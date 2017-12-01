Еврокомиссия отказала Киеву в последнем транше финансовой помощи
Еврокомиссия отказала Киеву в последнем транше кредита из программы макрофинансовой помощи, поскольку Украина не выполнила ряд условий.
Программу на 1,8 миллиарда евро для этой страны одобрили в 2015 году. Киев пока получил 1,2 миллиарда евро. Деньги выделяют в обмен на исполнение страной определенных требований, среди которых — проведение реформ. Программы перестанет действовать в начале января 2018 года.
Украина выполнила значительную часть обязательств, согласованных с Евросоюзом, чтобы получить третий и последний транш из этой программы. Однако ряд мер остался невыполненным.
При этом "Еврокомиссия готова оценить уместность программы-преемника" и при необходимости "представить предложение о новой операции по макрофинансовой поддержке в начале 2018 года", говорится в релизе.
Президент Украины Петр Порошенко ранее сказал, что в пятницу ожидает объявления Еврокомиссии о новой программе финансовой помощи стране на 1,8 миллиарда евро, передает РИА Новости
Программу на 1,8 миллиарда евро для этой страны одобрили в 2015 году. Киев пока получил 1,2 миллиарда евро. Деньги выделяют в обмен на исполнение страной определенных требований, среди которых — проведение реформ. Программы перестанет действовать в начале января 2018 года.
Украина выполнила значительную часть обязательств, согласованных с Евросоюзом, чтобы получить третий и последний транш из этой программы. Однако ряд мер остался невыполненным.
Поэтому Еврокомиссия не в состоянии перечислить последний транш из текущей программы макрофинансовой поддержки— говорится в сообщении ЕК.
При этом "Еврокомиссия готова оценить уместность программы-преемника" и при необходимости "представить предложение о новой операции по макрофинансовой поддержке в начале 2018 года", говорится в релизе.
Президент Украины Петр Порошенко ранее сказал, что в пятницу ожидает объявления Еврокомиссии о новой программе финансовой помощи стране на 1,8 миллиарда евро, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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