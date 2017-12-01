Для ветеранов "АТО" выделена земля... на запорожском кладбище
Запорожская областная прокуратура открыла уголовное делопроизводство по одному из фактов, касающихся «ветеранов АТО». Речь идёт о таком «событии» как выделение участникам так называемой «антитеррористической операции» земельных участков. «Ветераны АТО» были возмущены тем, что служба украинского государственного геокадастра выделила им участки земли в весьма своеобразном месте.
Началось всё с того, что четверо «ветеранов АТО» в 2015 году обратились в упомянутый Госгеокадастр Украины с просьбой выделить им участки для ведения сельского хозяйства. Ведомство долго думало, выделять участки или нет, и всё же решило «атошников» порадовать. Но перемога омрачилась зрадой.
Госгеокадастр выделил обратившимся к ним экс-военнослужащим четыре земельных участка, которые частично входили на территорию местного кладбища. На двух из этих участков и вовсе оказались уже наличествующие могилы. При этом факт выделения кладбищенской земли выявился только после того, как сами «ветераны АТО» прибыли на место. Как сообщают украинские СМИ, «ветераны были возмущены».
В Госгеокадастре пытаются объяснить ситуацию так: земля не была оформлена как кладбищенская, а местный поселковый совет без уведомления принял решение осуществлять на этой земле захоронения умерших жителей. Ведомство утверждает, что его сотрудники сами не знали о наличии могил на «сельскохозяйственных землях».
Напомним, что ранее Пётр Порошенко обещал всем военнослужащим Украины по тысяче гривен в сутки и по участку земли. Мечты сбываются?
Началось всё с того, что четверо «ветеранов АТО» в 2015 году обратились в упомянутый Госгеокадастр Украины с просьбой выделить им участки для ведения сельского хозяйства. Ведомство долго думало, выделять участки или нет, и всё же решило «атошников» порадовать. Но перемога омрачилась зрадой.
Госгеокадастр выделил обратившимся к ним экс-военнослужащим четыре земельных участка, которые частично входили на территорию местного кладбища. На двух из этих участков и вовсе оказались уже наличествующие могилы. При этом факт выделения кладбищенской земли выявился только после того, как сами «ветераны АТО» прибыли на место. Как сообщают украинские СМИ, «ветераны были возмущены».
В Госгеокадастре пытаются объяснить ситуацию так: земля не была оформлена как кладбищенская, а местный поселковый совет без уведомления принял решение осуществлять на этой земле захоронения умерших жителей. Ведомство утверждает, что его сотрудники сами не знали о наличии могил на «сельскохозяйственных землях».
Напомним, что ранее Пётр Порошенко обещал всем военнослужащим Украины по тысяче гривен в сутки и по участку земли. Мечты сбываются?
Использованы фотографии: inform.zp.ua
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