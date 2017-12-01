14:26 01 декабря

РФ поставит Узбекистану 12 вертолетов Ми-35

«Рособоронэкспорт» подписал с Минобороны Узбекистана контракт на поставку 12-ти вертолетов Ми-35, передает ТАСС сообщение дипломатического источника.



Контракт на поставку 12 ударных вертолетов подписан, поставки боевых машин начнутся в 2018 году. Длительные переговоры по соглашению и условиям его выполнения завершились в ходе недавнего визита в Узбекистан председателя правительства России Дмитрия Медведева,
уточнил собеседник агентства.


По его словам, «сейчас в столице Узбекистана находится делегация "Рособоронэкспорта", которая проводит переговоры в минобороны и госкомитете по оборонной промышленности республики».

Российские специалисты прибыли в республику по приглашению узбекской стороны. Идут практические мероприятия по реализации договора о ВТС, который был подписан в ноябре минувшего года,
добавил источник.

Напомним, договор о ВТС между РФ и Узбекистаном был подписан в ноябре 2016 года в Москве, он призван способствовать дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере, в частности оснащению ВС республики «перспективными образцами вооружения и военной техники, ремонту, модернизации, обслуживанию и утилизации продукции военного назначения».

Справка агентства: «Транспортно-боевые Ми-35М предназначены для уничтожения бронетехники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также транспортировки личного состава, эвакуации раненных, перевозки грузов и выполнения других задач. Вертолеты оснащены современным высокоточным оружием и способны выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. Кроу Сегодня, 13:32
    А смогут ли узбеки освоить потомков ''крокодила''? Те, которых я видел, толком рохлю освоить не могут...
    Кроу
    1. marlin1203 Сегодня, 13:36
      Главное, чтобы не сухофруктами расплачивались.
      marlin1203
      1. Anarchist Сегодня, 13:37
        Они гастарбайтерами расплатятся!
        Anarchist
    2. НасРать Сегодня, 13:46
      Цитата: Кроу
      А смогут ли узбеки освоить потомков ''крокодила''? Те, которых я видел, толком рохлю освоить не могут...

      Какой снобизм и имперское мышление...

      в отличие от наших союзников по ОДКБ ... узбеки расплатятся деньгами

      Кстати в связи с этим ВТС, Американские дипломаты и были атакованы россиянами "психологическим оружием" в Узбекистане bully :
      Россию заподозрили в «акустических атаках» на американских дипломатов в Ташкенте
      https://topwar.ru/130783-rossiyu-zapodozrili-v-ak
      usticheskih-atakah-na-amerikanskih-diplomatov-v-t
      ashkente.html#comment-id-7611382 .
      НасРать
      1. Ил-18 Сегодня, 14:20
        Узбекистану и кроме сухофруктов есть чего предложить. Хотя, как врач, я бы порекомендовал Рособоронэкспорту взять часть оплаты черносливом, изюмом, курагой и т.д., чтобы дети компот вместо кока-пепси употребляли.
        Ил-18
      2. Azim77 Сегодня, 14:25
        Цитата: НасРать
        Цитата: Кроу
        А смогут ли узбеки освоить потомков ''крокодила''? Те, которых я видел, толком рохлю освоить не могут...

        Какой снобизм и имперское мышление...
        в отличие от наших союзников по ОДКБ ... узбеки расплатятся деньгами


        Все верно, Уважаемый! Деньгами и всем, что нужно будет. Кстати недавно решили у нас Камазы собирать. Думаю, это посложнее рохли будет: wink
        Производство грузовых транспортных средств под маркой "Камаз" в Узбекистане будет организовано на мощностях ООО "UzAutoTrailer" (дочернее предприятие АО "Узавтосаноат"). В перспективе планируется создать совместное предприятие по сборке автотехники на территории республики...

        Кроме того, в рамках договора о сотрудничестве планируются поставки комплектующих деталей и специальных кузовов из Узбекистана в адрес предприятий "Камаза".


        Также, давно уже собираем для себя и на экспорт грузовики и автобусы MAN, автобусы ISUZU, планируем производство мини-грузовиков Peugeot, Hyundai, пикапов Volkswagen Amarok. Это не считая, конечно производства автомобилей.

        А военно-техническое сотрудничество всегда было и в последнее время оно только увеличивается. Да, завод Чкалова закрылся, но в “Ташкентском механическом заводе” до сих пор производят комплектующие части для самолетов Ил-76 и Ил-114, железнодорожные вагоны для перевозки пассажиров и грузов, запасные части для железнодорожных локомотивов.

        А вообще хочется, просто вот это фото показать. Это 1966 год. Мы помним.
        Azim77
  2. Немезида Сегодня, 14:10
    Реально достала благотворительность ВВП к иностранцам ....Недавно подарил Киргизии и Узбекистану 750 млн $ ,теперь вертолеты...Когда в кремле начнут думать о России ,как о стране,которую нужно благоустраивать,а не вывозить из нее все ценное ей в ущерб?!
    Немезида
    1. Ил-18 Сегодня, 14:24
      А чё. Пусть там американцы своими вертолетами территорию застолбляют. Бармалеям до России легче добираться будет. Сейчас хоть как-то отслеживаем, а так - труба.
      Ил-18
  3. Djahongir Сегодня, 14:18
    Дебилы те, кто сидит, стоит и разжигает межнациональную рознь.
    Узбекистан хочет дружить с Россией и со своими добрыми соседями, и Он делает это на практике (учения спецназа, межправительственные и государственные договора, увеличение товарооборота, визиты видных деятелей и др. и пр.). И не метается мужду Западом и Россией, а выбрал для себя четкую внешнюю политику.
    Не одними гастрабайтерами Узбекистан славен. Почитайте историю, как десятками и сотнями тысяч, Узбекистан и его добрые соседи, принимали детишек и женщин с России, Украины, Беларуссии, Кавказа и тд. СВОИХ ДЕТЕЙ БЫЛО МНОГО В СЕМЬЕ, НО ХВАТИЛО МЕСТА, ЕДЫ, ОДЕЖДЫ, ТЕПЛА, ЛЮБВИ И ДОБРА, ДОБРА, ДОБРА ГОСТЯМ, КОТОРЫЕ СТАЛИ РОДНЫМИ.
    Люди аморальные хватит Расизма, а лучше дышите в керосиновую тряпку и молчите в унитаз.
    Узбекистан и Россия и Наши добрые соседи в Мире и Стабильности.
    Кстати, Пушкина, Толстого, Есенина, Блока, Тургенева, Ахматову, Лермонтова, Пешкова (Горький), Маяковского, Фирдоуси, Мирзо Улугбек, Гафур Гулям и других ВЕЛИКИХ, Мы, УЗБЕКИ читаем.
    Djahongir
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