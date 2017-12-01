14:18 01 декабря

"Бриллиантовый" полковник: Кто трудится, тот всего добьётся...

Сегодня в Никулинском суде российской столицы рассматривается запрос прокуратуры о переводе под государственную юрисдикцию 27-ти объектов собственности, принадлежащих скандально известному полковнику МВД Дмитрию Захарченко и его близким родственникам. В ходе заседания Захарченко, отвечая на вопрос о таком количестве объектов недвижимости его семьи, заявил буквально следующее:
Надо всегда трудиться. Так меня воспитали, и это жизнь. Кто трудится, тот всего добьётся, а кто ленится — нет.


"Бриллиантовый" полковник: Кто трудится, тот всего добьётся...


Ранее полковник Захарченко заявил, что недвижимость заработал его отец, занимавшийся педагогической деятельностью. При этом обвиняемый в совершении коррупционных преступлений полковник МВД не пояснил, сколько нужно работать педагогу, чтобы стать собственником нескольких объектов отнюдь не дешёвой недвижимости.


РИА Новости сообщает, что Дмитрию Захарченко, в квартирах родственников которого и самого полковника обнаружили около 9 млрд в переводе на рубли, предъявлено обвинение ещё по 3-м коррупционным эпизодам. Одним из эпизодов является «благодарность» со стороны представителей бизнеса в топливно-энергетическом секторе за оказание Дмитрием Захарченко определённого рода услуг, не стыкующихся с законностью. «Благодарность» была обширной: 0,8 млн долларов США, дисконтные ресторанные карты, многодневный отдых в Сочи.

На этом фоне издание «Коммерсантъ» сообщает о том, что неожиданно скончался один из основных свидетелей по делу Захарченко. Речь идёт о Сергее Поляшове , умершем минувшей ночью. Подробности смерти не озвучиваются.

Использованы фотографии: vestnikk.ru
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Sergey53 Сегодня, 13:39
    Правильно раскрой секрет, для всех, своего обогащения. Мы поучимся.
    Sergey53
    1. Anarchist Сегодня, 13:43
      Цитата: Sergey53
      Правильно раскрой секрет, для всех, своего обогащения. Мы поучимся.

      Если мы все научимся, то воровать будет нигде и ни у кого! Всем будем нищими...
      Anarchist
      1. maxim947 Сегодня, 13:49
        Тут пыхтишь, стараешься что то сделать хорошее, а рядом "люди" живут как будто в другом мире, и плевать на все хотели, и им хоть ссы в глаза все божья роса, ни сожаления, ни раскаяния...
        maxim947
        1. Джедай Сегодня, 13:54
          Привет, тёзка! hi Посмотришь на его фото - ну чистокровный трудяга от сохи и лопаты. negative
          Джедай
      2. сибиралт Сегодня, 13:56
        Плохо допрашивают, коль своих хозяев не сдал. winked
        сибиралт
    2. xetai9977 Сегодня, 13:51
      Надо думать, что экс- полковник не один действовал. Он наверняка просто "хранитель кассы" . Покровители стопудово "помогли" умереть свидетелю.
      xetai9977
    3. Primoos Сегодня, 13:52
      Настоящий многостаночник. Трудяга.
      Primoos
  2. Михаил177 Сегодня, 13:40
    Свидетели мрут как мухи. Как удивительно однако.....
    Михаил177
    1. Vard Сегодня, 13:43
      Как правило такое в одиночку не провернуть... есть подельники... вот они и подсуетились... теперь и остальные свидетели три раза подумают... а там глядишь на свободу с чистой совестью... и ещё всё конфискованное вернут...
      Vard
    2. volodya Сегодня, 13:44
      Цитата: Михаил177
      Свидетели мрут как мухи. Как удивительно однако.....

      Ни чего удивительного, не один он так хорошо "работал"!Вернее всего у него "общак"хранился.
      volodya
    3. askort154 Сегодня, 13:59
      Михаил177....Свидетели мрут как мухи. Как удивительно однако.....

      На кону такой банк ! Киллеры в очереди начнут друг друга отстреливать.
      askort154
  3. МойВрач Сегодня, 13:42
    Если смог спрятать хотя бы один процент от обнаруженного, то хватит не только детям.
    МойВрач
    1. NIKNN Сегодня, 13:50
      Цитата: МойВрач
      Если смог спрятать хотя бы один процент от обнаруженного, то хватит не только детям.

      Как правило, обнаруженное, это верхушка айсберга..., Вот если все отдаст, то может и условно выйти, как уже было..., по личному ходатайству президента...
      NIKNN
  4. igor1981 Сегодня, 13:46
    Я думаю , что эти деньги принадлежат США , для проведения "майдана" в России. А этот полковник обычный предатель, таких при Сталине к стенке ставили...
    igor1981
    1. Piramidon Сегодня, 14:14
      Цитата: igor1981
      таких при Сталине к стенке ставили...

      А при Иване Васильевиче (Грозном) на кол сажали. Но те времена, увы, прошли.
      Piramidon
  5. senima56 Сегодня, 13:50
    "Трудится"- гражданин Захарченко! Но не "ворует"!
    senima56
  6. iliitchitch Сегодня, 13:53
    Правильно , кто не работает , тот не ест . Развелось , понимаешь , нищебродов , на одну зарплату живущих . Теперь димон точно знает , сколько деньжат нарезал , подсчитали добрые люди . Перед тем , как поделить . Интересно , сколько ему условно выпишут ? Хотя , из МВД попёрли - уже для чела трагедия . Да что трагедия - катастрофа , да . Лет 5 работать ментом запретят .
    iliitchitch
  7. частное лицо Сегодня, 13:53
    Надо всегда трудиться. Так меня воспитали, и это жизнь. Кто трудится, тот всего добьётся, а кто ленится — нет.
    Какие красивые слова а главное правильные. Но из уст этого Захарченко звучат как издёвка над всем трудовым населением России.
    частное лицо
  8. Лена Петрова Сегодня, 14:12
    Для таких случаев, нужно всё же вернуть в УК расстрельную статейку. И дело сразу пошло бы веселее. Ну, не понимают люди. Трудяги бедные. Тяжкий труд, трясти таких же, как и он сам. Просто раб на галерах.
    Может и не дожить до оглашения, - сердечко наверняка надорвал тяжким трудом.
    Лена Петрова
  9. Altona Сегодня, 14:14
    Это где так надо трудиться,чтобы дома лежал бюджет целой области(республики)?
    Altona
Картина дня