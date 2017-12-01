Завершено формирование десантно-штурмового батальона, дислоцированного в Крыму
Командование ВДВ завершило формирование в Крыму отдельного десантно-штурмового батальона, передает ТАСС сообщение командующего войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.
Кроме того, по его словам, «в Московской области создан отдельный ремонтно-восстановительный батальон».
Генерал отметил также, что на текущий момент «ВДВ на 89% укомплектованы новыми образцами вооружения, военной и специальной техники».
Ранее сообщалось, что Воздушно-десантные войска РФ до 2020 года получат более 300 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ.
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Первого декабря завершились организационные мероприятия по формированию отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной) с пунктом дислокации в Феодосии (республика Крым),сказал Сердюков в интервью газете «Красная звезда».
Кроме того, по его словам, «в Московской области создан отдельный ремонтно-восстановительный батальон».
Генерал отметил также, что на текущий момент «ВДВ на 89% укомплектованы новыми образцами вооружения, военной и специальной техники».
За два года в войска уже поступило 120 единиц (четыре батальонных комплекта) БМД-4М и БТР-МДМ ("Ракушка"). Из них два комплекта поставлены в текущем году на вооружение Ульяновской отдельной десантно-штурмовой бригады,рассказал он.
Ранее сообщалось, что Воздушно-десантные войска РФ до 2020 года получат более 300 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ.
Использованы фотографии: Игорь Руссак / РИА Новости
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