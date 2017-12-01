18:55 01 декабря

Завершено формирование десантно-штурмового батальона, дислоцированного в Крыму

Командование ВДВ завершило формирование в Крыму отдельного десантно-штурмового батальона, передает ТАСС сообщение командующего войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Завершено формирование десантно-штурмового батальона, дислоцированного в Крыму
Архивное фото

Первого декабря завершились организационные мероприятия по формированию отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной) с пунктом дислокации в Феодосии (республика Крым),
сказал Сердюков в интервью газете «Красная звезда».


Кроме того, по его словам, «в Московской области создан отдельный ремонтно-восстановительный батальон».

Генерал отметил также, что на текущий момент «ВДВ на 89% укомплектованы новыми образцами вооружения, военной и специальной техники».

За два года в войска уже поступило 120 единиц (четыре батальонных комплекта) БМД-4М и БТР-МДМ ("Ракушка"). Из них два комплекта поставлены в текущем году на вооружение Ульяновской отдельной десантно-штурмовой бригады,
рассказал он.

Ранее сообщалось, что Воздушно-десантные войска РФ до 2020 года получат более 300 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ.

Использованы фотографии: Игорь Руссак / РИА Новости
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Комментарии 11

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  1. Doliva63 Сегодня, 15:15
    Нафига в Крыму ДШБ? На Украину вводить, если что?
    Doliva63
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:17
      Put in им по самые гланды wassat

      На Украину вводить, если что?


      да много куда можно. Все зависит от распечатанного в час икс пакета - там вокруг полуострова куда не плюнь, везде партнеры.

      с-т Petrov
      1. Идущий Сегодня, 16:02
        Цитата: Doliva63
        Нафига в Крыму ДШБ? На Украину вводить, если что?


        Все же ближе к Донбассу. wink Да и Приднестровье будет рядом.
        Идущий
    2. vovanpain Сегодня, 15:35
      Цитата: Doliva63
      Нафига в Крыму ДШБ? На Украину вводить, если что?

      Что бы "партнеры" подумали прежде чем пакостить. hi
      vovanpain
    3. Маз Сегодня, 17:13
      Бригаду надо на базе дшб развернуть, шоб потом из центра страны не возить в Африку и на ближний восток
      Маз
      1. ротмистр Сегодня, 17:38
        Развернут полк, он будет третьим полком в Новороссийской дивизии. Об этом уже говорил Шаманов.
        ротмистр
  2. Vladycat Сегодня, 15:32
    Цитата: Doliva63
    Нафига в Крыму ДШБ? На Украину вводить, если что?

    Нахрена ДШБ на ДВ ? В Китай вводить, что ли? А на севере в Финляндию. Кроме ВДВ, ДШБ ещё у Флота есть. Данное подразделение нужно на всех направлениях. Для оперативного вмешательства. в негативное изменение обстановки.
    Vladycat
    1. Идущий Сегодня, 16:05
      Для оперативного вмешательства. в негативное изменение обстановки.

      Правильно , там Донбасс , Приднестровье и Одесса с Херсоном.
      Идущий
  3. rudolff Сегодня, 16:28
    Может логичней было бы в Крыму ДШБ морпехам добавить, а не формировать новый ВДВ? Ну есть в Новороссийске дивизия ВДВ горная, хватит. Пора бы уже и про морскую пехоту вспомнить.
    rudolff
    1. x.andvlad Сегодня, 17:09
      Не думаю, что про морпехов забыли. Просто они иногда бывают в дальних походах (во всяком случае часть из них) вместе с кораблями флота. А тут формируется подразделение быстрого реагирования, которое будет постоянно дислоцировано на полуострове, и может в считанные часы (если не минуты) появиться на нужном оперативном направлении. Была так же инфа, что на базе этого батальона в конечном итоге будет развернут усиленный десантно-штурмовой полк.
      x.andvlad
  4. Старый военрук Сегодня, 17:15
    Кому-то от этой новости поплохеет, а нам так хорошо. Крым- - - непотопляемый авианосец. А авианосец, что? Правильно - нужно охранять. Да и горы в Крыму есть, хоть и не очень высокие и протяжённые, но,тем не менее горы. Заодно и учебная база.
    Старый военрук
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