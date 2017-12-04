Самозарядный пистолет Charter Arms Explorer II (США)



Общий вид пистолета Explorer II. Фото Wikimedia Commons



Полная разборка. Фото Gunauction.com



Пистолет со снятым стволом и парой магазинов. Фото Wikimedia Commons



Ствол пистолета основывался на детали базовой винтовки. Фото Icollector.com



Прицельные приспособления были переработаны. Фото Icollector.com



Рукоятка крупным планом, видна шахта для транспортировки запасного магазина. Фото Icollector.com



Explorer II с магазином на 25 патронов. Фото Weaponland.ru

По материалам сайтов:

http://weaponland.ru/

http://modernfirearms.net/

http://casualshooter.blogspot.fr/

http://gunhub.com/

Результатом модернизации существующего оружия обычно оказывается новый образец того же класса, отличающийся повышенными характеристиками. Тем не менее, это правило имело исключения. На протяжении нескольких последних десятилетий малокалиберная винтовка ArmaLite AR-7 Explorer неоднократно обновлялась и улучшалась, в результате чего появлялись новые и новые образцы оружия. Почти всегда речь шла о создании новых самозарядных винтовок, но результатом одного из таких проектов стал пистолет – Charter Arms Explorer II.История пистолета Charter Arms Explorer II восходит к началу пятидесятых годов, когда американская оружейная компания ArmaLite получила заказ на разработку новой винтовки выживания, предназначенной для летчиков военно-воздушных сил США. Вскоре была создана винтовка AR-5, которую позже приняли на вооружение под названием MA-1 Survival Rifle. В силу определенных причин армия приняла винтовку, но не заказала ее серийное производство. После нескольких лет ожидания стало ясно, что изделие MA-1 никогда не поступит в эксплуатацию.Не желая терять удачные наработки, компания ArmaLite переделала существующий проект, и в 1958 году вывела на рынок самозарядную винтовку AR-7 Explorer. Это изделие сохраняло компоновку и основные эксплуатационные качества предыдущей винтовки AR-5 / MA-1, но отличалось наличием несложной автоматики и использовало более популярный боеприпас. AR-7 заинтересовала потенциальных покупателей и пошла в большую серию.Компания ArmaLite продолжала выпуск винтовок AR-7 до 1973 года, после чего решила сосредоточить усилия на других образцах. Тем не менее, производство такого оружия не прекратилось. Документация по проекту AR-7 была продана компании Charter Arms, которая пожелала наладить собственное производство. В том же году с конвейера сошли первые серийные изделия Charter Arms AR-7 Explorer. Новый производитель собирал это оружие до начала девяностых годов.Компания Charter Arms выпускала винтовки AR-7 без значительных изменений конструкции. Исходный проект дорабатывался только с технологической точки зрения. Тем не менее, желание увеличить продажи и расширить присутствие на рынке, вскоре привело к появлению нового оружия на базе существующего образца. К началу восьмидесятых годов на основе самозарядной винтовки Explorer решили разработать малокалиберный пистолет.Специфические характеристики винтовки, связанные с использованием маломощного патрона, позволяли без особого труда переделать ее в короткоствольный образец иного класса. При этом, однако, конструкторам Charter Arms пришлось учитывать требования американского оружейного законодательства. Несмотря на максимальную унификацию винтовки и пистолета, следовало исключить взаимозаменяемость некоторых деталей. Так, на уровне конструкции нужно было предотвратить установку короткого пистолетного ствола на винтовку, а также лишить пистолет возможности монтажа приклада. Все эти задачи были решены самым простым образом.Проект перспективного пистолета представлял собой дальнейшее развитие существующей винтовки, что было отражено в его названии. Новое оружие назвали Explorer II («Исследователь-2»). От буквенно-цифрового обозначения в новом проекте отказались.Базовая винтовка состояла из трех основных компонентов: ствола, ствольной коробки и приклада. Последний также являлся чехлом для прочих устройств. При разработке пистолета от приклада отказались, использовав иную фурнитуру. Комплекс в виде ствольной коробки с необходимыми деталями и съемным стволом, в целом, остались без серьезных изменений. Автоматика, ударно-спусковой механизм и средства боепитания так же не менялись. Использовался уже отработанный подход к подбору материалов. Большая часть деталей могла выполняться из алюминия и пластика, отличавшихся малым весом при достаточной прочности.