Почему России не нужны авианосцы

Эта тема, словно морская волна, то набегает, то откатывается. Имеется в виду авианосная тема, столь популярная у нас не только среди профессиональных моряков и судостроителей, но и среди публики, весьма далекой от военно-морской деятельности.Нам уже доводилось высказываться по поводу возможности строительства авианосцев в России («Авианосный зуд», «НВО» от 08.03.13). Дабы не повторять сюжет той публикации, коротко перечислим лишь обстоятельства, которые не позволят в обозримом будущем нашей стране обзавестись полноценными авианосцами.Во-первых, это отсутствие квалифицированных кадров, необходимых для проектирования и строительства столь сложных кораблей и службы на них.Во-вторых, в нашей стране, увы, нет необходимого научно-технического потенциала для успешной сборки на верфях современных авианосцев, равно как нет промышленной базы, способной снабдить всей необходимой номенклатурой комплектующих и вооружения столь сложные корабли, как авианосцы.В-третьих, для новых авианосцев потребуются новые летательные аппараты, включая те, которые в Российской Федерации никогда не создавались, например, палубные самолеты дальнего радиолокационного дозора и управления, самолеты-заправщики. По предварительным подсчетам, только на разработку самолета ДРЛО потребуется примерно 7 млрд долл.В-четвертых, необходимо будет построить военно-морские базы для приема и обслуживания авианосцев.На сегодняшний день таких баз нет. Наш единственный тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» получил постоянную прописку у пирса 35-го судоремонтного завода в Росте, откуда он изредка выходит в море.В-пятых, чтобы выпустить авианосец в море, его нужно обеспечить эскортом, состоящим из очень недешевых надводных кораблей класса не ниже «фрегат» и атомных подводных лодок, которые у нас строятся с большим скрипом и на доводку которых уходят годы.Наконец, в-шестых, у России просто нет денег, чтобы строить современные авианосцы, а тем более – атомные многоцелевые, сравнимые с американскими кораблями данного класса. Прямые и косвенные расходы на создание головного такого корабля потребуют около миллиарда долларов на каждую тысячу тонн его водоизмещения. Эти траты не только «съедят» бюджет ВМФ, но и существенно «подгрызут» финансы других видов Вооруженных сил.Конечно, очень хотелось бы иметь в составе российского флота атомные плавающие аэродромы. Но это возможно только «по щучьему велению», то есть в сказке.Может быть, что-то изменилось в нашей стране со времени публикации предыдущего материала в 2013 году? Только то, что оптимизма у сторонников российских авианосцев прибавилось. Вот что заявил по этому поводу в марте текущего года корреспондентам агентства «Интерфакс» вице-премьер Дмитрий Рогозин, который отвечает в правительстве за «оборонку»: «Мы можем построить все, компетенции для этого у нас есть. Если будет принято решение о необходимости оснастить наш ВМФ авианосцем, оно будет реализовано. У нас есть понимание, как это сделать. Есть авиационная техника, которой можно оснастить корабль, ударное вооружение. С технической и производственной точек зрения все это реализуемо, сомнений нет».Ему вторит президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов: «Мое глубокое убеждение в том, что мы в состоянии создать подобный корабль. Остальное – нюансы». Наконец, 30 июля первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», имея в виду авианосцы, сказал: «В ближайшее время мы шесть заложим», тем самым невольно напомнив героя неувядающей комедии Гоголя «Ревизор».Однако уверен, что все заявления такого рода являются ошибочными. Необходимыми компетенциями (это словечко в смысле «квалификация», если не ошибаюсь, первым запустил именно Дмитрий Рогозин) Россия по-прежнему не обладает и не заложит в ближайшее время ни одного авианосца. А вот «нюансов», с которыми нет возможности справиться, будет выше крыши.Судостроители и Министерство обороны тем временем не дремлют. Только в этом году благодаря их усилиям авианосная «волна» несколько раз высоко поднималась. Крыловский государственный научный центр (КГНЦ), который еще в 2015 году на форуме «Армия» впервые презентовал концепт перспективного атомного авианосца проекта 23000Э «Шторм», продолжает демонстрировать свое детище на разных оруженческих выставках. Не обошлось без него и на Петербургском международном военно-морском салоне текущего года.