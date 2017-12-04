Кинозал: «Артдокфест», у них там своя атмосфера… Часть 1

К сожалению, в современных реалиях России за громкими словами «искусство» и «культура» чаще всего скрывается достижение двух целей – чисто политически-агитационных и/или прагматичной цели вкуснее есть и слаще спать. А так как, по словам авторитетнейшего режиссёра Владимира Меньшова, современное кино, к примеру, не ищет победы у зрителя, а творческая публика эгоистична и безответственная, то эта система для этих людей чрезвычайно удобна. Более того, она жизненно необходима как низшему звену вроде мошоночного молотобойца Павленского, который бежал из «кровавого мордора», чтоб загреметь в дурдом за кордоном, так и гражданам высшего звена – политикам-маргиналам, олигархам с политическим окрасом и даже руководителям театров (не стоит называть фамилии).Естественно, для удержания фигового листка по имени «культура» на причинном месте политико-потребительских целей множатся различные фестивали, театральные и кинопремии. Причем их количество обратно пропорционально качеству предлагаемого искусства.Одним из таких фестивалей, держателей фиговой растительности, является «Артдокфест». Чувствуете, как от одного названия сладостно повеяло европейством с чарующими нотками пармезана? И в самом деле, фестивалем документального кино это назвать нельзя. С 2007 года этот фестиваль собирает самых рукопожатнейших граждан нашей страны. Состав жюри сплошь из «своих» товарищей – Дмитрий Быков, Марат Гельман, Вася Обломов, Андрей Звягинцев, Ирина Прохорова (сестра олигарха Михаила Прохорова, чем собственно и известна, кроме околополитической суеты), Андрей Бильжо и многие другие. Не важно, что внушительная часть этих граждан к кинематографу не имеет отношения, ведь и сам «фест» к кинематографу относится поскольку постольку.Несмотря на всю информационную поддержку за все эти годы вышеозначенный «фест» собирал лишь пару сотен богемной тусовки и журналистов, слетавшихся на дармовое винишко и закусь. В этом же году «культурное» мероприятие получило относительную известность благодаря внеконкурсной программе, в которую была включена картина украинского «режиссёра» Евгения Титаренко «Война ради мира». Беда даже не в том, что сия картина типичная агитка нациствующей хунты, и даже не в том, что сам Титаренко является стандартным свидомым из отряда генетически безнадёжных. А беда в том, что указанный Титаренко – член батальона «Госпитальеры», входящего в состав (внимание!) запрещённой в России экстремистской группировки «Правый Сектор». Показ фильма, кстати, анонсируют с 6 по 12 декабря в Москве!Несмотря на то, что организаторы ничуть не скрывают сего факта, а анонс продолжает висеть на их сайте, компетентные органы не спешат вмешаться. Что такое, не заметили? Или, быть может, закон на подобные вещи (прямая агитация запрещённых структур) не распространяется? По моему скромному мнению, всё проще и хуже, чем кажется. Не желают власти очередного либерально-информационного цунами под визгом «душители искусства» на свою голову из-за одного карикатурного нацика, возомнившего себя режиссёром. А вот это уже беда…Выходит, толпы орущих истеричек вполне хватает для торможения закона. Таким образом, порядок устанавливается товарищами, что могут вывести достаточное количество пушечного мяса на улицу и натравить определённое количество ангажированных СМИ. Кстати, взгляните на список партнёров этого «феста». Впечатляет, не правда ли? Потребуется немало времени, чтобы найти в этом оппозиционно-либеральном паноптикуме хотя бы несколько организаций, не связанных с западным финансированием или не уличённых в прозападных идеях, часто экстремистского характера.Было бы также ошибкой считать появление в списках гражданина Титаренко случайностью. Или же сбрасывать со счетов пропагандистскую силу сего мероприятия. Во-первых, свидомый господин среди участников вполне закономерная политика «феста». А во-вторых, несмотря на скромные масштабы этого междусобойчика – он уже давно является вполне эффективной площадкой оппозиционной пропаганды и окормления (и в духовном смысле и в желудочном) рукопожатной публики. И уж сколотить сотню другую истеричных малолеток в уличную бригаду митингующих – этой площадки хватит.Также не стоит думать, что Титаренко – единственный интересный персонаж этого схода. Ведь на таких собраниях «чужие» не ходят. Это к вопросу об объективности конкурсной программы. К примеру, фильм открывающий «фест» «Процесс» - типичный слезливый плач Ярославны по украинствующему террористу Сенцову, которого почему называют режиссёром. Правда, вспомнить, что он снял, не смогут даже под дулом пистолета.Не менее колоритными «режиссёрами» и их творениями «Артдокфест» вообще богат. Ещё одной весточкой с другой стороны реальности является картина Эрнеса Сарыхалилова «Мустафа». Главный герой, Джемилев - лидер запрещённого (!) в России Меджлиса, а точнее его история изображена (цитирую синопсис) как «символ мирного сопротивления против несправедливости и дискриминации». Весь анонс этой картины – просто наглядный пример того, как стареющий зэк сколачивает о себе легенду, к примеру, про беспрецедентную голодовку в 10 месяцев с кормлением через зонд.И никого, предельно никого не волнует, что этот «мирный» протестант был ярым инициатором экономической и продовольственной блокады Крыма. Члены его группировки с обезьяньей радостью валили ЛЭП, видимо, чтобы поддержать своих сородичей в Крыму отсутствием света и части продуктов. Также совсем никого не волнует, что этот «миротворец» категорически отрицает факт геноцида армян. Картина маслом.Что до господина Сарыхалилова, то его режиссёрская опытность и известность на этом поприще ничем не отличается от заслуг вышеупомянутого Титаренко.Следующими представителями этой тусовки выступают Василий Богатов и Таисия Круговых с их кинематографическим творением с характерным названием «Путин против Пусси». В данном случае с синопсисом вообще не стали заморачиваться и привели слова киноведа Анжелики Артюх: «Путин почти что победил, правда, не учел, что зомби могут выйти из могилы и показать ему большой палец, как это делают Алехина с Толоконниковой в своем заключительном перфомансе. Мертвые восстанут и попросят объяснения. В будущем».Сам гражданин Богатов и гражданка Круговых, судя по данным специализированного портала о кино «Кинопоиск», с 2011 года, кроме одной-двух короткометражек, ничего не снимали. Как знать, может из-за собственной невостребованности граждане поросли комплексами на фоне высокого самомнения и острой необходимости в финансах, да и подались в политикум.При этом два последних «шедевра» проходят в рамках внеконкурсной программы «Спецпоказ». Но дальше - только больше.Продолжение следует…