Из базового проекта в новый перешла конструкция ствольной коробки, выполнявшей функции рамки и кожуха затвора. Этот агрегат сохранил общую компоновку и другие аспекты конструкции, но был доработан. Коробка состояла из двух основных частей. Верхняя цилиндрическая должна была вмещать затвор и возвратные пружины. На правом ее боку имелись крупное окно для выброса гильз и продольный паз для рукоятки перезарядки.Под цилиндром находился прямоугольный кожух. Его передняя часть выполняла функции приемной шахты магазина, а в задней поместили детали ударно-спускового механизма. В базовом проекте AR-7 нижний элемент ствольной коробки имел уменьшенную заднюю часть, входившую в прорезь приклада. Пистолетная рамка на основе этой коробки получила рукоятку. В состав рамки входило ее металлическое основание требуемой формы. Задняя поверхность рукоятки значительно поднималась вверх, образуя гребень, подпирающий заднюю стенку цилиндрического агрегата.Пистолет Charter Arms Explorer II оснащался нарезным стволом длиной 8 дюймов (203 мм). Патронник ствола был рассчитан под боеприпас кольцевого воспламенения .22 Long Rifle (5,6х15 мм R). Внешний диаметр ствола уменьшался по направлению к дулу. В казенной части предусматривалась установка крупной гайки, в дульной – мушки. Съемные стволы для винтовки и пистолета отличались формой казенника, и потому не были взаимозаменяемыми.По мере серийного производства оружия компания-разработчик предложила новые модификации с иными стволами. Покупатель мог выбрать пистолет со стволами длиной 6 или 10 дюймов – 152 и 254 мм соответственно.Пистолет, как и винтовка, получил автоматику на основе свободного затвора. Внутри ствольной коробки помещался подвижный цилиндрический затвор, взаимодействовавший с парой возвратных пружин. В полости затвора помещался подвижный ударник. Управление затвором осуществлялось при помощи рукоятки, выведенной через правый паз кожуха. Для большего удобства эксплуатации рукоятка могла утапливаться внутрь затвора, после чего за пределы ствольной коробки выходила только ее шляпка.Изделие Explorer II сохранило существующий ударно-спусковой механизм куркового типа. Внутри коробки-рамки помещались Т-образный спусковой крючок и курок с боевой пружиной, взаимодействовавшие друг с другом без каких-либо дополнительных деталей. Справа в задней части оружия находился качающийся флажок предохранителя. При его перемещении назад внутреннее плечо рычажка блокировало перемещения спускового крючка. Доступ к деталям УСМ обеспечивался за счет съемной левой стенки рамки.Конструкция средств боепитания не перерабатывалась. Патроны .22 LR должны были подаваться из отъемного коробчатого магазина, помещаемого в приемную шахту. На своем месте магазин закреплялся защелкой. Клавиша управления последней находилась внутри защитной скобы спускового крючка. Изначально с пистолетами Charter Arms Explorer II поставлялись магазины на 8 патронов. Впоследствии были созданы увеличенные магазины на 16, 20 и 25 патронов. Последний отличался большой длиной и изогнутой формой, из-за чего придавал пистолету специфический внешний вид.Прицельные приспособления пистолета отличались от соответствующих устройств базовой винтовки. Теперь использовалась нерегулируемая мушка, установленная на дульном утолщении ствола. Подвижный целик располагался на планке, закреплявшейся на ствольной коробке и заднем гребне. Все это позволило получить максимально возможную длину прицельной линии.С определенного времени серийные пистолеты дополнялись установочной планкой для дополнительных прицельных приспособлений. На левой стенке ствольной коробки помещалась планка специального профиля, на которой можно было монтировать Г-образный кронштейн с оптическим или иным прицелом. Тип последнего стрелок мог выбрать самостоятельно, в соответствии со своими нуждами и желаниями.Для соответствия законодательству пистолет Explorer II не должен был оснащаться средствами установки приклада. Эта задача была решена самым простым образом. В задней части ствольной коробки-рамки установили несъемную пистолетную рукоять. Ее основой являлась металлическая деталь требуемого профиля, на которой закреплялись пластиковые накладки с насечкой. Рукоятка имела крупную полость, которую предлагалось использовать для переноски запасного магазина на 8 патронов. Наличие крупного основания рукоятки не позволяло соединить ствольную коробку пистолета с винтовочным прикладом.По своим принципам работы новый пистолет не отличался от базовой винтовки AR-7. Перед стрельбой следовало установить магазин, отвести затвор назад и вернуть его в исходное положение. Повернув флажок предохранителя, можно было стрелять. Несмотря на малую мощность патрона, отдачи хватало для отката затвора и выполнения всего цикла перезарядки. После опустошения магазина затвор уходил вперед. Затворная задержка не использовалась, и потому для следующего выстрела требовалось вручную выполнить все операции перезарядки.