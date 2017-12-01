18:57 01 декабря

Украина заявила об «улучшении тактического положения» в Донбассе

Пресс-центр военной операции украинских силовиков заявил, что военные «улучшили тактическое положение» на донецком направлении в зоне военной операции в Донбассе.

Отдельные подразделения вооруженных сил Украины на донецком направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня
 — передает РИА «Новости» сообщение минобороны Украины, подчеркнувшее, что действует «в рамках минских соглашений».

Украина заявила об «улучшении тактического положения» в Донбассе



Помогающие украинским военным волонтеры сообщили, что ВСУ заняли населенный пункт Верхнеторецкое в Донецкой области.

Тем временем представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что продвижение украинских силовиков в Донбассе не зафиксировано, подобные заявления являются попыткой пиара.

Изменения линии соприкосновения не происходило. Данное заявление — это самопиар, сделано оно с целью поднятия морального состояния в рядах ВСУ, которое в последнее время на очень низком уровне из-за поражения в районе Светлодарска и занятия тактически невыгодных позиций в районе Горловки
 — заявил представитель командования.

Напомним, ранее в ДНР рассказали о действующих под видом волонтеров силовиках.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 11

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  1. Anarchist Сегодня, 15:07
    Лучше уж самопиар, чем самоубийство в виде наступления! А то и нормальных людей погибнет много...
    Anarchist
    1. Идущий Сегодня, 15:41
      Привет Александр! hi , там их не спрашивают , как скажет США так и будет и людей ведут на убой.
      Идущий
    2. vovanpain Сегодня, 15:41
      Цитата: Anarchist
      Лучше уж самопиар, чем самоубийство в виде наступления!

      Санчо Здрав Будь Дружище drinks hi Так Верхнеторецкое и так за укропами,наверное на мирное население атаку провели и дома их заняли request Ну очень славная перемога. drinks hi
      vovanpain
    3. сибиралт Сегодня, 15:55
      Для того и пресс-центр АТО, чтобы басни сочинять. bully
      сибиралт
  2. тополь на киев Сегодня, 15:08
    Ага. Просрали два посёлка,а теперь туфту несут о бесполезности этих пунктов в тактическом плане.
    Так же и с широкино было,а потом за него кучу народа положили и укропов не выбили.
    Так и здесь.
    тополь на киев
    1. Piramidon Сегодня, 17:44
      Цитата: тополь на киев
      Ага. Просрали два посёлка,а теперь туфту несут о бесполезности этих пунктов в тактическом плане.

      Не нужно трындеть. Эти два поселка были в нейтральной зоне. Никто их не пpocиpaл, потому как никто их не оборонял. Просто укропы в наглую в них вошли, а ОБСЕ глаза, как всегда, закрыло и языки в задницу засунуло.
      Piramidon
  3. ПалБор Сегодня, 15:14
    Да не заняли,этот городок Верхнеторецкое давно под ними был.Просто сейчас бравые укровоины начали выселять жителей из домов,тепла захотелось,да и пополнение подвели.Вот и обратили внимание все стороны.
    ПалБор
  4. Горный стрелок Сегодня, 15:17
    Если самопиар, то пусть его... Чтоб у них все победы были только на кончике языка...
    Горный стрелок
  5. Gamer Сегодня, 15:30
    это третий поселок без боя, но, как пишут укаринские СМИ они и должный были быть за Украиной по Минским соглашениям. Только кто ж проверять будет, мы же лодыри.
    Gamer
  6. Zug Сегодня, 16:55
    Непонятно что мешало да и мешает разорвать ДНР и ЛНР как грелку?-Приказа видимо нет-А что мешает дойти оппонентам до Киева?-Приказа видимо нет-это уже не война а клоунада-Ждет команду "ФАС" Украина...Время видимо еще не пришло...
    Zug
  7. Нелегал-М Сегодня, 17:02
    Донбасс уже давно цэ Россия! Зря копошитесь свидомые..Все главное еще впереди!
    Нелегал-М
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