Этот левиафан водоизмещением 95 тыс. т, длиной 330 м, шириной корпуса 42 м, осадкой 11 м и шириной полетной палубы 85 м с неограниченной дальностью плавания способен нести до 90 летательных аппаратов. Просто дух захватывает! Однако «Шторм» как был аванпроектом, то есть эскизом, так им и остался. Такие концепты способны сделать даже студенты «корабелки», как в обиходе называют Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. До технического проекта чудо-корабля, не говоря уже о рабочем проектировании, по-прежнему очень далеко. И специалистов не хватит, и средств эти этапы работы потребуют немерено.Вот почему уже во второй половине этого года акценты стали смещаться в сторону более легкого варианта авианесущего корабля. На авиасалоне МАКС-2017 заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что в 2025 году предусматривается закладка нового тяжелого авианесущего крейсера с возможностью размещения на нем самолетов укороченного взлета и вертикальной посадки (СУВВП). На форуме «Армия-2017» Борисов еще раз подтвердил эту информацию, заявив, что Минобороны обсуждает с авиастроителями создание перспективного самолета, который станет развитием линии самолетов вертикального взлета и посадки (СВВП) фирмы «Яковлев». Тут стоит напомнить, что на заре постсоветской эпохи флот принялся открещиваться, как черт от ладана, от сверхзвукового СВВП Як-141, установившего 12 мировых рекордов по скорости и грузоподъемности, под тем предлогом, что американцы предпочитают обычные палубные самолеты. После того как на вооружении Корпуса морской пехоты США и ВМС Соединенного Королевства появились СУВВП F-35B «Лайтнинг II», созданные с широким использованием наработок по Як-141, интерес к машинам этого класса снова проснулся. Только работы в этой области потребуют много времени и денег.И вот в начале ноября этого года КГНЦ сообщил, что в ближайшее время представит концепцию перспективного легкого многоцелевого авианосца (ЛМА), разработка которого ведется Центром в инициативном порядке. Он должен быть «дешевле и быстрее в постройке». Его примерное водоизмещение должно быть в диапазоне 30–40 тыс. т, а количество летательных аппаратов, которые ЛМА будет нести, – 40–50. В их числе палубные истребители Су-33, а также МиГ-29К. Легкий авианосец должен также иметь возможность принимать самолеты радиолокационного дозора. Строительство такого корабля возможно на северодвинском Севмаше или на заводе «Залив» в Керчи. Ничего не говорится об энергетической установке корабля. Но для того чтобы снизить стоимость, нужно будет отказаться от атомной энергоустановки (АЭУ), которая, среди прочего, требует размещения систем биологической защиты, значительно утяжеляющих корабли с энергоустановкой такого типа. Но дизельных и газотурбинных установок большой мощности отечественная промышленность пока не выпускает, а ставить допотопные и капризные паротурбинные ГЭУ не имеет смысла.Погоня за дешевизной таит немало неприятных сюрпризов. Проиллюстрируем это утверждение на примере индийского авианосца «Викрант» (в переводе с санскрита «Мужественный») водоизмещением 40 тыс. т, на который должны базироваться до 40 летательных аппаратов, включая истребители МиГ-29К с трамплинным взлетом. Разработка его проекта стартовала в 1999 году, а закладка состоялась на судостроительном заводе в Кочи в феврале 2009 года. Реализация проекта 71, созданного с участием Невского проектно-конструкторского бюро (НПКБ), итальянской фирмы «Финкантьери» и французского концерна DCNS (ныне – «Наваль груп»), оценивалась тогда в смешные 0,5 млрд долл. В проекте также участвовали американцы, поставившие четыре газотурбинных двигателя LM 2500 +, западноевропейские компании электронного профиля и Израиль, поставлявший зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Барак-1» и «Барак-8».Тут надо заметить, что проектировщики и строители современных боевых кораблей за рубежом находятся в гораздо более благоприятных условиях по сравнению с их российскими коллегами. Им достаточно открыть справочник, чтобы выбрать для своего детища газотурбинные двигатели американского, британского, украинского или китайского производства, дизели немецких, американских, французских или тех же китайских фирм. Затем остается только договориться о цене и сроках поставки. То же относится к электронному оснащению и различному вооружению. Нашим же корабелам приходится вести дела с контрагентами только внутри страны. Порой те даже не очень представляют, что от них требуется. Из-за этого – большие сроки исполнения и высокие цены.