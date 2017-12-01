18:54 01 декабря

Еврокомиссия отказала Киеву в последнем транше финансовой помощи

Еврокомиссия отказала Киеву в последнем транше кредита из программы макрофинансовой помощи, поскольку Украина не выполнила ряд условий.

Программу на 1,8 миллиарда евро для этой страны одобрили в 2015 году. Киев пока получил 1,2 миллиарда евро. Деньги выделяют в обмен на исполнение страной определенных требований, среди которых — проведение реформ. Программы перестанет действовать в начале января 2018 года.

Еврокомиссия отказала Киеву в последнем транше финансовой помощи



Украина выполнила значительную часть обязательств, согласованных с Евросоюзом, чтобы получить третий и последний транш из этой программы. Однако ряд мер остался невыполненным.

Поэтому Еврокомиссия не в состоянии перечислить последний транш из текущей программы макрофинансовой поддержки
— говорится в сообщении ЕК.

При этом "Еврокомиссия готова оценить уместность программы-преемника" и при необходимости "представить предложение о новой операции по макрофинансовой поддержке в начале 2018 года", говорится в релизе.

Президент Украины Петр Порошенко ранее сказал, что в пятницу ожидает объявления Еврокомиссии о новой программе финансовой помощи стране на 1,8 миллиарда евро, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 49

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  1. SS68SS Сегодня, 15:16
    Еврокомиссия отказала Киеву в последнем транше кредита

    Вот зрада так зрада. Коклы лизали лизали, а им раз и не дали.... Теперь надо снова лизать и лизать. Только с большим усердием....
    SS68SS
    1. marlin1203 Сегодня, 15:19
      Ну да, статья так и называется laughing пусть то что дали попробуют вернуть дурилки картонные.
      marlin1203
      1. Шура пермский Сегодня, 15:26
        надоели им хохлопопрошайки...
        Шура пермский
        1. volodya Сегодня, 16:05
          Цитата: Шура пермский
          надоели им хохлопопрошайки...

          Хулиганы денег лишают!
          volodya
          1. Монос Сегодня, 18:50
            Однако ряд мер остался невыполненным.

            Я уже начинаю тихонько беситься. КАКИХ! Каких, забодай вас комар, МЕР! Везде пишут:"Ряд мер". И нигде не поясняют КАКИХ мер. А мне это очень интересно. Хочу знать! smile
            Монос
      2. vovanpain Сегодня, 15:44
        Плохо лизали однако. feel
        vovanpain
        1. Идущий Сегодня, 15:57
          Будут просить сделать ещё один заход.
          Идущий
    2. ver_ Сегодня, 15:21
      ...качество лизания шибко хромало..
      ver_
      1. volodya Сегодня, 15:25
        И там агенты России?Вот зрада!
        volodya
      2. LSA57 Сегодня, 15:27
        Цитата: ver_
        ...качество лизания шибко хромало..

        да куда ещё? вылизали всё что можно
        LSA57
        1. ver_ Сегодня, 17:09
          ...дык углубить лизание на всю длину языка - самого длинного в нэзалежной..
          ver_
      3. ПалБор Сегодня, 15:59
        Цитата: ver_
        ...качество лизания шибко хромало..

        Языки от горилки на кизяке облезают,поэтому шершавые и царапают.
        ПалБор
    3. сибиралт Сегодня, 15:26
      М-да. Украинская шляхта осталась без халявного новогоднего застолья. Печалька, однако.
      сибиралт
      1. Идущий Сегодня, 15:38
        Сейчас обвинят Путина.
        Идущий
        1. pvv113 Сегодня, 16:01
          Это уже сложившаяся традиция!
          Привет, Виктор!
          pvv113
          1. Идущий Сегодня, 16:07
            Приветствую Владимир! hi , это "мировая" отмазка от собственных косяков.
            Идущий
            1. pvv113 Сегодня, 16:16
              Вот по традиции они и отмазываются wink
              pvv113
              1. Идущий Сегодня, 16:30
                Не поможет , заставят их платить натурой , уже на несколько поколений вогнали себя в долги.
                Идущий
                1. pvv113 Сегодня, 16:43
                  Там и натуры-то никакой не осталось
                  pvv113
                  1. Идущий Сегодня, 16:50
                    Еще пока есть , 20 - ти метровый слой чернозема.
                    Идущий
                    1. pvv113 Сегодня, 17:18
                      И в Карпатах еще не весь лес вырубили
                      pvv113
                      1. Идущий Сегодня, 17:35
                        Говорят уже не много осталось , но нам не скажут.
                        Идущий
      2. LSA57 Сегодня, 15:45
        Цитата: сибиралт
        М-да. Украинская шляхта осталась без халявного новогоднего застолья

