18:57 01 декабря

Порошенко: Свод законов Киевской Руси не имеет отношения к России

В последнее время украинские политики, чувствуя, что на украинском национализме далеко не уедешь, решили потихоньку переписать историю Древней Руси, так как ни самого государства Украина в древности не существовало, так и его истории

Президент Украины Петр Порошенко назвал "Русскую правду" — первый свод законов Киевской Руси — "одним из древнейших документов правосудия на Украине" и заявил, что она "не имеет никакого отношения" к России.

Порошенко: Свод законов Киевской Руси не имеет отношения к России



"Русская правда" к России не имеет никакого отношения, потому что России тогда не существовало
— заявил Порошенко, выступление которого транслировало украинское телевидение.

Данное выступление Порошенко прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков, который назвал заявление президента Украины о том, что свод законов "Русская правда" не имеет отношения к России, новой попыткой Киева приписать себе великую историю.

Если, как утверждает Порошенко, свод законов "Русская правда" не имеет отношения к России, то к Украине, которой не было аж до XX века, тем более. Новая попытка Киева приписать Украине великую историю. Но перл №1 — "древнеукраинские князья". Об их существовании знает только Порошенко
— написал Пушков в Twitter.

"Русская правда" является памятником законодательства XI-XII веков, считается самым ранним из сохранившихся кодексом правовых норм раннесредневековой Руси.

Использованы фотографии: УНИАН
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Комментарии 22

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  1. 210окв Сегодня, 18:29
    "Кардинал Рошен'е со свитой" не имеет отношения к Киевской Руси..От слова СОВСЕМ..
    210окв
    1. Идущий Сегодня, 18:33
      Он все определяет по месту своего сегодняшнего нахождения.
      Идущий
    2. Офицер запаса Сегодня, 18:35
      Цитата: 210окв
      "Кардинал Рошен'е со свитой" не имеет отношения к Киевской Руси..От слова СОВСЕМ..


      Как и Украина. Не было ее. Окраина была. А Украины не было. Совсем.
      Офицер запаса
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:39
        Ну что вы хотите от запойного алкаша ? Кто по белочке крокодильчиков из-под стола гоняет , я Педро вот познаниями в Истории блещет . wassat
        bouncyhunter
        1. Офицер запаса Сегодня, 18:44
          Привет, Паша. На фото прямо философ. Что-то типа "Жизнь, она как стакан. Многогранна."
          Офицер запаса
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:48
            Судя по отсутствующему взгляду он пытается понять : стакан наполовину пуст или полон ? lol
            bouncyhunter
        2. 210окв Сегодня, 18:54
          Паша hi Я хочу от него ПОСТУПКА!Какого думаешь?Протрезветь?Это не поможет.только застрелиться!Ну,или хотя бы принять яду.Как Геринг.
          Цитата: bouncyhunter
          Ну что вы хотите от запойного алкаша ? Кто по белочке крокодильчиков из-под стола гоняет , я Педро вот познаниями в Истории блещет . wassat
          210окв
      2. тол100в Сегодня, 18:44
        Цитата: Офицер запаса
        Как и Украина. Не было ее. Окраина была. А Украины не было. Совсем.

        Да и Вальцмана не было совсем. И скоро не будет СОВСЕМ!
        тол100в
  2. Azazelo Сегодня, 18:30
    У меня такое чувство, что на топваре постят любые вменяемые фразы Порошенко...Я имею в виду бессмысленную но членораздельную бредятину. Всё остальное наверное постить просто невозможно.
    Azazelo
  3. Идущий Сегодня, 18:30
    "Русская правда" является памятником законодательства XI-XII веков, считается самым ранним из сохранившихся кодексом правовых норм раннесредневековой Руси.


    Что спорить , на каком языке она написана? lol
    Идущий
    1. Anarchist Сегодня, 18:37
      На старославянском, наверное what
      Понятие ''русский язык'' появилось позже...
      Anarchist
      1. 1331М Сегодня, 18:41
        И об этом всём Вальцман рассуждает....?
        1331М
    2. pvv113 Сегодня, 18:40
      Цитата: Идущий
      Что спорить , на каком языке она написана?

      pvv113
    3. тол100в Сегодня, 18:47
      Цитата: Идущий
      , считается самым ранним из сохранившихся кодексом правовых норм раннесредневековой Руси.

      Руси! Об укропии там и слова нет. Она отсутствовала по уважительной причине - копала Черное Море!
      тол100в
  4. Egorovich Сегодня, 18:37
    Правильные слова: "У народа у которого нет прошлого, не будет и будущего.". Хохляндия, куда ты идешь? Точно к пропасти.
    Egorovich
  5. Геркулесыч Сегодня, 18:39
    Нужно один раз и навсегда жестко восстановить историю, просто удалив методом раздела квазигосударство укроину!
    Геркулесыч
  6. Govorun Сегодня, 18:40
    Порошенко: Свод законов Киевской Руси не имеет отношения к России
    Петь,ну может хватит уже,а то белки от тебя шарахаются уже...
    Govorun
    1. тол100в Сегодня, 18:51
      Цитата: Govorun
      Петь,ну может хватит уже,а то белки от тебя шарахаются уже...

      Западные белки уже шарахнулись и перестали ему таскать мешочки с зелеными орешками-бумажками!
      тол100в
  7. Александр 3 Сегодня, 18:46
    А что у порошенко родители были древними украми,которые выкопали Чёрное море и не имели никакого отношения к Русси.Если покопаться в происхождении его предков,можно найти кто нибудь родился в России. Он что всегда после литра горилки воспроизводит такую чушь,а может постоянно на клизме из горилки сидит.
    Александр 3
  8. ротмистр Сегодня, 18:48
    Господа комментирующие, особенно под красным флагом. Ну не Порошенко( при всем моем негативном отношении к потомкугражданина Румынии еврейского происхождения),подарил националистам тогдашней Украины весь Юго-Восток современной Украины. Подарил его вместе с русским народом ваш бог, товарищ Ленин. Правда он забыл спросить людей., но это по большевицки правильно; чего там спрашивать безграмотных. Русский мужик для большевиков , был расходный материал.
    ротмистр
  9. Симон Сегодня, 18:48
    Интересно, а тогда Украина, какое основание имеет " к своду законов "Русская правда"?! Ведь там нигде не говорится об Украинской правде. fool
    Симон
  10. Нелегал-М Сегодня, 18:50
    П.Порошенко и К , твои хозяева требуют воевать, а не болтать ...!
    Приказ бомбить Донбасс массированно..Хунта не выполняет и кредитов им не видать !
    Армию нагнал на границы , ну давай Петро отдай приказ и вас сметут и волна дальше пойдет..
    Ты же это чуешь Вальцман ? Давай не бойся , коньяка хлопни и .... soldier
    Нелегал-М
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