провести! А тут аж целая мобилизация. И тем более экономики. Да и как трубу будут переводить на эти самые рельсы? Ведь весь смысл нынешней экономики РФ — это обмен нефти и газа на бумажные и электронные дензнаки вероятного противника, внушительная доля которых немедленно возвращается туда, откуда пришли.

Да вы что! Как смеете вы усомниться в блестящей экономической политике России? Сказал наимудрейший — как громом ударило. Раскатилось и… затихло, мужики перекрестились, и дальше всё пошло по накатанной.

Хороший комментарий! Можно добавить ещё о закупке Россией 6 тыс. тракторов в Чехии! Контракт на три года! Чего мобилизовать будем?! Даже трактора делать разучились! Делаем импортные легковушки?! Делаем на импортном оборудовании и по их лекалам. Своих инженерных кадров в проектировании и исследовании нет. Поэтому вся мобилизация окончится пшиком, как и деоффшоризация. Все эти переброски войск — это игра в солдатики. Без своего сельского хозяйства и своего станкостроения никакой обороны и наступления не будет. Сельское хозяйство — это не только производство зерна, как думает наше правительство. Это и животноводство, и селекция, и удобрения, и техника, и научные исследования. То же самое и со станками. Это сегодня можно станки закупать там. В случае войны их тебе продавать никто не будет. Поэтому это предупреждение, чисто предвыборный пиар!

Танк с «критическим недостатком»

"У командира должна быть возможность высунуться из люка на верхушке танковой башни, чтобы оценить обстановку на поле боя"… О, богатый немецкий опыт Второй мировой американцы переняли.

Нет, это богатый опыт Голливуда, вспомнилась "Ярость". Когда командиры танков армии США, как суслики, во время боя торчали из люков, а Бред Питт и вовсе без шлема. Ох уж эти "эксперты"!

Да уж, очередной американский аналитег в области пистолетных войск бронетанкового флота высказал своё икспердное мнение.

Как "эксперт" в авиации, я авторитетно заявляю, что в американском F-35 должна быть возможность для пилота высунуть наружу голову в полете, чтобы оценить обстановку.

Правильно. Сидеть надо в открытой кабине, как в И-16. Там ведь тоже поначалу закрытая была... У ТБ-3 тоже прогрессивная конструкция кабины пилота, всё вокруг видно.

В Европу на «Арматах»

Шо, опять? Недавно полосатые разрешили нам на Европу не нападать, а теперь снова? Не будем!!!

Дебилизм… в другом: в новой программе вооружений ставка сделана на ядерные силы сдерживания в первую очередь, а не на сухопутные. То есть это банальное наглое вранье. А остальное — это уже подгонка вранья под тезис "Русские идут!" На это только один ответ может быть: вешайтесь, урки!)

Ибо мы зайдем к ним в "глубокий тыл": через Африку, Южную Америку) И не танками вовсе)) Европа — это гиблое место, место гибели, где они нам долго готовили яму, куда сами и упадут, когда придет время, которое работает против них в Европе, обтоллерастенной и насилуемой мигрантами… а мы их закопаем. Пусть топчутся и изгаляются, тупицы, клоуны) А сами пока пойдем по континентам марш-броском, где еще нормальные мужики есть, человеческие существа в природе, а не гибриды человека и козла в виде Бафомета!)…

Всё это напоминает анекдот: «Ой, мужчина, я вас боюсь!» — «Помилуйте, леди, вы на девятом этаже, а я на третьем». — «А я спущусь».

А по факту исторически за 1000 лет угроза сухопутного вторжения была из Европы в Россию. Причём не просто угроза, а и вторжение, и войны, и после очередных люлей европейцы лет 50 сидели тихо и смирно.

Да, читая исторические исследования разных годов, убеждаешься в этом. Но конец всегда был один.

