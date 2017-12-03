Американские военные не откажутся от ядерного оружия

Вскоре будет опубликован направляемый Конгрессу США министром обороны доклад «Ядерный обзор» (Nuclear Posture Review Report) с изложением взглядов политического и военного руководства страны на ядерную политику на ближайшие годы и в перспективе на 20 лет.Он станет уже четвертым документом такого рода, который появляется в начале пребывания у власти очередного президента США: предыдущие родились в 1994, 2001 и 2010 годах. Доклад готовится на основе указаний президента и министра обороны при участии представителей администрации президента, рабочих групп от Объединенного комитета начальников штабов, видов вооруженных сил и различных ведомств, включая Агентство национальной ядерной безопасности.Формулировки Конгрессом целей «Ядерного обзора» менялись, но их сутью оставалось представление законодательному органу всесторонней оценки ядерных сил страны и плана их поддержания и модернизации на ближайшие 5–10 и более лет. Доклады определяют состав ядерных сил, ядерный боезапас страны и планы их обновления; состояние готовности ядерных сил к применению ядерного оружия, их размещение в стране и за рубежом, условия перехода к применению ядерного оружия; направления совершенствования системы оперативного управления ядерными силами, связи, разведывательного и компьютерного обеспечения; развитие инфраструктуры поддержания дееспособности ядерных сил и обеспечения их восполнения. Хотя тексты «Ядерного обзора» 1994 и 2001 годов (назовем их ЯО-94 и ЯО-01) были секретными, содержание докладов сообщалось СМИ в виде выборок с основными сведениями. Открытый текст ЯО-10 отличался обилием общих положений и скудостью цифровых выкладок.Рассмотрим содержание ядерной политики США, ставшее известным из опубликованных текстов «Ядерных обзоров» и других документов Министерства обороны США.Ядерная политика – это курс и комплекс действий правительства, основанный на обладании ядерным оружием, для достижения национальных целей страны в мирное и военное время. Декларативный курс – достижение свободного от ядерного оружия мира. Комплекс действий – повышение безопасности от угрозы распространения и применения ядерного оружия и сохранение ядерного оружия США (пока в мире существует ядерное оружие) для сдерживания устрашением потенциальных агрессоров и для защиты интересов США, их союзников и партнеров.Цели ядерной политики – это постоянные критерии для исполнительных органов при разработке и осуществлении планов, при выборе сил, средств и способов действий. Такими целями объявлены: предотвращение распространения ядерного оружия и ядерного терроризма; поддержание стратегического сдерживания устрашением и стратегической стабильности на уменьшенных уровнях ядерных сил; усиление регионального сдерживания устрашением и гарантирование выполнения обязательств США перед своими союзниками и партнерами; поддержание сохранного, безопасного и действенного ядерного арсенала; достижение целей США и их союзников в случае несрабатывания сдерживания устрашением. Примечательно, что в ЯО-10 США обозначили свое намерение наказывать «последствиями» тех, кто не соблюдает Договор о нераспространении ядерного оружия или вышел из него, чтобы его не соблюдать, имея в виду КНДР и Иран. Очевидно, что под «последствиями» подразумевались меры экономического и военного принуждения.Завершив холодную войну, США избавились от устаревших ядерных вооружений, продолжают уменьшать число находящихся на вооружении ядерных боевых зарядов (ЯБЗ), сохраняют избыточное количество межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на суше и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) на суше и на находящихся в море и в базах атомных ракетных подводных лодках (ПЛАРБ). Вот некоторые цифры. В сентябре 1990 года ВС США располагали более 21 тыс. ЯБЗ; в стратегических наступательных силах числилось около 13 тыс. ЯБЗ, 1050 шахтных пусковых установок (ШПУ) для МБР, 37 ПЛАРБ с 672 пусковыми установками (ПУ) для БРПЛ, 574 тяжелых бомбардировщика (ТБ). В начале февраля 2018 года в ВС США будет менее 4 тыс. ЯБЗ; в Объединенном стратегическом командовании (ОСК) останется примерно 3,5 тыс. ЯБЗ, 450 ШПУ для МБР, 14 ПЛАРБ с 280 ПУ и менее 160 ТБ (включая 66 носителей ядерного оружия).