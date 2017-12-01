14:22 01 декабря

Командующий ВС Латвии: Структура нашей армии уже устарела

Из Латвии приходят сообщения о создании новых подразделений в структуре Национальных вооружённых сил. В частности, сообщается о создании управления специальных операций и тайных отрядов спецназначения. Известно название одного из отрядов спецназа Земессардзе – «Ястреб».

Для справки: Земессардзе – структурно входящая в Национальные вооружённые силы страны добровольческая вооружённая организация. Добровольческий статус определяется официальной Ригой. При этом заявлено, в отряде «Ястреб» так же будут проходить службу исключительно добровольцы.

Информационная служба LETA цитирует командующего Национальными вооружёнными силами Латвии Леонида Калниньша:
Мы проводим изменения в структуре НВС в связи с тем, что структура армии, имеющаяся на данный момент, уже устарела. Она не отвечает новым задачам по обороноспособности государства.



Командующий ВС Латвии: Структура нашей армии уже устарела


Отмечается, что спецподразделение «Ястреб» уже существовало в Латвии с момента развала СССР до 2003 года. Потом военнослужащие отряда вошли в состав спецназа НВС. Теперь же силы спецназа Латвии должны увеличиться в численном составе. По последней информации, это увеличение произойдёт примерно в три раза. Окончание реформы НВС должно состояться до конца 2018 года.

Использованы фотографии: http://nra.lv
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Комментарии 12

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  1. 210окв Сегодня, 13:15
    У Латвии есть деньги на армию?Вы только можете побежать повизгивая за помощью к полосатому дяде..
    210окв
    1. Идущий Сегодня, 13:19
      Да пусть забавляются , скоро молодых людей у них вообще не останется.
      Идущий
      1. Кроу Сегодня, 13:23
        Так у них деды ого-го! - солдат НАТО на раз разгоняют! В Эстонии, по крайней мере.)
        Кроу
        1. Идущий Сегодня, 13:26
          Так и дедов скоро не останется , а те что на смену придут - их и дедами не назовешь. lol
          Идущий
      2. Джедай Сегодня, 13:26
        Теперь же силы спецназа Латвии должны увеличиться в численном составе. По последней информации, это увеличение произойдёт примерно в три раза.

        Значит можно ждать соответствующего увеличения латышских стрелков в иностранных контингентах НАТО. wink
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 13:28
          Вот пусть НАТО и ждет им пушечное мясо нужно пополнять.
          Идущий
    2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 13:20
      Зря вы так... латышские военно-морской плот и военно-воздушный змей это сила!
      Анкыпельгыгыргын
    3. askort154 Сегодня, 13:25
      210окв.....У Латвии есть деньги на армию?

      Наскребли только на " Замессардзе ", видимо вместе с торгующими у них грузинами. lol
      askort154
  2. Primoos Сегодня, 13:17
    Ястреб, это как бы скучно и буднично, а вот земесмерды, это креативненько, новенько и как звучит!
    Primoos
    1. Кроу Сегодня, 13:27
      Цитата: Primoos
      земесмерды

      Смердящие псы - это и креативно, и по смыслу!
      Служат хозяину, воняют шпротами)))
      Кроу
  3. Черный_Ватник Сегодня, 13:24
    Мало того, что армии как таковой не было, так она еще и устарела... Чудеса да и только
    Черный_Ватник
  4. iouris Сегодня, 14:05
    Этот командующий, кажется, начинал учиться военному делу в СССР, а закончил на Украине, настоящий "воин-интернационалист".
    iouris
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