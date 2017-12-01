Госдума попросит американских журналистов "за дверь"?

Нашим комитетом планируется провести внеочередное заседание, на котором мы будем рассматривать проект постановления, который будет внесен на совет Госдумы во вторник и дальше на пленарное заседание в среду. Мы своим решением, вынося это на рассмотрение Совета Госдумы и на заседание пленарное высказываем отношение о недопустимости посягательства на демократические ценности, свободу слова и права на получение объективной информации.

Из Государственной Думы поступают сообщения о том, что российские парламентарии рассматривают инициативу о «зеркальном» ответе на действия Конгресса США в отношении журналистов телеканала Russia Today. Напомним, что конгрессмены запретили съёмочным группам RT вести репортажи из здания Конгресса. В Госдуме рассматривают вариант запрета на работу для журналистов американских СМИ в здании Госдумы РФ.Информационное агентство ТАСС приводит заявление председателя комитета Государственной Думы по контролю и регламенту Ольги Савастьяновой:Напомним, что ранее в США заявляли о том, что статус «иностранного агента», применённый Минюстом США к RT, «никак не повлияет на работу российского телеканала». Как видно, уже повлиял.Американские журналисты тем временем продолжают получать аккредитацию для подготовки репортажей из зданий российских органов государственной власти. Зато получить аккредитацию на такую работу многим отечественным СМИ отнюдь не всегда удаётся.