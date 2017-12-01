18:56 01 декабря

Назарбаев: С переходом на латиницу Казахстан вступит в развивающийся информационный мир

Не перестаёт удивлять аргументацией по поводу перевода казахского языка с кириллицы на латиницу президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. По словам Назарбаева, переход на латиницу позволит Казахстану вступить «в развивающийся информационный мир». ТАСС приводит заявление казахстанского политического лидера, сделанное в ходе форума «100 новых лиц Казахстана»:
В связи с латиницей мы все вступаем в общий развивающийся информационный мир, язык интернета, язык науки и культуры. Мы уже двигаемся, я издал указ об этом алфавите.


По словам Назарбаева, сегодня около 70% всей информации о науке и культуре – англоязычная.

Нурсултан Назарбаев далее выступил в роли капитана-очевидность:

Английский язык, он на латинице, как известно.


...и продолжил:
Мы объявили, что у нас трехъязычие — к 2020 году, кто с первого класса начнёт, уже будет заканчивать школу, зная английский язык, то есть он уже будет владеть латиницей.


При этом президент Казахстана в очередной раз решил проигнорировать многочисленные предложения общественных организаций о необходимости вынесения вопроса смены используемого в казахском языке алфавита на всенародный референдум.

Назарбаев: С переходом на латиницу Казахстан вступит в развивающийся информационный мир


Также казахстанский президент не разъяснил, в чём конкретно заключается связь перевода алфавита на латиницу с вхождением в «новый информационный мир». Ведь использование некоторых букв, к примеру, английского алфавита вовсе не означает 100-процентного знания английского языка и полного погружения в мировую культуру. Чтобы быть частью нового информационного мира, нужно не алфавиты менять, а создавать свой собственный востребованный продукт. А этот продукт может создаваться на основании использования хоть кириллицы, хоть иероглифов – сути его востребованности это принципиально не меняет.

Но Назарбаев, похоже, собирается войти в казахстанскую историю ещё и как языковой реформатор – «на века». Скажут ли граждане спасибо? – вопрос открытый, как открытый вопрос – а, помимо «алфавитных», в Казахстане проблемы точно все решены?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 117

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  1. _Jack_ Сегодня, 15:13
    В связи с латиницей мы все вступаем в общий развивающийся информационный мир, язык интернета, язык науки и культуры.

    Вот блин, а нам не вступить, значит, в этот волшебный мир.
    _Jack_
    1. Zibelew Сегодня, 15:15
      Ну ладно, кумыс им в помощь. Кириллица - это шрифт русского языка, наша традиция и наша культура. Остальные свободны. Могут переходить хоть на иероглифы. Какая нам разница какими иероглифами казахи будут писать свои слова, мы их все равно читать не будем. И почему им откроется ВЕСЬ МИР непонятно, они на латиницу перешли, а не на английский. А учить казахский язык никто кроме казахстанцев по своей воле и в здравом уме не будет.
      Zibelew
      1. Vita VKO Сегодня, 15:22
        Цитата: Zibelew
        Могут переходить хоть на иероглифы.

        Казахам просто надоело делать наклейки на стандартную клавиатуру.
        Vita VKO
        1. Тралл Сегодня, 15:25
          Предлагаю казахам перейти вообще на двоичный код smile
          Тралл
          1. Идущий Сегодня, 15:35
            Еще счет перевести на римские цифры.
            Идущий
            1. Hammerlock Сегодня, 17:21
              ну ты зверь!!! даже слов нет как так....???
              Hammerlock
          2. alekc73 Сегодня, 16:11
            НЕ смешно.Казахи не хотят иметь с Россией ничего общего.Вот и меняют шрифт.Независимым быть не получится лягут под Китай.
            alekc73
            1. pvv113 Сегодня, 16:25
              В таком случае не латиницу надо двигать, а иероглифы учиться писать wink
              pvv113
              1. Идущий Сегодня, 16:33
                Цитата: alekc73
                НЕ смешно.Казахи не хотят иметь с Россией ничего общего.Вот и меняют шрифт.Независимым быть не получится лягут под Китай.


                Понятно , что ничего смешного , но мы то им чем мешаем ? если кириллицей - так флаг им в руки.
                Идущий
                1. evsyukov_a Сегодня, 17:33
                  Нет непримиримее врагов, чем бывшие друзья. Особенно, если ты сделал для них слишком много хорошего.
                  evsyukov_a
                  1. Идущий Сегодня, 17:41
                    Да , Вы правы и это мы сейчас наблюдаем.
                    Идущий
                  2. volot-voin Сегодня, 18:22
                    Цитата: evsyukov_a
                    Нет непримиримее врагов, чем бывшие друзья. Особенно, если ты сделал для них слишком много хорошего.

