Авиационная бомба Mk 2 Alpha (Родезия)



Бомба Mk 2 Alpha из арсеналов иракской армии. Фото Michaelyon-online.com



Бомба в разрезе. Рисунок Saairforce.co.za



Контейнер CB470. Фото Bayourenaissanceman.blogspot.fr



Контейнер CB470 и его полезная нагрузка. Фото Bayourenaissanceman.blogspot.fr



Контейнеры CB470 с бомбами Mk 2 Alpha на внешней подвеске бомбардировщика ВВС ЮАР. Фото Bayourenaissanceman.blogspot.fr

По материалам сайтов:

http://ourstory.com/

http://saairforce.co.za/

https://bayourenaissanceman.blogspot.fr/

http://michaelyon-online.com/

Силы безопасности непризнанного государства Родезия не имели возможности покупать современные зарубежные образцы техники или вооружения, что, среди прочего, заставляло их создавать собственные проекты. Разрабатывались и выпускались изделия разных классов, в том числе авиационные бомбы. Постепенное развитие вооружения для боевой авиации привело к появлению бомбы под официальным обозначением Mk 2 Alpha.На момент объявления независимости на вооружении Родезии имелись авиабомбы нескольких типов зарубежного производства. В ходе учений и боевых операций было установлено, что имеющиеся боеприпасы не в полной мере соответствуют особенностям местности. Оказалось, что осколочно-фугасные бомбы средних и больших калибров перед взрывом успевают зарыться в мягкий грунт, из-за чего ударная волна и осколки уходят преимущественно вверх и потому не могут поражать наземные цели. Кроме того, жесткие южноафриканские кусты в некоторых ситуациях могли защитить противника от осколков с малой энергией. Таким образом, ВВС нуждались в новом оружии, соответствующем особенностям региона.В начале семидесятых годов родезийская промышленность создала осколочную бомбу Mk 1. Это изделие имело значительное сходство с существующими бомбами, но, в отличие от них, могло взрываться только при касании земли. Такая возможность обеспечивалась иным взрывателем и измененной формой головной части. Подрыв на поверхности грунта резко повысил эффективность боевой работы авиации. Основным носителем бомб Mk 1 стал средний бомбардировщик English Electric Canberra. В грузоотсеке такой машины помещалось 96 легких бомб.Эксплуатация авиабомб Mk 1 продолжалась до середины семидесятых, после чего их рекомендовали снять с вооружения ввиду чрезвычайной опасности. 4 апреля 1974 года самолет «Канберра» под управлением летчиков Кита Годдарда и Билла Айри выполнял боевую задачу на территории Мозамбика. Самолет сбросил бомбовую нагрузку, и боеприпасы моментально взорвались, уничтожив свой носитель. Расследование показало, что излишне чувствительный взрыватель бомбы Mk 1 мог сработать в любой момент после извлечения предохранительной чеки и сброса с носителем. К. Годдард и Б. Айри погибли из-за того, что пара бомб, едва покинув грузоотсек, столкнулась друг с другом и взорвалась.Стало ясно, что имеющееся оружие использовать нельзя, и военно-воздушные силы нуждаются в новых бомбах. К этому времени родезийские инженеры успели разработать новую концепцию бомбы малого калибра, и результаты расследования гибели бомбардировщика над Мозамбиком подстегнули работы в этом направлении.Идею, лежавшую в основе нового проекта, предложил летчик Питер Петтер-Боуэр. Проработкой технических вопросов занимались инженеры Дензил и Бев. Совместными усилиями трое авторов проекта разработали интересную концепцию, предусматривавшую использование некоторых известных принципов в сочетании с оригинальными идеями. Правильный подход к выбору решений позволял получить желаемую боевую эффективность.Новый проект авиабомбы получил рабочее название Alpha («Альфа»). Впоследствии новые проекты авиационных средств поражения получали названия по другим буквам греческого алфавита. После принятия на вооружение изделию присвоили официальный индекс Mk 2.Для прорыва противовоздушной обороны южноафриканских стран того времени ударный самолет должен был идти на минимальной высоте с максимально возможной скоростью. Новый проект Alpha предлагал сбрасывать бомбы именно на малой высоте. Во избежание поражения бомбардировщика собственным оружием, а также для повышения боевой эффективности в конструкции бомбы реализовывались оригинальные предложения.Боевая часть бомбы, отвечающая за поражение целей, должна была представлять собой металлическую сферу, заполненную взрывчатым веществом и оснащенную взрывателем с замедлением. Поверх основного корпуса, дробящегося на осколки, следовало помещать более крупную тонкую сферу. Пространство между двумя корпусами планировалось заполнить резиновыми шариками достаточного диаметра. Петтер-Боуэр, Дензил и Бев полагали, что сферическая бомба после сброса с самолета будет терять скорость и лететь по пологой траектории. Упав на землю, изделие должно было отскакивать от нее и вновь подлетать вверх. Для более эффективного «отражения» от поверхности между корпусами располагались упругие шары. Только после подъема на некоторую высоту должен был происходить подрыв. За время падения и отскока бомбы носитель успевал уйти на безопасное расстояние.