Эффект разорвавшейся бомбы: именно так можно охарактеризовать реакцию на сообщение о том, что глава непризнанной Украинской Православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет направил примирительное письмо Патриарху Кириллу. И несмотря на все последующие попытки смазать этот факт со стороны пресс-секретаря главного раскольника Украины Евстратия Зори, УПЦ КП была вынуждена признать, что факт имел место быть, хотя «это не совсем то, что все о нем подумали»…Кто-то всёрьез решил, что облачившийся в рясу благословитель братоубийц покаялся? Нет, конечно. Основная думка этого письма от Денисенко заключалась в том, чтобы Православная церковь дала бы его УПЦ КП «самостийность» - официально. Чтобы потом г-н Денисенко и его соратники ещё активнее стали отжимать церкви, монастыри, земли и кропить дурман-водой всевозможных добробатовцев, для которых главный прихожанин выделяет земельные наделы на кладбище.Мэр Москвы Сергей Собянин:В общем, мы снова оказались непроходимо невписавшимися в рынок. Нам же ясно говорят – если на селе и в провинциальных городах работы нет – то бросайте к такой-то бабушке свои дома и – в Москву, в Москву. Возьмёте ипотеку ляма на 3-4, чтобы купить однушку на 22-м этаже новостройки в чистом поле – поле чистом «Большой Москвы» - километрах всего в 30-40 от ближайшей станции метро. А что? Это ж реальный выход. Вся «невписавшаяся» Россия съедется поближе к первопрестольной, кружком обоснуется – вот же ж заживём. А что с огромными территориями делать? Кемская волость – да забирайте... Не вписалась...Вот это умы так умы! Стратеги одарённые.На неделе произошла неудача с российской ракетой, которая не смогла вывести на околоземную орбиту 26 спутников, преимущественно зарубежных. Кто виноват? Что делать?Вот мы тут возмущаемся, а спутники были чьи? – правильно – в основном ненашинские, забугорные. А оно нам надо, забугорные на орбиту выводить? – Конечно, нет. Вот секретный сотрудник и перенацелил ракету с орбиты на море-окиян. Если уронили какой-то из наших спутников, так то ж для отвода глаз, чтобы сексота никто не вычислил. Говорите, после этого нам перестанут доверять партнёры? Ну, это уж тогда к Дмитрию Рогозину и его батутам.В общем, предложение такое – секретного сотрудника наградить тремя орденами и внеочередными как званием, так и отпуском. А то ишь они спутники там на наших мощностях полюбили в космос выводить!..По словам Леонида Пасечника, ставшего новым руководителем республики, на уходе Плотницкого «сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии».В общем и целом всё примерно так: одни украинские шпигуны, ловко вычислив других украинских шпигунов и задержав до табуна украинских шпигунских диверсионно-разведывательных групп в малосемейках Луганска, предотвратили зрадоперемогу. Третьи украинские шпигуны, окопавших в кабинетах власти, раскатали под орех четвёртых украинских шпигунов, но немного не рассчитали силы и до открытия второго дыхания сдали свои позиции настоящим патриотам ЛНР, которые, выждав время, разоблачили всех – от первых до четвёртых. Ну, теперь-то всё ясно...Все больше американских экспертов приходит к выводу, что дорогостоящие и громоздкие авианосцы США вряд ли могут представлять серьезную угрозу России. Дело в том, что развитие ракетных технологий позволяет РФ держать эти вооруженные до зубов корабли на приличном расстоянии.Да что там «убийцы авианосцев». Тут в США в очередной раз пришли к выводу о том, что винтовки М16 пора менять, так как они окончательно перестали быть эффективными в условиях современного боя. Поговаривают, что пора создавать оружие нового поколения с бОльшим калибром, который был бы более эффективным к современным средствам защиты. А вы говорите – почему у ИГИЛ (*запрещено в РФ) не М16, а «Калаши»?.. Вот потому и «Калаши», что полевые командиры, высылая отчёты о «проделанной работе» в Пентагон, пишут:Так по этим письмам целые слушания в Сенате пришлось созывать – по вопросу «Как помочь игиловским партнёрам, но не за счёт спонсирования российской экономики?»Разоблачение либеральных мифов о слабости отечественного ВМФ, устаревании корабельного состава при отсутствии строящейся замены, медленных сроках постройки кораблей и общей бесполезности флота.А что, так всё правильно. Если в России есть 15 млн «условно лишних» людей, то на кой России военные корабли? Самолёты тоже на кой?.. Артиллерия, бронетехника, заводы... Это ж очевидно – чем меньше людей, заводов и кораблей, тем больше нас будет любить Запад. А разве не к этому надо стремиться?.. Конечно, к этому – будем ждать поношенной джинсы и жУвачку. Макдональдсов ещё понастроят – не жизнь, а малина. А мы тут о каких-то рабочих местах в сельской местности, о кораблях и загруженности заказами отечественных заводов. Надо за такое покаяться... Перед Западом – на коленях.