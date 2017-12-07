Чешская армия предпочитает БМП Puma и ищет замену танку Т-72

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www.nammo.com

www.imisystems.com

pinterest.com

www.alamy.com

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Чешское правительство выслало девяти претендентам запрос на участие в тендере по замене БМП-2. По-видимому, такие проекты чешской промышленности, как БМП Sakal и Wolfdog, не рассматривались армией в качестве подходящей замены БМП-2. В качестве возможной замены рассматривались следующие боевые машины пехоты и в связи с этим их головные производители были приглашены поучаствовать в процессе подачи заявок на контракт:1. CV90 компании BAE System2. ASCOD 2 компании General Dynamics European Land Systems (GDELS)3. Puma компании PSM, совместное предприятие KMW и Rheinmetall4. Lynx компании Rheinmetall5. G5 PMMC от немецкой FFG6. Tulpar от турецкой компании Otokar7. Kaplan-20 от турецкой FNSS (совместное предприятие ВАЕ Systems и Nurol Holding)8. Namer разработки Israeli Ordnance Corps9. Dardo компании Oto MelaraИтальянская и израильская компания не ответили на чешский запрос или, по крайней мере, не ответили до срока истечения подачи заявок. Стоит заметить, что БМП Dardo и вариант БМП платформы Namer проиграли бы из-за своих характеристик, не соответствующих той планке современных стандартов, которую взяли их конкуренты. По нынешним стандартам Dardo имеет недостаточные бронирование и огневую мощь - всего лишь 25-мм пушка с цепным приводом плюс устаревшие ПТУР TOW, - и худшую подвижность по сравнению с другими вариантами. В свою очередь, Namer слишком тяжелая машина с устаревшим силовым блоком с недостаточной мощностью, но зато большим расходом топлива по сравнению с современными дизельными двигателями. При покупке новых БМП авиатранспортабельность и совместимость с существующей инфраструктурой являются одними из определяющих факторов, а это явно не те достоинства, которыми может похвастаться бронемашина Namer.Также стоит отметить, что на момент опубликования запроса на участие в конкурсе не был представлен новый вариант Namer с необитаемой башней. В то время единственная доступная конфигурация боевой машины пехоты Namer была ограничена несколькими опытными машинами, оборудованными дистанционно управляемым модулем вооружения (ДУМВ) Samson Mk 1. Этот ДУМВ также установлен на чешских бронемашинах Pandur II. В этом варианте модуль вооружен 30-мм автоматической пушкой Bushmaster II, пулеметом и пусковой установкой с двумя ПТУР Spike-LR. Использование этого ДУМВ вместо специализированной необитаемой башни имеет один существенный недостаток - у него нет должной защиты и он легко может быть выведен из строя огнем из пулемета, поскольку система боепитания и электроника не защищены броней.В августе израильская армия представила новый вариант БМП Namer, оборудованный необитаемой башней, который был специально разработан для этой машины. По заявлению разработчика, эта БМП будет иметь улучшенные характеристики. Башня не является готовым решением компаний Elbit Systems или Rafael, скорее в нее включены технологии многих компаний, которые учли многочисленные пожелания израильских вооруженных сил. В ней установлены два прицельных комплекса Elbit System COAPS, система активной защиты Trophy-MV от Rafael (облегченный вариант КАЗ танка Merkava) и различное вооружение, включая 30-мм пушку Bushmaster II с цепным приводом, спаренный пулемет, выдвигающуюся пусковую установку ПТУР и установленный в корпусе 60-мм миномет.Исходя из технических спецификаций машин-претендентов, модульный бронетранспортер G5 РММС (protected mission module carrier) был исключен до начала фактических испытаний. Его недостатки - полная масса 26,5 тонн, маломощный двигатель на 560 л.с. и ограниченные варианты защиты - были слишком существенными, чтобы компенсировать низкую стоимость. Бронемашина Kaplan-20 «нового поколения» от турецкой компании FNSS имела такие же проблемы, которые вполне могут усугубиться еще и политическими трениями между Евросоюзом и Турцией, в настоящий момент находящимися на историческом минимуме. По этой же причине БМП Tulpar турецкой компании Otokar, которая, учитывая ее массу, вооружение и уровень защиты, могла бы стать серьезной альтернативой предложениям известных производителей, наряду с Kaplan-20 была также исключена из чешского тендера.