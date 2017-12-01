19:01 01 декабря

В арсенале Су-34 появится новое оружие

Летные испытания фронтового бомбардировщика Су-34, оснащенного новыми авиационными средствами поражения (АСП) и усовершенствованным бортовым радиоэлектронным оборудованием, завершатся в следующем году, передает Интерфакс-АВН сообщение источника в авиапроме.



С 2020 года эти машины начнут поступать на вооружение российских Воздушно-космических сил,
сказал источник.


При этом он отметил, что «все усовершенствования самолета по его вооружению и БРЭО будут внедряться в ходе продолжающегося серийного производства самолета».

Боевой потенциал бомбардировщиков будет увеличен, в том числе за счет авиационных ракет большой дальности, а также усовершенствованного БРЭО.

Что касается возможности модернизации ранее выпущенных серийных Су-34 с внедрением в них результатов проводимых ОКР, то это будет зависеть от решения заказчика – ВКС России,
пояснил собеседник.

По его словам, в ходе проводимой модернизации «будет также усовершенствовано специальное оборудование, в частности, комплекс бортовой обороны (КБО) и системы РЭБ с возможностью групповой защиты».

Разработанный ОКБ Сухого и серийно выпускаемый Новосибирским авиационным заводом (входят в компанию "Сухой") фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и водных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.

Дальность полета Су-34 – до 4 000 км, максимальная скорость – до 1 900 км/ч, боевая нагрузка – до 8 тонн. Машина оборудована новейшей системой управления вооружением и системой дозаправки в воздухе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Нелегал-М Сегодня, 17:23
    С 2020 года эти машины начнут поступать на вооружение российских Воздушно-космических сил,

    Думаю на много раньше..Если судить по ситуации в мире. Иначе опять 41-й. soldier
    Нелегал-М
    1. 210окв Сегодня, 17:27
      Сирийский опыт великое дело.Про "намного раньше"..Сомневаюсь.Су57 тому пример..
      Цитата: Нелегал-М
      С 2020 года эти машины начнут поступать на вооружение российских Воздушно-космических сил,

      Думаю на много раньше..Если судить по ситуации в мире. Иначе опять 41-й. soldier
      210окв
      1. Anarchist Сегодня, 17:40
        Су-57 - это великое разочарование! Ожидали его... Сколько ещё осталось ждать?
        Цитата: 210окв
        Сирийский опыт великое дело.Про "намного раньше"..Сомневаюсь.Су57 тому пример..
        Цитата: Нелегал-М
        С 2020 года эти машины начнут поступать на вооружение российских Воздушно-космических сил,

        Думаю на много раньше..Если судить по ситуации в мире. Иначе опять 41-й. soldier
        Anarchist
        1. 210окв Сегодня, 17:49
          Во времена СССР самолеты "ставили на крыло" и отправляли в войска в два раза быстрее.Правда промышленный потенциал несопоставим.Тут Александр разочаровываться не надо.Машина будет создана и будет служить.
          Цитата: Anarchist
          Су-57 - это великое разочарование! Ожидали его... Сколько ещё осталось ждать?
          Цитата: 210окв
          Сирийский опыт великое дело.Про "намного раньше"..Сомневаюсь.Су57 тому пример..
          Цитата: Нелегал-М
          С 2020 года эти машины начнут поступать на вооружение российских Воздушно-космических сил,

          Думаю на много раньше..Если судить по ситуации в мире. Иначе опять 41-й. soldier
          210окв
          1. Muvka Сегодня, 18:00
            Цитата: 210окв
            Во времена СССР самолеты "ставили на крыло" и отправляли в войска в два раза быстрее.Правда промышленный потенциал несопоставим.Тут Александр разочаровываться не надо.Машина будет создана и будет служить.