За прошедшие после переворота в Киеве годы новый режим нашел надежный способ "борьбы с Россией", обзаводясь фирмами и даже странами-прокладками. Это позволяет утверждать, что "Украина не закупает российский газ". Очень удобная схема развешивания лапши по ушам, но затратная. Ведь все дополнительные посредники берут плату за свои услуги. Плюс за счет более длинного плеча доставки дорожает и сам газ. Плюс неизвестная сумма исчезает в руках чиновников, ответственных за принятие решения, у кого именно покупать в ЕС российский газ.Вопрос о заправке военной техники не праздный. Только он не единственный в своём роде, и родиться должен был как минимум в прошлом веке. Кто заправлял натовские танки в Европе во времена Холодной войны? Ведь нефтепровод «Дружба» был построен ещё в то время, когда у руля страной находились вроде бы не те, кого сегодня принято называть эффективными менеджерами. В общем, вопрос «заправки» растянулся на десятилетия. Ведь бизнес, оказывается, и при строительстве коммунизма – бизнес. Китайцы вон точно не дадут соврать.Как пишет издание URA.RU, с 1 декабря текущего года уральским учителям будет запрещено называть русский язык родным. С таким уведомлением выступил заместитель начальника отдела службы по надзору в сфере образования и науки Екатеринбурга Евгений Николаев во время совещания в 104-й городской гимназии.Когда нет единой образовательной концепции, и когда даже чиновники Минобрнауки толком не знают, какую цель преследует современное образование (помимо цели воспитания «эффективного менеджера), эпизоды с языком и кающимися в Германии мальчиками будут возникать всё чаще. Знания, умения и навыки на бумаге заменили умным словом «компетенции», учителей – «тьюторами» и «модераторами», и дожидаются некого образовательного прорыва. На фоне того, что одни (по-настоящему талантливые дети) добиваются крупных успехов на международных олимпиадах, растёт и ширится серая масса «компетентных» выпускников, для которой Жуков – это «вроде певец», а Сталинградская битва – либо «что-то из танчиков», либо та, где был «так называемый котёл».Заместитель министра по вопросам беженцев украинского правительства Георгий Тука заявил, что Херсонская, Одесская, Николаевская, Харьковская и Закарпатская области могут войти в состав России, если Украина смирится с потерей Донбасса.А потом на Украине заявили, что никаких сёл в серой зоне они не захватывали, так как все сёла им и так принадлежали целиком и полностью. Минские соглашения? – Не, говорят, не слышали... Как не слышали, говорят, и о наличии серой зоны.А в Европе ничего не слышали, говорят, о третьем транше для Украины.Вот так и живут... «Революция гидности», чё уж...Обозреватель Е. Даманцев считает неожиданностью заявление начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова о подготовке к «существенному сокращению» численности российского военного контингента на территории Сирийской Арабской Республики.«Учитывая даже тот факт, что за несколько дней до этого российский лидер Владимир Путин, на встрече с президентом САР Башаром Асадом, анонсировал скорое завершение антитеррористической операции на сирийском театре военных действий, в реальности ситуация выглядит значительно сложнее и непредсказуемей, нежели в ходе консультаций между высокопоставленными представителями командования армий и оборонных ведомств дружественных государств», — пишет автор.Картина сложилась следующая. В провинциях Латакия, Хама, Идлиб и Халеб и Дамаск наблюдается полное оперативно-стратегическое превосходство Сирийской арабской армии (САА) и вооружённых сил Турции. С другой стороны, по поводу ситуации в районе русла Евфрата (в провинции Дейр-эз-Зор) ещё очень рано говорить о стратегическом успехе.Российские спортсмены, результаты участия которых на Олимпийских играх в Сочи аннулировал МОК, отказались от выполнения требований олимпийского комитета. Напомним, что в течение последнего времени МОК, руководствуясь обвинениями со стороны ВАДА, заявил о лишении наград нескольких членов сборной России. После этого российскую сборную переместили с 1-го на 6-е место в общекомандном зачёте, что является беспрецедентным для всей олимпийской истории событием — событием, говорящим о том, что теперь результат показывают не спортсмены на стадионах, лыжных, бобслейных, биатлонных трассах, а чиновники, в кабинетах по фотографиям подсчитывающие царапины на пробирках.Тем временем произошло другое событие. Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало ряд заявлений представителей руководства страны об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», способной нести ядерную боеголовку. Ракета пролетела более 950 км и упала в японской экономической зоне примерно в 250 км от префектуры Аомори. Диктор ЦТАК громогласно сообщила гражданам КНДР (а в первую очередь гражданам США), что испытанная ракета «способна уничтожить любой объект на всей территории Соединённых Штатов Америки».