Это означало, что только четыре машины - ASCOD 2, CV9030 (в двух вариантах), Puma и Lynx - остались в конкурсе. Эти четыре машины проходили длительные испытания на военном объекте Либава в Чехии. Эти испытания длились шесть недель и включали огневые испытания, высокоскоростную езду по дорогам, пробеги по пересеченной местности, преодоление стенок и барьеров, преодоление рвов, водных преград и другие виды испытаний. Первая серия статических и динамических огневых испытаний была проведена по целям на дистанциях 700, 1200 и 1800 метров. Но пока точный список испытаний не опубликован. Итоговые данные испытаний были собраны до того, как соответствующие требования были выпущены чешским министерством обороны, что является довольно странным подходом.По данным чешских источников, немецкая БМП Puma выиграла оценочные испытания чешской армии опосредованно. Хотя во время проведения испытаний не было опубликовано ни одного официального комментария, машина Puma, как написал чешский сайт Armadni Noviny. доказала свое «технологическое превосходство». Что точно означало это заявление не ясно, кроме того, что Puma, по всей видимости, превзошла своих конкурентов. Как отметили немецкие специалисты. БМП Puma сумела поразить «значительно большее» количество целей во время огневых испытаний. По-видимому, хороший уровень защиты Puma также является частью этого «превосходства», но возможно, что высокая удельная мощность в комбинации с продвинутой гидропневматической подвеской позволила бронемашине Puma победить в конкурсе после проведения ходовых испытаний (во время ходовых испытаниях, проведенных компанией MTU - производителем двигателей, машина Puma показала лучшие характеристики по сравнению с танком Leopard 2).Не вдаваясь детально в причины превосходства Puma над другими машинами, чешское министерство обороны проявило интерес к покупке именно этой боевой машины пехоты, а не к более дешевым предложениям. Puma является предпочтительным выбором, но из-за ее высокой стоимости в качестве варианта также рассматривается машина с резиновыми гусеничными лентами. Учитывая, что остальные три машины - ASCOD 2, CV90 и Lynx - были представлены с резиновыми гусеницами, не ясно, как решать вопрос, хотя теоретически можно было бы разработать более легкий вариант Puma с резиновым гусеницами. Между немецкой PSM и чешской государственной компанией VOP CZ была проведена первая встреча по обсуждению деталей возможной покупки машин Puma. Компания VOP CZ заключила соглашения со всеми четырьмя финалистами на возможной сделке, предусматривающей локальную сборку и производство комплектующих. Кроме PSM в переговорах также приняли участие компании KMW, Rheinmetall, Hensoldt Optronics, MTU Friedrichshafen, Jenoptik Advanced Systems и Dynamit Nobel Defence. Предположительно, PSM уже представила техническую документацию по вариантам (кроме варианта БМП) бронемашины Puma, подходящим для чешской армии.Чешское министерство обороны выделило бюджет в размере 1,916 миллиарда евро на покупку 210 новых БМП и других вариантов на базе одного шасси с последующим опционом еще на 100 машин. Этого было бы достаточно для покупки 210 БМП Puma за заявленную стоимость около 7 миллионов евро за штуку (по данным чешских источников), но фактически только половина бюджета предназначена на покупку новых машин. Вторая половина бюджета будет потрачена на создание инфраструктуры, организацию материально-технического снабжения и обучения, то есть средства пойдут на покупку запасных частей и тренажеров, создание учебных центров и ремонтных мастерских. На данный момент это означает только одно - Puma слишком дорога!Для того, чтобы хоть как-то справиться с высокой стоимостью, изучаются различные возможности. PSM предлагает создать полноценную производственную линию в Чехии, что помогло бы снизить стоимость (например, зарплаты рабочих в Германии в среднем в три раза выше, чем в Чехии) и создать рабочие места, люди стали бы платить больше налогов в казну и это опосредованно еще больше помогло бы снизить стоимость. Все БМП Puma для чешской армии могут быть изготовлены в стране, а при желании даже некоторые из компонентов машин немецкой армии могли бы производиться здесь, например, в настоящее время некоторые кабели и датчики для системы пожаротушения уже изготавливаются в Чехии.