Но вернемся к «Мужественному». Несмотря на интернациональную помощь, корабль завис на стапеле до августа 2013 года, когда его все-таки спустили на воду. К тому времени смета была превышена в несколько раз. Сегодня она составляет 3,765 млрд долл., а корабль предполагается сдать флоту в 2023 году, то есть через 14 лет после закладки. Несмотря на девиз «Я побеждаю тех, кто борется со мной», авианосцу не удалось одолеть низкую квалификацию, ах, простите, компетенцию индийских судостроителей.Прежде ВМС Индии хотели приобрести три авианосца типа «Викрант». Теперь о тех планах забыли. Сейчас на очереди создание проекта тяжелого авианосца «Вишал» («Гигант») водоизмещением около 65 тыс. т с авиагруппой из 50–55 летательных аппаратов. Не исключено, что он будет оснащен атомной энергетической установкой. Однако тому есть и препятствие – разработка АЭУ потребует 10–15 лет. Между тем индийцы не без оснований опасаются, что китайцы обгонят их в авианосной гонке и превратят Индийский океан в свое озеро.Действительно, у ВМС НОАК скоро появится второй авианосец, построенный хотя и на базе несколько увеличенного советского проекта 11435, но исключительно собственными силами. Да и появления в морях и океанах атомных авианосцев под флагом КНР осталось ждать уже не так долго, как многим кажется. Они нужны Пекину не столько для того, чтобы проецировать силу в отдаленных районах, сколько для чисто практических целей – обеспечения безопасности коммуникаций, по которым ведется снабжение постоянно растущей экономики страны сырьем. И хотя сейчас Пекин все больше ориентируется на российские газ и нефть, он вряд ли будет складывать все яйца в одну корзину, а продолжит потреблять сырье с Ближнего Востока и других регионов.Вот почему индийцы торопятся. И теперь, судя по всему, их главными партнерами в области строительства авианосцев станут несомненные лидеры и авторитеты в данной сфере кораблестроения – американцы. Вашингтон уже предложил Дели свои услуги по поставкам и лицензионному производству электромагнитных катапульт EMALS. Сейчас ведутся переговоры между корпорацией «Боинг» и индийской государственной авиастроительной компанией HAL о возможности совместного производства палубных истребителей F/A-18E/F «Супер Хорнет», поскольку, как утверждают различные источники, индийский флот разочаровался в российских истребителях МиГ-29К/КУБ из-за частых их поломок.Какие задачи предстоит решать перспективным российским авианосцам – не очень ясно. Во всяком случае, с точки зрения критерия «стоимость – эффективность». Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для благополучного развития. Из-за моря-океана нам нечего ввозить в больших объемах. Тогда для чего сочинять плавающие аэродромы? Соревноваться с американцами? Нет никакого смысла в таком противостоянии, поскольку нам их не догнать. Быть не хуже, чем китайцы? Но по сравнению с КНР у России просто нет судостроительной промышленности.Сейчас часто обращаются к сирийскому походу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в конце минувшего года. Часто приводятся следующие цифры: за два месяца участия в боевых действиях летчики российского авианосца выполнили 420 боевых вылетов, из них – 117 ночью. Очевидно, так оно и есть. Хотя американцы, следившие за каждым «чихом» нашего корабля, утверждают, что с палубы «Кузнецова» для выполнения боевых заданий стартовали 154 самолета. Вероятно, обе цифры верны – ведь часть самолетов с борта российского ТАВКР сразу же после прибытия к берегам Сирии перелетела на авиабазу Хмеймим, с которой и осуществляла боевую работу.Но дело не в этом. Нормальная интенсивность полетов с палуб американских авианосцев типа «Нимиц» составляет 120 вылетов в сутки. «Производительность» новейшего авианосца «Джеральд Р. Форд» с электромагнитными катапультами EMALS – 160 вылетов в сутки, а при необходимости она может быть доведена до 220 самолето-вылетов. Новейший британский авианосец «Куин Элизабет», на который будут базироваться американские самолеты укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B «Лайтнинг II», должен выпускать 24 истребителя за 15 минут, за сутки – 110 машин, а за пять суток – 420, то есть то самое количество, что поднялось с палубы российского ТАВКР за два месяца.На западных наших «партнеров» работа «Кузнецова» большого впечатления не произвела. Сирийская группировка Воздушно-космических сил (ВКС) справилась бы с ней и без участия палубных Су-33 и МиГ-29К. А вот денег эта операция потребовала немалых. Как подсчитали в агентстве РБК, она обошлась державе в 7,5–10 млрд руб. Эти цифры представляются заниженными, поскольку не включают подготовку к походу: ремонты кораблей, учебные выходы в море и тренировки летчиков, которые проходили в течение нескольких месяцев.