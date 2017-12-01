Назарбаев: С переходом на латиницу Казахстан вступит в развивающийся информационный мир
Не перестаёт удивлять аргументацией по поводу перевода казахского языка с кириллицы на латиницу президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. По словам Назарбаева, переход на латиницу позволит Казахстану вступить «в развивающийся информационный мир». ТАСС приводит заявление казахстанского политического лидера, сделанное в ходе форума «100 новых лиц Казахстана»:
По словам Назарбаева, сегодня около 70% всей информации о науке и культуре – англоязычная.
Нурсултан Назарбаев далее выступил в роли капитана-очевидность:
...и продолжил:
При этом президент Казахстана в очередной раз решил проигнорировать многочисленные предложения общественных организаций о необходимости вынесения вопроса смены используемого в казахском языке алфавита на всенародный референдум.
Также казахстанский президент не разъяснил, в чём конкретно заключается связь перевода алфавита на латиницу с вхождением в «новый информационный мир». Ведь использование некоторых букв, к примеру, английского алфавита вовсе не означает 100-процентного знания английского языка и полного погружения в мировую культуру. Чтобы быть частью нового информационного мира, нужно не алфавиты менять, а создавать свой собственный востребованный продукт. А этот продукт может создаваться на основании использования хоть кириллицы, хоть иероглифов – сути его востребованности это принципиально не меняет.
Но Назарбаев, похоже, собирается войти в казахстанскую историю ещё и как языковой реформатор – «на века». Скажут ли граждане спасибо? – вопрос открытый, как открытый вопрос – а, помимо «алфавитных», в Казахстане проблемы точно все решены?
В связи с латиницей мы все вступаем в общий развивающийся информационный мир, язык интернета, язык науки и культуры. Мы уже двигаемся, я издал указ об этом алфавите.
По словам Назарбаева, сегодня около 70% всей информации о науке и культуре – англоязычная.
Нурсултан Назарбаев далее выступил в роли капитана-очевидность:
Английский язык, он на латинице, как известно.
...и продолжил:
Мы объявили, что у нас трехъязычие — к 2020 году, кто с первого класса начнёт, уже будет заканчивать школу, зная английский язык, то есть он уже будет владеть латиницей.
При этом президент Казахстана в очередной раз решил проигнорировать многочисленные предложения общественных организаций о необходимости вынесения вопроса смены используемого в казахском языке алфавита на всенародный референдум.
Также казахстанский президент не разъяснил, в чём конкретно заключается связь перевода алфавита на латиницу с вхождением в «новый информационный мир». Ведь использование некоторых букв, к примеру, английского алфавита вовсе не означает 100-процентного знания английского языка и полного погружения в мировую культуру. Чтобы быть частью нового информационного мира, нужно не алфавиты менять, а создавать свой собственный востребованный продукт. А этот продукт может создаваться на основании использования хоть кириллицы, хоть иероглифов – сути его востребованности это принципиально не меняет.
Но Назарбаев, похоже, собирается войти в казахстанскую историю ещё и как языковой реформатор – «на века». Скажут ли граждане спасибо? – вопрос открытый, как открытый вопрос – а, помимо «алфавитных», в Казахстане проблемы точно все решены?
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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