                    Ага давал в долг и прощал постоянно...Россия добрая можно не отдавать, а назад попросят, к врагам поросятся.
                    volot-voin
              2. aleks_29296 Сегодня, 16:45
                Я бы вообще не кипишевал бы по этому поводу. Пора давно привыкнуть, что все эти "братские народы", отнюдь не братские, и что Большой брат нужен только тогда, когда нужен. А когда он не нужен, его можно и помоями облить, можно попрать его интересы.Прав был царь Александр.
                aleks_29296
                1. alexhol Сегодня, 17:36
                  "Малыш, а как же я? Я же лучше ,чем собака!" yes
                  alexhol
            2. Идущий Сегодня, 16:35
              Цитата: pvv113
              В таком случае не латиницу надо двигать, а иероглифы учиться писать wink


              Владимир , я понимаю казахов , им хочется чего то своего , но получат зависимость от которой потом будут проситься обратно.
              Идущий
              1. pvv113 Сегодня, 16:44
                Так что такого "своего" нашли казахи в латинице?
                pvv113
                1. Идущий Сегодня, 16:48
                  Ничего , только блукают в потемках , государству 25 лет.
                  Идущий
                2. evsyukov_a Сегодня, 17:38
                  Да не в латинице дело. Это желание показать "цивилизованному миру", что они - это не мы. На всякий случай.
                  evsyukov_a
                  1. pvv113 Сегодня, 17:40
                    Украина уже показала fool
                    pvv113
                    1. Идущий Сегодня, 17:46
                      Ну не хотят учиться на чужих ошибках , будут на своих.
                      Идущий
                      1. pvv113 Сегодня, 17:55
                        Может быть, так лучше доходит?
                        pvv113
                    2. Идущий Сегодня, 18:02
                      Цитата: pvv113
                      Может быть, так лучше доходит?


                      Может , их не поймешь.
                      Идущий
                  2. Идущий Сегодня, 17:42
                    Плохая подстраховка , может оказаться ловушкой , но это их выбор.
                    Идущий
              2. Piramidon Сегодня, 18:21
                Цитата: Идущий
                им хочется чего то своего

                Ну, нифигасебе, "своего"! Когда это латиница была у казахов "своей"? Ну, арабскую "вязь" я бы еще понял, даже иероглифы и то ближе.
                Piramidon
            3. Роман 11 Сегодня, 16:38
              Цитата: alekc73
              Независимым быть не получится лягут под Китай.

              тогда будут его провинцией и снова будут менять шрифт на иероглифы laughing
              Роман 11
              1. alexhol Сегодня, 17:45
                Не исключено.
                alexhol
                1. Piramidon Сегодня, 18:22
                  Цитата: alexhol
                  Не исключено.

                  С иероглифами они мозги вывихнут.
                  Piramidon
            4. Pirogov Сегодня, 17:13
              Цитата: alekc73
              НЕ смешно.Казахи не хотят иметь с Россией ничего общего.Вот и меняют шрифт.Независимым быть не получится лягут под Китай.

              Да и слава богу . Россия больше будет надеяться на себя , а значит будет сильнее .а вот русскую диаспору забывать нельзя и всячески ей помогать.
              Pirogov
            5. Hammerlock Сегодня, 17:22
              да пусть идут лесом...
              Hammerlock
        2. vovanpain Сегодня, 15:53
          Цитата: Vita VKO
          Казахам просто надоело делать наклейки на стандартную клавиатуру

          Коллега,неужели вы материться и на латинице будете?ни в жизть не поверю. laughing У нас стандартные клавы и латиницей и русскими.
          vovanpain
          1. pvv113 Сегодня, 17:56
            И мат единый на всем постсоветском пространстве! laughing
            Привет, Володя!
            pvv113
      2. Офицер запаса Сегодня, 15:27
        Назарбаев мне что-то стал напоминать дряхлеющего Брежнева. Ближайшее окружение вертит им, как хочет.
        Все эти кланы пытаются прямо-таки бежать от всего русского. Но, по-моему, свой народ об этом забыли спросить. По крайней мере те люди, которые там живут и с которыми я поддерживаю отношения после окончания службы на Семипалатинском полигоне, в шоке от ныне происходящего.
        Офицер запаса
        1. Идущий Сегодня, 15:34
          Цитата: Офицер запаса
          По крайней мере те люди, которые там живут и с которыми я поддерживаю отношения после окончания службы на Семипалатинском полигоне, в шоке от ныне происходящего.


