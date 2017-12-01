Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам ИГ* в Сирии
Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов ИГ* (* - запрещенная в РФ группировка) в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в Минобороны РФ.
Взлетев с аэродрома на территории России, самолеты поразили опорные пункты и технику террористов.
В военном ведомстве подчеркнули, что "все назначенные цели были уничтожены, что подтверждено средствами объективного контроля, осуществляемого с помощью специальных технических средств".
1 декабря 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор- заявили в Минобороны Рф
Взлетев с аэродрома на территории России, самолеты поразили опорные пункты и технику террористов.
В военном ведомстве подчеркнули, что "все назначенные цели были уничтожены, что подтверждено средствами объективного контроля, осуществляемого с помощью специальных технических средств".
Истребительно-авиационное прикрытие дальних бомбардировщиков в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители Су-30СМ, базирующиеся на аэродроме Хмеймим- добавили в Минобороны РФ.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти