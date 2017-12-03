Как ЦРУ воюет с Россией с помощью голливудских фильмов и фальсификаций истории

Для поддержки «особо приближенных» голливудских продюсеров и режиссеров, ЦРУ поставляет им, среди прочего, идеи к фильмам.Эти идеи берутся из отработанных или нереализованных операций спецслужб; перерабатываются в целях неразглашения данных операции и представляются в качестве безобидного приключения…Одним из таких фильмов, за внешней безобидностью которого стоят чудовищные преступления США (и парочки особо приближенных сателлитов) против человечности, является «Назад в будущее».Суть фильма в том, как незначительное вмешательство в ход событий в прошлом, кардинально меняет будущее. Одно действие «запускает цепную реакцию», которая может «погубить всю семью», читай — страну.Это хорошо показано во второй части фильма, где случайное событие, приведшее к отклонению в худшее параллельное будущее американский город Хилл Вейли с его «достойнейшим жителем» и «величайшей из живых легенд Америки», Биффом, очень напоминает Россию 90-х во главе с «освободителем» Ельциным.То же самое, но не в кино, делает ЦРУ в реальной жизни.Достаточно залезть в прошлое, сфальсифицировать причинно следственную связь конкретного события, поменять плюс на минус, и вооружившись «свободой слова» (объявив тот или иной исторический факт спорным, вопрос — «дискуссионным»), начать навязывать заранее деформированную его интерпретацию.И произойдут следующие удивительные метаморфозы: голод в СССР, спровоцированный продовольственной блокадой Запада, превратится в «голодомор» украинского населения (жертва превратится в насильника); спаситель мира от фашизма станет тираном (герой — преступником), а народ, освободивший планету от колониализма и расизма, окажется «патологическим агрессором» и «генетическим отбросом», и т. д., и т. д.Все вышесказанное, но в сжатой форме, содержится в словах полоумного героя фильма, доктора Брауна: «Временной континуум был нарушен — возникла новая событийная последовательность, которая изменила действительность».Фактически, производится искусственная «нейромодификация» мышления миллионов людей, с целью изменения их будущего в пользу США.Эта колоссальная по масштабу операция охватывает всю планету: список всех фальсификаций истории — бесконечен, последствия — катастрофичны, жертв — десятки миллионов.На ЦРУ работают сотни закрытых институтов в США и Европе, изучающие все институциональные опоры каждого государства-жертвы (культура, история, образование, экономика) для нахождения возможности их размывания и разрушения, с целью подчинения и колонизации всего государства.Одним из самых эффективных способов и является деформация прошлого. Посредством этого инструмента активируется вражда внутри общества: одним кажется, что они, «наконец-то, узнали настоящую правду», другие справедливо считают эту «новую правду» диверсией, третьи считают тех и других врагами, четвертые пытаются «понять» и примирить всех…Инспирированные извне разногласия ввергают население в психологический стресс, лишают, особенно молодое поколение, четких ориентиров и сбалансированного мировоззрения… Общество деградирует и государство слабеет. Все это приводит к гражданскому антагонизму и создает предпосылки к социальному взрыву или преступному равнодушию к судьбе страны и народа.Мировоззрение и система ориентиров являются первоочередной целью на разрушение для психологов-терминаторов из ЦРУ.З. Фрейд, которого либеральная псевдоинтеллигенция вместе с верующими патриотами долгие годы пытались в нашей стране превратить в посмешище, сказал: «Нужда в системе ориентаций присуща человеческому существованию». Именно поэтому одной из первых целей на разрушение стала стройная советская система нравственных ориентиров.Отрицание или недооценка этой глобальной психологической агрессии Запада приводит к катастрофическим результатам. В западных закрытых институтах исторических диверсий и нейромодификации мышления работают настоящие ученые, — с искривленной совестью, но ученые.Они успешно отрабатывают заказ ЦРУ по превращению подопытных людей в управляемую биомассу, способную к искусственно-мотивированной агрессии на уничтожение своей и чужой памяти, достоинства, здравого смысла и правды, как первой ступени к физическому истреблению оппонентов и уничтожению государственности. Что и происходит сегодня на Ближнем Востоке и Украине. То же происходило в России 90-х.Как и генномодифицированные растения, нейромодифицированные особи обладают невероятной устойчивостью к внешнему воздействию. Никакой анализ, никакая рассудительность не способны поколебать их веру в «новую правду» (правдоподобную ложь). Поэтому большинство научно обманутых граждан навсегда останутся спонтанно враждебными любому намеку на логику и здравый смысл.Например, «оплакивание» невинных жертв политических репрессий восьмидесятилетней давности не мешает этим гражданам сегодня аплодировать убийству людей, желающих говорить на родном языке или противостоять терроризму и фашизму.Это лишь доказывает искусственный характер искусственно затянутого «оплакивания», вызванного не искренней скорбью и чувством гуманизма плакальщиков, а определенной геополитической задачей их хозяев. Например, прикрыть беспрецедентный либеральный грабеж и попытку уничтожения России «позитивной» повесткой — «борьба со сталинской тиранией». С той самой тиранией, которая если и была, то уже давно низложена другими, без всякой помощи.Таким образом, люди, как подопытные животные, совершают противоположные сохранению их общности и государства поступки.В мозги нейромодифицированных легко прописываются новые «программы» и «приложения» под каждый новый случай варварства их хозяев.