          Зато Назарбаев оставляет след в Истории Казахстана , как великий реформатор. lol
          Идущий
          1. Офицер запаса Сегодня, 15:39
            У него авторитета - хоть отбавляй. Он, действительно, очень сильный политик и признанный лидер. И уже вошел в историю Казахстана. А вот такие слова и поступки, наоборот, останутся темными пятнами. Я уж не буду передавать содержание телефонных разговоров с друзьями, живущими в Казахстане, ибо 90% текста - непечатный.
            Офицер запаса
            1. Идущий Сегодня, 15:44
              Можно только догадаться , да он действительно сильный лидер , но пора приемника найти и ставить у власти , а окружение похоже не желает.
              Идущий
              1. pvv113 Сегодня, 16:29
                После развала Союза Назарбаев казался единственным адекватным руководителем бывших Советских республик
                pvv113
                1. Идущий Сегодня, 16:36
                  Да , и он был до конца против развала СССР.
                  Идущий
                  1. pvv113 Сегодня, 17:20
                    Я тоже был против hi
                    pvv113
                    1. Идущий Сегодня, 17:32
                      Мы все голосовали на референдуме за сохранение СССР , но кто нас послушал.
                      Идущий
                      1. pvv113 Сегодня, 17:42
                        Подвесить бы этих уродов за ноги на самом людном месте
                        pvv113
                    2. Идущий Сегодня, 17:48
                      Цитата: pvv113
                      Подвесить бы этих уродов за ноги на самом людном месте


                      Одного бы хватило , да теперь что толку.
                      Идущий
                  2. SarS Сегодня, 17:46
                    Вы, наверное, не видели как Назарбаев с Куй в десны целовались. Он открытым текстом говорил, что Россия им больше не нужна, а Казахстан и Украина сами будут осваивать космическое пространство.
                    SarS
                    1. SarS Сегодня, 17:48
                      Прикольно, фамилию Куч-ма робот переделывает в Куй.
                      SarS
                      1. Идущий Сегодня, 17:56
                        Оговорка робота по Фрейду , это то что получит Назарбаев.
                        Идущий
            2. Роман 11 Сегодня, 16:56
              Цитата: Офицер запаса
              Он, действительно, очень сильный политик и признанный лидер.

              действительно, очень сильный политик никогда тупить не будет!

              Что эта смена им принесёт? Весь англосаксонский мир лавиной ринется после этого в Казахстан?

              Наоборот нужно блокироваться с соседями, всячески крепить связи.... он что не понимает, что если и есть экономические связи, то с бывшими республиками.

              А этот ход глупый, конечно все понимают, что это больше связано для развития туризма с западом...... но честно говоря Казахстан не жемчужина Азии, и никто не знает что будет потом, может они превратятся в страну гастробайтеров, из тяжелой индустрии у них частично осталась промышленность эвакуированная ещё в войну и на этом они вряд ли протянут.

              А по туризму - скорее западенцы будут посещать Среднюю Азию - Ургенч, Бухару, Самарканд... она более исторична, там землю топтал сам Чингиз-хан!

              Короче НАН забил гол в свои ворота - И ЭТО ШАГ ОТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА!
              Время покажет, правильно ли это было, но уж точнее не бывать, что время наглядно продемонстрировало, что Союз распался и всем стало хуже и на много! История дураков ничему не учит!
              Роман 11
              1. Идущий Сегодня, 17:44
                Короче НАН забил гол в свои ворота - И ЭТО ШАГ ОТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА!
                Время покажет, правильно ли это было, но уж точнее не бывать, что время наглядно продемонстрировало, что Союз распался и всем стало хуже и на много! История дураков ничему не учит!


                Это не он забил , это он пропустил.
                Идущий
        2. LSA57 Сегодня, 15:42
          Цитата: Офицер запаса
          По крайней мере те люди, которые там живут и с которыми я поддерживаю отношения после окончания службы на Семипалатинском полигоне, в шоке от ныне происходящего.

          служил на Байконуре. был прекрасный город Ленинск. был отгорожен от казахов колючкой. после развала СССР туда проникли казахи. города не стало. разграбили и развалили. сейчас построили новый
          LSA57
          1. Scoun Сегодня, 15:59
            Цитата: LSA57
            Цитата: Офицер запаса
            По крайней мере те люди, которые там живут и с которыми я поддерживаю отношения после окончания службы на Семипалатинском полигоне, в шоке от ныне происходящего.

