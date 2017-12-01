РФ поставит Узбекистану 12 вертолетов Ми-35
«Рособоронэкспорт» подписал с Минобороны Узбекистана контракт на поставку 12-ти вертолетов Ми-35, передает ТАСС сообщение дипломатического источника.
По его словам, «сейчас в столице Узбекистана находится делегация "Рособоронэкспорта", которая проводит переговоры в минобороны и госкомитете по оборонной промышленности республики».
Напомним, договор о ВТС между РФ и Узбекистаном был подписан в ноябре 2016 года в Москве, он призван способствовать дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере, в частности оснащению ВС республики «перспективными образцами вооружения и военной техники, ремонту, модернизации, обслуживанию и утилизации продукции военного назначения».
Справка агентства: «Транспортно-боевые Ми-35М предназначены для уничтожения бронетехники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также транспортировки личного состава, эвакуации раненных, перевозки грузов и выполнения других задач. Вертолеты оснащены современным высокоточным оружием и способны выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях».
Контракт на поставку 12 ударных вертолетов подписан, поставки боевых машин начнутся в 2018 году. Длительные переговоры по соглашению и условиям его выполнения завершились в ходе недавнего визита в Узбекистан председателя правительства России Дмитрия Медведева,уточнил собеседник агентства.
По его словам, «сейчас в столице Узбекистана находится делегация "Рособоронэкспорта", которая проводит переговоры в минобороны и госкомитете по оборонной промышленности республики».
Российские специалисты прибыли в республику по приглашению узбекской стороны. Идут практические мероприятия по реализации договора о ВТС, который был подписан в ноябре минувшего года,добавил источник.
Напомним, договор о ВТС между РФ и Узбекистаном был подписан в ноябре 2016 года в Москве, он призван способствовать дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере, в частности оснащению ВС республики «перспективными образцами вооружения и военной техники, ремонту, модернизации, обслуживанию и утилизации продукции военного назначения».
Справка агентства: «Транспортно-боевые Ми-35М предназначены для уничтожения бронетехники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также транспортировки личного состава, эвакуации раненных, перевозки грузов и выполнения других задач. Вертолеты оснащены современным высокоточным оружием и способны выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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