В качестве альтернативы можно получить финансовую помощь на покупку вооружений из нового Оборонного фонда Евросоюза, созданного в этом году. Фонд с ежегодными выплатами до 5,5 миллиардов евро может использоваться для финансирования научных исследований и разработок, а также закупки вооружений. Член ЕС может попросить поддержку и представить проект, после чего фонд может выделить деньги. По информации чешскоязычных сайтов, эти средства, по всей видимости, могут быть потрачены на вооружение производства только европейских компаний, а все четыре претендента как раз имеют свои штаб-квартиры в странах Евросоюза (даже американская GDELS зарегистрирована в Мадриде).И последнее, но менее важное, выдвигаются предложения по покупке сразу двух разных машин. Puma могла бы служить только в качестве БМП. тогда как, по мнению чешских специалистов, ASCOD 2 или Lynx могла бы использоваться в качестве машины поддержки, например, как санитарная машина (MedEvac), пункт управления, разведывательная машина и эвакуационная машина. Недостаток такого подхода заключается в усложнении логистики, инфраструктуры и дополнительном обучении, что необходимо при эксплуатации машин двух типов.Теоретически было бы возможным изготовить все машины в Германии, поскольку начальный заказ немецкой армии будет исполнен в 2020 году, а именно в этот год и планируется начать производство новой чешской БМП. В соответствии с планами армии, к 2024 году все чешские БМП должны быть изготовлены. В этом случае немецкие производственные линии не остановятся и продолжат изготавливать гипотетическую чешскую машину Puma, которая будет иметь несколько отличий от немецкого варианта (например, местные радиостанции, пулемет уже стоящий на вооружении чешской армии и другие небольшие отличия).Хотя немецкая армия и вынашивает планы по заказу второй партии БМП Puma, на данный момент на ее производство не существует запланированного графика. Немецкое федеральное аудиторское управление порекомендовало подождать, пока машины не будут соответствовать всем изначальным требованиям эксплуатанта. А до этого пока далеко, например, еще необходимо интегрировать пусковую установку MELLS Spike-LR и вспомогательный 40-мм гранатометный модуль TSWA, по которому недавно был заключен контракт. До окончания поступления машин второй партии в войска устаревшая модель Marder будет продолжать нести службу в немецкой армии бок о бок с новой Puma. Поэтому предусматривается модернизация 200 БМП Marder новой системой ночного видения, тепловизором ATTICA третьего поколения и вариантом пусковой установки MELLS для ПТУР Spike-LR.Не стоит забывать о и четвертом претенденте - бронемашине семейства CV90 компании BAE System, которая выдвинута на чешский конкурс не только в качестве основной БМП, но и как вспомогательная машина для эксплуатации вместе с БМП Puma. Как известно, по сравнению с другими предложениями эта машина имеет меньшую грузоподъемность вследствие меньшей полной массы и внутреннего объема, что может стать поводом не рассматривать CV90 в качестве искомой платформы. Кроме того, существуют проблемы, связанные с закупочными ценами. Хотя на первых порах эта довольно надежная платформа была относительно дешевой, что способствовало ее широкому распространению, после добавления новых технологий каждый следующий успешный вариант CV90 становился всё дороже.Еще один аспект не в пользу CV90 - более низкий уровень локализации. Компания BAE Systems хоть и стремится сотрудничать с местными партнерами, оставляет производство корпуса на своих предприятиях; только башня и несколько компонентов могут изготавливаться предприятиями страны-эксплуатанта.Стоит заметить, что CV90 - отличная машина, но ее основное преимущество, как считается, не заключается в ее превосходных характеристиках. То, что она была принята на вооружение разных стран, демонстрирует адаптируемость конструкции, а множество вариантов указывает на возможность развития концепции. CV90 начала свой путь к успеху в то время, когда все основные западные армии десятилетием ранее уже создали и приняли на вооружение свои боевые машины пехоты и в связи с этим не могли предложить новые передовые решения, которые позволили бы всерьез конкурировать с CV90 на международном рынке. Машины, предлагаемые исключительно на экспорт, например, Panzer unter minimalem Aufwan (бронемашина за минимальную стоимость), созданная компанией Krauss-Maffei в 80-е годы, ТН-495 от Thyssen-Henschel, различные основные боевые танки от компаний Vickers (Vickers Valiant, Vickers Mk 7) и GIAT (AMX-32 и AMX-40), не пользовались спросом в связи с возможными проблемами, связанными с логистикой, обучением и доступностью запасных частей.