Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам ИГ* в Сирии

1 декабря 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор

Истребительно-авиационное прикрытие дальних бомбардировщиков в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители Су-30СМ, базирующиеся на аэродроме Хмеймим

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов ИГ* (* - запрещенная в РФ группировка) в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в Минобороны РФ.- заявили в Минобороны РфВзлетев с аэродрома на территории России, самолеты поразили опорные пункты и технику террористов.В военном ведомстве подчеркнули, что "все назначенные цели были уничтожены, что подтверждено средствами объективного контроля, осуществляемого с помощью специальных технических средств".- добавили в Минобороны РФ.