РФ поставит Узбекистану 12 вертолетов Ми-35

Контракт на поставку 12 ударных вертолетов подписан, поставки боевых машин начнутся в 2018 году. Длительные переговоры по соглашению и условиям его выполнения завершились в ходе недавнего визита в Узбекистан председателя правительства России Дмитрия Медведева,

Российские специалисты прибыли в республику по приглашению узбекской стороны. Идут практические мероприятия по реализации договора о ВТС, который был подписан в ноябре минувшего года,