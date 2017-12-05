Это не страшно: современные парашютные системы

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Государственные структуры полагаются больше на эффект наращивания сил и средств сил специальных операций (ССО) и их способность скрытно внедряться и уходить из районов операций. Некоторые из современных технических средств, используемые ССО разных стран в воздушном пространстве, базируются на новых перспективных системах, способных точно доставить группы операторов в недоступные районы, включая высокогорную местность с крутыми склонами.Эти специфические средства позволяют как малым, так и большим группам в виде парашютного десанта скрытно прибывать в целевые районы для выполнения различных боевых задач, варьирующихся от наблюдения и разведки и до прямого боевого столкновения, а также оказания военной помощи. Сегодня круг задач, значительно расширившись, включает в себя сценарии гуманитарной помощи и операции по ликвидации последствий стихийных бедствий.Для того чтобы соответствовать задачам времени, необходимо смело использовать парашюты новых моделей из современных материалов для заброса людей и грузов, а также дополнительные средства и оборудование для высотных операций, например, снабжения кислородом и заброски специального снаряжения, включая собак.Вскоре после демонстрации своей планирующий парашютной системы с самонаполняющейся оболочкой RA-1, поставляемой в нераскрываемых количествах Командованию сил специальных операций США (USSOCOM), компания Airborne Systems North America объявила о том, что добавила еще одного члена к своему семейству парапланов.Эта новейшая система, получившая обозначение Hi-5. была разработана в ответ на современные оперативные потребности в увеличенной дальности и грузоподъемности при затяжных и незатяжных прыжках с парашютом с больших высот.Представитель компании пояснил, что система Hi-5 предоставляет «военным уникальные возможности и способна обеспечивать не только превосходное затяжное планирование, но и позволяет изменять угол планирования для быстрого снижения и точного приземления».Прежние парашютные системы зачастую представляли собой специализированные решения, с помощью которых можно было выполнять либо скрытное дальнее десантирование с больших высот, либо десантирование на воду, либо открытые прыжки с малых высот, более подходящие для обычных формирований или крупного парашютного десанта специальных сил.По данным компании Airborne Systems North America, парашютная система Hi-5 имеет аэродинамическое качество 5.5:1 (в сравнении с существующими парапланами, у которых аэродинамическое качество варьируется от 3:1 до 4:1) с дополнительной возможностью быстрого перехода к аэродинамическому качеству (относительной дальности планирования) 1:1, контролируемому системой изменения планирования Glide Modulation System. (Аэродинамическое качество - отношение подъемной силы к лобовому сопротивлению)«В отличие от других методов контроля угла снижения, например, с помощью триммеров, Glide Modulation System не увеличивает общую скорость парашюта, обеспечивая безопасный переход на любой высоте. Это исключает необходимость во множестве спиралей или маневров типа «змейка» на малой высоте и позволяет очень точное приземляться за счет безопасного захода на посадку с прямой», - заявил представитель компании.«Парашютист полностью контролируют свое положение и момент приземления на целевую площадку. Помимо качественного рывка в технологии относительной дальности планирования система Hi-5 имеет еще ряд положительных качеств. Для парашютиста она легка в обслуживании и проста в обращении, для укладчика парашютов процесс ее укладки интуитивно понятен. Она ликвидирует разрыв между нашими парашютами Intruder RA-1 и Hi-Glide, предоставляя крыло с высоким аэродинамическим качеством, обеспечивая точность приземления и возможность безопасно спускаться в труднодоступные зоны».Ее конструкция базируется на дополнительных клевантах, встроенных в передние стропы парашюта, что позволяет парашютисту более плавно изменять аэродинамическое качество купола от 5.5:1 до 1:1 (например, если 5.5:1, то на каждые 100 метров потери высоты максимальная дальность планирования при нулевом ветре составляет 550 метров). По данным компании, парашютная система имеет запасной купол и обеспечивает почти бесшумную работу при проведении тайных операций.