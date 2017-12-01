"Бриллиантовый" полковник: Кто трудится, тот всего добьётся...

Надо всегда трудиться. Так меня воспитали, и это жизнь. Кто трудится, тот всего добьётся, а кто ленится — нет.

Сегодня в Никулинском суде российской столицы рассматривается запрос прокуратуры о переводе под государственную юрисдикцию 27-ти объектов собственности, принадлежащих скандально известному полковнику МВД Дмитрию Захарченко и его близким родственникам. В ходе заседания Захарченко, отвечая на вопрос о таком количестве объектов недвижимости его семьи, заявил буквально следующее:Ранее полковник Захарченко заявил, что недвижимость заработал его отец, занимавшийся педагогической деятельностью. При этом обвиняемый в совершении коррупционных преступлений полковник МВД не пояснил, сколько нужно работать педагогу, чтобы стать собственником нескольких объектов отнюдь не дешёвой недвижимости. РИА Новости сообщает, что Дмитрию Захарченко, в квартирах родственников которого и самого полковника обнаружили около 9 млрд в переводе на рубли, предъявлено обвинение ещё по 3-м коррупционным эпизодам. Одним из эпизодов является «благодарность» со стороны представителей бизнеса в топливно-энергетическом секторе за оказание Дмитрием Захарченко определённого рода услуг, не стыкующихся с законностью. «Благодарность» была обширной: 0,8 млн долларов США, дисконтные ресторанные карты, многодневный отдых в Сочи.На этом фоне издание «Коммерсантъ» сообщает о том, что неожиданно скончался один из основных свидетелей по делу Захарченко. Речь идёт о Сергее Поляшове , умершем минувшей ночью. Подробности смерти не озвучиваются.