Возвращение Европы

Европа начинает искать выход из санкционного тупика. Об этом говорит Янглан, его поддерживает Меркель. У главной немецкой «матушки», не желающей покидать политический Олимп, сейчас начинается «второе цветение» Большой коалиции. ХДС/ХСС и СДПГ, оказавшись перед перспективой досрочных выборов всё же смирили гордыню, и пошли на переговоры. СДПГ уже в прошлом созыве Бундестага выступала за улучшение отношений с Москвой, а коалиция с СвДП и «Зелёными» провалилась во многом из-за обструкции последних в отношении «Северного потока – 2» и излишне либерально-глобалистской программы свободных демократов. Если Большая коалиция будет восстановлена, курс её будет значительно более благоприятным для России, чем в предшествующие годы.Даже поляки уже предупредили украинцев, что в ЕС назревает внешнеполитический разворот и лицемерно заметили, что Варшава ничем не сможет помочь Киеву. На самом деле не хочет: полякам свои яблоки куда дороже, чем поддержка бандеровских убийц, которые в Крыму и Донбассе этнические чистки русских только хотели повести, а на Волыни и в Галиции поляков вырезали под корень. Причём так надёжно, что в «польском городе Львове» поляков осталось меньше чем евреев (хоть последних галичане, на пару с немцами, тоже резали вдохновенно).Всего год-полтора назад чешского президента Милоша Земана, выступавшего за отмену санкций и налаживание отношений с Россией, в ЕС и на Украине называли политическим маргиналом, не имеющим серьёзных полномочий. Сегодня он выступает гуру евро-российских отношений – Ден Сяопином европейской восточной политики, о необходимости пересмотра которой пишет «Ди Вельт», объясняющая своим читателям, что холодная война и силовая конфронтация – это плохо, а конструктивные отношения с Москвой, на основе признания российского статуса Крыма – хорошо.С украинской стороны это выглядит по-другому. Здесь не понимают, почему «от станции «Любовь» до станции «Разлука» у нас с тобой билет, у нас с тобой билет». Не хотят верить в европейское предательство идеалов майдана, но приходится. И тогда они начинают пугать европейцев своей обидой.Выглядит это потешно. Но на деле всё совсем не так смешно как кажется, а закончиться может и вовсе трагично. Причём всё к этому идёт.Казалось бы «вот наконец настал тот час», когда прозревшая Европа отвернулась от Украины. Осталось дождаться, когда режим бандеровский падёт, «темницы рухнут» и «всё будет, как при бабушке» (Екатерине), когда последние гетманы чубатых казаков не за страх, а за совесть служили России и даже помыслить не могли, что их «славных прадедов великих правнуки поганые» станут не только не русскими, но антирусскими.Но режим, пришедший к власти на крови, державшийся на крови, на крови евший и кровь пивший, бескровно не уйдёт. Все его лидеры, все его активисты и даже масса обычных обывателей измазаны кровью по уши. Более того, если раньше можно было просто перейти на службу к новой власти, сделав вид, что ни к чему не причастен и ни в чём не замешан, то сейчас «Интернет» хранит все откровения о «майских шашлыках» и «самках колорада», все обещания сровнять с землёй, уничтожить, все советы: «чемодан, вокзал, Россия» и т.д. Сейчас уже не скажешь: «Я не знал, я искренне заблуждался». Сейчас не взвоешь в истеричном припадке имитируемой радости: «Я так ждала тебя, Вова!»Сейчас чудовищное лицо майданной «культуры», бывшая «поэтесса «Правого сектора»», носитель передовых европейских ценностей в заблудшие ватные массы Евгения Бильченко «прозрела» и отправилась в Россию мириться, но вернулась обиженная и не понятая. Её предложения всё забыть и жить дружно, как раньше, никого не заинтересовали. Девушке предложили платить и каяться, платить и каяться, тогда обещали подумать об амнистии (но после суда).Так ведь это экзальтированное чучело действительно хотело, как лучше и никого не призывало убивать. Наоборот, она декларировала необходимость диалога и мирного сожительства с людьми иных политических взглядов. Просто в силу своей инфантильности девушка не понимала, что нельзя совершить вооружённый переворот (поскольку демократическим путём власть не давалась) и тут же вернуться к мирной жизни, будто не жгли «Беркут», не убивали милиционеров, не избивали мирных граждан, не настреляли своих же «небесных», что куликов в сезон охоты.Что же, в таком случае говорить о тех, кто виновен. Кто отдавал приказы, кто создавал батальоны уголовников, кто вооружал нацистов, кто стрелял по городам Донбасса из крупнокалиберных орудий, чьи самолёты бомбили Луганскую облгосадминистрацию, кто мародёрствовал, насиловал, убивал мирных граждан, кто нарушил воинский долг, изменил присяге и Конституции и, будучи военным, выступил с оружием в руках против своего собственного народа, кто пытал в застенках СБУ, кто жёг в Одессе, кто закапывал «сепаратистов» в лесополосах под Днепропестровском, кто организовывал и осуществлял блокаду Крыма. Да много ещё чего за это время было сделано. И замазались не десятки и не сотни тысяч – минимум полтора-два миллиона, включая «журналистов» ведущих изданий и телеканалов страны, бывших президентов, действующих олигархов, псевдооппозиционеров и т.