Поэтому любые их аргументы, «факты», «убеждения», оправдания Западной агрессии, осуждения действий Советской и Российской власти … не отличаются разнообразием, шаблонны, имеют признаки прямого заимствования чужих «взглядов» и слепой веры в них. И поэтому с ними бесполезно спорить как с оппонентами, заслуживающими интереса и уважения, и бессмысленно ждать положительного результата их деятельности на оккупированных Западом государственных должностях и в коммерческих предприятиях.Все нейромодифицированные могли бы быть нормальными гражданами, приносящими пользу обществу (какими они были в СССР), не имей зловещий Запад доступа к их ушам, или будь у России воля осознать ошибочность навязанного ей заблуждения, что свобода слова без контроля качества и пропорции есть «высшая ценность».Чем дольше это будет оставаться неизменным, тем неизбежнее и острее будет конкурентная конфронтация между группами, структурами, диаспорами, тайными и мнимыми «обществами», большинство из которых имеют антиобщественные, маргинальные принципы. Все эти сообщества созданы для втягивания в свою орбиту людей оставшихся без положительного нравственного попечения государства. Поэтому-то столь яростно Запад уничтожает любое упоминание о государственной идеологии, способной оздоравливать и скреплять нацию.Появление первого фильма «Назад в будущее» в 1985 году, а значит, и «утечка» его идеи в Голливуд, свидетельствовало о завершении спецслужбами США подготовки к масштабной диверсии по развалу СССР и уверенности в необратимом характере процесса.Основывалась эта уверенность не только на успешной вербовке и внедрении кадров в высшее руководство страны и в институты культуры, подготовке продовольственного и промтоварного саботажа, нарастании информационного потока правдоподобной лжи и др., но и на знаниях в области психологии, дающих гарантии предопределенности ухудшения положения страны после «оперативного» вмешательства в ее прошлое.Подобные опыты США с успехом проводили на многих странах, а также на собственных гражданах, свято поверивших, в итоге, в «победу» их страны во Второй мировой войне, в полет на Луну, «свободу» слова и частного капитала…Практически уже в 1985 году Запад на 100% был готов к развалу Советского Союза, а в 1989 г., к моменту выхода второго фильма, знал в подробностях, как это будет. Оставалась последняя цель — высший пост СССР. После привода Горбачева все процессы получили ускорение.Вызванный «плюрализмом» и «гласностью» (адаптированным вариантом «свободы слова») горбачевский гражданский антагонизм быстро перешел в вооруженное обострение по периметру РСФСР, а закончился государственным переворотом и ельцинской пальбой из танков по собственным гражданам в центре столицы и ельцинской же войной на Кавказе.Вот какую мощь в необратимости падения государства, имеет злонамеренная нейромодификация мышления его граждан! Похожее происходило на всем пространстве бывшего соцлагеря. Никакая стихия не способна причинять столь масштабные и продолжительные разрушения!Силу такого психологического вмешательства по насильственному «переосмыслению» своего прошлого Россия испытала на собственной шкуре, и продолжает испытывать по сей день.И ничего не изменится в поведении врагов, пока Россия не вернется к здравому пониманию своей истории и не поймет, что копание в чужом прошлом связано только с желанием Запада переложить вину за свои фантастические преступления на тех, кто пытался всеми силами их предотвратить.Как насильники и убийцы предпочитают темноту, как мошенники — наивность, так США необходимо невежество.Россия должна дать зеленый свет правде (прежде всего у себя дома), при котором всем мировым преступникам будет некомфортно совершать свои черные дела. А значит, мы должны признать, что не только бесчисленные жертвы переворотов и гражданских войн в Югославии, на Ближнем Востоке, на Украине являются следствием агрессии Запада, но также жертвы Великой Отечественной войны на их совести, включая и вынужденные внутренние репрессии в СССР, умышленно переименованные Западом в «сталинские».В 1936 г. между Германией и Японией был заключен Антикоминтерновский пакт, к которому в 1937 г. присоединились Италия, Финляндия, Румыния, Турция, Болгария, Хорватия, Словакия, Испания, Венгрия. Именно это оформление военного альянса советское руководство объективно сочло финальным шагом в скором развязывании Западом Второй мировой войны, главной целью в которой будет СССР и социализм.Таким образом, в масштабной подготовке защиты населения и справедливого устройства общества от неминуемой фашистской агрессии сталинское правительство было вынуждено начать зачистку пятой колонны. Силы были слишком неравны — весь Запад против одной страны, поэтому любая ошибка в недооценке врага могла грозить советскому народу полным истреблением. А значит, виноват в репрессиях 37 и 38 годов не Сталин, а угрожающе нависший над страной Запад.«Сталинские репрессии» — одна из основных американских фундаментальных государствоуничтожающих фальсификаций, наряду с «империей зла» и др.Нейромодифицированные не смогут этого осознать, не потому что понять трудно, а потому, что гораздо труднее принять правду о своем чудовищном заблуждении. Ведь большинство граждан России в той или иной степени являются потребителями, значит, носителями и жертвами информационной инфекции американского производства. Все дурное, что они узнали о своей стране за последние 30 лет, является враждебным вымыслом и научно-придуманной ложью.Собственный их задавленный «общественным мнением» внутренний голос правды, пытаясь пробиться в сознание, создает нервное напряжение, которое перерастает в патологическую агрессию против любого правдивого слова, произнесенного публично. Поэтому они столь неутомимы в навязывании внедренных в их мозг заблуждений, несмотря на приносимую ими разруху.Вот так работает ставшая теперь самой страшной в истории человечества американская система пропаганды лжи и безумия!