В соответствии с идеями первых трех «Ядерных обзоров» количество ШПУ МБР «Минитмэн-3» было сокращено с 550 до 450 (400 действующих, 50 неразвернутых), количество развернутых МБР было снижено с 550 до 400, боекомплект ЯБЗ на развернутых МБР сократился с 1650 до 400, проведена полная модернизация по крайней мере 570 МБР «Минитмэн-3».По состоянию на март 2017 года США, если верить официальному уведомлению, имели 683 такие ракеты (405 развернутых и 278 неразвернутых). Ранее было замечено, что в прошлом веке американцы порой засекречивали число МБР и представляли неверные сведения об их количестве. В 2011 году МО США сообщало о наличии в 2010–2012 годах только 556 МБР «Минитмэн-3». Очевидно, что названный запас ракет (более 600 или менее 600) будет достаточен до 2030 года для укомплектования как 400 действующих, так и 50 неразвернутых ШПУ, составляющих возвратный потенциал данного компонента ядерной триады. Нужно отметить, что возможность повторного пуска МБР «Минитмэн-3» из развернутых ШПУ по целям на полигонах не отрабатывалась.Если в ЯО-01 излагалось намерение изучить возможность создания МБР нового типа с поступлением на вооружение к 2018 году, то в ЯО-10 речь шла о перспективе создания новой МБР с новыми способами базирования для повышения живучести. Но уже в 2016 году командование ВВС отказалось от дорогостоящего размещения МБР на мобильных ПУ в пользу более дешевого варианта – использования модернизированных существующих ШПУ (модернизацию 450 ШПУ намечено выполнить к 2037 году). Прежде намечалось нахождение новых МБР на вооружении с 2025 по 2075 год, но теперь ожидают замену старых МБР новыми в 2030–2035 годах. Рассчитанная на гарантированные 30 лет службы, новая ракета будет оснащена боеголовкой с модернизированным ЯБЗ W78. СМИ сообщали о планах закупки 642 новых МБР для размещения в ШПУ 400 таких ракет. Трудно не сделать вывода, что сохранение в составе ядерной триады МБР стационарного базирования призвано по возможности отвлечь стратегические силы потенциального противника от его контрценностного удара в ядерной войне, а не является мерой безопасности на случай утраты неуязвимости ПЛАРБ.Представляет интерес изменение взглядов военно-политического руководства на потребное для обеспечения безопасности страны количество ПЛАРБ, ПУ БРПЛ на них, БРПЛ и ЯБЗ.В конце холодной войны ВПР США отказалось от плана строительства 24 ПЛАРБ типа «Огайо», решив, что 18 ПЛАРБ будет достаточно. Но уже в ЯО-94 было высказано соображение о сокращении количества ПЛАРБ с 18 до 14. А ЯО-01 предусматривал уменьшение количества ПЛАРБ с 18 до 14 (завершено в 2004 году); снижение числа ЯБЗ на каждой ПЛАРБ (завершено ближе к концу первой декады с доведением стандартного боекомплекта каждой ПЛАРБ до уровня примерно в 100 ЯБЗ); продление срока службы каждой ПЛАРБ (установление срока службы в 43 года означало, что последняя ПЛАРБ типа «Огайо» будет снята с вооружения в 2040 году); начало патрулирования первой ПЛАРБ следующего поколения с 2029 года (при президенте Бараке Обаме перенесено на 2031 год).В ЯО-10 содержалось решение о начале разработки новой ПЛАРБ (к разработке приступили с 2010 года, позже было определено, что необходимо иметь 12 ПЛАРБ типа «Колумбия» с 16 пусковыми установками на каждой ПЛАРБ), о рассмотрении возможности сокращения в 2016–2020 годах количества ПЛАРБ с 14 до 12 без уменьшения числа развернутых на ПЛАРБ ЯБЗ (в 2014 году от идеи иметь 12 ПЛАРБ с 288 ПУ отказались, приступив с 2015 года к уменьшению числа ПУ на каждой ПЛАРБ с 24 до 20 с тем, чтобы в 2018 году иметь 14 ПЛАРБ с 280 ПУ), о начале вывода из состава флота старых ПЛАРБ с 2027 года. Все это означало, что 14 ПЛАРБ типа «Огайо» будут сняты с вооружения в 2027–2040 годах, строительство ПЛАРБ новой серии начнется в 2021 году, 12 ПЛАРБ нового поколения начнут патрулирование в 2031–2042 годах, а в 2030–2040 годах у ВМС США будет всего лишь 10 старых и новых ПЛАРБ. Как видно, от 18 ПЛАРБ с 432 ПУ в 2001 году американцы перешли к 14 ПЛАРБ с 336 ПУ в 2004 году, перейдут к 14 ПЛАРБ с 280 ПУ в 2018 году и к 12 ПЛАРБ с 192 ПУ в 2042 году. Очевидно стремление иметь на каждой ПЛАРБ меньше ПУ и ЯБЗ.