Пистолет с исходным восьмидюймовым стволом имел общую длину 394 мм. При использовании более короткого 6-дюймового ствола длина оружия сокращалась до 343 мм. Пистолет с самым крупным стволом отличался длиной 445 мм. Во всех случаях высота оружия (без учета крупного выступающего магазина) не превышала 165-170 мм. Оружие с двумя штатными магазинами (один в шахте, второй в рукоятке) весило менее 1 кг.Пистолет Charter Arms Explorer II был выпущен в продажу в Соединенных Штатах в 1980 году. Любители стрелкового оружия достаточно быстро оценили этот образец, и компания-разработчик получила возможность расширить свое присутствие на рынке, а также заработать на несложном развитии готового проекта. Впрочем, насколько известно, пистолету Explorer II так и не удалось повторить коммерческий успех базовой винтовки ArmaLite / Charter Arms AR-7.Малокалиберная винтовка AR-7, имевшая не самые высокие огневые характеристики, позиционировалась в качестве оружия для обучения, развлекательной стрельбы и охоты на мелкую дичь. Пистолет Explorer II сохранял часть подобных возможностей, однако менее длинный ствол заметным образом сокращал эффективную дальность огня и тем самым влиял на сферу применения оружия. Также специфической чертой оружия, сказывавшейся на его эксплуатации, являлась большая длина вне зависимости от используемого ствола.По причине недостаточных огневых характеристик малокалиберный пистолет Charter Arms Explorer II не мог использоваться в качестве удобного и эффективного охотничьего оружия. В то же время, он был хорошим образцом для развлекательной стрельбы или первоначального обучения.Пистолет Explorer II имел ряд положительных черт, часть которых была «унаследована» от базовой винтовки. Он был достаточно дешевым и простым в обращении. Малая масса оружия и слабая отдача маломощного патрона облегчали стрельбу. Несмотря на сравнительно большую длину в боевом положении, пистолет можно было хранить со снятым стволом, что уменьшало требуемые объемы. Патрон .22 Long Rifle пользовался большой популярностью, и это тоже в известной мере упрощало использование пистолета.Впрочем, имелись и недостатки, часть которых также была свойственна винтовке AR-7. Корпуса ранних магазинов не отличались высокой жесткостью, что могло приводить к деформации его подающих устройств. Результатами такого повреждения были неправильная подача патронов и задержки в стрельбе. Съемный ствол при определенных обстоятельствах не способствовал получению высокой точности огня.Компания Charter Arms продолжала серийное производство пистолетов Explorer II до 1986 года. За несколько лет заказчикам отгрузили большое число таких изделий, и все они со временем были раскуплены, пополнив арсеналы и коллекции любителей оружия. Как можно судить, значительная часть подобных пистолетов до сих пор остается в эксплуатации. Подержанные пистолеты Explorer II достаточно часто появляются на различных торговых площадках и продаются по приемлемой цене.Производство винтовок AR-7 Explorer на заводе Charter Arms продолжалось до 1990 года. Затем это оружие вновь сменило хозяина, и вскоре на рынке появились новые серийные винтовки, отличавшиеся иным клеймом производителя. С тех пор лицензия на производство такого оружия несколько раз передавалась новым оружейным компаниям, пока не перешла фирме Henry Repeating Company. Именно она сейчас занимается дальнейшим развитием исходной конструкции и выпускает разные ее модификации.Винтовки AR-7 остаются в серии в течение почти 60 лет. Выпуск пистолетов Explorer II завершился всего через шесть лет после старта. Последняя партия этого оружия была передана заказчику более трех десятилетий назад, и новые образцы более не появлялись. Несколько новых владельцев прав на винтовку Explorer продолжали развитие базового проекта, но так и не заинтересовались тематикой пистолетов. Как следствие, новая версия изделия Explorer II или иное подобное оружие пока не появлялось. Более того, есть все основания считать, что новое оружие подобного рода уже никогда не будет создано.В конце пятидесятых годов компания ArmaLite использовала имеющиеся наработки по существующей винтовке выживания для ВВС США и создала на их основе гражданское самозарядное оружие. Позже, после продажи прав на эту винтовку другой компании, был предложен проект глубокой модернизации, предусматривавший изготовление пистолета. Изделие Explorer II, представлявшее собой незначительно переделанную винтовку AR-7, вышло на рынок и неплохо продавалось, но все же не смогло повторить успех предшественника. В середине восьмидесятых его сняли с производства, и новые пистолеты на основе AR-7 уже не создавались.