Есть мнение, что Пхеньян может создать такие условия, что Зимние Олимпийские игры будут отменены. Причём создать «условия» в самый неподходящий момент для тех, кто игры проводит исключительно по своим правилам. И гарантией для проведения игр в Пхёнчхане станет присутствие там северокорейских и российских спортсменов, выступающих под флагами своих стран, а не под «нейтральными».«Обеспокоенности» по поводу Олимпиады уже высказаны.Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин заявил, что Пхеньян, осуществляя свои ракетные пуски, ставит под угрозу безопасность спортсменов на Зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.В Париже заявили, что французскому олимпийскому комитету, возможно, придётся принять решение об отказе от участия в зимней Олимпиаде 2018 года спортсменов Пятой республики. На Елисейских полях отмечают, что французские спортсмены «опасаются угрозы со стороны Северной Кореи». Видимо, кто-то в Париже всерьёз решил, что Ким Чен Ын отдаст приказ «бахнуть»…В общем, может сложиться даже так, что никаких флагов на Олимпиаде не будет, потому как не будет и самой Олимпиады. Да и зачем она нужна? Развивайте настоящий любительский спорт, дамы и господа. Спорт для людей, а не для дельцов и тотализатора.В Саудовской Аравии из пятизвездочного отеля Ritz-Carlton начали выпускать «заключенных». Не за просто так, а за выкуп. Одним из первых свободу получил 65-летний принц Митаба бен Абдалла. Это стоило ему "всего" 1 млрд. долларов. Многим из его товарищей по заключению это будет стоить гораздо дороже.Всего власти планируют конфисковать в казну примерно 800 млрд. долларов, 100 млрд. из которых, по словам наследного принца Мухаммеда бен Салмана, арестованные уже согласились внести.История с заключением десятков членов королевской семьи, чиновников и миллиардеров Саудовской Аравии началась с помощи американских спецслужб, которые вскрыли заговор против короля и передали ему данные о планах заговорщиков. Вероятнее всего, заговорщиков просто предали сами американцы, которые таким образом помогли решить сразу две проблемы пока еще здравствующему королю Салману. Во-первых, он получил отличный повод избавиться от конкурентов на престол, а во-вторых, это, возможно, отсрочит на несколько лет банкротство величайшего нефтяного королевства в мире, в которое еще недавно никто не верил.Резервы Саудовской Аравии стремительно тают. Если ничего не изменится (то есть цена на нефть не вырастет хотя бы до 70$ за баррель), то ЗВР страны хватит еще лет на пять-шесть. Примерно столько же продержатся и ее суверенные фонды, которым еще надо будет суметь вытащить свои деньги из американских ценных бумаг. Сегодня они продают самые ликвидные активы, с которыми все просто, покупатели на них есть. А далее будет труднее: надо будет продавать оставшееся либо с большим дисконтом, либо ЗВР будут таять быстрее нынешних темпов и крах экономики Саудовской Аравии наступит раньше.В общем, как полагает обозреватель Ю. Подоляка, можно сказать, что «план удушения России низкой ценой на нефть не удался». Москва «уже справилась по большей части со своими проблемами и с оптимизмом смотрит в будущее, а вот главный союзник Вашингтона в регионе, видимо, получил смертельный удар». И ему остаётся последнее средство — раскулачивать своих принцев!Власти США выступают против реализации проекта «Турецкий поток», сообщает «Expert Online» со ссылкой на «Reuters».Заместитель помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Джон Маккаррик заявил, что Вашингтон выступает против строительства газопровода, по которому Россия планирует осуществлять поставки топлива в Турцию.Не только против «Турецкого потока» возражает Госдеп. Представитель ведомства также отметил, что США рассчитывают, что газопровод «Северный поток-2» в Германию не будет построен. Маккаррик отметил, что, если сделка «Газпрома» с партнерами из ЕС будет реализована, американские власти изучат «контуры» соглашения, чтобы принять решение о санкциях в адрес европейских компаний, участвующих в проекте.Откуда такая прыть Госдепа?От мистера Трампа. Тот давно продвигает интересы своих газовиков в Евросоюзе. В Госдепе, впрочем, этого и не скрывают. Вот и Маккаррик заявляет, что США «работают» с европейскими союзниками над созданием необходимой инфраструктуры для увеличения поставок в Европу американского газа.То, что у мистера Трампа и его подчинённых может показаться политикой, на самом деле является экономикой.