14:27 01 декабря

В НАСА разработали «непробиваемую» шину

Инженеры НАСА недавно создали новую уникальную шину, которая могла бы помочь улучшить езду по труднопроходимой внеземной местности, сообщает MixedNews со ссылкой на futurism.com.



«Оттолкнувшись от оригинальной концепции – металлических колес со стальными пружинами – которая помогла лунному багги оставить след на поверхности Луны, команда изобретателей применила новые достижения в области материаловедения. В результате получился новый тип металлической пружинной шины из никель-титанового сплава вместо стали», – говорится в материале.


Сообщается, что этот сплав позволяет материалу перестраиваться на атомном уровне, не деформируясь – «когда сплав находится под нагрузкой, он может вернуться в свою первоначальную форму после её снятия, поэтому он еще известен как "сплав памяти"».

Новое колесо не предназначено для использования на Земле, но в будущем может найти применение и в земных условиях, если будет разработано соответствующее покрытие, выдерживающее трение.

Как отмечает ресурс, «в будущем могут появиться новые сплавы, которые придадут колесам новые свойства, и, возможно, эти разработки помогут появлению нового поколения непробиваемых шин».

Люди готовятся к расширению своего присутствия на других близлежащих планетах. «В ближайшем будущем Илон Маск планирует доставить людей на Красную планету, так что мечты о космической эпопее продолжают приближаться к реальности. Этим первопроходцам в космических путешествиях и исследованиях нужны новые технологии, чтобы преуспеть в своих различных амбициозных миссиях», – заключает издание.

Использованы фотографии: НАСА
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Комментарии 13

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  1. san4es Сегодня, 13:09
    В НАСА разработали «непробиваемую» шину

    Во время работы над созданием непробиваемой шины ученые взяли за основу проект пружинной покрышки, над которым трудились специалисты компании Goodyear. Конструкцию собрали из высокотехнологичных материалов, а основа приспособления состоит из многочисленных пружинок из сплава никеля и титана,

    san4es
    1. Zibelew Сегодня, 13:12
      Насчет безвоздушных колес. В США уже используют безвоздушные колеса. Пишут, что безвоздушные шины Michelin X Tweel c посадочным диаметром 16,5 дюйма для погрузчиков начнут продаваться в России следующей весной. Стоимость пока не определена, но в США, где эти колеса производятся и уже пару лет продаются, они стоят порядка 900$ за штуку.

      Zibelew
      1. Идущий Сегодня, 13:24
        Так называемая бусматика используется ещё с середины прошлого века.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 13:31
          Мне вот что непонятно:
          В НАСА разработали «непробиваемую» шину

          И в чём её непробиваемость? Если имели ввиду "неубиваемость", то так и писали бы...
          Джедай
          1. Хагалаз Сегодня, 13:45
            Да вроде по теме всё. Можно ведь сказать проколол шину, а можно пробил. Гвоздем, саморезом. В асфальтовой колдобине можно получить боковой пробой. На другой планете это могут быть острые камни.
            Хагалаз
  2. Кроу Сегодня, 13:09
    [/quote]Оттолкнувшись от оригинальной концепции – металлических колес со стальными пружинами – которая помогла лунному багги оставить след на поверхности Луны[quote]

    Так эту покрышку в наса сделали или в Голливуде!?
    Кроу
    1. 210окв Сегодня, 13:18
      У меня вопрос по другому..НАСА что теперь в подмастерьями у Маска?
      Цитата: Кроу
      Оттолкнувшись от оригинальной концепции – металлических колес со стальными пружинами – которая помогла лунному багги оставить след на поверхности Луны

      Так эту покрышку в наса сделали или в Голливуде!?
      210окв
  3. словак Сегодня, 13:10
    Сколько миллиардов стоила разработка технологи, которая, возможно, никогда не понадобится? Переняли опыт Роснано? Тогда НАСА стоит подумать над привлечением Чубайса директором
    словак
    1. BlackMokona Сегодня, 13:18
      Почему никогда не понадобится? НАСА весьма регулярно шлёт Марсоходы на Марс.
      BlackMokona
      1. Zibelew Сегодня, 13:21
        А может понадобится. Колесо не боится проколов. А то большие колеса не всегда можно безопасно использовать.
        Zibelew
    2. Вадим237 Сегодня, 13:18
      Миллиардов ни сколько - всего несколько миллионов учитывая и предыдущие опыты.
      Вадим237
    3. Santa Bear Сегодня, 13:19
      Что значит никогда не понадобится? Написано же - для космических аппаратов технология, не для повседневного использования на Земле. Насколько она рабочая и актуальная- это другой вопрос уже. Но точно небесполезная технология.
      Santa Bear
  4. Sergey53 Сегодня, 13:27
    Точнее будет- неспускаемая, или неубиваемая. А пробивается она на вылет.
    Sergey53
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