Благодаря военному сотрудничеству между некоторыми странами-операторами машин CV90, покупки этой платформы становились до некоторой степени лавинообразными - выбор одной страны и принятие на вооружение CV90 заканчивался тем, что машина получала преимущество в следующих испытаниях и процесс повторялся.По итогам программы Schutzenpanzer 2000 Швейцария выбрала бронемашину CV90. В этом конкурсе принимали участие еще семь машин, три из которых - CV9030, Marder M12 и Warrior 2000 - прошли шестинедельные испытания в этой альпийской стране. Marder M12 представляла собой модернизацию немецкой БМП Marder, заключавшуюся в том, что на доработанное шасси Marder 1A3 была установлена башня Е4 компании KUKA. Это предложение с высоким уровнем защиты и превосходной башней имело недостаток в виде старого, немодернизированного корпуса. Относительно примитивное решение по защите – разнесенные листы броневой стали - привело к повышению массы до 34,1 тонны, а это слишком много для оригинального силового блока, ведь выбранной машине необходимо будет действовать в одних боевых порядках с танком Leopard 2 (ключевое требование швейцарской армии). Marder M12 с более мощным двигателем и/или керамической броней меньшей массы был бы лучшим вариантом.Машина CV90 была принята со смешанными чувствами: одни параметры считались положительным, а на другие смотрели скептически. Небольшие размеры корпуса считались преимуществом, повышающим уровень живучести, меньше вероятность заметить низкую проекцию и попасть в нее. Также преимуществами платформы CV9030 считались отделение топлива от обитаемого отделения, чего не было в других предложениях, и упрощенная адаптация системы дополнительного бронирования. Эта дополнительная защита состояла из керамических модулей MEXAS толщиной до 70 мм (в зависимости от места установки) и могла быть установлена за несколько часов. Последнее, но не менее важное, ходовая часть с семью опорными катками (вместо шести) лучше походит для глубокого снега.Впрочем, как всегда есть и обратная сторона медали. Корпус меньшего размера означает, что машина не может похвастаться достаточным внутренним объемом и имеет худшую эргономику по сравнению с вариантами Marder и Warrior.Из-за недостаточной огневой мощи башня CV9030 оказалась худшим из всех предложений. Проблема была в основном связана с эргономикой и системой управления огнем, не полностью на тот момент оцифрованной. СУО не включала независимую оптику для командира или дополнительный прицел, при работе ночью можно было рассчитывать только на один устаревший тепловизор первого поколения.Бронемашина Warrior 2000 показала себя лучше всего в швейцарских испытаниях. Ее башня, поставленная американской компанией Delco, была самой продвинутой башней из предложенных. Она отличалась не только современными прицелами командира и стрелка, но также современными программными функциями, например, полностью автоматическим сопровождением целей. Базовая броня корпуса и башни была изготовлена из алюминия, как следствие, полная масса машины составила 31 тонну, что относительно немного для таких размеров. Для повышения уровня защиты поверх алюминиевой конструкции болтами прикручиваются дополнительные листы, возможно из обычной стали. Кроме того, вследствие больших размеров Warrior 2000 её эргономика оказалась лучшей среди всех тестируемых машин.Будучи новой машиной, базирующейся в ограниченной степени на БМП Warrior, модель Warrior 2000 имела некоторые болезни роста, которые негативно сказались на надежности машины. Производитель самой продвинутой из предложенных Швейцарии БМП, британская компания GKN, довел до сведения швейцарской армии, что все эти проблемы могут быть исправлены, но вскоре продал свои оборонные подразделения Alvis. Эта компания владела разработчиком бронемашины CV90, фирмой Hagglunds, а позднее стала частью ВАЕ Systems. Компания Alvis не имела никакого стимула сохранять две разные производственные линии для рынка БМП, что в конечном счете привело к свертыванию проекта Warrior 2000.Швейцарская армия заказала CV9030, поскольку та имела наилучшее соотношение цена/характеристики, а не потому, что это была самая боеспособная машина! Военные не были довольны испытаниями оригинального варианта CV9030, поэтому перед продажей Швейцарии потребовался ряд изменений, чтобы довести его до стандарта CV9030CH. Оригинальный двигатель был заменен более мощным двигателем Scani мощностью 670 л.