            служил на Байконуре. был прекрасный город Ленинск. был отгорожен от казахов колючкой. после развала СССР туда проникли казахи. города не стало. разграбили и развалили. сейчас построили новый

            Жил в Совхозе. Был прекрасный Совхоз с НИИ и Гаражами с пролётами в метров 30-ть, фура с прицепом разворачивалась.
            После развала СССР туда проникли местные, разграбили и развалили. Сейчас такой построить не могут. wassat
            Такая картина по всему бывшему СССР наблюдалась, капиталисты учились ценить свои капиталы и вытягивать чужие а мы строили Социализм а когда рухнул СССР мы все стали проходить ускоренные курсы капитализма и риато нас не спрашивал, хотим мы или нет.(((
            Scoun
            1. LSA57 Сегодня, 16:37
              Цитата: Scoun
              После развала СССР туда проникли местные, разграбили и развалили. Сейчас такой построить не могут.

              у нас в Липецке много переселенцев оттуда. много наслушался. один пример. женщина, начальник станции ЖД на карьере. её убирают. на её место ставят бывшую заведующю детским садом. едут сдавать дела на дрезине. она ей рассказывает как и что. та её не слушает. смотрит на машиниста. потом выдаёт фразу. как ты на эти железочки попадаешь? это про рельсы
              LSA57
          2. avt Сегодня, 16:28
            Цитата: LSA57
            был прекрасный город Ленинск.

            Да-а-а-а..... снабжали его в СССР по категории ,,А" Ну а ныне город умирает медленно ,мучительно, но верно.
            avt
            1. LSA57 Сегодня, 16:39
              Цитата: avt
              снабжали его в СССР по категории

              мой город в разы больше, но что было там в магазинах нам и не снилось
              LSA57
        3. Саша71 Сегодня, 17:15
          Цитата: Офицер запаса
          Назарбаев мне что-то стал напоминать дряхлеющего Брежнева. Ближайшее окружение вертит им, как хочет.
          Все эти кланы пытаются прямо-таки бежать от всего русского. Но, по-моему, свой народ об этом забыли спросить. По крайней мере те люди, которые там живут и с которыми я поддерживаю отношения после окончания службы на Семипалатинском полигоне, в шоке от ныне происходящего.

          Перехват управления путем подкупа элит - древнейшая практика. Поскольку Штаты печатают доллары, то зеленой бумаги на это им всегда хватает, то это их основной метод влияния, а силовые методы всегда были для них второстепенны. Хотя, в данном случае переход на латиницу как шаг от России - в интересах Китая. Было бы возможно - перешли бы на иероглифы, но это вариант фантастически неудобный и смешной.
          Саша71
        4. evsyukov_a Сегодня, 17:55
          Точно так... У моей знакомой (учительница русского языка в Щучинске, казашка) волосы дыбом встают от того, что их Минобр сверху спускает. Надо отдать должное - как учила раньше, так и учит.
          Только пожалеть - свои ведь в доску...
          evsyukov_a
      3. tomket Сегодня, 15:28
        Цитата: Zibelew
        Остальные свободны. Могут переходить хоть на иероглифы. Какая нам разница какими иероглифами казахи будут писать свои слова, мы их все равно читать не будем.

        Есть кстати версия, что на латиницу они переходят, дабы на иероглифы их не заставили перейти в будущем. Опасаются великого дракона , вот и ищут противовесы во всем.
        tomket
        1. Идущий Сегодня, 16:38
          А что латиница защитит ? сомневаюсь.
          Идущий
    2. Тралл Сегодня, 15:16
      Цитата: _Jack_
      Вот блин, а нам не вступить, значит, в этот волшебный мир.

      Так и останемся в мире Пушкина, Толстого и Достоевского...
      Тралл
      1. Макаров Сегодня, 15:26
        и мир этот все меньше и меньше...
        Макаров
        1. serriy Сегодня, 16:01
          и мир этот все меньше и меньше...

          Зато наш. Нам своей страны достаточно!good
          Хорошо бы и российские либералы на латиницу перешли, вместе со вторыми-то паспортами. И забыли бы и кириллицу, и дорогу в Россию. drinks
          За исход всех мигрантов и либерастов из России! drinks drinks
          Пусть у них "развивающийся информационный мир", а у нас нормальная, не "цифровая" либерастическая, экономика. drinks
          serriy
        2. Lycan Сегодня, 16:28
          Но не хуже (в смысле литературы).
          А вот вопросы обустройства народн. хоз-ва придётся решать на любом языке (с любой азбукой). Но если за плечами - накатанная и "допиленная" азбука, по правилам новой - вдвойне непривычнее (как минимум на одно полное поколение).
          Lycan
      2. ПалБор Сегодня, 15:44
        Цитата: Тралл
        Цитата: _Jack_
        Вот блин, а нам не вступить, значит, в этот волшебный мир.

        Так и останемся в мире Пушкина, Толстого и Достоевского...

