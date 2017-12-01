14:26 01 декабря

Госдума попросит американских журналистов "за дверь"?

Из Государственной Думы поступают сообщения о том, что российские парламентарии рассматривают инициативу о «зеркальном» ответе на действия Конгресса США в отношении журналистов телеканала Russia Today. Напомним, что конгрессмены запретили съёмочным группам RT вести репортажи из здания Конгресса. В Госдуме рассматривают вариант запрета на работу для журналистов американских СМИ в здании Госдумы РФ.

Информационное агентство ТАСС приводит заявление председателя комитета Государственной Думы по контролю и регламенту Ольги Савастьяновой:
Нашим комитетом планируется провести внеочередное заседание, на котором мы будем рассматривать проект постановления, который будет внесен на совет Госдумы во вторник и дальше на пленарное заседание в среду. Мы своим решением, вынося это на рассмотрение Совета Госдумы и на заседание пленарное высказываем отношение о недопустимости посягательства на демократические ценности, свободу слова и права на получение объективной информации.


Госдума попросит американских журналистов "за дверь"?



Напомним, что ранее в США заявляли о том, что статус «иностранного агента», применённый Минюстом США к RT, «никак не повлияет на работу российского телеканала». Как видно, уже повлиял.

Американские журналисты тем временем продолжают получать аккредитацию для подготовки репортажей из зданий российских органов государственной власти. Зато получить аккредитацию на такую работу многим отечественным СМИ отнюдь не всегда удаётся.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 10

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  1. Alexey-74 Сегодня, 14:10
    Гнать их всех метлой....
    Alexey-74
    1. Джедай Сегодня, 14:12
      Нашим комитетом планируется провести внеочередное заседание, на котором мы будем рассматривать проект постановления, который будет внесен на совет Госдумы во вторник и дальше на пленарное заседание в среду.

      Значит, только в среду и узнаем что слуги народа решили...
      Джедай
    2. esaul Сегодня, 14:13
      Зато получить аккредитацию на такую работу многим отечественным СМИ отнюдь не всегда удаётся.


      Видимо, коленопреклонение перед Америкой мешают целому ряду чиновников уравнять американских журналистов с российскими. Или - игра в политкорректность? Так не в коня корм, господа принимающие решения! Янки политкорректность запихнули уже давно в ... и не парятся
      esaul
    3. vovanpain Сегодня, 14:15
      Цитата: Alexey-74
      Гнать их всех метлой....

      Причем поганой yes hi
      vovanpain
    4. Svarog Сегодня, 14:16
      Что то слабоватый ответ... что там смотреть в этои госдуре? Думается мне американцы не сильно расстроились)) Сцыт наша элита, что не посильно нажитое арестовывать начнут...
      Svarog
    5. НЕКСУС Сегодня, 14:17
      Цитата: Alexey-74
      Гнать их всех метлой....

      А как на счет работников по всей стране Радио Свобода? Вот кого кого ,так этих еще в 90-е годы надо было пинком под зад выдворить за пределы страны.А кто является гражданином РФ ,привлечь. А то данные особи в информ войне,будучи гражданами РФ воюют на стороне супостата.
      НЕКСУС
  2. Altona Сегодня, 14:12
    Пусть вначале запретят. А то "анонсов" много, а на деле только "глубокие озабоченности". Американцы глубже некуда уже вставляют, а они все еще озабочены.
    Altona
  3. kartalovkolya Сегодня, 14:19
    Словесной "шелухи" так много,что появляются сомнения,а где же настоящие дела?! По имеющимся данным "враждебные СМИ" получают аккредитацию полным ходом для, приличия хотя бы приостановили до принятия решения или всё это очередное БЛА-БЛА-БЛА??? Как говорил один персонаж :"...сомневаюсь я однако..."!
    kartalovkolya
  4. Лесс Сегодня, 14:20
    Я бы заодно и депутатов бы туда же отправил, ибо толку от них...
    Лесс
  5. Esoteric Сегодня, 14:26
    Пусть ГД ответит, на каком основании мы ежедневно выслушиваем ложь и грязь от приглашённых "гостей"? Да таким гостям в гостях сразу бьют морды, а мы их выслушиваем...С какой целью? Этот лысый гопник из Украины уже просто опостылел. У нас нет никаких проблем? Или они помогают нам их решать? Сколько это может продолжаться7 Вы им намекните, что в случае чего их длинный язык может повредить шее... am
    Esoteric
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