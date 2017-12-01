19:00 01 декабря

Для ветеранов "АТО" выделена земля... на запорожском кладбище

Запорожская областная прокуратура открыла уголовное делопроизводство по одному из фактов, касающихся «ветеранов АТО». Речь идёт о таком «событии» как выделение участникам так называемой «антитеррористической операции» земельных участков. «Ветераны АТО» были возмущены тем, что служба украинского государственного геокадастра выделила им участки земли в весьма своеобразном месте.

Началось всё с того, что четверо «ветеранов АТО» в 2015 году обратились в упомянутый Госгеокадастр Украины с просьбой выделить им участки для ведения сельского хозяйства. Ведомство долго думало, выделять участки или нет, и всё же решило «атошников» порадовать. Но перемога омрачилась зрадой.

Для ветеранов "АТО" выделена земля... на запорожском кладбище



Госгеокадастр выделил обратившимся к ним экс-военнослужащим четыре земельных участка, которые частично входили на территорию местного кладбища. На двух из этих участков и вовсе оказались уже наличествующие могилы. При этом факт выделения кладбищенской земли выявился только после того, как сами «ветераны АТО» прибыли на место. Как сообщают украинские СМИ, «ветераны были возмущены».

В Госгеокадастре пытаются объяснить ситуацию так: земля не была оформлена как кладбищенская, а местный поселковый совет без уведомления принял решение осуществлять на этой земле захоронения умерших жителей. Ведомство утверждает, что его сотрудники сами не знали о наличии могил на «сельскохозяйственных землях».

Напомним, что ранее Пётр Порошенко обещал всем военнослужащим Украины по тысяче гривен в сутки и по участку земли. Мечты сбываются?

Использованы фотографии: inform.zp.ua
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Офицер запаса Сегодня, 18:25
    Участок земли на кладбище? А чего они возмущаются? Как раз та земля, которую заслуживают.
    Офицер запаса
    1. Идущий Сегодня, 18:27
      Такая ошибка случайной не бывает.
      Идущий
      1. 210окв Сегодня, 18:32
        Это не ошибка.Это НАГРАДА...Та,которую они заслужили..
        Цитата: Идущий
        Такая ошибка случайной не бывает.
        210окв
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:35
          Цитата: 210окв
          Это не ошибка.Это НАГРАДА...

          Ага. "Награда нашла своего героя". yes
          СРЦ П-15
          1. Teberii Сегодня, 18:47
            Участки с подселением,места ещё не все заняты ,хватит.
            Teberii
      2. Pirogov Сегодня, 18:47
        Цитата: Идущий
        Такая ошибка случайной не бывает.

        Да тролят так по ,.доброму,, в Запорожье хероев.
        Pirogov
    2. bouncyhunter Сегодня, 18:34
      Лёша , Витя - приветствую ! hi Пусть радуются что выделили вообще . А то ведь могли и укрыть землёй . bully
      bouncyhunter
  2. Egorovich Сегодня, 18:25
    А где же им еще выделять, как не на кладбище. Так и должно быть, заслужили.
    Egorovich
  3. victorrat Сегодня, 18:26
    И это правильно)) Они же за землю воевали. Вот им и сделали подарок. Вполне заслуженный. Не всем же с могилами готовыми достались участки. Тем более, что они могут сдать в аренду для следующих желающих повоевать в АТО. 2х1,5 хватит на многих кандидатов.
    victorrat
  4. pvv113 Сегодня, 18:29
    выделена земля... на запорожском кладбище

    Весьма символично!
    pvv113
  5. Геркулесыч Сегодня, 18:43
    Много чести таких на кладбище хоронить! Есть у них походные крематории, которые нужно переименовать в "мечта атошника "а пепел, в канализацию высыпать.
    Геркулесыч
Картина дня