        Какой убогий и серый мир. crying
        ПалБор
      3. zelenii75 Сегодня, 15:46
        Вы ,главное,держитесь там! А мы,как в светлом будующем освоимся,так сразу Вас позовем! wink
        zelenii75
        1. ротмистр Сегодня, 17:33
          Цитата: zelenii75
          Вы ,главное,держитесь там! А мы,как в светлом будующем освоимся,так сразу Вас позовем! wink

          7 августа 1929 года Президиум Центрального исполнительного комитета СССР и Совета народных комиссаров СССР принял постановление о внедрении «Единого тюркского алфавита» на основе латиницы. Письменность на основе латинского алфавита использовалась с 1929 года по 1940 год, затем случился переход на кириллицу.Товарищи коммунисты, стыдно вам хаять латиницу принятую казахами. Вы первые предложили им этот вариант. А еще ваша братия подарила 6 областей России созданному вами Казахстану, а теперь здесь пытаетесь умничать. Предатели вы русского народа.
          ротмистр
    3. сибиралт Сегодня, 15:21
      Наконец то казахам счастье подвалило. Теперь в школе букфф меньше учить надо.lol
      сибиралт
    4. ЮБОРГ Сегодня, 15:36
      Назарбайский бред! Выжил старик из ума походу. А то те же Китай всё не как не входит и не входит в информационный мир, да и Россия тоже.
      ЮБОРГ
    5. SOF Сегодня, 15:45
      Цитата: _Jack_
      Вот блин, а нам не вступить, значит, в этот волшебный мир

      ...не переживайте, помимо нас ущербными придется остаться японцам, китайцам, корейцам и прочая.
      Мы будем такие не одни laughing
      SOF
    6. To be or not to be Сегодня, 15:46
      "Назарбаев: С переходом на латиницу Казахстан вступит..."
      ой .....вступит . laughing .да еще как .. laughing
      To be or not to be
      1. Идущий Сегодня, 16:40
        Вступит так , что потом долго отмыться не сможет.
        Идущий
    7. nemec55 Сегодня, 15:47
      Есть версия что это сделано специально для того что бы былы большая петаница у казахов с языком и они трепетней изучали до боли родной русский язык
      nemec55
      1. Идущий Сегодня, 16:41
        Те есть это секретный план Путина? belay laughing
        Идущий
    8. Primoos Сегодня, 15:54
      Сегодня там три языка, завтра меньше. Степняки-кочевники нежненько пристраиваются к, как они считают, сильным. Русские уже уезжают из так называемого казахстана. Уедут русские, уедет и культура. Обреченная территория.
      Primoos
      1. Идущий Сегодня, 16:42
        Их государству всего четверть века , при такой политике могут кануть в небытие , да держатся на авторитете Назарбаева.
        Идущий
    9. Зяблицев Сегодня, 16:07
      При всем моем огромном уважении к Нурсултану Назарбаеву, но по моему он уже вступил, только не в "развивающиеся мир", а в маразм....
      Зяблицев
      1. Идущий Сегодня, 16:43
        Очень жаль не подготовил приемника , без него государство может опять в степь убежать.
        Идущий
  2. Михаил177 Сегодня, 15:13
    Мда, там дико ждут казахов.
    Михаил177
  3. Тралл Сегодня, 15:13
    Стареет аксакал... чушь начинает нести
    Тралл
  4. хмурый лис Сегодня, 15:20
    что за еренду он говорит ?в какой цифровой мир с Латиницей мы войдем?Мда по сравнению со стратегией развития 2050 переход с кириллицы на Латиницу сущие пустяки !
    хмурый лис
    1. сибиралт Сегодня, 15:32
      Полностью поменять письменность возможно лишь в третьем поколении. Да и то, если нынешнее пойдет на это. hi
      сибиралт
  5. Кент0001 Сегодня, 15:23
    Старичок к маразму скатывается, как дальше руководить страной будет?
    Кент0001
  6. дикий Сегодня, 15:23
    узбеки вон как радуются, за 20 лет население отупело до уровня дерева.
    дикий
    1. сибиралт Сегодня, 15:38
      На постсоветском пространстве от социальных экспериментов над народом отупели все, к сожалению.
      сибиралт
    2. shans2 Сегодня, 18:20
      возврат к истокам и корням).
      shans2
  7. tomket Сегодня, 15:27
    Подумалось, что далее по тексту будет :"Казахстан примкнет к цивилизованным странам, вступит на демократический путь, приобщится к свободе, познает толерантность и прочее ля-ля-ля..."
    tomket
    1. Офицер запаса Сегодня, 15:33
      Цитата: tomket
      Подумалось, что далее по тексту будет :"Казахстан примкнет к цивилизованным странам, вступит на демократический путь, приобщится к свободе, познает толерантность и прочее ля-ля-ля..."