П. Петтер-Боуэр имел связи с командованием родезийской армии, и воспользовался такой возможностью. Проект «Альфа» был предложен командующему ВВС маршалу Мику Макларену. Кроме того, он принес в офис маршала макет будущей бомбы. Изучив оригинальную разработку, главком распорядился убрать изделие из кабинета, а также продолжить работы. Макларен потребовал, чтобы через полтора месяца была изготовлена первая партия бомб, достаточная для полного вооружения четырех самолетов Canberra.Автор проекта указал на отсутствие необходимого финансирования, но маршал пообещал разобраться с этой проблемой. Инженеры получили возможность сосредоточиться на конструкторской работе, не отвлекаясь на организационные вопросы. Это позволило им решить поставленную задачу в установленные сроки.Вскоре был определен окончательный облик бомбы Alpha, после чего началось производство первой опытной партии, предназначенной для испытаний. Любопытно, что по мере проектирования и испытаний конструкция изделия почти не менялась. Общие особенности бомбы оставались прежними, тогда как незначительные изменения претерпевали лишь отдельные ее элементы.Самым крупным элементом серийной бомбы был внешний «мягкий» корпус диаметром 155 мм, штамповавшийся из стального листа толщиной 3 мм. Он состоял из двух полусфер, сваривавшихся при окончательной сборке бомбы. Во внешней сфере имелись небольшие лючки для установки взрывателя и других операций. Непосредственно под внешним корпусом, почти по всей его внешней поверхности, располагалось 240 резиновых шариков диаметром около 20 мм. Они выполняли функции амортизатора, накапливавшего энергию удара и помогавшего бомбе отпрыгнуть от земли. Шарики отсутствовали только около горловин для взрывателя и заливки взрывчатого вещества.Внутренний корпус имел стенки толщиной 8 мм. Внутри него устанавливался стакан переменного сечения, предназначавшийся для взрывателя и детонатора. Верхняя часть такого стакана выступала за пределы внутреннего корпуса и доходила до внешнего, позволяя техникам обслуживать взрыватель. Также во внутреннем корпусе имелось отверстие для заливки взрывчатого вещества при изготовлении. Оно закрывалось собственной пробкой.Бомба типа Alpha несла заряд в виде 680 г тротила. Подрыв предлагалось осуществлять при помощи ударного взрывателя с замедлением. Для безопасного обращения взрыватель оснащался предохранительной чекой, которую следовало извлекать при загрузке бомб в самолет. Конструкция взрывателя была определена таким образом, что он срабатывал при любом ударе о грунт, независимо от положения бомбы в пространстве. Расчеты показали, что наилучшие результаты бомба покажет при замедлении взрывателя в 0,7 с.Малые размеры и масса, а также простота конструкции позволяли использовать новые бомбы в больших количествах. Их предлагалось загружать в специальные контейнеры, помещаемые в грузоотсек самолета-носителя. Сброс большого числа бомб осуществлялся одновременно, простым открытием створок бомболюка. Для использования с самолетами Canberra были разработаны контейнеры емкостью 50 бомб. Каждый такой бомбардировщик мог нести шесть контейнеров при общем боекомплекте в 300 бомб.Идеальное применение бомб «Альфа», по задумке конструкторов, выглядело следующим образом. Самолет-носитель типа «Канберра» должен был лететь на высоте 500 футов (152 м) со скоростью 300 узлов (555 км/ч). Приближаясь к цели, летчик должен был открывать контейнеры и сбрасывать бомбы. Сферический боеприпас быстро замедлялся набегающим потоком и отставал от улетающего самолета, снижая риски для него. С сокращенной скоростью он должен был проходить по пологой траектории и достигать земли.При ударе о землю с углом встречи не более 15-17 градусов бомба, используя резиновые шарики, гасила удар, а затем отскакивала вверх, продолжая поступательное движение. В момент удара начинал работу взрыватель с замедлителем. За 0,7 с между ударом и землю и взрывом бомба успевала подняться на высоту не более 10 м и удалиться от точки падения на 18-20 м. После этого происходил подрыв в воздухе, обеспечивавший правильное распределение осколков по окружающему пространству и повышавший эффективность боеприпаса.С небольшим опережением установленных сроков родезийские специалисты подготовили первый комплект опытных бомб Alpha, предназначенный для использования в испытаниях. Три сотни таких изделий не получили взрывчатое вещество, вместо которого в них залили бетон требуемой массы. В ходе первых испытаний предполагалось определить особенности выхода бомб из грузоотсека носителя и последующего полета.Уже первые проверки привели к весьма интересным результатам. Так, было установлено, что опытные бомбы могут использоваться несколько раз: после первого сброса они имели незначительные повреждения, и потому новая проверка могла состояться без изготовления новой партии. Тем не менее, это было далеко не главным достижением проекта.