д.Если бы они знали, что на смену нацистскому режиму придёт Россия, они бы не особенно волновались. Москва, часто себе в ущерб, привержена духу и букве закона. Каждая вина должна быть доказана. Воздаяние должно быть по вине, а определяет вину суд. Коллективная ответственность недопустима. Нельзя наказывать на основании законов введённых задним числом. Много всяких условностей связывает руки правовому государству и мешает ему применить вместо принципа права принцип справедливости.Но прозревшие и стремительно прозревающие «патриоты» Украины понимают, что если даже кто-то изгонит нацистских радикалов, которые вот-вот готовы прийти на смену Порошенко и погрузить остатки страны в эпоху сражающихся банд, то это будет не Россия, это будут народные республики. Не обязательно только Донецкая и Луганская, их может быть больше, а может прийти и одна Новороссия или Малороссия (или даже Украина, но под другими знамёнами). Только придут они злые, ничего не забывшие и не простившие и не обременённые формальным судопроизводством. У них лишь в одном взгляды совпадают с киевским режимом. Они тоже ставят революционную необходимость выше юридических формальностей. И, кстати, у них очень удобное, совсем не европейское, законодательство. В нём предусмотрена смертная казнь. А оформить, если что, можно и задним числом, кто потом проверит?Конечно киевские руководители и их подручные и раньше понимали, что в случае поражения в гражданской войне, быстрая смерть – не самый плохой для них выход. Гражданская 1918-1920 годов оставила в памяти такие образцы «человеколюбия» маленького украинца, что до сих пор кровь стынет в жилах. Но до последнего времени киевские марионетки чувствовали себя под надёжной защитой Европы и США и не верили, что те их бросят на произвол судьбы. Рассказы об «американских ракетах под Брянском» не только впечатлительных российских домохозяек и караул-патриотов сводят с ума, украинцы тоже верили, что нужны американцам, если уж не как витрина, то как военная база. А оказалось, что вовсе не нужны.Вот тут-то перед ошалевшим от выпитой и пролитой крови бандерьём вплотную возникла перспектива встречи с живыми и до зубов вооружёнными «колорадами» на улицах собственной столицы и даже «культурного» Львова. И они почувствовали себя загнанной в угол крысой. А, как известно, крыса, которая не может ни бежать, ни капитулировать бьётся на смерть. И не важно, что это будет бешенство, базирующееся на страхе и подстёгиваемое отчаянием.Их духовный отец – Гитлер, когда понял, что проиграл, пытался унести с собой в могилу весь немецкий народ. Их предтечи – бандеровцы, зная, что проиграли, в бессильной злобе вырезали всех (учителей, врачей, представителей местной администрации, даже простых галичан, не сопротивлявшихся советской власти), до кого могли дотянуться.А ведь тогда не было «Интернета». Кто хотел, мог уйти за границу, кто-то перебирался в другой регион Союза и начинал жизнь с начала. До конца убивать продолжали только самые идейные. Сейчас же «идейными» поневоле приходится быть всем. Мечтая протиснуться на первые места в «великой европейской украинской державе», все они наговорили и наделали предостаточно. И бежать некуда. Никому не нужны, ибо ничего не могут, а все преступления зафиксированы и счета будут предъявлены.Поэтому они будут убивать до конца. Всех, кого смогут. Особенно тех, кто беззащитен и под рукой. И о будущем они не думают. Знают, что нет у них будущего. Поэтому «мирный хозяйственник» Ехануров, молчавший много лет, внезапно выступает с более радикальным заявлением в отношении Донбасса, чем радикальный бандит Аваков. Родившийся в Якутии бурят Ехануров, приехавший на Украину после окончания школы, потребовал всех тех, кто в Донбассе недостаточно любит Украину либо лишить гражданских прав, либо изгнать в ту самую Сибирь, из которой Ехануров во время оно выбрался.Он не просто так ни с того, ни с сего наговорил себе на камеру в Гааге. Обострившееся за многие годы проведённые в украинской политике чутьё, подсказывает «украинцу» и «патриоту» Еханурову, что тот, кто не хочет быть убитым радикалами, должен стать радикальнее радикалов и призывать к убийствам, а понадобится и сам должен убивать.Так что, возвращение Европы к адекватной восточной политике, конечно сулит нам быстрый закат украинства, но закат до крайности кровавый.