        трудно без печенюшек нуланд laughing
        LSA57
    4. Primoos Сегодня, 16:02
      Проклятые эуропцы, немедленно отдайте свидомитам "их" гроши! Уже все поделено, а тут такой облом. Они за эти гроши ридну нэньку продали! Ратуйте! Грабють!
      Primoos
    5. Incvizitor Сегодня, 18:18
      2021 год. Бывшая украина, разрушенный Киев. На развалинах здания Рады сидят два мыздобула и вспоминают былое:
      --Да, при Ющенке жилось погано, но мы всё-таки ели сало!
      --Ага, при Януковиче стало ещё хуже, но мы всё-таки ели!
      --Точно! После Майдана, при Порошенке стало совсем невмоготу. Но при нём, по крайней мере, не ели нас!
      Incvizitor
  2. prior Сегодня, 15:34
    Рад за Еврокомиссию. Не выбросила деньги на ветер, воровство и на убийства.
    prior
  3. Кент0001 Сегодня, 15:36
    У Порошенки зрада за зрадой, скоро уже украсть будет нечего, вот скорбь-то...))))
    Кент0001
    1. Идущий Сегодня, 16:08
      Пусть начинают красть друг у друга.
      Идущий
  4. Alex20042004 Сегодня, 15:51
    Караул, караул, хохлов грабят !
    Alex20042004
  5. tochila Сегодня, 15:55
    Месье!!!Же не манж па си жур!!!Подайте кто сколько сможет!
    tochila
    1. LSA57 Сегодня, 17:35
      Цитата: tochila
      Месье!!!Же не манж па си жур!!!Подайте кто сколько сможет!

      им румыны в своё время аж 500 баксов предлагали laughing пару лет назад laughing
      LSA57
  6. Симон Сегодня, 16:10
    Требование, среди которых — проведение реформ --- У них только одно требование выполняется, больше набить свои карманы от этих траншей.
    Симон
  7. Симон Сегодня, 16:12
    Цитата: tochila
    Месье!!!Же не манж па си жур!!!Подайте кто сколько сможет!

    Похоже уже никто не хочет им больше подавать! request
    Симон
    1. LSA57 Сегодня, 17:38
      Цитата: Симон
      Похоже уже никто не хочет им больше подавать!

      подадут. но от уркаины уже ничего не останется
      LSA57
  8. Симон Сегодня, 16:15
    Цитата: LSA57
    Цитата: сибиралт
    М-да. Украинская шляхта осталась без халявного новогоднего застолья

    трудно без печенюшек нуланд laughing

    И это под Новый Год! recourse Ну, никто не дает! crying
    Симон
  9. StobbeS Сегодня, 16:17
    Морковку отодвинули)))
    StobbeS
    1. Alexey RA Сегодня, 16:20
      Или наоборот - ввели ещё глубже. smile
      Alexey RA
  10. Нелегал-М Сегодня, 17:14
    Еврокомиссия отказала Киеву в последнем транше кредита

    Все понятно, "сорвалась " атака на Донбасс ..Испугались в Киеве! Вот кнута и получили по "голому" хе хе
    Скоро в Сирии закончим и тогда "братьями нашими" плотно займемся.. soldier
    Нелегал-М
    1. Идущий Сегодня, 17:39
      Виталий , до окончания в Сирии ещё ого го , но про братьев и так не забудем.
      Идущий
      1. Нелегал-М Сегодня, 18:03
        Цитата: Идущий
        Виталий , до окончания в Сирии ещё ого го , но про братьев и так не забудем.

        И все же в Сирии НАШУ ПОБЕДУ скрипя зубами признали все же на западе и т.д...
        США 400 морпехов выводят из Сирии от греха подальше от бомбежек наших стратегов ..! Ведь можем и промазать невольно..А сейчас самое трудное начинается, кто все это будет восстанавливать.? Надеюсь не только Россия!
        А "братья" от нашего "объятья крепкого " никуда не денутся.. ! Пусть наслаждаются и продаются пока , разбор полетов будет обязательно ..Россия сосредотачивается просто !
        И горе тем , кто встанет на нашем пути.. soldier
        Нелегал-М
  11. КОТ БАЮН Сегодня, 17:31
    Новый год вся шушера будет встречать БЕЗ подарков. Вот и славненько! laughing
    КОТ БАЮН
    1. Идущий Сегодня, 17:37
      Народ точно будет уныло встречать , а у шушеры "жировой" запас достаточный.
      Идущий
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 17:59
        Народ точно будет уныло встречать , а у шушеры "жировой" запас достаточный.

        Про народ оно и понятно... Меня греет мысль, что верхушка укровермахта себе баблишка не намоет дополнительного после прихода транша.
        Пусть себе на свои празднуют.. впрочем как свои.. Украденные ранее деньги.
        КОТ БАЮН
        1. Идущий Сегодня, 18:04
          Значит будут грабить народ.
          Идущий
          1. КОТ БАЮН Сегодня, 18:09
            Конечно! А для чего они туда рвались? Что бы честно работать?! Да ну нах!!....
            КОТ БАЮН
    2. LSA57 Сегодня, 17:54
      Цитата: КОТ БАЮН
      Новый год вся шушера будет встречать БЕЗ подарков. Вот и славненько!

      да петя от жадности по паре конфеток может подкинуть laughing
      LSA57
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 18:00
        Задушится, а не даст. Скорее продаст со скидкой.... процентов 15... А то и все 16, 5 отломает...
        Надо прикола ради выяснить размеры скидок под НГ на продукцию "Рошен"
        КОТ БАЮН
        1. LSA57 Сегодня, 18:13
          Цитата: КОТ БАЮН
          Надо прикола ради выяснить размеры скидок под НГ на продукцию "Рошен

          какие скидки?????? он от жадности повесится
          LSA57
  12. Berkut24 Сегодня, 18:49
    При этом "Еврокомиссия готова оценить уместность программы-преемника" и при необходимости "представить предложение о новой операции по макрофинансовой поддержке в начале 2018 года"

    Т.е. на самом деле от программы откатов никто отказываться не хочет. Просто сейчас надо вовремя замазать и забыть нынешнюю картину маслом.
    Berkut24
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