Старение ПЛАРБ вызывает увеличение объема работ при всех видах ремонта, что в сочетании с кадровыми трудностями у судостроительных заводов приводит к срыву графика капитальных ремонтов ПЛАРБ, а косвенно и к «рваному» графику патрулирования ПЛАРБ с длительностью от нескольких недель до трех с половиной месяцев.Еще в ЯО-94 говорилось о необходимости сохранения действующей научно-технической базы производства БРПЛ, а в ЯО-01 – о продлении срока службы БРПЛ в связи с увеличением продолжительности периода эксплуатации ПЛАРБ и о необходимости создания к 2029 году новой БРПЛ для новой ПЛАРБ. Примечательно, что в ЯО-01 содержался отказ от разработки единой межконтинентальной БР для ВВС и ВМС, но уже в 2012 и в 2015 годах была озвучена идея максимальной унификации компонентов для новых МБР и БРПЛ, а в 2016 году промелькнуло сообщение о начале разработки новой БРПЛ.В 1987–2005 годах ВМС США закупили для себя 425 БРПЛ «Трайдент-2», в 2008–2012 годах прикупили еще 108, после чего приступили к модернизации ракет, которая завершится примерно в 2026 году. Судя по утверждению, что ракеты «Трайдент-2» прослужат до 2042 года или дольше, резонно предположить, что к полномасштабным работам по созданию новой БРПЛ приступят не позже 2030 года. Имеющийся у США почти полуторный боекомплект БРПЛ на ближайшие десятилетия (по официальному уведомлению, на начало марта 2017 года было 423 ракеты, включая 220 развернутых и 203 неразвернутые) явно избыточен и обеспечивает в ядерной войне возможность повторных пусков БРПЛ после расхода основного боекомплекта ракет. Излишки ракет – это, видимо, часть того возвратного потенциала, о котором говорилось в ЯО-10.В рамках Договора СНВ-3 2010 года в феврале 2018 года на 12 развернутых ПЛАРБ с 240 развернутыми ПУ должно числиться не более 1090 развернутых ЯБЗ. Как видно, ядерный боекомплект на каждой ПЛАРБ снова уменьшается.В 2018 году завершается модернизация большей части оставшихся ЯБЗ W76, с 2020 года ожидается поступление первых из примерно 400 модернизируемых ЯБЗ W88. Передача флоту комбинированных ЯБЗ IW1 на основе ЯБЗ W78/W88-1 пока предусмотрена с 2030 года. Завершение модернизации большей части ЯБЗ W76-0 c превращением их в модернизированные ЯБЗ W76-1 приведет к сокращению числа ЯБЗ этих двух модификаций почти вдвое (всего было произведено, по различным сообщениям СМИ, 3190-3275 ЯБЗ данного типа). Очевидно, что при возвращении к комплектации каждой БРПЛ восемью ЯБЗ на каждой ПЛАРБ суммарный ядерный боекомплект всех ПЛАРБ возрастает более чем в полтора раза.В «Ядерных обзорах», как правило, объявлялось о намерении сократить число ядерных бомбардировщиков. В период с сентября 2015 года по январь 2017 года из состава бомбардировщиков – носителей ядерного оружия в состав неядерных сил выведен 41 самолет В-52 (11 из них законсервированы). Теперь с 2018 года в составе Командования глобальных ударов будут находиться 66 бомбардировщиков-носителей ядерного оружия (60 развернутых и шесть неразвернутых) и три бомбардировщика, предназначенных для испытаний. В число развернутых могут войти 41-44 В-52 и 16-19 В-2, в число неразвернутых – 2-5 В-52 и 1-4 В-2, испытательными будут числиться два В-52 и один В-2.Ядерные функции бомбардировщиков В-52 и В-2 ныне разграничены. Если раньше самолеты В-52 могли нести как ядерные КРВБ, так и ядерные бомбы, то теперь они считаются носителями только ядерных КРВБ. Единственным ядерным вооружением самолетов В-2 остаются ядерные авиабомбы. Напомню, что в 2012 году для ТБ обоих типов имелось около 540 «оперативно развернутых ЯБЗ», то есть 25% от примерно 2150 тогда оперативно развернутых ЯБЗ в СЯС. В 2006–2016 годах полностью технически исправными были 59% бомбардировщиков В-52 и 38% бомбардировщиков В-2. Снятие с вооружения самолетов В-52 возможно к 2040 году, а самолетов В-2 – к 2045 году. Не исключено, что вскоре бомбардировщики В-52 будут оснащены новыми двигателями для увеличения дальности полета на 40%. Поступление на вооружение 100 бомбардировщиков В-21 ожидается в 2025–2045 годах.