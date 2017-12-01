Украина заявила об «улучшении тактического положения» в Донбассе
Пресс-центр военной операции украинских силовиков заявил, что военные «улучшили тактическое положение» на донецком направлении в зоне военной операции в Донбассе.
Помогающие украинским военным волонтеры сообщили, что ВСУ заняли населенный пункт Верхнеторецкое в Донецкой области.
Тем временем представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что продвижение украинских силовиков в Донбассе не зафиксировано, подобные заявления являются попыткой пиара.
Напомним, ранее в ДНР рассказали о действующих под видом волонтеров силовиках.
Отдельные подразделения вооруженных сил Украины на донецком направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня— передает РИА «Новости» сообщение минобороны Украины, подчеркнувшее, что действует «в рамках минских соглашений».
Помогающие украинским военным волонтеры сообщили, что ВСУ заняли населенный пункт Верхнеторецкое в Донецкой области.
Тем временем представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что продвижение украинских силовиков в Донбассе не зафиксировано, подобные заявления являются попыткой пиара.
Изменения линии соприкосновения не происходило. Данное заявление — это самопиар, сделано оно с целью поднятия морального состояния в рядах ВСУ, которое в последнее время на очень низком уровне из-за поражения в районе Светлодарска и занятия тактически невыгодных позиций в районе Горловки— заявил представитель командования.
Напомним, ранее в ДНР рассказали о действующих под видом волонтеров силовиках.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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