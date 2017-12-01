Порошенко: Свод законов Киевской Руси не имеет отношения к России
В последнее время украинские политики, чувствуя, что на украинском национализме далеко не уедешь, решили потихоньку переписать историю Древней Руси, так как ни самого государства Украина в древности не существовало, так и его истории
Президент Украины Петр Порошенко назвал "Русскую правду" — первый свод законов Киевской Руси — "одним из древнейших документов правосудия на Украине" и заявил, что она "не имеет никакого отношения" к России.
Данное выступление Порошенко прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков, который назвал заявление президента Украины о том, что свод законов "Русская правда" не имеет отношения к России, новой попыткой Киева приписать себе великую историю.
"Русская правда" является памятником законодательства XI-XII веков, считается самым ранним из сохранившихся кодексом правовых норм раннесредневековой Руси.
Президент Украины Петр Порошенко назвал "Русскую правду" — первый свод законов Киевской Руси — "одним из древнейших документов правосудия на Украине" и заявил, что она "не имеет никакого отношения" к России.
"Русская правда" к России не имеет никакого отношения, потому что России тогда не существовало— заявил Порошенко, выступление которого транслировало украинское телевидение.
Данное выступление Порошенко прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков, который назвал заявление президента Украины о том, что свод законов "Русская правда" не имеет отношения к России, новой попыткой Киева приписать себе великую историю.
Если, как утверждает Порошенко, свод законов "Русская правда" не имеет отношения к России, то к Украине, которой не было аж до XX века, тем более. Новая попытка Киева приписать Украине великую историю. Но перл №1 — "древнеукраинские князья". Об их существовании знает только Порошенко— написал Пушков в Twitter.
"Русская правда" является памятником законодательства XI-XII веков, считается самым ранним из сохранившихся кодексом правовых норм раннесредневековой Руси.
Использованы фотографии: УНИАН
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