      Что-то очень знакомое... Не Порошенко ли, часом, с ними бесценным опытом делится?
      Офицер запаса
    2. ПалБор Сегодня, 15:50
      Цитата: tomket
      Подумалось, что далее по тексту будет :"Казахстан примкнет к цивилизованным странам, вступит на демократический путь, приобщится к свободе, познает толерантность и прочее ля-ля-ля..."

      А-а!Я понял!Ататюрк перевёл турецкий на латиницу и турки примкнули к цивилизованному миру в лице нескольких десятков миллионов переселенцев.Назар-бай этого добивается?А что, пускай в Европу валят к свободе и толерантности,а Казахстан русским останется. wink
      ПалБор
  8. Копчёный Сегодня, 15:29
    Правильно делает. Хотите лучшую карту с КЭШБЭКОМ, а не возвратом средств, покупайте сами знаете кого.
    Копчёный
  9. Идущий Сегодня, 15:31
    Каждый сходит с ума по своему , что можно сказать продолжается война со всем русским.
    Идущий
  10. Романенко Сегодня, 15:32
    Наверное долгие столетия изнывал Казахстан под гнетом кириллицы, теперь будут просто парить как орлы в небе с латиницей.
    Да в общем то конечно их дело, может и Россия со временем на иероглифы перейдет, только надо ли это, других проблем нет наверное?
    Романенко
    1. Офицер запаса Сегодня, 16:58
      Ну изнывал-то Казахстан «под гнетом кириллицы» только с 1940 года. Алфавит на основе кириллицы, как известно, был разработан для своего народа Сарсеном Аманжоловичем Аманжоловым, взамен нескольких существующих разновидностей тюркского и арабского. Своего алфавита у казахов не было. А вот отзывы о новом алфавите на основе латыни, которые нашел в интернете:
      1. Не выдерживается принцип, характерный для современных алфавитов: «одна фонема — одна графема и наоборот», или говоря проще, одному звуку должна соответствовать одна буква и одной букве — один звук.
      2. Заметное удлинение текста по сравнению с кириллицей или латинским алфавитом с диакритическими знаками, что приведёт к повышенному расходу бумаги для печатных копий, повышенному расходу ёмкости электронных носителей, увеличению времени обработки данных, уменьшению эффективной скорости передачи данных по линиям телекоммуникаций и в целом, даст кумулятивный эффект повышению издержек в экономике.
      3. Избыточное использование апострофов затрудняет набор текста и его чтение. Для купирования проблемы предлагается, с учётом закона сингармонизма, ставить апострофы только при первой же встреченной гласной переднего ряда Aʼ, Oʼ, Uʼ, исключив их вообще из слов, где встречаются буквы E, I, G, K, поскольку они служат необходимым и достаточным маркером слова с гласными переднего ряда. Однако, при этом остаётся неразрешимая проблема с буквами Gʼ, Iʼ, Nʼ, Sʼ, Cʼ, Yʼ, откуда убрать апострофы не удастся.
      4. Нестандартная позиция буквы Cʼ в алфавитном порядке, либо приведёт к нарушению порядка сортировки (элементы с буквой Cʼ будут располагаться между буквами B и D), либо к необходимости доработки всего программного обеспечения сортировки, что на практике невыполнимо. Это особенно непонятно в свете заявления лидера Казахстана о стремлении к передовым информационным технологиям.
      Офицер запаса
  11. йцукен Сегодня, 15:33
    Когда коту делать нечего - он что-то там облизывает)))) Вон сколько узбеков приобщилось к кладезям мировой мудрости, теперь обдумывают проблемы мироздания с метлами и лопатами.
    йцукен
  12. К-50 Сегодня, 15:33
    Вроде бы старый человек, а глупости как несмышлёныш лепечет.
    Назарбаев: С переходом на латиницу Казахстан вступит в развивающийся информационный мир

    Что-то ни Китаю, ни Кореям, ни Японии это никак не мешает быть развитыми в информационном мире. Ну никак. request
    Это какие же затраты привидятся по смене алфавита и прочих!!!
    Ну да и пофиг. Выжил чел из ума, старческий маразм приключился, ну а народ, пофиг, схавает очередной бред. yes fool
    К-50
  13. Сергей-8848 Сегодня, 15:38
    Так придумай, великий кормчий и всеведущий по степям, вслед за своей азбукой и свои цифры! Что ж ты мечешься между латиницей и кириллицей! Сделай, Нурсултан, своё, великое, никому не ведомое! Раскопай неведомые кладези знаний, которые скрывали большевики (они же агенты царизма, жизнь положившие против всех, кто в чалме с полосками).
    Сергей-8848
  14. nemec55 Сегодня, 15:38
    В новую ляпеху кизяка вы наступите .
    nemec55
  15. Комментарий был удален.
  16. Комментарий был удален.
  17. zelenii75 Сегодня, 15:43
    Несколько не по теме,но нужна помощь новичку -мне т.е. : может ,кто подскажет -почему в Казахстане заблокировали ВО ? и даже приложение в андроиде тоже не работает ? request На форуме зарегистрировался ,но пока не разобрался ,что к чему. Кому не трудно напишите . Andrey75 ник на форуме. Спасибо! hi
    zelenii75
    1. Vita VKO Сегодня, 15:55
      Цитата: zelenii75
      Несколько не по теме,но нужна помощь новичку -мне т.е. : может ,кто подскажет -почему в Казахстане заблокировали ВО ?

