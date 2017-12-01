Для ветеранов "АТО" выделена земля... на запорожском кладбище

Запорожская областная прокуратура открыла уголовное делопроизводство по одному из фактов, касающихся «ветеранов АТО». Речь идёт о таком «событии» как выделение участникам так называемой «антитеррористической операции» земельных участков. «Ветераны АТО» были возмущены тем, что служба украинского государственного геокадастра выделила им участки земли в весьма своеобразном месте.Началось всё с того, что четверо «ветеранов АТО» в 2015 году обратились в упомянутый Госгеокадастр Украины с просьбой выделить им участки для ведения сельского хозяйства. Ведомство долго думало, выделять участки или нет, и всё же решило «атошников» порадовать. Но перемога омрачилась зрадой.Госгеокадастр выделил обратившимся к ним экс-военнослужащим четыре земельных участка, которые частично входили на территорию местного кладбища. На двух из этих участков и вовсе оказались уже наличествующие могилы. При этом факт выделения кладбищенской земли выявился только после того, как сами «ветераны АТО» прибыли на место. Как сообщают украинские СМИ, «ветераны были возмущены».В Госгеокадастре пытаются объяснить ситуацию так: земля не была оформлена как кладбищенская, а местный поселковый совет без уведомления принял решение осуществлять на этой земле захоронения умерших жителей. Ведомство утверждает, что его сотрудники сами не знали о наличии могил на «сельскохозяйственных землях».Напомним, что ранее Пётр Порошенко обещал всем военнослужащим Украины по тысяче гривен в сутки и по участку земли. Мечты сбываются?