Система Hi-5 включает купол параплана эллиптической формы из 11 сегментов, который может развертываться на максимальной высоте 7600 метров над уровнем моря. Впрочем, парашют должен раскрываться не ниже высоты 1050 метров над уровнем моря. Парашют, может раскрываться различными способами, варьирующимися от вытяжной стропы или выбрасываемого при помощи пружины вытяжного парашюта и до систем с ручным раскрытием.Впрочем, с момента появления системы Hi-5 в октябре 2016 года компания Airborne Systems North America разработала парашют Hi-5 с куполом большего размера, его площадь была увеличена с 34 м2 до 39 м2 с целью повышения грузоподъемности с 220 до 250 кг.«Это позволяет нам вписаться в диапазон по массе для прыжков с тандемом, чего мы никогда не рассматривали в прошлом», - пояснил главный технолог компании.«Купол площадью 39 м2 предлагает возможность планировать, как вы хотите, или приземлиться так точно, как вы хотите, при этом вы можете нести второго человека или дополнительное снаряжение. Оперативные требования, предъявляемые к современному военнослужащему, расширяются, нашим солдатам необходимо нести больше снаряжения, преодолевать большие дистанции и приземляться в ограниченном пространстве точно и безопасно. Hi-5 соответствует всем этим требованиям и купол площадью 39 м2 является единственным путем в будущее».В конце 2016 года американская армия объявила о намерении закупить продвинутую парашютную систему RA-1 Advanced Ram Air Parachute System (фото внизу), с которой могут совершать прыжки с высоты 10000 метров парашютисты, квалифицированные как для затяжных, так и незатяжных прыжков (с вытяжной стропой). Она должна заменить существующие парашютные системы МС-4 Ram Air Personnel Parachute.На рынке специальных операций заметную роль играет компания Complete Parachute Solutions (CPS), занимающаяся развитием технологии прыжков с больших высот. По словам представителя компании CPS Джона Баста, его фирма расширяет свои возможности, в том числе в рамках спонсорских экспедиций на гору Эверест в 2013, 2014, 2015 и 2016 годы, целью которых является проведение испытаний на больших высотах, направленных на отработку новых требований современного оперативного пространства.Баст пояснил, что команда CPS Everest недавно вернулась из Гималаев «с новыми рекордами приземления с больших высот» и аттестацией новой универсальной кислородной системы Multi-Purpose Tactical Oxygen System. Проведя серию прыжков с вертолетов, команда CPS заявила, что вернулась из этой командировки с еще 4 мировыми рекордами в затяжных прыжках, связанные с удобством использования, большой высотой, точностью и грузоподъемностью.Начальные прыжки выполнялись с вертолетов, взлетавших с взлетного поля Сянбош в Непале. Парашютисты из состава USSOCOM, а конкретно представители спецназа ВМС и спецназа Корпуса морской пехоты США, совершали прыжки с высот порядка 3800 метров над уровнем моря, борясь во время спуска с сильными ветрами, низкими температурами и кислородной недостаточностью, когда гипоксия становится серьезной проблемой. В борьбе с гипоксией специалисты CPS полагалась на универсальную кислородно-дыхательную систему нового поколения MTOS (Multi-Purpose Tactical Oxygen System) британской компании Top Out Aero, которая позволяет операторам свободно дышать на «экстремальных высотах».Впрочем, MTOS применялась не только во время прыжков с парашютом, эта система также использовалась при выполнении разведывательных задач в высокогорных местности, подготовке посадочных площадок и в других высотных задачах на очень сложной местности.Мировые рекорды, побитые CPS, включали первое приземление на высоте 3800 метров парашютиста с менее чем 50 прыжками, который прошел подготовку к выполнению особых задач на больших высотах. По словам Баста, инструктор и бывший снайпер морской пехоты Кейли Войчик стал первым «парашютистом с наименьшим количеством прыжков, успешно приземлившимся при сильном ветре и разреженном воздухе, что характерно для высоты 3800 метров. Это серьезная проверка агрессивного управления куполом при выполнении специальных задач и программ подготовки к приземлению, предоставляемых компанией CPS».Что касается рекордов высоты, то инструкторы CPS выполнили программу прыжков и приземлений на высоте 4500 метров с Ама Далам. Там же резервист морской пехоты капитан Кэролл успешно выполнил высотный прыжок с рюкзаком весом 32 кг. Затем группа переместилась на Горак Шеп, где выполнила приземления на высоте почти 5200 метров, и на гору Кала Паттар, где были проведены прыжки с приземлением на высоте более 5300 метров.