Сферические авиабомбы, как и требовалось, заметно замедлялись во время падения и позволяли носителю уйти на безопасное расстояние. При этом поперечное рассеивание боеприпасов оказалось даже больше расчетного, что посчитали положительной особенностью. Вскоре было определено, что последовательное открытие шести контейнеров с 50 бомбами в каждом с интервалами в 0,5-0,6 с, при полете на высоте 500 футов со скоростью 300 узлов, позволяет накрыть бомбами район длиной 700 м и шириной 100 м. Изменяя высоту и скорость полета, можно было влиять на размеры атакуемого района.Через семь недель после старта проектных работ или через неделю после крайнего срока, установленного маршалом М. Маклареном, состоялся первый испытательный сброс бомб «Альфа» в боевой комплектации. На площадке длиной 1200 м и шириной 200 м разместили несколько сотен картонных и металлических мишеней, имитировавших живую силу, технику и материальную часть противника. Атаковать такую «базу» условного противника должен был всего один бомбардировщик Canberra с полным боекомплектом изделий Alpha. В подтверждение уже полученных характеристик бомбы успешно поразили почти все имеющиеся цели. Подсчеты показали, что на площадь в один квадратный фут приходилось в среднем по одному осколку.Командование, наблюдавшее за этими испытаниями, было в восторге и не стеснялось в выражениях. Крепким словцом бомбу «Альфа» рекомендовали к принятию на вооружение. Вскоре появился официальный приказ, в соответствии с которым это изделие принималось силами безопасности Родезии под официальным обозначением M2 Alpha. Ранее, для обеспечения испытаний, было развернуто полномасштабное производство таких бомб. После принятия на вооружение оно продолжилось, теперь уже в интересах ВВС. Важной особенностью серийных бомб стала их низкая стоимость. Одна «Альфа» обходилась армии примерно в 60-65 долларов США в современных ценах.По разным данным, родезийские самолеты неоднократно использовали новое оружие в ходе различных конфликтов и операций. Почти вся история Родезии была связана с вооруженной борьбой, и оригинальным легким бомбам явно не приходилось залеживаться на складах. При этом, однако, точные сведения о боевом применении такого оружия отсутствуют. Где, когда, как и с какими результатами оно использовалось ВВС Родезии – неизвестно.В 1979 году непризнанная Родезия прекратила свое существование. Авторы проекта «Альфа» и многие другие специалисты родезийской оборонной промышленности предпочли уехать в Южно-Африканскую Республику. На новом месте они продолжили развитие существующего проекта и дополнили имеющуюся бомбу новым средством. Изделие Mk 2 Alpha использовалось вместе с контейнерами, которые были совместимы только с бомбардировщиками «Канберра». Для применения бомб с другими самолетами был разработан универсальный контейнер под названием CB470.Контейнер имел торпедообразный корпус с оживальным головным обтекателем и Х-образным хвостовым оперением. В центральной части корпуса предусматривалось 40 ячеек для бомб, прикрытых круглыми крышками. После сброса контейнера с самолета крышки должны были освобождаться и слетать, обеспечивая выход четырех десятков бомб. Контейнер CB470 имел длину 2,6 м при диаметре корпуса 419 мм. Размах стабилизатора – 640 мм. Универсальные крепления позволяли использовать такое устройство с любыми самолетами, имеющими узлы внешней или внутренней подвески. Контейнер можно было сбрасывать с высоты не менее 30 м. В оптимальных условиях он обеспечивал поражение целей в полосе длиной 250 м и шириной 70 м.Бомбовый контейнер для изделий Mk 2 Alpha был принят на вооружение ВВС ЮАР в начале восьмидесятых годов. Имеется информация о применения таких изделий в последующих вооруженных конфликтах. Впрочем, и на этот раз подробные сведения об эксплуатации вооружения отсутствуют.В начале восьмидесятых некоторое количество бомб «Альфа» и контейнеров CB470 было продано Ираку, который в то время воевал с Ираном. Известно об использовании такого оружия в ирано-иракской войне. Кроме того, по имеющимся данным, иракская промышленность наладила выпуск собственной версии южно-африканских бомб. Значительное число таких изделий оставалось на складах до начала девяностых. Во время войны в Персидском заливе авиация коалиции уничтожила большую часть этих запасов.Любопытная история имела место в середине двухтысячных годов. Обследуя захваченные объекты иракской армии, американские войска нашли некоторое количество странных круглых боеприпасов. Их не удалось опознать сразу, и потому в определенных кругах распространились слухи о неком секретном и загадочном иракском оружии. Далеко не все родезийские разработки известны широкой общественности, что и привело к таким забавным последствиям. Позже интересующаяся общественность все же смогла опознать в загадочных иракских шарах бомбы, созданные специалистами Родезии.С момента объявления о своей независимости Родезия сталкивалась с самыми серьезными проблемами, в том числе в области вооружений и военной техники. Имеющиеся задачи приходилось решать своими силами, без чужой помощи. При этом нередко предлагались самые оригинальные и интересные идеи. Одна из них была реализована в проекте с шифром «Альфа» и заметным образом повлияла на боеспособность не самых развитых ВВС.