            Вы это сейчас серьезно?
            Су-27:
            в начале 1971 года было принято официальное решение о начале работ над изделием Т-10
            Первый полет 20 мая 1977 года
            Начало эксплуатации 1985 год.
            Вот серьезно, вам не стыдно? От первого полета до начала эксплуатации прошло 8 лет. Су-57 поднялся в воздух в 2010.
            Muvka
            1. Anarchist Сегодня, 18:06
              Воздух поднялся всего лишь прототип Пак фа! Который впоследствии потерпел многие изменения! То был далеко не су-57...
              Да и до сих пор су-57 не пошел в серию! Даже непонятно с новым двигателем он сейчас либо же его ожидает...
              ПАК ФА — Перспективный Авиационный Комплекс Фронтовой Авиации. ... Такой список был сформирован уже в 80ые годы и работы по созданию 5ого поколения начали одновременно в США и СССР еще в 81ом году.
              Anarchist
            2. 210окв Сегодня, 18:11
              Мне не стыдно.Потому что Вы датами играете.Су 27 поднялся в небо в 1982 году и он уже был серийным.А по поводу серийного Су57 есть только обещания.
              Цитата: Muvka
              Цитата: 210окв
              Во времена СССР самолеты "ставили на крыло" и отправляли в войска в два раза быстрее.Правда промышленный потенциал несопоставим.Тут Александр разочаровываться не надо.Машина будет создана и будет служить.

              Вы это сейчас серьезно?
              Су-27:
              в начале 1971 года было принято официальное решение о начале работ над изделием Т-10
              Первый полет 20 мая 1977 года
              Начало эксплуатации 1985 год.
              Вот серьезно, вам не стыдно? От первого полета до начала эксплуатации прошло 8 лет. Су-57 поднялся в воздух в 2010.
              210окв
              1. Muvka Сегодня, 18:16
                Тогда вы тоже датами играете. Су-57 с окончательной электроникой поднялся только в этом году. Значит ждем через 3 года серийного. Или вы думаете, что Т-50-1 и Т-50-11 различаются меньше, чем Т-10-1 и Т-10С-1?
                Muvka
                1. 210окв Сегодня, 18:24
                  А я и не озвучивал даты по Су57...Я просто вижу что стараниями или скорее всего бездумным языком наших рукамиводителей этот проект превратился в шкуру неубитого медведя.Кстати по Т10.По ходу испытаний выявилось несоответствие ТТХ.И при этом нашим пришлось практически его полностью переделывать...Если вдруг решатся переделать 57-й...Проще застрелится.
                  Цитата: Muvka
                  Тогда вы тоже датами играете. Су-57 с окончательной электроникой поднялся только в этом году. Значит ждем через 3 года серийного. Или вы думаете, что Т-50-1 и Т-50-11 различаются меньше, чем Т-10-1 и Т-10С-1?
                  210окв
                  1. Anarchist Сегодня, 18:31
                    Дим, он наверное не обратил внимания, что я написал! Что разработки начались в 81! Итого 36 лет... И он ещё не в серии!
                    Anarchist
                    1. Muvka Сегодня, 18:37
                      Т.е. это разработка СССР? Тогда какие претензии к России?
                      Muvka
                      1. Anarchist Сегодня, 18:44
                        Дык до сих пор доделать не могут!
                        Anarchist
                  2. Muvka Сегодня, 18:32
                    А вы уверены, что Су-57 не переделывали? В нем изменилось все, от планера, до электроники. Но суть в том, что Су-27 разрабатывался дольше. Но Вы говорите, что в СССР ставили на крыло в 2 раза быстрее. Это ваши слова.
                    Muvka
                    1. 210окв Сегодня, 18:49
                      Что планер не переделывали это точно.По другим компонентам не знаю
                      А вот Т10 планер переделывали.Я просто хочу донести простую истину.Ну не можем мы пока достичь тех темпов строительства и ввода в эксплуатацию новой техники.И это касается не только авиации.Тут системные проблемы.Развал промышленности,кадры,воровство,общественный строй,импотенция руководства.Этот список долог.И они ещё обещалками нас кормят.Пойдет машина в войска -будем сравнивать.А сейчас и сравнивать нечего.
                      Цитата: Muvka
                      А вы уверены, что Су-57 не переделывали? В нем изменилось все, от планера, до электроники. Но суть в том, что Су-27 разрабатывался дольше. Но Вы говорите, что в СССР ставили на крыло в 2 раза быстрее. Это ваши слова.
                      210окв
                      1. Muvka Сегодня, 18:57
                        Переделывали, т.к. планер в релиз пойдет от Т-50-9. А не от Т-50-1.
                        Ошибся. От Т-50-11. Электроника от девятки. Вот вам новость с этого же сайта: https://topwar.ru/122036-prototip-t-50-11-s-plane
                        rom-su-57-sovershil-pervyy-polet.html
                        И вот вам вырезка:
                        Причина состоит в том, что серийные самолёты Су-57 будут иметь точно такой же планер, как и у Т-50-11. Сам планер с момента создания первого прототипа претерпел существенные изменения. У Су-57 бортовое оборудование будет таким же, как и у прототипа Т-50-9.
                        Muvka
    2. okko077 Сегодня, 18:18
      Иначе опять 41-й
      Не беспокойтесь ,наш пи_ндоский товарищ, не будет из-за ЯО...
      okko077
    3. НЕКСУС Сегодня, 18:45
      Цитата: Нелегал-М
      Думаю на много раньше..Если судить по ситуации в мире. Иначе опять 41-й.