Наконец, также были побиты новые рекорды по прыжкам тандемом и приземлению на высоте 5100 метров, для чего использовались парашюты ТР460 и Special Operation Vector 3 Tandem Sigma. Подобная концепция может быть использована для заброски не обученного затяжным прыжкам личного состава в район операции, где он сможет продолжить выполнение своей специальной задачи.Помимо заброски личного состава на парашютах, грузов и других специальных средств, включая боевых собак, парашюты остаются важнейшим элементом ССО в современной оперативной обстановке.ССО стран членов НАТО, включая Великобританию и Францию, недавно закончили проведение оценки систем воздушной доставки, предназначенных для выброски быстроходных катеров на поверхность моря. К ним относится система воздушной доставки морских катеров MCADS (Maritime Craft Aerial Delivery System) от Airborne Systems, которая способна нести лодки длиной до 12 метров, включая катера Offshore Raiding Craft длиной 9,5 метров британской компании Holyhead Marine.Британское министерство собирается закупить в 2017-2018 годах в общей сложности 14 платформ доставки катеров и лодок беспосадочным способом типа MCADS. Платформы PRIBAD 21 (Platform Rigid Inflatable Boat Aerial Delivery) могут сбрасываться с задней аппарели военно-транспортных самолетов С-130 Hercules, А400М, С-17 и С-5. Французские специальные силы также провели испытания этой системы на предмет доставки своих жестко-надувных лодок Ecume производства компании Zodiac Milpro.Подобная возможность остается популярной в ССО многих стран, чьи подразделения способны доставлять маломерные суда на большие расстояния с целью внедрения и эвакуации специальных групп.После сброса из грузового отсека самолета платформы PRIBAD сначала выпускается вытяжной парашют для вытягивания основного купола. Вслед за грузом на своих индивидуальных парашютах, например RA-1, совершает прыжки специальная группа. В боевых условиях с целью обеспечения скрытности операции после приводнения поддон системы PRIBAD может быть затоплен, хотя во время боевой подготовки поддоны за счет специальных поплавков обычно остаются на поверхности для повторного использования.Кроме того, британское министерство обороны рассматривает подобную технологию для безопасного заброса на сушу тактических автомобилей и другого имущества. В 2016 году боевые подразделения провели оценку парашюта Medium Stress Parachute (MSP) производства компании Airborne Systems, способного посадить груз массой до 3175 кг, что позволяет забрасывать различные транспортные средства, включая специальные автомобили MRZR-2 и MRZR-4 компании Polaris Defense.Как и в случае с платформой PRIBAD 21, вытяжной парашют системы MSP заставляет раскрыться основной купол поддона с пневматической амортизацией, который способен безопасно доставлять на землю тактические автомобили. Система MSP предназначена для десантирования с военно-транспортных самолетов C-130J и А400М.Впрочем, министерство обороны уже стремится заменить обновленную технологию MSP системой воздушной доставки ATАХ от Airborne Systems, которая способна доставить груз максимальной массой 7260 кг. Система ATАХ предназначена для доставки наземных и морских платформ, хотя источники в оборонной сфере не смог подтвердить, когда произойдет переход на новые системы.Как пояснил Баст, компания CPS разработала еще один вариант системы доставки Complete Parachute Autonomous Delivery System, которая предназначена для доставки сверхлегких грузов массой от 115 до 270 кг.«Эта система управляемой доставки грузов также обеспечивает высокий уровень точности приземления в заданную точку и, как правило, используется группами, выполняющими затяжные прыжки, в качестве средства повышения эффективности выполнения боевой задачи. Она предоставляет дополнительные возможности поисково-спасательным группам по точной доставке необходимых медикаментов и спасательного оборудования», - продолжил он, указав также на потребность в подобных военных специалистах в сфере оказания гуманитарной помощи и операций по ликвидации последствий катастроф.«Перед многими подразделениями министерства обороны, в штате которых состоят специалисты категории MFF (military free fall, военнослужащие, способные выполнять затяжные прыжки), также стоят задачи реагирования на природные катастрофы в удаленных районах с очень ограниченными зонами для посадки. Постоянно проверяемое в очень жестких условиях на Эвересте, парашютирующее крыло MS-360 зарекомендовало себя как крайне эффективный «универсальный парашют», который позволяет спасательным группам точно приземляться в ограниченных районах высадки», - пояснил Баст. Он также отметил, что парашютные пожарные отряды Агентства лесной охраны США начали переходить от существующих круглых парашютов к парапланам CPS CR-360 для более точной доставки персонала в заданные районы.