Нельзя забывать о том, что авианосцы и другие крупнотоннажные боевые корабли – лакомые цели для противника. Российский флот располагает прекрасными противокорабельными ракетами (ПКР) «Калибр» и «Оникс» морского базирования и Х-32 – воздушного. Скоро к ним добавятся гиперзвуковые ПКР «Циркон», удар которыми невозможно отразить всеми ныне существующими средствами ПВО-ПРО. Китай располагает противокорабельными баллистическими ракетами DF-21D с дальностью стрельбы до 2 тыс. км, которые с полным на то основанием называют «убийцами авианосцев». Не дремлют и американцы. Со следующего года ВМС США будут вооружаться новым вариантом крылатых ракет «Томагавк» модификации MST, то есть «Морской ударный «Томагавк», для нанесения ударов не только по береговым, но и по морским целям на дальности до 1000 км. На подходе также малозаметная ПКР LRASM, которая сможет уничтожать надводные корабли противника, находящиеся на дальности до 800 км, при сбрасывании с самолета и 300 км – при стрельбе с эсминцев и крейсеров. Нельзя забывать также о тяжелых торпедах подводных лодок, которые довольно близко подкрадываются к авианосцам.Нынешняя вторая холодная война – не на день и не два. Она продлиться долго. И в противостоянии с США и НАТО авианосцы нам не помогут, а только разорят. Дабы произвести нужное впечатление на противостоящую сторону, российскому флоту нужно побольше подводных лодок – атомных и с воздухонезависимыми энергетическими установками, оснащенными крылатыми ракетами. Им вполне по силам «прижать» американский флот к берегам Соединенных Штатов. Постоянное боевое дежурство российских субмарин в акваториях, примыкающих к Америке, потребует оттянуть львиную долю надводных и подводных сил к Восточному и Западному побережью США.Между тем, как посетовал недавно президент ОСК Алексей Рахманов, для достройки стратегического подводного ракетоносца «Князь Олег» проекта 955А на северодвинском Севмаше денег не хватает. Но как их может хватить, если на модернизацию «престижного» атомного крейсера «Адмирал Нахимов» требуются все новые и новые миллиарды рублей? Кстати, в этом году ВМФ РФ не получил и не получит ни одной новой субмарины – ни атомной, ни дизель-электрической. Как стало известно в минувшем октябре, нет средств и на модернизацию ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Вместо ранее намечавшихся 50 млрд руб. будет отпущено не более половины от этой суммы. Ее хватит лишь на замену котлов и части электроники. То есть боевой потенциал корабля заметно не увеличится.Те, кто не устает гнать авианосную волну, как представляется, прекрасно понимают, что России не по силам авианосцы, да и незачем. Тогда почему они без устали поднимают эту тему? А вдруг получится заложить такой корабль с многомиллиардным бюджетом. Используя механизм прокрутки денег через сотни и даже тысячи контрагентов, появится потрясающая возможность бесконечно «пилить» государственные средства и «откатывать» их. По крайней мере, иного внятного объяснения активного нагнетания авианосной волны от представителей флота и промышленности не имеется.Нужны ли ВМФ авианесущие корабли? Безусловно, да. Только начинать нужно не со сложного и дорогого, а с простого и более нужного. Рабочими лошадками в сирийской кампании стали большие десантные корабли (БДК), которые перевозят вооружение, боеприпасы и снаряжение. Некоторым из этих БДК под «полтинник», то есть они очень давно служат. Им требуется замена. Такой заменой могут стать, например, универсальные десантные корабли (УДК) типа «Прибой» водоизмещением 23 тыс. т, длиной 200 м и шириной 34 м. Их дальность плавания должна составлять 6 тыс. морских миль, а автономность – 30 суток. Помимо десанта из 500–900 морпехов, бронетехники и десантно-высадочных средств на таком УДК могут базироваться до 15 вертолетов различных классов. В перспективе они смогут принимать и истребители вертикального взлета и посадки, если таковые, конечно, будут созданы.Особая ценность таких кораблей заключается в том, что они способны принимать участие в конфликтах малой интенсивности, транспортировать технику и демонстрировать флаг в морях и океанах. Не случайно корабли данного класса приобретают все большую популярность. Вслед за Соединенными Штатами ими пополняются флоты Испании, Австралии, Турции, а вскоре УДК появятся и в составе китайских ВМС.