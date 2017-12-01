Завершено формирование десантно-штурмового батальона, дислоцированного в Крыму

Первого декабря завершились организационные мероприятия по формированию отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной) с пунктом дислокации в Феодосии (республика Крым),

За два года в войска уже поступило 120 единиц (четыре батальонных комплекта) БМД-4М и БТР-МДМ ("Ракушка"). Из них два комплекта поставлены в текущем году на вооружение Ульяновской отдельной десантно-штурмовой бригады,