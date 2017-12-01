Порошенко: Свод законов Киевской Руси не имеет отношения к России

"Русская правда" к России не имеет никакого отношения, потому что России тогда не существовало

Если, как утверждает Порошенко, свод законов "Русская правда" не имеет отношения к России, то к Украине, которой не было аж до XX века, тем более. Новая попытка Киева приписать Украине великую историю. Но перл №1 — "древнеукраинские князья". Об их существовании знает только Порошенко

В последнее время украинские политики, чувствуя, что на украинском национализме далеко не уедешь, решили потихоньку переписать историю Древней Руси, так как ни самого государства Украина в древности не существовало, так и его историиПрезидент Украины Петр Порошенко назвал "Русскую правду" — первый свод законов Киевской Руси — "одним из древнейших документов правосудия на Украине" и заявил, что она "не имеет никакого отношения" к России.— заявил Порошенко, выступление которого транслировало украинское телевидение.Данное выступление Порошенко прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков, который назвал заявление президента Украины о том, что свод законов "Русская правда" не имеет отношения к России, новой попыткой Киева приписать себе великую историю.— написал Пушков в Twitter."Русская правда" является памятником законодательства XI-XII веков, считается самым ранним из сохранившихся кодексом правовых норм раннесредневековой Руси.