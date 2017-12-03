10:52 03 декабря
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Как ЦРУ воюет с Россией с помощью голливудских фильмов и фальсификаций истории

Как ЦРУ воюет с Россией с помощью голливудских фильмов и фальсификаций истории

Кадр из фильма «Назад в будущее»

Для поддержки «особо приближенных» голливудских продюсеров и режиссеров, ЦРУ поставляет им, среди прочего, идеи к фильмам.

Эти идеи берутся из отработанных или нереализованных операций спецслужб; перерабатываются в целях неразглашения данных операции и представляются в качестве безобидного приключения…


Одним из таких фильмов, за внешней безобидностью которого стоят чудовищные преступления США (и парочки особо приближенных сателлитов) против человечности, является «Назад в будущее».

Суть фильма в том, как незначительное вмешательство в ход событий в прошлом, кардинально меняет будущее. Одно действие «запускает цепную реакцию», которая может «погубить всю семью», читай — страну.

Это хорошо показано во второй части фильма, где случайное событие, приведшее к отклонению в худшее параллельное будущее американский город Хилл Вейли с его «достойнейшим жителем» и «величайшей из живых легенд Америки», Биффом, очень напоминает Россию 90-х во главе с «освободителем» Ельциным.

То же самое, но не в кино, делает ЦРУ в реальной жизни.

Достаточно залезть в прошлое, сфальсифицировать причинно следственную связь конкретного события, поменять плюс на минус, и вооружившись «свободой слова» (объявив тот или иной исторический факт спорным, вопрос — «дискуссионным»), начать навязывать заранее деформированную его интерпретацию.

И произойдут следующие удивительные метаморфозы: голод в СССР, спровоцированный продовольственной блокадой Запада, превратится в «голодомор» украинского населения (жертва превратится в насильника); спаситель мира от фашизма станет тираном (герой — преступником), а народ, освободивший планету от колониализма и расизма, окажется «патологическим агрессором» и «генетическим отбросом», и т. д., и т. д.

Все вышесказанное, но в сжатой форме, содержится в словах полоумного героя фильма, доктора Брауна: «Временной континуум был нарушен — возникла новая событийная последовательность, которая изменила действительность».

Фактически, производится искусственная «нейромодификация» мышления миллионов людей, с целью изменения их будущего в пользу США.

Эта колоссальная по масштабу операция охватывает всю планету: список всех фальсификаций истории — бесконечен, последствия — катастрофичны, жертв — десятки миллионов.

На ЦРУ работают сотни закрытых институтов в США и Европе, изучающие все институциональные опоры каждого государства-жертвы (культура, история, образование, экономика) для нахождения возможности их размывания и разрушения, с целью подчинения и колонизации всего государства.

Одним из самых эффективных способов и является деформация прошлого. Посредством этого инструмента активируется вражда внутри общества: одним кажется, что они, «наконец-то, узнали настоящую правду», другие справедливо считают эту «новую правду» диверсией, третьи считают тех и других врагами, четвертые пытаются «понять» и примирить всех…

Инспирированные извне разногласия ввергают население в психологический стресс, лишают, особенно молодое поколение, четких ориентиров и сбалансированного мировоззрения… Общество деградирует и государство слабеет. Все это приводит к гражданскому антагонизму и создает предпосылки к социальному взрыву или преступному равнодушию к судьбе страны и народа.

Мировоззрение и система ориентиров являются первоочередной целью на разрушение для психологов-терминаторов из ЦРУ.

З. Фрейд, которого либеральная псевдоинтеллигенция вместе с верующими патриотами долгие годы пытались в нашей стране превратить в посмешище, сказал: «Нужда в системе ориентаций присуща человеческому существованию». Именно поэтому одной из первых целей на разрушение стала стройная советская система нравственных ориентиров.

Отрицание или недооценка этой глобальной психологической агрессии Запада приводит к катастрофическим результатам. В западных закрытых институтах исторических диверсий и нейромодификации мышления работают настоящие ученые, — с искривленной совестью, но ученые.

