18:59 01 декабря

Силы ПВО на Северном Кавказе усилили комплексами «Бук-М3» и С-300В4

Новейшие зенитно-ракетные комплексы Бук-М3 и ЗРС С-300В4 поступили в подразделения ПВО, дислоцированные на Северном Кавказе, передает РИА Новости.

Силы ПВО на Северном Кавказе усилили комплексами «Бук-М3» и С-300В4


В Южном военном округе для защиты воздушной границы и стратегически важных объектов на боевое дежурство заступили подразделения ПВО, оснащенные ЗРС С-300В4 и новейшими ЗРК Бук-М3,
говорится в релизе пресс-службы ЮВО.


Отмечается, что «для размещения новых комплексов было проведено оборудование и маскировка позиций».

В пресс-службе напомнили, что ЗРК С-300В4 «обладает уникальными характеристиками, которые обеспечивают противосамолетную и противоракетную оборону». Данная система ПРО – ПВО, способной эффективно бороться с баллистическими ракетами с дальностью пуска до 2,5 тысячи километров.

Высокомобильный многофункциональный ЗРК Бук-М3 предназначен для «уничтожения летательных аппаратов всех типов во всех диапазонах их практического применения, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия».

В округе добавили, что все расчеты комплексов ПВО успешно прошли курс переподготовки на новое вооружение и выполнили программу учебно-боевых стрельб на полигоне в Астраханской области.

Использованы фотографии: in24.org
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Комментарии 14

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  1. Горный стрелок Сегодня, 16:08
    Закрываем периметр. Ну, а как, с такими соседями... laughing
    Горный стрелок
    1. Идущий Сегодня, 16:10
      Не просто закрываем , а уже усиливаем , особенно южное направление.
      Идущий
      1. Anarchist Сегодня, 16:30
        Цитата: Идущий
        уже усиливаем , особенно южное направление.

        Нет доверия ''друзьям'',
        Таким как Турция!
        Иран...
        Anarchist
        1. Идущий Сегодня, 16:45
          Именно , только заснешь и глаз долой.
          Идущий
    2. сибиралт Сегодня, 16:27
      Ну, теперь грузинам о Южной Осетии и Абхазии можно забыть навсегда. winked
      сибиралт
    3. PVOSV Сегодня, 17:10
      Комплексы войсковой ПВО СВ, прикрывают войска.
      PVOSV
  2. seti Сегодня, 16:08
    Ну вот и время Бук-М3 пришло. Интересно что поставили на Северный Кавказ а не в ЗВО.
    seti
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:07
      ЮВО самый защищенный округ. а украина пока не представляет угрозы в плане авиации.

      да и в плане ПВО - ЗВО и так в порядке. В настоящее время на вооружении ЗВО стоят 9 полков С-400, помимо всего остального
      с-т Petrov
  3. Нелегал-М Сегодня, 16:13
    До ПВО времен СССР, нам конечно еще очень далеко и есть к чему стремиться.
    Нелегал-М
    1. Владыка Ситх Сегодня, 17:09
      Ну я бы поспорил. Сейчас ракеты работают выше и дальше. Но в количественном соотношении, с вами соглашусь.
      Владыка Ситх
      1. Нелегал-М Сегодня, 17:44
        Цитата: Владыка Ситх
        Ну я бы поспорил. Сейчас ракеты работают выше и дальше. Но в количественном соотношении, с вами соглашусь.

        Системы эшелонирования ПВО нет в России(по всем границам) , а на это во времена СССР десятилетия уходили и "граница на замке" это не просто афоризм был.. soldier
        Ну надеюсь отобъемся ,если что ..А крайнего ответа не хотелось бы !
        Нелегал-М
      2. shans2 Сегодня, 17:46
        в количественном все даже лучше, раньше установки типа С-125 и С-200 имели малую канальность и кол-во ракет... Поэтому эффективность ПВО кратно повысилась против массированных атак. А вот самолетов у противника стало меньше
        shans2
  4. эгссп Сегодня, 16:35
    Давно уже 2 бригады создали и вооружили данными комплексами, полгода как в боевой готовности. Так что это не новость. А на фото С-300, но НЕ В4.
    эгссп
    1. Нелегал-М Сегодня, 17:46
      Цитата: эгссп
      Давно уже 2 бригады создали и вооружили данными комплексами, полгода как в боевой готовности. Так что это не новость. А на фото С-300, но НЕ В4.

      А можно поподробней..? Просто некоторые "товарищи" интересуются ..хе хе
      Нелегал-М
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