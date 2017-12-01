Силы ПВО на Северном Кавказе усилили комплексами «Бук-М3» и С-300В4

В Южном военном округе для защиты воздушной границы и стратегически важных объектов на боевое дежурство заступили подразделения ПВО, оснащенные ЗРС С-300В4 и новейшими ЗРК Бук-М3,

Новейшие зенитно-ракетные комплексы Бук-М3 и ЗРС С-300В4 поступили в подразделения ПВО, дислоцированные на Северном Кавказе, передает РИА Новости говорится в релизе пресс-службы ЮВО.Отмечается, что «для размещения новых комплексов было проведено оборудование и маскировка позиций».В пресс-службе напомнили, что ЗРК С-300В4 «обладает уникальными характеристиками, которые обеспечивают противосамолетную и противоракетную оборону». Данная система ПРО – ПВО, способной эффективно бороться с баллистическими ракетами с дальностью пуска до 2,5 тысячи километров.Высокомобильный многофункциональный ЗРК Бук-М3 предназначен для «уничтожения летательных аппаратов всех типов во всех диапазонах их практического применения, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия».В округе добавили, что все расчеты комплексов ПВО успешно прошли курс переподготовки на новое вооружение и выполнили программу учебно-боевых стрельб на полигоне в Астраханской области.