Украина заявила об «улучшении тактического положения» в Донбассе

Отдельные подразделения вооруженных сил Украины на донецком направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня

Изменения линии соприкосновения не происходило. Данное заявление — это самопиар, сделано оно с целью поднятия морального состояния в рядах ВСУ, которое в последнее время на очень низком уровне из-за поражения в районе Светлодарска и занятия тактически невыгодных позиций в районе Горловки