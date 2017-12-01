Назарбаев: С переходом на латиницу Казахстан вступит в развивающийся информационный мир

В связи с латиницей мы все вступаем в общий развивающийся информационный мир, язык интернета, язык науки и культуры. Мы уже двигаемся, я издал указ об этом алфавите.

Английский язык, он на латинице, как известно.

Мы объявили, что у нас трехъязычие — к 2020 году, кто с первого класса начнёт, уже будет заканчивать школу, зная английский язык, то есть он уже будет владеть латиницей.