Также не следует забывать о доставке рабочих собак (или К-9) в район операции, которые "пристегиваются" к операторам, развертывающимся на парашютных системах типа параплан. Как пояснил Баст, использование К-9 в поисково-спасательных и боевых операциях последние годы растет экспоненциально, поскольку подразделения ССО особо рассчитывают на собак при выполнении самых разных задач, варьирующихся от наблюдения/разведки, прямого боестолкновения, военной и гуманитарной помощи и до помощи при чрезвычайных ситуациях.Компания CPS специально разработала для международного сообщества ССО два решения, К-9 Jump Bag и Mannequin Solution, с целью обеспечения операций и выполнения учебных сценариев соответственно, включая тандемные прыжки оператора с собакой.Список изделий компании CPS для высотных прыжков, многие из которых состоят на вооружении ССО разных стран, включает также элементы усиления, например, парашютные стропы, скрепы и крепления строп. Кроме того, в портфолио компании входят парашюты серии MS, М1 и М2, специально созданные для «большого число раскрытий, отличающиеся превосходной стабильностью, маневренностью и увеличенной дальностью».«Модели MS М1/М2 в настоящее время используются специальными подразделениями по всему миру, предоставляя возможность приземляться на ограниченные площадки с помощью тормозных систем разного типа», - сказал Баст. Он описал модель MS-M4 как систему, с которой можно прыгать как затяжным прыжком, так и с помощью вытяжной стропы в отличие от моделей MS-M1 и MS-М2, которые предназначены только для затяжных прыжков.«Парашют для затяжных и незатяжных прыжков MS-360-M4 является улучшенным вариантом MS-M2. Характеристики планирования были существенно улучшены, более чем на 33%, что позволило получить аэродинамическое качество (относительную дальность планирования) от 3.5:1 до 4:1 в зависимости от конфигурации и нагрузки».«Наша экспериментальная программа показала, что несколько незначительных доработок конструкции существующих парашютов MS, в основном это изменения формы купола и клевант, улучшили аэродинамическое качество. MS-M4 базируется на смешанной конструкции, за счет сохранения подвесных строп из полиэстера были исключены нежелательные колебания, связанные с вытягиванием строп, что возможно сказывалось на качестве планирования», - пояснил Баст.Парашют MS-360-M4 имеет площадь купола 33 м2, размах крыла 9 метров, он способен нести груз до 205 кг. С ним можно прыгать как с высоты 10500 метров (стандартная высота полета авиалайнера), так и (после небольшой регулировки) с минимальной высоты всего 900 метров.Между тем, российский спецназ начал получать специальную парашютную систему Арбалет-2, разработанную НПП «Звезда». По данным министерства обороны, российский спецназ бригад специального назначения испытывал снаряжение в арктических условиях весь 2016 год, проводя высадки десанта с малых высот с целью быстрого входа в заданные районы.По данным компании «Звезда», с парашютной системой специального назначения Арбалет-2 можно совершать прыжки, как с самолетов, так и с вертолетов на скорости полета до 350 км/ч; при полетной массе до 160 кг она обеспечивает надежную работу на высотах до 4000 метров.При скорости вертикального снижения не более 5 м/с и горизонтальной скорости снижения не менее 10,5 м/с планирующий парашют Арбалет-2 обладает превосходной маневренностью (разворот на 360 градусов за время до 8 секунд), включая устойчивое снижение в турбулентной атмосфере. Парашют также вводится в действие звеном ручного раскрытия, как правой, так и левой рукой.Поскольку в общем оперативном пространстве сохраняется мощный акцент на использовании ССО, необходимы развитые возможности для доставки личного состава в сложные районы боевых операций. Парашютный десант с больших высот будет оставаться основным тактическим приемом специальных сил, стремящихся скрытно десантироваться в заданные районы. Постоянное повышение аэродинамических качеств парашютных систем позволит обеспечивающей авиации развертывать десантные группы с безопасного расстояния и безопасных высот и свести к минимуму риск обстрела зенитными системами противника, в частности, переносными зенитными ракетными комплексами.