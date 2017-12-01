В арсенале Су-34 появится новое оружие
Летные испытания фронтового бомбардировщика Су-34, оснащенного новыми авиационными средствами поражения (АСП) и усовершенствованным бортовым радиоэлектронным оборудованием, завершатся в следующем году, передает Интерфакс-АВН сообщение источника в авиапроме.
При этом он отметил, что «все усовершенствования самолета по его вооружению и БРЭО будут внедряться в ходе продолжающегося серийного производства самолета».
Боевой потенциал бомбардировщиков будет увеличен, в том числе за счет авиационных ракет большой дальности, а также усовершенствованного БРЭО.
По его словам, в ходе проводимой модернизации «будет также усовершенствовано специальное оборудование, в частности, комплекс бортовой обороны (КБО) и системы РЭБ с возможностью групповой защиты».
Разработанный ОКБ Сухого и серийно выпускаемый Новосибирским авиационным заводом (входят в компанию "Сухой") фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и водных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.
Дальность полета Су-34 – до 4 000 км, максимальная скорость – до 1 900 км/ч, боевая нагрузка – до 8 тонн. Машина оборудована новейшей системой управления вооружением и системой дозаправки в воздухе.
С 2020 года эти машины начнут поступать на вооружение российских Воздушно-космических сил,сказал источник.
При этом он отметил, что «все усовершенствования самолета по его вооружению и БРЭО будут внедряться в ходе продолжающегося серийного производства самолета».
Боевой потенциал бомбардировщиков будет увеличен, в том числе за счет авиационных ракет большой дальности, а также усовершенствованного БРЭО.
Что касается возможности модернизации ранее выпущенных серийных Су-34 с внедрением в них результатов проводимых ОКР, то это будет зависеть от решения заказчика – ВКС России,пояснил собеседник.
По его словам, в ходе проводимой модернизации «будет также усовершенствовано специальное оборудование, в частности, комплекс бортовой обороны (КБО) и системы РЭБ с возможностью групповой защиты».
Разработанный ОКБ Сухого и серийно выпускаемый Новосибирским авиационным заводом (входят в компанию "Сухой") фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и водных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.
Дальность полета Су-34 – до 4 000 км, максимальная скорость – до 1 900 км/ч, боевая нагрузка – до 8 тонн. Машина оборудована новейшей системой управления вооружением и системой дозаправки в воздухе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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