      Очевидно потому, что в Казахстане достаточно жесткая цензура, причем даже на на косые взгляды в сторону "трона" в Акорде.
      Вариант обхода блокировки как и везде стандартный - включите VPN, который замаскирует ваш ip.
      Vita VKO
      1. avt Сегодня, 16:32
        Цитата: Vita VKO
        Цитата: zelenii75
        Несколько не по теме,но нужна помощь новичку -мне т.е. : может ,кто подскажет -почему в Казахстане заблокировали ВО ?

        Очевидно потому, что в Казахстане достаточно жесткая цензура, причем даже на на косые взгляды в сторону "трона" в Акорде.
        Вариант обхода блокировки как и везде стандартный - включите VPN, который замаскирует ваш ip.

        Ёшкин кот ! wassat Вот взял и всё опошлил ! Нет что бы посоветовать идти курсом ельбасы - учить неолатиницу bully
        avt
    2. курвиметр Сегодня, 16:24
      Блокировки нет. Это проблема сайта. Ну или через оперу с vpn.
      курвиметр
  18. Alex20042004 Сегодня, 15:49
    Цитата: tomket
    Цитата: Zibelew
    Остальные свободны. Могут переходить хоть на иероглифы. Какая нам разница какими иероглифами казахи будут писать свои слова, мы их все равно читать не будем.

    Есть кстати версия, что на латиницу они переходят, дабы на иероглифы их не заставили перейти в будущем. Опасаются великого дракона , вот и ищут противовесы во всем.


    А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь.....
    Alex20042004
  19. alexmach Сегодня, 15:59
    Также казахстанский президент не разъяснил, в чём конкретно заключается связь перевода алфавита на латиницу с вхождением в «новый информационный мир»

    Писать на компьютере будут не переключая раскладку клавиатуры. За это платят уродством с апосторофами.

    Чтобы быть частью нового информационного мира, нужно не алфавиты менять, а создавать свой собственный востребованный продукт

    Тут 100%
    alexmach
  20. zelenii75 Сегодня, 15:59
    Цитата: Alex20042004
    Цитата: tomket
    Цитата: Zibelew
    Остальные свободны. Могут переходить хоть на иероглифы. Какая нам разница какими иероглифами казахи будут писать свои слова, мы их все равно читать не будем.

    Есть кстати версия, что на латиницу они переходят, дабы на иероглифы их не заставили перейти в будущем. Опасаются великого дракона , вот и ищут противовесы во всем.


    А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь.....

    Это Вы еще не всё знаете! Есть предложение ,что бы гражданин выезжая за пределы РК на пограничном контроле исполнял Гимн Казахстана ! Иначе не выпустят !!! stop Осталось только на латинице гимн дождаться! good
    zelenii75
  21. NF68 Сегодня, 16:02
    На какой бы шрифт в Казахстане не перешли, это все равно не избавит Казахстан от огромного количества проблемм по скольку дело не в шрифте, а в явном недостатке мозгов.
    NF68
  22. rotor Сегодня, 16:09
    В связи с латиницей мы все вступаем в общий развивающийся информационный мир, язык интернета, язык науки и культуры.