Считается, что замена существующих КРВБ на новые произойдет в 2026–2030 годах, а модернизированный ЯБЗ W80-4 для новой КРВБ будет создан в 2025 году и станет поступать по 2032 год. Первые модернизированные авиабомбы В61-12 Агентство национальной ядерной безопасности планирует передать в ВВС в 2020 году. Пока в силе остается план перехода ВВС после 2030 года на единый ЯБЗ для КРВБ и на единую ядерную авиабомбу В61-12. Переход на единую ядерную авиабомбу (по сообщениям СМИ, их будет не менее 400) с отказом от ядерных авиабомб В83-1 будет означать сокращение числа ядерных авиабомб примерно вдвое и отказ от авиабомб мегатонного класса. Судя по ЯО-10, стратегическая авиация находилась на первом месте по возвратному ядерному потенциалу, видимо, из-за скорости наращивания ее ядерных возможностей до максимума.С 2001 года из «Ядерного обзора» исчезло всякое упоминание о «нестратегических ядерных силах» США (NSNF). Позже в НАТО исчезли «субстратегические ядерные силы» и остались «ядерные силы», третьим компонентом которых стало «нестратегическое ядерное оружие».Нестратегическое ядерное оружие США находится в США и Европе и представлено ядерными авиабомбами В61-3/4/10, носителями которых являются самолеты двойного назначения (СДН) истребители F-16 и F-15E. В ЯО-10 было объявлено о предстоявшем снятии с вооружения ядерных КРМБ «Томагавк» (последний ЯБЗ для последней из 367 ядерных КРМБ был разобран в 2012 году), о предстоящей замене СДН F-16 на СДН F-35, о сохранении базирования СДН тактической авиации ВВС США в Европе и о возможности усиления в передовых районах истребителями и бомбардировщиками двойного назначения. Сроки начала замены СДН F-16 на F-35A перенесены с 2021 на 2024 год, а срок поступления первых ядерных авиабомб В61-12 в очередной раз сдвинут, теперь уже на 2020 год. На суше в Европе количество ядерных авиабомб различных типов уменьшилось с примерно 1700 в годы холодной войны и составляло 480 ядерных бомб В61 различных модификаций в 2000 году и 180 в 2009 году. Вряд ли этот ядерный боезапас остался неизменным к настоящему времени.Очевидно, что ВПР США, сохраняя значительный возвратный потенциал в виде неразвернутых ЯБЗ, БРПЛ, МБР, КРВБ и ядерных авиабомб, намерено поддерживать достигнутый после сокращений состав ядерной триады, а затем осуществить почти полное ее обновление с поступлением первых новых МБР, бомбардировщиков, КРВБ и ПЛАРБ в 2025–2030 годах.Судя по ЯО 2001 и 2010 годов, вероятность конфронтации США и РФ уменьшилась от возможной, но не ожидаемой, до резко снизившейся, а Россия, будучи не врагом США, перестала быть противником. Впрочем, уже в первой половине 2017 года командующий Объединенным стратегическим командованием ВС США назвал РФ противником (adversary).Соединенные Штаты продолжают осуществлять стратегическое сдерживание, поддерживая стратегическую стабильность. Судя по ЯО-10, Вашингтон сохраняет за собой право применять ядерное оружие при сдерживании устрашением (а оно, как мы знаем из ЯО-01, может быть не только оборонительным, но и наступательным) как ядерного нападения на США, их союзников и партнеров, так и («в узком диапазоне чрезвычайных ситуаций») нападения с применением обычного оружия, химического оружия и биологического оружия против США или их союзников и партнеров со стороны стран, обладающих ядерным оружием, и со стороны стран, не соблюдающих принятые на себя обязательства по ядерному нераспространению. Подробнее об упреждающем или ответном применении ядерного оружия США для уничтожения обычных сил и ОМП противника можно узнать из окончательного проекта документа КНШ ВС США от 15 марта 2005 года «Доктрина совместных ядерных операций». В ЯО-10 содержалось положение о том, что «США не будут использовать ядерное оружие или угрожать его использованием по не имеющим ядерного оружия государствам, которые являются участниками договора о нераспространении ядерного оружия и соблюдают принятые на себя обязательства по нераспространению». Вместе с тем американцы не исключили в будущем применение своего ядерного оружия при использовании биологического оружия против США или их союзников и партнеров странами, не обладающими ядерным оружием и соблюдающими принятые на себя обязательства по ядерному нераспространению.