с., соответствующим стандарту по выхлопам Euro II. Корпус машины был увеличен: крыша десантного отделения была поднята на 100 мм, а чтобы решить часть проблем с эргономикой саму машину удлинили на 200 мм. Задние двери были заменены одной кормовой аппарелью для упрощения посадки и высадки из машины. Вместо прицела оператора-наводчика устаревшей модели был установлен тепловизор второго поколения. Был заменен компьютер СУО, а также установлены системы местного производства (пулеметы, радиостанции, установки дымовых гранат). Было закуплено всего сорок комплектов бронирования, большая же часть машин осталась незащищенной от боеприпасов среднего калибра.Планировались и другие доработки, например, интеграция отдельного прицельного комплекса для командира с целью получения поисково-ударных характеристик, но их посчитали слишком дорогими.Германия в 2002 году также испытала улучшенный вариант швейцарской машины CV9030CH, который был оборудован комплектом навесной брони, закрывавшей большую площадь, а также броневым листом на днище. Германия остановила разработку семейства машин следующего поколения NGP в связи с развитием концепции асимметричных боевых действий и международными операциями по поддержанию мира. NGP была слишком тяжелой для перевозки транспортными самолетами, ведь ее масса варьировалась от 51 тонны в базовой конфигурации до 77 тонн при установке комплекта бронирования.Оценивалось несколько вариантов, но, в конце концов, машина CV9030 было отклонена, оказавшись на последнем месте из всех протестированных машин! Немецкая армия посчитала, что основными факторами, препятствующими покупке платформы CV90, являются: плохая защита от противотанковых мин; недостаточный уровень защиты, несоответствующий такой большой массе; а также низкий потенциал модернизации шасси. Поскольку ни одна из машин не соответствовала немецким требованиям, был начат проект Neuer Schutzenpanzer, в котором были использованы некоторые технологии и концепции NGP; позднее он переименовывался несколько раз - Panther, Igel и, наконец, Puma.Великобритания также провела испытания варианта машины CV90 для своей программы Scout Specialist Vehicle (Scout-SV), которая являлась частью проекта FRES британской армии. Для этих испытаний компания BAE Systems решила уменьшить габариты CV90 для проекта Scout-SV с тем, чтобы поднять уровень защиты. По данным производителя, этот вариант CV90 соответствовал британским требованиям по защите и имел уровень противоминной защиты «как у ОБТ». Но, в конечном счете, Великобритания предпочла купить несколько вариантов бронемашины ASCOD 2 у компании GDELS, несмотря на то, что BAE Systems - местная компания; крупные размеры и большая полезная грузоподъемность стали ключевыми факторами в пользу ASCOD 2.Почему во всех этих случаях машина CV90 не была выбрана? Возможно, это связано с тем, что ее широкое распространение заставляет некоторых людей полагать, что машина изначально превосходит все другие варианты и покупать что-то еще - значит быть обвиненным во лжи и коррупции.Тем не менее, компания BAE Systems не сдалась, создав несколько презентаций на чешском и английском языках: о разработке CV90, ее преимуществах и почему чешская армия должна купить именно её, а не другие машины.Согласно этим документам, CV90 пятого поколения имеет баллистическую защиту в соответствии с STANAG 4569 Уровень 6 (30-мм БОПС [бронебойный оперенный подкалиберный снаряд] с дистанции 500 метров), а ее противоминная защита соответствует STANAG 4569 Уровень 4а/4b (10 кг тротила под любой точкой машины); это на сегодня самый высокий стандартизованный уровень противоминной и противопульной защиты. Системы защиты от кумулятивных снарядов, например, РПГ, дополнительной защиты крыши, а также активной защиты доступны для платформы CV9030CZ, но на испытаниях в Чехии на нее не устанавливались.Согласно данным производителя CV90, компании BAE Systems, предыдущие варианты машины обеспечивают баллистическую защиту эквивалентную Уровню 5 «плюс» или «плюс-плюс» стандарта STANAG 4569, тогда как единственный из более ранних вариантов CV90 Mk III имеет противоминную защиту Уровня 3а/3b STANAG 4569 - это ожидаемый уровень противоминной защиты для подобной машины. Такой же уровень противоминной защиты достигнут на БМП Marder 1A5 и на БМП Bradley с комплектом BUSK (Bradley Urban Survivability Kit -повышение живучести в городских условиях).