Командующий ВС Латвии: Структура нашей армии уже устарела

Мы проводим изменения в структуре НВС в связи с тем, что структура армии, имеющаяся на данный момент, уже устарела. Она не отвечает новым задачам по обороноспособности государства.

Из Латвии приходят сообщения о создании новых подразделений в структуре Национальных вооружённых сил. В частности, сообщается о создании управления специальных операций и тайных отрядов спецназначения. Известно название одного из отрядов спецназа Земессардзе – «Ястреб».Для справки: Земессардзе – структурно входящая в Национальные вооружённые силы страны добровольческая вооружённая организация. Добровольческий статус определяется официальной Ригой. При этом заявлено, в отряде «Ястреб» так же будут проходить службу исключительно добровольцы.Информационная служба LETA цитирует командующего Национальными вооружёнными силами Латвии Леонида Калниньша:Отмечается, что спецподразделение «Ястреб» уже существовало в Латвии с момента развала СССР до 2003 года. Потом военнослужащие отряда вошли в состав спецназа НВС. Теперь же силы спецназа Латвии должны увеличиться в численном составе. По последней информации, это увеличение произойдёт примерно в три раза. Окончание реформы НВС должно состояться до конца 2018 года.