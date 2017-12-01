Кто выиграет от новой войны на Ближнем Востоке?

Саудовская Аравия, переживающая внутренний политический кризис, крайне заинтересована в новом внешнем враге. Им может стать ливанская вооруженная группировка Хезбалла. Война против нее будет непосредственно поддержана как США, так и Израилем. Последний определенно вступит в войну не только в воздухе, но и на земле, что сократит риски потерь для самих саудитов.