      Согласен с вами...полагаю реализацию многих проектов сейчас ускорят. И прежде всего ,что касаемо поставщиков и финансирования.
      Цитата: 210окв
      Про "намного раньше"..Сомневаюсь.Су57 тому пример..

      Су-57 нам пока "не горит"...в ВКС идут СУ-35 и СУ-30 и в ближайшие годы именно эти машины будут основными тяжелыми МФИ у нас. 57-ой торопиться не стоит пускать в серию,пока не прошли войсковые испытания,дабы не ходить по тем же граблям,что и матрассы с Ф-35.
      НЕКСУС
  2. pvv113 Сегодня, 17:30
    комплекс бортовой обороны (КБО)

    Вообще-то правильно будет "Бортовой комплекс обороны (БКО)".
    А КБО - это кнопка быстрого отключения автопилота. На штурвале - справа
    pvv113
    1. 210окв Сегодня, 17:51
      Кабина Ту22 М2?
      Цитата: pvv113
      комплекс бортовой обороны (КБО)

      Вообще-то правильно будет "Бортовой комплекс обороны (БКО)".
      А КБО - это кнопка быстрого отключения автопилота. На штурвале - справа
      210окв
      1. pvv113 Сегодня, 18:17
        Это место командира Ту-22М3. На двойках не служил, но кабина похожа
        pvv113
  3. Magic Archer Сегодня, 17:33
    Ну хоть бы озвучили номенклатуру новых средст поражения!А так...Можно про каждый состоящий на вооружении ВКС самолёт сказать
    Magic Archer
    1. тол100в Сегодня, 18:27
      Цитата: Magic Archer
      Ну хоть бы озвучили номенклатуру новых средст поражения!

      Это Вы не по адресу! Вам в Википедию нужно, там все знают!
      тол100в
  4. weksha50 Сегодня, 17:40
    "«все усовершенствования самолета по его вооружению и БРЭО будут внедряться в ходе продолжающегося серийного производства самолета"...

    Что там Бондарев насчет провального РЭО говорил... Правда, высказывался в алрес Ми-28Н...
    Всё сейчас на практике обкатывается в Сирии и доводится... И лучше, и - практичнее, чем на полигоне-учении...
    weksha50
  5. Идущий Сегодня, 17:52
    При этом он отметил, что «все усовершенствования самолета по его вооружению и БРЭО будут внедряться в ходе продолжающегося серийного производства самолета».


    Так было всегда , все новинки сразу внедрялись.
    Идущий
  6. Chertt Сегодня, 17:54
    На вооружении ВКС РФ уже стоит более сотни Су-34, их теперь все модернизировать. Фига се подарок нашему, итак похудевшему оборонному бюджету
    Chertt
  7. Veteran Сегодня, 17:55
    По состоянию на октябрь 2017 г. произведено уже более ста СУ-34.
    Veteran
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