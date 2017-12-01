18:55 01 декабря

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам ИГ* в Сирии

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов ИГ* (* - запрещенная в РФ группировка) в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в Минобороны РФ.

1 декабря 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор
- заявили в Минобороны Рф

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам ИГ* в Сирии



Взлетев с аэродрома на территории России, самолеты поразили опорные пункты и технику террористов.

В военном ведомстве подчеркнули, что "все назначенные цели были уничтожены, что подтверждено средствами объективного контроля, осуществляемого с помощью специальных технических средств".

Истребительно-авиационное прикрытие дальних бомбардировщиков в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители Су-30СМ, базирующиеся на аэродроме Хмеймим
- добавили в Минобороны РФ.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 7

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  1. 1331М Сегодня, 18:45
    Ну всё,наконец?Все бомбы просроченные утилизировали?Экипажи натренировали?Ну и хватит гвозди микроскопами забивать. smile
    1331М
    1. Геркулесыч Сегодня, 18:49
      Алексей, насколько я помню? Вам место на борту боевого корабля -яхта '"Беда "подойдет! !! wassat
      Геркулесыч
    2. Александр 3 Сегодня, 18:51
      Пусть летают,приобретают опыт и оттачивают мастерство.Ни один полёт не бывает похож на предыдущий.Всегда возникают свои особенности.
      Александр 3
    3. Геркулесыч Сегодня, 18:52
      Алексей, на будущее, микроскопом лучше суп попробуйте зачерпнуть! wassat
      Геркулесыч
    4. Teberii Сегодня, 18:53
      Микроскопами пользоваться тоже уметь надо,что их просто так гонять.Да и бомбы тоже не вечные,утилизировать надо.
      Teberii
  2. Геркулесыч Сегодня, 18:50
    На этой неделе, если я не ошибаюсь третий раз они там отбомбились!
    Геркулесыч
  3. pvv113 Сегодня, 18:51
    Сегодня в Вооруженных силах начало нового учебного года. Похоже это было первое практическое занятие в новом учебном году, и экипажи получили положительные оценки! good
    pvv113
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