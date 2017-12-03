Осторожно, «Щука»

Анализ возможных итогов борьбы субмарин («В первом погружении», «Лос-Анджелесом» меньше») будет неполон без представителей второго поколения. Интересно рассмотреть нашу подлодку проекта 671РТМ. Остальные в большей мере уступают по составу своего вооружения кораблям третьего поколения и почти не имеют шансов в современном подводном бою.Проект 671РТМ («Щука»), который я условно отношу к поколению «2+», имеет шесть торпедных аппаратов. Из них два калибра 650 миллиметров и четыре – 533 миллиметра. В рассматриваемой ситуации будем считать, что они заряжены преимущественно противолодочным оружием. Примем такой вариант: две ПЛУР «Водопад» 83Р, 3 наиболее распространенных, хотя и старых СЭТ-65 и один самоходный имитатор подводной лодки. Среди оставшихся 18 запасных единиц, положим, имеется еще четыре ПЛУР «Водопад» 83Р и шесть СЭТ-65.Рассмотрение начнем с возможного характера действий нашей подводной лодки против субмарины третьего поколения – «Лос-Анджелес». Дальность обнаружения нашей подводной лодкой «американки» значительно меньше, что обусловлено более высокой шумностью «Щуки» и не столь эффективным ГАК. Поэтому в благоприятных гидроакустических условиях речь идет о 35–60 километрах в инфразвуковом диапазоне и 15–20 километрах в звуковом. Если же подводная лодка и ее цель окажутся по разные стороны от слоя скачка, дальность взаимного обнаружения сокращается до трех – восьми километров.Берем три варианта условий возникновения боя нашей подводной лодки с «Лос-Анджелесом». Первый – обнаружение в инфразвуковом диапазоне на удалении, требующем сближения для выхода на «звуковой» контакт. Второй – «американку» слышно, но она находится вне зоны эффективного применения нашего торпедного оружия. Третий вариант – внезапное обнаружение подводной лодки противника на малой дистанции.В первом варианте наша подлодка с высокой вероятностью будет с большим упреждением обнаружена «Лос-Анджелесом». Тем не менее шансы на то, что противник обозначится в инфразвуковом канале ГАК до своего выхода в позицию залпа, весьма существенны. Хотя вероятность того, что проект 671РТМ обнаружит «Лос-Анджелес» на дистанции, превышающей эффективную дальность стрельбы торпедами Mk-48, крайне мала. Скорее всего «Лос-Анджелес» займет позицию для залпа на расстоянии, обеспечивающем эффективное применение своего оружия (18–20 км), оставаясь незамеченным. Но факт выстрела и движение торпед с такого расстояния будут выявлены ГАК проекта 671РТМ. Наша подлодка, имея запас времени 10–12 минут, пойдет на применение активного тракта ГАК, что позволит с относительно высокой вероятностью распознать атакующую подводную лодку и использованные ею имитаторы. По этим данным она сможет применить свои ПЛУР и средства ГАП. В таких условиях с учетом гидроакустических помех вероятность поражения «Лос-Анджелеса» одной ПЛУР можно оценить 0,15–0,25, а двумя – соответственно 0,28–0,48. Противник будет вынужден маневрировать, уклоняясь от ПЛУР, применять средства активного гидроакустического подавления. В результате телеуправление торпедами будет скорее всего сорвано. Вероятность уничтожения нашей подводной лодки равна 0,4–0,5.Далее контакт может быть потерян обеими сторонами в связи с применением противником средств ГАП и интенсивным маневрированием. Поэтому «дуэлянты» будут выяснять результаты боя, и если цель не уничтожена, последует новый обмен ударами. Дальнейшее сближение поставит в выгодное положение «американку» с ее более эффективным торпедным оружием.Во втором варианте «Лос Анджелес» будет запеленгован нашей подводной лодкой на дистанции, равной или меньшей наиболее эффективной дальности стрельбы его торпедами – 12–15 километров. Это означает, что противник скрытно займет свою позицию и применит оружие, оставаясь необнаруженным до момента залпа. Тем не менее относительно большое время хода торпед (8–10 минут) позволит «Щуке» применить ПЛУР. Если же противнику удастся сблизиться на еще меньшее расстояние, войдя в мертвую зону наших ракет, составляющую примерно семь-восемь километров, остается применить три СЭТ-65 по данным пеленгования и активного тракта ГАК. Стрельба в таких условиях и с такого расстояния не обеспечивает эффективного поражения. Его вероятность с учетом высокоэффективных средств ГАП противника составит 0,07–0,12.В третьем варианте цель будет обнаружена в пределах мертвой зоны ПЛУР и атаковать придется обычными торпедами. Причем противник упредит нашу подлодку в залпе и ей придется отвечать при крайнем дефиците времени – счет пойдет на минуты. Ответным залпом тремя СЭТ-65 с учетом интенсивного маневрирования противника и применения средств ГАП вероятность уничтожения «Лос-Анджелеса» можно оценить примерно так же, как и для проекта 971: 0,15–0,2.Бьем одноклассниковВ бою с подводной лодкой второго поколения или приравненной к ней, например английской «Трафальгар» или французской «Рубис», наша проекта 671РТМ не будет иметь существенного превосходства в дальности обнаружения противника. При благоприятных гидроакустических условиях она составит до 60–80 километров в инфразвуковом диапазоне и 25–35 километров – в звуковом. При неблагоприятных – 40–50 и до 20–25 километров соответственно. Дальность взаимного обнаружения лодок, находящихся по разные стороны слоя скачка, сокращается до четырех – шести километров.Если цель обнаруживается на большом удалении по данным инфразвукового канала, подлодка проекта 671РТМ сближается с ней на дистанцию контакта звуковым трактом ГАК, после чего маневрирует для определения местоположения цели и ее элементов движения в пассивном режиме. По готовности исходных данных производится стрельба одной или двумя ПЛУР. Вероятность поражения цели при внезапности удара и малом времени на применение средств ГПД может быть достаточно высокой – 0,4–0,5. Однако остается существенная вероятность того, что противник сам упредит нашу лодку, сумеет скрытно выйти в позицию залпа и применить оружие. В ходе боя могут возникнуть условия для обмена торпедными ударами, в этом случае вероятность уничтожения противника следует оценить в 0,6–0,7.Второй вариант отличается лишь тем, что наша подлодка обнаруживает цель уже в звуковом канале. Поскольку у противника возрастают шансы упредить «Щуку» в залпе, вероятность уничтожения «англичанки» или «француженки» меньше – 0,4–0,5.В третьем варианте возможности применить ПЛУР у нашей подлодки скорее всего не будет. И здесь может сказаться превосходство противника в средствах ГАП и качестве торпедного оружия.Проведенный анализ вероятной тактики действий разных подводных лодок позволяет оценить возможные итоги боя. Начнем с поединка «Лос-Анджелеса» и проекта 971 в благоприятных гидрологических условиях («Лос-Анджелесом» меньше»). Основное преимущество нашей подлодки – наличие ПЛУР, дающее возможность нанести упреждающий удар. Причем благоприятные гидрологические условия позволяют реализовать это преимущество в полной мере: противник, находясь в зоне поражения наших ПЛУР, будет вынужден достаточно длительное время сближаться с «Акулой» на дистанцию торпедного залпа с высокой вероятностью быть обнаруженным и атакованным. Превосходство «американки» в дальности обнаружения не дает особого преимущества. Наша подлодка, хоть и уступает в этом параметре, способна засечь противника до выхода его в позицию залпа торпедами и нанести упреждающий удар. Однако «ЛА» может противопоставить нашему преимуществу в дальности стрельбы превосходящее качество средств ГАП. Исход дуэли можно оценить так: вероятность уничтожения «Лос-Анджелеса» – 0,5–0,6, нашего проекта 971 – 0,3–0,4.При неблагоприятных условиях существенно повышается возможность выхода «американки» в позицию залпа до того, как «Акула» обнаружит противника и применит ПЛУР. В этом случае в значительной мере нивелируется превосходство нашей подводной лодки в дальности действия оружия, зато более заметно превосходство американских торпед Mk-48 и средств ГАП. В итоге вероятность поражения «Лос-Анджелеса» снижается до 0,3–0,35, а нашей подлодки повышается до 0,55–0,65. Итог боя при обнаружении противниками друг друга на дистанции пистолетного выстрела однозначно определяется превосходством «американки» в качестве торпедного оружия и средств ГАП: вероятность гибели «Лос-Анджелеса» – 0,2–0,3, нашей 971-й – 0,7–0,8.