Они успешно отрабатывают заказ ЦРУ по превращению подопытных людей в управляемую биомассу, способную к искусственно-мотивированной агрессии на уничтожение своей и чужой памяти, достоинства, здравого смысла и правды, как первой ступени к физическому истреблению оппонентов и уничтожению государственности. Что и происходит сегодня на Ближнем Востоке и Украине. То же происходило в России 90-х.

Как и генномодифицированные растения, нейромодифицированные особи обладают невероятной устойчивостью к внешнему воздействию. Никакой анализ, никакая рассудительность не способны поколебать их веру в «новую правду» (правдоподобную ложь). Поэтому большинство научно обманутых граждан навсегда останутся спонтанно враждебными любому намеку на логику и здравый смысл.

Например, «оплакивание» невинных жертв политических репрессий восьмидесятилетней давности не мешает этим гражданам сегодня аплодировать убийству людей, желающих говорить на родном языке или противостоять терроризму и фашизму.

Это лишь доказывает искусственный характер искусственно затянутого «оплакивания», вызванного не искренней скорбью и чувством гуманизма плакальщиков, а определенной геополитической задачей их хозяев. Например, прикрыть беспрецедентный либеральный грабеж и попытку уничтожения России «позитивной» повесткой — «борьба со сталинской тиранией». С той самой тиранией, которая если и была, то уже давно низложена другими, без всякой помощи.

Таким образом, люди, как подопытные животные, совершают противоположные сохранению их общности и государства поступки.

В мозги нейромодифицированных легко прописываются новые «программы» и «приложения» под каждый новый случай варварства их хозяев.

Поэтому любые их аргументы, «факты», «убеждения», оправдания Западной агрессии, осуждения действий Советской и Российской власти … не отличаются разнообразием, шаблонны, имеют признаки прямого заимствования чужих «взглядов» и слепой веры в них. И поэтому с ними бесполезно спорить как с оппонентами, заслуживающими интереса и уважения, и бессмысленно ждать положительного результата их деятельности на оккупированных Западом государственных должностях и в коммерческих предприятиях.

Все нейромодифицированные могли бы быть нормальными гражданами, приносящими пользу обществу (какими они были в СССР), не имей зловещий Запад доступа к их ушам, или будь у России воля осознать ошибочность навязанного ей заблуждения, что свобода слова без контроля качества и пропорции есть «высшая ценность».

Чем дольше это будет оставаться неизменным, тем неизбежнее и острее будет конкурентная конфронтация между группами, структурами, диаспорами, тайными и мнимыми «обществами», большинство из которых имеют антиобщественные, маргинальные принципы. Все эти сообщества созданы для втягивания в свою орбиту людей оставшихся без положительного нравственного попечения государства. Поэтому-то столь яростно Запад уничтожает любое упоминание о государственной идеологии, способной оздоравливать и скреплять нацию.

Появление первого фильма «Назад в будущее» в 1985 году, а значит, и «утечка» его идеи в Голливуд, свидетельствовало о завершении спецслужбами США подготовки к масштабной диверсии по развалу СССР и уверенности в необратимом характере процесса.

Основывалась эта уверенность не только на успешной вербовке и внедрении кадров в высшее руководство страны и в институты культуры, подготовке продовольственного и промтоварного саботажа, нарастании информационного потока правдоподобной лжи и др., но и на знаниях в области психологии, дающих гарантии предопределенности ухудшения положения страны после «оперативного» вмешательства в ее прошлое.

Подобные опыты США с успехом проводили на многих странах, а также на собственных гражданах, свято поверивших, в итоге, в «победу» их страны во Второй мировой войне, в полет на Луну, «свободу» слова и частного капитала…

Практически уже в 1985 году Запад на 100% был готов к развалу Советского Союза, а в 1989 г., к моменту выхода второго фильма, знал в подробностях, как это будет. Оставалась последняя цель — высший пост СССР. После привода Горбачева все процессы получили ускорение.

Вызванный «плюрализмом» и «гласностью» (адаптированным вариантом «свободы слова») горбачевский гражданский антагонизм быстро перешел в вооруженное обострение по периметру РСФСР, а закончился государственным переворотом и ельцинской пальбой из танков по собственным гражданам в центре столицы и ельцинской же войной на Кавказе.

Вот какую мощь в необратимости падения государства, имеет злонамеренная нейромодификация мышления его граждан! Похожее происходило на всем пространстве бывшего соцлагеря. Никакая стихия не способна причинять столь масштабные и продолжительные разрушения!

Силу такого психологического вмешательства по насильственному «переосмыслению» своего прошлого Россия испытала на собственной шкуре, и продолжает испытывать по сей день.

И ничего не изменится в поведении врагов, пока Россия не вернется к здравому пониманию своей истории и не поймет, что копание в чужом прошлом связано только с желанием Запада переложить вину за свои фантастические преступления на тех, кто пытался всеми силами их предотвратить.

Как насильники и убийцы предпочитают темноту, как мошенники — наивность, так США необходимо невежество.

Россия должна дать зеленый свет правде (прежде всего у себя дома), при котором всем мировым преступникам будет некомфортно совершать свои черные дела. А значит, мы должны признать, что не только бесчисленные жертвы переворотов и гражданских войн в Югославии, на Ближнем Востоке, на Украине являются следствием агрессии Запада, но также жертвы Великой Отечественной войны на их совести, включая и вынужденные внутренние репрессии в СССР, умышленно переименованные Западом в «сталинские».

В 1936 г. между Германией и Японией был заключен Антикоминтерновский пакт, к которому в 1937 г. присоединились Италия, Финляндия, Румыния, Турция, Болгария, Хорватия, Словакия, Испания, Венгрия. Именно это оформление военного альянса советское руководство объективно сочло финальным шагом в скором развязывании Западом Второй мировой войны, главной целью в которой будет СССР и социализм.

Таким образом, в масштабной подготовке защиты населения и справедливого устройства общества от неминуемой фашистской агрессии сталинское правительство было вынуждено начать зачистку пятой колонны. Силы были слишком неравны — весь Запад против одной страны, поэтому любая ошибка в недооценке врага могла грозить советскому народу полным истреблением. А значит, виноват в репрессиях 37 и 38 годов не Сталин, а угрожающе нависший над страной Запад.

«Сталинские репрессии» — одна из основных американских фундаментальных государствоуничтожающих фальсификаций, наряду с «империей зла» и др.

Нейромодифицированные не смогут этого осознать, не потому что понять трудно, а потому, что гораздо труднее принять правду о своем чудовищном заблуждении. Ведь большинство граждан России в той или иной степени являются потребителями, значит, носителями и жертвами информационной инфекции американского производства. Все дурное, что они узнали о своей стране за последние 30 лет, является враждебным вымыслом и научно-придуманной ложью.

Собственный их задавленный «общественным мнением» внутренний голос правды, пытаясь пробиться в сознание, создает нервное напряжение, которое перерастает в патологическую агрессию против любого правдивого слова, произнесенного публично. Поэтому они столь неутомимы в навязывании внедренных в их мозг заблуждений, несмотря на приносимую ими разруху.

Вот так работает ставшая теперь самой страшной в истории человечества американская система пропаганды лжи и безумия!
Автор: Павел Гортаков
Первоисточник: http://www.km.ru/world/2017/11/27/otnosheniya-rossii-i-ssha/815148-kak-tsru-voyuet-s-rossiei-s-pomoshchyu-gollivudski


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 27

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  1. Krasnodar Сегодня, 07:00
    Сайт понемногу превращается в интернет приложение каналов Звезда и РЕН ТВ.
    Krasnodar
    1. сибиралт Сегодня, 07:49
      Очередную фобию на сайт поместили. И кому это интересно, как автор нашел топор под лавкой? request
      сибиралт
    2. 210окв Сегодня, 09:42
      При чем здесь канал "Звезда"?Патриотической направленности канал не имеет никакого отношения к бреду который действительно несет РЕН ТВ..
      Цитата: Krasnodar
      Сайт понемногу превращается в интернет приложение каналов Звезда и РЕН ТВ.
      210окв
    3. Boris55 Сегодня, 10:04
      Цитата: Krasnodar
      Сайт понемногу превращается в интернет приложение каналов Звезда и РЕН ТВ.

      Уверяю вас, это гораздо лучше нежели бы он превратился в придаток "Эха Москвы".
      Boris55
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:03
    ... цру всегда противостояла русским людям - в бытность СССР, а теперь России... надо знать и помнить всегда, что данная организация - это враг, а с врагом надо бороться всеми имеющими средствами и способами... angry
    a.s.zzz888
    1. Комментарий был удален.
    2. andrej-shironov Сегодня, 09:03
      smile Господи! Да откройте вы уже глаза! Враг уже давно внутри! Да и никогда России не был страшен внешний враг, если внутри почти всё было в порядке!
      andrej-shironov
  3. Setavr Сегодня, 07:09
    ЦРУ??? Голливуд?Вы серьезно?
    Т.е. с нашим синема все хорошо. Ух, какое облегчение.
    Setavr
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:11
    Автор правильно описывает причинно-следственные связи того, что происходит сегодня, но фильм-развлекаловку не стоило к этому притягивать, причем за уши.
    rotmistr60
  5. avia12005 Сегодня, 07:14
    Цитата: Krasnodar
    Сайт понемногу превращается в интернет приложение каналов Звезда и РЕН ТВ.

    Лучше бы, чтобы он были приложением "Радио "Свобода"?
    avia12005
    1. Krasnodar Сегодня, 08:25
      Цитата: avia12005
      Цитата: Krasnodar
      Сайт понемногу превращается в интернет приложение каналов Звезда и РЕН ТВ.

      Лучше бы, чтобы он были приложением "Радио "Свобода"?

      Лучше объективность, чем ЛЮБАЯ пропаганда и теории заговора.
      Krasnodar
      1. Boris55 Сегодня, 10:13
        Цитата: Krasnodar
        Лучше объективность, чем ЛЮБАЯ пропаганда и теории заговора.

        "Ты правишь, но и тобой правят" Плутарх
        Любое слово (кино, книга, картина) - есть управление (пропаганда). Управлять можно как в своих интересах, так и в интересах врага. Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру не понимания - на того, кто понимает и знает больше. Если вы не видите управления - это не означает, что его нет, это говорит о том, что у вас недостаточно понимания (информации).
        Boris55
      2. avia12005 Сегодня, 10:26
        Если вы сможете провести четкую грань между пропагандой, теорией заговора и реальностью, вам надо памятник ставить. В эпоху Интернета этого пока еще не смог сделать.
        avia12005
  6. Винтовкин Сегодня, 07:54
    Цитата: Krasnodar
    в интернет приложение

    Превратился уважаемый.. снова песня " и от тайги до британских морей " звучит все громче. три года я не был на сайте новая версия это песня канешна)
    Те кто раньше из минусов не вылазили сплошь енералы )) так же и несут чушь, но с каким апломбом)))
    Винтовкин
  7. Greenwood Сегодня, 07:55
    Тоже часто глядя на фильм думаю, что кто-то испортил нам будущее, назначив в 1985-ом году Горбачёва генеральным секретарём. Ведь всё могло бы быть иначе....
    P.S. Но фильм хороший, и к политике его приплетать не стоит.
    Greenwood
  8. Гардамир Сегодня, 08:28
    Автор рассказал о подмене аргументов и фактов в Голливуде. Но не надо обладать особой критичностью и аналитическим складом ума, чтоб не заметить, как именно у нас нам лгут постоянно. Вкладываются миллиарды, в лживые фильмы придумываются вымышленные даты, символы, чтобы спустя лет двадцать подросшее поколение ничего не знало ни о 7 ноября, ни даже возможно о 9 мая (вспомните как советские войска вероломно напали на мирных немцев под Сталинградом).
    Автору минус и надеюсь за мой комментарий автора лишат премии.
    Гардамир
  9. parusnik Сегодня, 08:31
    Голливуд,жестокий и беспощадный, как впрочем и российский синематограф, да и не только..Национальный кинематограф в мире практически исчез..Я имею ввиду и американский..
    parusnik
  10. Винтовкин Сегодня, 08:34
    Цитата: a.s.zzz888
    цру

    Эвона...как ,а татарам якутам итд все норм? Ну тады полехче..тсс враг подслушивает!! bully
    Винтовкин
  11. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 08:44
    Плюсанул статье за общую мысль. Однако связь между фильмом и злым умыслом не проглядывается совсем.
    Стегозавр Бронтозавров
  12. andrej-shironov Сегодня, 09:02
    Уважаемый Павел! Не обижайтесь пожалуйста, но вам самому надо писать сценарии к блокбастерам smile Виден полёт мысли и глобальность замысла. Но мне вот другое интересно, на западе там ЦРУ платит за производство антироссийских фильмов,а в у нас то кто банкет оплачивает? wink Кто оплачивает те мозговые высеры наших кинематографистов?
    "Инспирированные извне разногласия ввергают население в психологический стресс, лишают, особенно молодое поколение, четких ориентиров и сбалансированного мировоззрения… Общество деградирует и государство слабеет. Все это приводит к гражданскому антагонизму и создает предпосылки к социальному взрыву или преступному равнодушию к судьбе страны и народа."
    Вы и вправду считаете что все те разногласия есть внутри России они инспирированы извне? То есть отсутствие рабочих мест, нищета населения, карликовая экономика,разрыв по доходам между богатыми и бедными, пренебрежение властьимущими законами РФ, коррупция и т.д ? Если это так, то это феерично!
    andrej-shironov
  13. слава1974 Сегодня, 09:36
    Автор прав.И Ленин, и Сталин уделяли большое внимание кино, как наиболее доступному средству воздействия на народ. В США не дурнее люди работают и отрицать, что голливудские фильмы не несут никакой идеологии не стоит.
    Не зря все эти воздействия называют "мягкой силой". Она воздействует мягко и постепенно, но неотвратимо.
    А то,что голливудские режиссеры берут все сюжеты из жизни, так на этот счет есть поговорка:"Выше головы не прыгнешь." Все , что режиссер видит в жизни переносит на экран. Если англосаксы воевали всю жизнь за рынки сбыта и право торговать, то даже в фантастических фильмах, например "Звездные войны", сюжет строится вокруг конфликта двух систем из-за торговли.
    слава1974
  14. 3x3zsave Сегодня, 09:52
    Фееричная статья!
    "Наличие у вас диагноза "паранойя", не означает того , что за вами не следят."
    3x3zsave
  15. Клаус Сегодня, 10:12
    салют 7 - смотрел, аж до мурашек пробрало! Вот это фильм! удался на славу! Побольше бы таких
    Голливуд отдыхает
    Клаус
    1. Клаус Сегодня, 10:16
      особенно то место, где балалаешника Архипенко саундтрек воткнули, где они рассуждают сидя на станции о девочках-космонавтах... это что-то! Респект!
      Клаус
      1. Клаус Сегодня, 10:21
        вот он, патриотизм, натуральный, в таких фильмах, о таких людях. Наша история, наш космос, хочется гордиться
        Клаус
  16. sergo1914 Сегодня, 10:19
    А мне кажется, что создатели трилогии "Назад в будущее" прошлись по проблемам своей страны. Бифф из второй части - Трамп?
    sergo1914
    1. Клаус Сегодня, 10:35
      почитайте фантастику "завтра война" где Россия на космических просторах уделывает всех подряд
      Клаус
    2. Клаус Сегодня, 10:44
      американская фантастика безлика. Зрелищна, но безлика. из их фантастики очень рекомендую прочитать Роберта Хайнлайна "Дверь в лето" Это классика. Не пожалеете
      Клаус
  17. mavrus Сегодня, 10:41
    Цитата: Krasnodar
    Сайт понемногу превращается в интернет приложение каналов Звезда и РЕН ТВ.

    А по вашему он должен быть приложением эха и дождя?
    mavrus
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