В открытых текстах «Ядерных обзоров» не найти положений, что кроме ответного и ответно-встречного есть внезапный и упреждающий варианты ядерных ударов, что вроде бы существуют вид чрезвычайного реагирования, виды выборочных и основных ядерных ударов, виды ядерных ударов по приказу ВПР или в рамках адаптированного планирования. Не полагаясь на контрценностное нацеливание, американцы сосредоточиваются на контрсиловом планировании и не отказываются от применения ядерного оружия первыми. Взаимное «океанское» нацеливание МБР и БРПЛ США и РФ призвано предотвратить возможность несанкционированного применения ядерного оружия по потенциальному противнику и снизить риск случайного начала ядерной войны. Состав дежурных сил ядерной триады в обычное время стандартный: почти все МБР и часть находящихся в море ПЛАРБ; постоянного боевого дежурства на базах бомбардировщиков с ядерным оружием на борту не велось. О готовности СДН тактической авиации ВВС США в Европе к применению ядерного оружия в «Ядерных обзорах» говорить не принято (после окончания холодной войны уровень готовности был снижен с исчисляемой часами до исчисляемой сутками).Ядерный оружейный научно-производственный комплекс США осуществляет сопровождение, модернизацию, продление срока службы, демонтаж ЯБЗ и ограниченное производство плутониевых узлов, обеспечивая надежность, безопасность и действенность ядерного боезапаса страны без создания ЯБЗ новых типов и проведения испытаний ядерного оружия на полигонах. Сроки безопасной эксплуатации оружейного плутония (125 лет), наличие задела и производства специальных ядерных материалов (американцы возобновили наработку трития в 2003 году, а сейчас увеличивают его производство) и запасы сохраняемых плутониевых узлов (10 000 в 2008 году) дают способность воссоздавать при необходимости определенное число ЯБЗ.Сейчас в США не вспоминают как о прежних проектах создания к 2030 году «консолидированного центра производства ядерного оружия» для сопровождения 2,2 тыс. ЯБЗ с ежегодным производством к 2022 году (при работе в одну смену) 125 новых, демонтажем 125 старых и полной проверкой 50 существующих ЯБЗ, так и о требованиях к ядерному комплексу приступить к серийному производству ЯБЗ нового типа через 48 месяцев после принятия решения на полномасштабную разработку и к испытаниям ядерного оружия на полигоне через 12 месяцев после принятия на это решения. Администрация национальной ядерной безопасности отказалась от создания единого консолидированного центра производства ядерного оружия в пользу разнесенных консолидированных центров и осуществляет модернизацию, создание, перемещение и ликвидацию объектов инфраструктуры с расчетом выхода к 2030 году на уровень ежегодного производства 50–80 плутониевых узлов. ВПР страны стремится к скорейшей модернизации существующего ядерного оружейного комплекса, поскольку после 2035 года наступит пора обновления значительной части ЯБЗ из-за истечения сроков их эксплуатации. Демонтаж ЯБЗ идет с переменным темпом, разборка ранее снятых с вооружения ЯБЗ (на январь 2017 года имелось 2,8 тыс. таких ЯБЗ) завершится в третьей декаде. Американцы явно уходят от утилизации излишков оружейного плутония посредством превращения его в МОКС-топливо, предпочитая сохранять плутоний, разбавленный ингибиторами.По сравнению с ранее намеченными сроками сокращения ядерного боезапаса на уровень 4,6 тыс. ЯБЗ в 2012 году, 3,0–3,5 тыс. к 2022 году, 2,0–2,2 тыс. к 2030 году его уменьшение несколько замедлилось (в 2012 году в ядерном боезапасе был 4881 ЯБЗ). Однако общая картина такова: от пика в 31255 ЯБЗ в 1967 году США перешли к 23 тыс. ЯБЗ в 80-е годы, когда стало приходить понимание последствий «ядерной зимы» и бессмысленности наращивания ядерного боезапаса, и к 4 тыс. ЯБЗ в январе 2017 года; суммарная мощность ЯБЗ США, составлявшая более 20 гигатонн в 1960 году, сейчас снизилась менее чем до одной гигатонны.