    Тут как говорится - плохому танцору башмаки жмут. А китайцам и японцам, и иероглифы не помеха.
    rotor
  23. Немезида Сегодня, 16:12
    Скорее укрепит свое место в списке больных русофобией государств бывшего совка
    Немезида
  24. Черный_Ватник Сегодня, 16:17
    Ага, поменяют алфавит и сразу все наладится)
    Черный_Ватник
  25. Нелегал-М Сегодня, 16:19
    "Бывшие " усиленно хотят дистонироваться от России , типо они независимы во всем .. Ну ну ! Смешно казахи и грустно... Если бы не поддержка России ,вас как нации уже бы давно не было. (без обиды ,но это факт.)
    Зря вы так с нами .. hi
    Нелегал-М
  26. Вздринчер Сегодня, 16:25
    Пусть казахи смотрят на Афганистан Как он живет Это их будущее Когда америка возьмется за них А она обязательно возьмется в назначенный час И 99% вероятности что они таки свою дерьмократию казахам принесут У них этот процесс отлажен на отлично Так что хоть азбука Морзе хоть иероглифы Ни чего им бедолагам уже не поможет Ну окромя России Если не разосрутся с нами при следующем президенте
    Вздринчер
  27. Комментарий был удален.
  28. SarS Сегодня, 17:28
    Цензуры в России нет, только сообщения пропадают.
    Словосочетание "путинская пропагада"- вне закона.
    SarS
  29. SarS Сегодня, 17:32
    Казахи в девяностые уже пытались перейти на арабскую письменность, но умственные способности большинства населения не позволили это сделать.
    SarS
  30. Стас Сегодня, 17:37
    Давайте сначала своими проблемами будем заниматься. У нас в России многие целенаправленно или по своей глупости наплевательски относятся к русскому языку. Посмотрите, и с экранов телевизоров и с уличных щитов и интернет ресурсов идет планомерная война с русским языком, замещением его англицизмами, написанными кириллицей. Даже на этом патриотическом сайте частенько некоторые патриоты вытирают ноги и всячески стараются заменить русские слова на хрень англицкую, написанною кириллицей.
    Яркие тому примеры: "респект" англ. respect - УВАЖЕНИЕ, "викенд" - Weekend - выходные, и т .д. Продолжать могу и далее, жаль своего времени.
    Уважаемые, давайте с любовью и уважением сами будем относиться к своему родному языку, а до остальных мне дела нет.
    Стас
  31. SarS Сегодня, 17:40
    Анекдот из личной жизни. Еду я на машине с казахстанскими номерами CSH. Останавливают жолполицеясы. Пробивают по базе. Казах по рации (на русском) называет номер: эс-русская, эс-не русская, эн.
    Я - ему: не эн, а эйч. Тот- не понимает о чем речь.
    SarS
    1. Шалтай Сегодня, 17:59
      Цитата: SarS
      Я - ему: не эн, а эйч. Тот- не понимает о чем речь.

      Ничего , ничего , могли потребовать предоставить аптечку с переводом на казахский . И моя пестрая индийская тюбетейка их раздражает , у них таких не продают и не носят .
      Шалтай
  32. alexhol Сегодня, 17:44
    Думаю, что даже в недалеком будущем и русский перейдет на латиницу. Увы, это неизбежный процесс глобализации,такой же неизбежный, как и вымирание "беларускай мовы". Ну а в Москве лет через 15-20 половина населения будет писать на арабском. а другая вообще не будет уметь писать.
    alexhol
    1. shans2 Сегодня, 18:22
      змагар, не пиши тут хрень про арабский, тупо выглядишь, у нас не Париж, арабов нет...
      shans2
    2. Berkut24 Сегодня, 18:46
      Думаю, что даже в недалеком будущем и русский перейдет на латиницу.

      А я ставлю на то, что остатки Запада после Меркель и Трампа перейдут на кириллицу. Куда им еще бежать от своей толерантности?
      Berkut24
  33. Шалтай Сегодня, 17:45
    Цитата: Роман 11
    А этот ход глупый, конечно все понимают, что это больше связано для развития туризма с западом...... но честно говоря Казахстан не жемчужина Азии,

    Могу много рассказать о многолетней и успешной борьбе Казахстана с туризмом . Только в личку , т.к. не совсем по профилю ВО . Желаю казахстанцам спокойствия , процветания , терпения и возможности доступа к российским СМИ . В том числе к ВО .
    Шалтай
  34. Евродав Сегодня, 18:40
    "...При этом президент Казахстана в очередной раз решил проигнорировать многочисленные предложения общественных организаций о необходимости вынесения вопроса смены используемого в казахском языке алфавита на всенародный референдум..."
    Только за это никто его диктатором называть не будет! Вот если бы он шагнул в нашу сторону, тогда бы лжеСМИ его бы порвали...
    Евродав
  35. Berkut24 Сегодня, 18:43
    Молдавская дурость оказалась заразительная.
    Berkut24
  36. Ментат Сегодня, 18:48
    Цитата: alexhol
    Думаю, что даже в недалеком будущем и русский перейдет на латиницу. Увы, это неизбежный процесс глобализации,такой же неизбежный, как и вымирание "беларускай мовы". Ну а в Москве лет через 15-20 половина населения будет писать на арабском. а другая вообще не будет уметь писать.

    Если вы будете продолжать поглощать этанол в таких количествах, чтобы писать подобное, вам ещё не такие глюки привидятся.
    Ментат
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