В арсенале Су-34 появится новое оружие

С 2020 года эти машины начнут поступать на вооружение российских Воздушно-космических сил,

Что касается возможности модернизации ранее выпущенных серийных Су-34 с внедрением в них результатов проводимых ОКР, то это будет зависеть от решения заказчика – ВКС России,