США намерены поддерживать такое соотношение активного и неактивного ядерного боезапаса, которое позволит в случае отказа ЯБЗ одного развернутого типа (или отказа носителя/средства доставки какого-либо развернутого типа) выполнять замену всех развернутых ЯБЗ отказавшего типа ранее не развернутыми ядерными боезарядами другого типа (как внутри каждого компонента триады, так и между ее компонентами). Сохраняемый более 10 лет в качестве возвратного потенциала задел неразвернутых ЯБЗ станет поддерживаться, пока не будет модернизирован ядерный комплекс страны.Постепенно претворяются в жизнь решения ХХ века о переходе к семи и решения нашего века о переходе к пяти типам ЯБЗ (три взаимозаменяемых для БР: IW1 на основе W78/W88-1, IW2 на основе W87, IW3 на основе W76-1; два для авиационных средств доставки: W80-4, B61-12). Проявляется тенденция к предстоящему отказу от ЯБЗ мощностью свыше 500 килотонн. Ощущается заинтересованность в обладании определенным количеством ЯБЗ малой мощности, что может снизить порог применения ядерного оружия. Остается закрытой информация по чистому термоядерному оружию.Совершенствуются ядерные энергетические установки кораблей подводного и авианосного флота США. Программа ядерной энергетики ВМС предусматривает, что новые реакторы для ПЛАРБ третьего поколения будут работать без замены активной зоны весь срок службы этих кораблей.Попробуем простыми словами раскрыть основную подоплеку ядерной политики США.Ядерное оружие США призвано не допустить ядерного нападения на Соединенные Штаты, их союзников и партнеров и защитить жизненные интересы этих стран. Фактически США намерены применять ядерное оружие первыми, когда и где это им выгодно, а также вынужденно в ответ на ядерное нападение.Неограниченная (глобальная, стратегическая, всеобщая) ядерная война с использованием контрсилового и контрценностного нацеливания стратегическими ядерными силами против РФ или КНР для Соединенных Штатов нерациональна, ибо приводит либо к автоматическому досрочному превращению КНР в сверхдержаву, либо к возрастанию роли РФ при утрате США своего главенствующего положения в мире. Вариант одновременной такой войны против РФ и КНР также не принесет Вашингтону выгоды из-за неприемлемых для «арсенала демократии» последствий. Здесь нужно заметить, что от планирования глобальной ядерной войны США отказались, судя по утверждению бывшего командующего ОСК, еще в октябре 1989 года.Более выгодным для США было бы ведение ограниченной ядерной войны (с контрсиловым нацеливанием) против одного или двух соперников, которая не привела бы к разрушению экономики Соединенных Штатов. Именно этот вариант был завуалированно озвучен в документе министра обороны «Ядерная стратегия США» в 2013 году. Там сказано, что США станут сохранять значительные контрсиловые возможности, не полагаясь на контрценностную стратегию (иными словами, это предложение таких «правил игры», когда противники ограничиваются обменом контрсиловыми ударами, оставляя возможность контрценностных ударов на крайний случай). Судя по опубликованному в 1997 году заявлению директора Программ стратегических систем, новый взрыватель для боевого блока Mk4/W76 должен был дать ему способность поражать не только «городские промышленные цели», но и «защищенные объекты». Поступление на ПЛАРБ боевого блока Mk4A/W76-1 является материальным доказательством приверженности США к стратегии ограниченной ядерной войны (с контрсиловым нацеливанием) против РФ и КНР.Более реалистичным и безопасным для США является применение своего ядерного оружия против находящегося вдали от Соединенных Штатов противника, чье ядерное или иное оружие не достает до территории этой страны. Именно поэтому для регионального сдерживания устрашением такого противника планируется использование не только нестратегического ядерного оружия, но и стратегических ядерных сил. Неслучайно недавнее заявление командующего ОСК США о том, что любое ядерное оружие является стратегическим.Ядерная война возможна, хотя при желании ее можно избежать. Но от старения своих ядерных вооружений Соединенным Штатам никуда не уйти, поэтому обновление сначала носителей и средств доставки, а затем и средств поражения в 2025–2045 годах является для США неизбежным.