Подтверждается информация о том, что отдельные российские самолёты, входящие в состав ВКС РФ, осуществляют перелёты в Сирию из России (и обратно) через воздушное пространство Турции. Так, нашли своё подтверждение сообщения о том, что военный транспортник ВКС РФ Ил-76МД накануне, поднявшись в воздух с аэродрома Хмеймим в сирийской Латакии, осуществил перелёт через воздушное пространство Турции, приземлившись в итоге на подмосковном аэродроме Чкаловский. Информация такого рода публикуется на западных порталах, которые отслеживают перемещение авиации различного типа в режиме реального времени.Эти сообщения вызвала бурную реакцию в блоке НАТО. Отдельные натовские государства особенно болезненно восприняли сведения о предоставлении натовской Турцией коридоров для пролётов самолётов ВКС РФ. Удивляться тут нечему: в НАТО Россию называли угрозой №1 для Североатлантического альянса. Теперь, видимо, Турцию тоже запишут во враги альянса. Во внутренние.По словам президента РФ Владимира Путина, крупные российские предприятия, частные либо государственные, должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы и производству военной продукции.Способность экономики «быстро увеличивать объёмы оборонной продукции и услуг в нужное время – одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства», отметил президент. «К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности», — добавил он.Такое мнение В. Путин высказал на совещании с руководством Минобороны РФ, оборонно-промышленного комплекса, главами министерств и регионов.Совершенно очевидно, добавим, что Кремль отнюдь не готовится превратить всю страну в некий военный лагерь, готовящийся к какой-то третьей мировой войне, чью тему искусственно раздувают в США и в Европе (часто в Прибалтике и Польше, редко в Швеции и Дании). Заметно другое: Москва намерена поставить промышленность на своего рода советские рельсы, когда оборонный процесс имел важнейшее значение: наладить деятельность предприятий таким образом, чтобы они могли выпускать продукцию не столько исключительно военную, сколько двойного назначения.Отсюда и тезисы президента о необходимости перехода предприятий на выпуск оборонной продукции, что позволит обеспечить военную безопасность государства. При таком подходе предприятия, в том числе частные, будут способны перейти на выпуск вооружений, техники, боеприпасов.Это своего рода шаг к советской плановой экономике, ибо без планов, без плановых оборонных заказов подобная «модернизация» немыслима. Насколько подобные планы Кремля реалистичны? Готов ли ВПК, в том числе частный бизнес, устранять недоработки, решать существующие проблемы и переходить на военные рельсы?Сегодня преждевременно говорить об этом. Это, по сути, признаёт сам президент, когда отмечает, что «необходимо ещё раз проанализировать возможности оборонных предприятий по оперативному наращиванию объёмов производства военной продукции».Тем не менее, словесно обозначен новый вектор развития отечественной экономики: оборонно-промышленный. И руководство государства стремится придать этому новому направлению серьёзный темп развития.Издание «The National Interest» опубликовало интервью с сотрудником Центра военно-морского анализа США Майклом Кофманом, в котором этот эксперт утверждает, что необитаемая башня, главная инновация российского перспективного танка Т-14 "Армата", является и его критическим недостатком.«У командира должна быть возможность высунуться из люка на верхушке танковой башни, чтобы оценить обстановку на поле боя. Нельзя полагаться только на датчики: они могут быть выведены из строя вражеских огнём», — заявил Кофман.О том, что высунувшийся по пояс из брони командир танка также рискует попасть под огонь противника, эксперт отчего-то умолчал. Вероятно, гуманный противник XXI века исключает саму возможность поражения живой силы и бьёт только по датчикам.«Сухопутный поход» русских на Запад уже подготавливается. Русская армия «готовится к следующей большой войне», пишет один известный аналитик, указывая на новое грозное оружие Путина — танки «Armata».Намёки аналитиков на «сухопутный поход» русских и «сетецентрическую войну», вероятно, берут начало от программы перевооружения армии России. 2020 год — это время запланированных поставок в войска танков «Армата». К 2020 году, как заявил на форуме «Армия-2017» заместитель министра обороны Юрий Борисов, армия России получит до ста новых основных боевых танков на платформе «Армата».Очевидно, аналитики, чьё мнение транслируют американские издания, объединяют русские новые танки, БМП и БТР в единое целое — в концепцию «сетецентрических войн», когда умные машины, напичканные электроникой, ведут слаженно боевые действия по единой программе. Поэтому-то русские и поставят их в войска в одно время.Выходит, 2020 год станет страшным годом для Европы. Будет выражено очень много «озабоченностей»!