Проблема, хоть и не связанная напрямую с конкурсом по чешской БМП, заключается в том. что нет официальных стандартизованных данных для уровней защиты «level 5+» и «level 5++». Подтверждается только, что они соответствуют и превышают требования к баллистической защите Уровня 5 STANAG 4569. Еще одна проблема заключается в разных объемах испытаний с целью соответствия стандарту STANAG 4569 и техническим условиям АЕР-55. Самая первая редакция стандарта STANAG 4569 определяла защиту только от бронебойных подкалиберных снарядов (БПС) для того, чтобы достичь пятого уровня баллистической защиты, и не определяла шестой уровень. Более поздние варианты определяют также защиту от бронебойных оперенных подкалиберных снарядов (БОПС). Так что означают «level 5+» и «level 5++»? Связано ли это с требованиями по защите от 25-мм БОПС в связи с тем, что обновленный стандарт тогда не существовал? Связано это с требованием по защите от 30-мм БПС или БОПС? Какой точно 30-мм калибр должен быть, БОПС 30x165 мм, 30x170 мм или 30x173 мм? Какая дистанция и угол встречи? Шестой уровень стандарта STANAG 4569 просто не упомянут потому, что не существовал в то время, когда эти машины проектировались?Одним из примеров машины, уровень защиты которой превышает STANAG 4569 Уровень 5, но не достигает Уровня 6, является австрийская БМП Ulan - вариант ASCOD с навесной броней MEXAS. Эта машина защищена от 30-мм БОПС неизвестного типа, отстреливаемых с дистанции 1000 метров по лобовой проекции 30°, то есть от оси машины по 15° в каждую сторону. Современные БОПСы 30x173 мм таких производителей, как Nammo и Rheinmetall, могут пробить броню толщиной более 110 мм с дистанции 1000 метров, оценочная же бронепробиваемость с 500 метров будет примерно 120-130 мм броневой стали. Стальной пластины толщиной 29 мм достаточно, чтобы остановить БОПС 30x173 мм с дистанции 1000 метров и при угле встречи 15° - эффективная толщина пластины почти учетверяется при этом угле. Однако, STANAG 4569 Уровень 6 определяет защиту от БОПС 30x173 мм на дальности 500 метров и угле встречи до 30°. Следовательно, в этом случае необходим стальной лист толщиной примерно 60-65 мм, что более чем в два раза превосходит толщину бортовой брони, которая обеспечивает защиту в соответствии с пятым уровнем STANAG. По заявлению компании BAE Systems, новейший норвежский вариант, на которой базируется предлагаемая модель CV9030CZ, отличается модернизированной системой бронирования и имеет самый высокий уровень защиты по сравнению с существующими вариантами CV90. На фотографиях бронемашины CV90 пятого поколения заметно увеличение толщины брони, по крайней мере, в некоторых местах.Производство новой чешской БМП запланировано на 2020-2025 годы. В ответ на последние российские разработки чешские военные в эти же сроки планируют также заменить T-72M4CZ - возможно самый боеспособный вариант Т-72 в странах НАТО - более эффективной платформой. По данным чешских СМИ, имеется только две реальные кандидатуры: немецкий Leopard 2 и израильский Sabra. На данный момент производство американского М1А2 Abrams, южно-корейского К2 Black Panther и японского Туре 10 продолжается, но все они имеют один общий недостаток - слишком уж дорогие. Abrams потребляет слишком много топлива и запасных частей, тогда как большие расстояния до азиатских стран негативно скажутся на стоимости запасных частей и подготовке экипажей. Итальянский С1 Ariete, британский Challenger 2 и французский Leclerc уже не производятся, да и изготовлены они в очень ограниченных количествах.По идее, танк Leopard 2 должен рассматриваться в качестве предпочтительной кандидатуры для нового ОБТ. Танк широко распространен в мире, а многие компании предлагают различные комплекты его модернизации, например, KMW, Rheinmetall, RUAG и турецкая Aselsan. В танке Leopard 2 используются множество современных технологий, у него множество уникальных преимуществ по сравнению с израильским Sabra и другими существующими танками, например, гладкоствольная пушка L55 длиной 55 калибров от Rheinmetall. Три из четырех соседних с Чехией стран приняли на вооружение танк Leopard 2, что может быть преимуществом с точки зрения логистики.Впрочем, имеется одна, но очень большая проблема, связанная с приобретения танков Leopard 2. Если покупать новые танки, то это будет весьма дорогая покупка. Но даже покупка бывших в эксплуатации танков и их модернизация до приемлемой конфигурации, например, варианта Leopard 2A4 постройки 80-х годов, не даст реального повышения возможностей по сравнению с T-72M4Cz - немецкая платформа встанет чехам в копеечку. Поэтому они задумались об упоминавшемся ранее Оборонном фонде ЕС, который помог бы приобрести немецкие танки.