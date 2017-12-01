В НАСА разработали «непробиваемую» шину
Инженеры НАСА недавно создали новую уникальную шину, которая могла бы помочь улучшить езду по труднопроходимой внеземной местности, сообщает MixedNews со ссылкой на futurism.com.
«Оттолкнувшись от оригинальной концепции – металлических колес со стальными пружинами – которая помогла лунному багги оставить след на поверхности Луны, команда изобретателей применила новые достижения в области материаловедения. В результате получился новый тип металлической пружинной шины из никель-титанового сплава вместо стали», – говорится в материале.
Сообщается, что этот сплав позволяет материалу перестраиваться на атомном уровне, не деформируясь – «когда сплав находится под нагрузкой, он может вернуться в свою первоначальную форму после её снятия, поэтому он еще известен как "сплав памяти"».
Новое колесо не предназначено для использования на Земле, но в будущем может найти применение и в земных условиях, если будет разработано соответствующее покрытие, выдерживающее трение.
Как отмечает ресурс, «в будущем могут появиться новые сплавы, которые придадут колесам новые свойства, и, возможно, эти разработки помогут появлению нового поколения непробиваемых шин».
Люди готовятся к расширению своего присутствия на других близлежащих планетах. «В ближайшем будущем Илон Маск планирует доставить людей на Красную планету, так что мечты о космической эпопее продолжают приближаться к реальности. Этим первопроходцам в космических путешествиях и исследованиях нужны новые технологии, чтобы преуспеть в своих различных амбициозных миссиях», – заключает издание.
«Оттолкнувшись от оригинальной концепции – металлических колес со стальными пружинами – которая помогла лунному багги оставить след на поверхности Луны, команда изобретателей применила новые достижения в области материаловедения. В результате получился новый тип металлической пружинной шины из никель-титанового сплава вместо стали», – говорится в материале.
Сообщается, что этот сплав позволяет материалу перестраиваться на атомном уровне, не деформируясь – «когда сплав находится под нагрузкой, он может вернуться в свою первоначальную форму после её снятия, поэтому он еще известен как "сплав памяти"».
Новое колесо не предназначено для использования на Земле, но в будущем может найти применение и в земных условиях, если будет разработано соответствующее покрытие, выдерживающее трение.
Как отмечает ресурс, «в будущем могут появиться новые сплавы, которые придадут колесам новые свойства, и, возможно, эти разработки помогут появлению нового поколения непробиваемых шин».
Люди готовятся к расширению своего присутствия на других близлежащих планетах. «В ближайшем будущем Илон Маск планирует доставить людей на Красную планету, так что мечты о космической эпопее продолжают приближаться к реальности. Этим первопроходцам в космических путешествиях и исследованиях нужны новые технологии, чтобы преуспеть в своих различных амбициозных миссиях», – заключает издание.
Использованы фотографии: НАСА
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