На рынке в приличном состоянии осталось всего порядка сотни танков, но кроме Чехии их не прочь купить Болгария, Хорватия и Польша. Это может привести к войне заявок и, как следствие, к росту цен. В качестве альтернативы можно было бы взять в аренду танки Leopard 2 у еще одной европейской страны, но вопрос, у какой? Соседи Германия и Польша наращивают свои парки танков и маловероятно, что согласятся отдать танки чешской армии.Ожидалось, что Израиль предложит современный танк Merkava 4, но после изучения чешских требований и оценки оперативной обстановки он решил предложить только танк Sabra в его новейшем варианте. Танк Sabra представляет собой модернизацию устаревшего американского танка М60АЗ; он также принят на вооружение турецкой армии под обозначением М60Т Sabra. Следует отметить, что хотя Merkava стоит на вооружении только лишь Израиля, в прошлые десятилетия он предлагался нескольким странам, включая Швейцарию (предыдущие варианты Merkava 1 или 2) и Швецию (Merkava 3 в 90-е годы). Швеция имеет очень хорошие отношения с Израилем, обмениваясь с этой страной технологиями. Например, шведская делегация в свое время подробно ознакомилась с концепцией модульного бронирования танка Merkava 3, но танк так и не был принят на вооружение, поскольку не выдержал конкуренции с европейскими и американскими предложениями.Sabra, конечно же, более дешевый вариант по сравнению с Leopard 2, что определенно является преимуществом. Впрочем, в связи с тем, что в его разработке участвовали израильские компании, может оказаться невозможным использовать деньги Евросоюза для покупки этих танков. В зависимости от варианта танк Sabra может даже превзойти Leopard 2 - по крайней мере, модели 80-х годов без дорогостоящих модернизаций - касательно огневого могущества и потенциально броневой защиты. Маловероятно, что Sabra сможет соперничать с более современными вариантами Leopard 2 в любой важной сфере, будь то защита или маневренность. Модернизированный основной боевой танк М60 защищен гибридной броней - комбинацией пассивной композиционной брони и системы активной защиты - и при желании заказчика комплексом активной защиты Iron Fist разработки компании Israeli Military Industries (IMI). Оригинальная пушка заменена 120-мм гладкоствольной пушкой, система управления огнем Knight III разработки Elbit Systems позволяет действовать в ночных условиях, вести огонь в движении и работать в ударно-поисковом режиме. Новейший вариант Sabra 3, предположительно оснащен броней, представляющей собой модификацию броневых модулей, которые установлены на последние варианты танков серии Merkava.Выбор М60 в качестве базы для модернизации Sabra сомнителен. С одной стороны, танк М60 широко распространен и довольно дешев - это хорошо. Однако с другой стороны М60 является, возможно, одним из худших танков для модернизации. Это изначально тяжелый танк, и благодарить нужно за это толстую, но не эффективную по массе броневую сталь. Это один из самых высоких танков и поэтому установка современных прицельных комплексов и оптико-электронных систем повысит его заметность до неприемлемых уровней. Танк также не соответствует современным компоновочным решениям, боекомплект находится в обитаемом отделении и при этом отсутствуют вышибные панели. Ходовые качества танка Sabra хуже, чем у Leopard 2 и других современных ОБТ из-за слабой подвески и маломощного двигателя на 1000 л.с, что действительно недостаточно для танка массой 60 тонн.Еще один вариант, рассматриваемый чешской армией, - это покупка легкого/среднего танка на базе шасси БМП. Хорошо известны примеры машин подобного типа, например, CV90105 и CV90120-T, а также различные варианты легких танков на базе платформы ASCOD. По мнению компании Rheinmetall, модель Lynx могла бы быть использована в качестве среднего танка. В качестве реального примера можно привести проект легкого/среднего танка на базе Marder, предложенный Индонезии. По мнению некоторых специалистов, для концепции среднего танка подходит БМП Puma (или аналогичная БМП). Ее производитель утверждает, что на платформу Puma возможна установка 120-мм гладкоствольной пушки.Большая проблема заключается в том, что такой легкий/средний танк не является равнозначной заменой танку T-72M4CZ. Ни одна из этих машин не имеет достаточной защиты лобовой проекции, чтобы выдержать попадание крупнокалиберного БОПС или тандемной боевой части ПТУР. Кроме того, принятие на вооружение такой машины потребует пересмотра системы боевой подготовки и военной доктрины.