Усредненная оценка итога боя «Лос-Анджелеса» против проекта 971 с учетом распределения вероятностей по вариантам гидрологических условий в предполагаемых оперативно важных районах, где могут иметь место действия наших подводных лодок против американских, такова: 0,35–0,55 – вероятность гибели «Лос-Анджелеса» и 0,4–0,65 – нашего проекта 971.Не вдаваясь в детали расчета, можно отметить, что исход дуэли «Лос-Анджелеса» с подводной лодкой второго поколения, не имеющей ПЛУР, например китайской проекта 093 «Шань», будет куда более печальным для противника. 0,05–0,1 – вероятность гибели «Лос-Анджелеса» и 0,85–0,9 – проекта 093.Бой подводной лодки проекта 971 против английского и французского аналогов будет протекать под знаком общего превосходства нашего корабля в дальности как обнаружения, так и применения противолодочного оружия. Единственное, в чем можно признать преимущество этих противников, – средства ГАП, которые сыграют свою роль при взаимном обнаружении на малой дистанции и в пределах мертвой зоны наших ПЛУР.Усредненная оценка итога боя проекта 971 с подводной лодкой второго поколения в предполагаемых районах операционной зоны Северного флота: 0,8–0,95 – вероятность гибели «англичанки» или «француженки» и 0,1–0,12 – нашего проекта 971.Остается оценить возможный итог боя «Щуки» с иностранной субмариной второго поколения – «Трафальгаром» или «Рубисом». Проект 671РТМ не будет иметь над ними решающего превосходства в дальности обнаружения. А вероятность выхода противника в позицию залпа торпедным оружием становится весьма существенной. Повышается влияние на исход боя фактора превосходства противника в средствах ГАП.В благоприятных гидрологических условиях наша подлодка, за счет относительно высокой вероятности обнаружения цели на расстоянии, превышающем дальность стрельбы торпедами, опередит противника и нанесет удар ПЛУР, не входя в зону досягаемости его оружия. Однако в дальнейшем вероятность сближения подводных лодок на дистанцию, где противник сможет достать нашу своими торпедами, существенно возрастает. Исход дуэли проекта .671РТМ с иностранкой второго поколения можно оценить так: вероятность гибели «Щуки» – 0,2–0,3, а ее противника – 0,5–0,6.При неблагоприятных условиях вероятность сближения подлодок на дистанцию эффективного применения торпедного оружия по проекту 671РТМ возрастает. При этом противник может упредить. Но и наша подлодка даже при самых неблагоприятных условиях успеет сделать по крайней мере один залп ПЛУР. Приняв меры к уклонению от атаки, она (если уцелеет) начнет маневрировать. Аналогично будет действовать противник. При таком развитии ситуации вероятность поражения проекта 671РТМ повышается до 0,35–0,5, а «Трафальгара» или «Рубиса» снижается до 0,4–0,5.При обнаружении друг друга на малой дистанции – в пределах мертвой зоны наших ПЛУР – ситуация будет развиваться аналогично бою с участием проекта 971. Существенную роль сыграет превосходство противника в боевых возможностях средств ГАП. С учетом сопоставимого качества торпедного оружия итогом может быть 0,5–0,7 – вероятность гибели нашей подводной лодки проекта 671РТМ и 0,3–0,4 – «англичанки» или «француженки».Усредненная оценка итога боя проекта 671РТМ с иностранной подлодкой второго поколения: 0,45–0,55 – вероятность гибели субмарины противника, 0,4–0,45 – нашей.Таковы оценки вероятного исхода боя различных субмарин, в которых явно просматривается превосходство российских и американских подводных лодок третьего поколения. Это неудивительно, поскольку в массовом количестве такие АПЛ пока имеются лишь в российском и американском флотах. Английский и французский флоты только начали принимать на вооружение корабли третьего (точнее – «3+») поколения. Китай строит атомные лодки, которые по своим тактико-техническим данным, прежде всего по шумности и возможностям средств гидроакустической разведки и наблюдения, пока еще относятся ко второму поколению. То же и в Индии, где начато производство АПЛ собственной разработки. Остальные страны атомных подлодок не строят. Между тем на вооружение американского и российского флотов начали поступать серийные атомоходы четвертого поколения. США со своей «Вирджинией» нас опередили – у них в строю уже более десятка таких кораблей. Мы с проектом 885 уступаем в количественных показателях, но опережаем в качественных. Не будь 90-х годов, мы бы не отстали от американцев. Однако в наших КБ уже вовсю идут работы над проектами пятого поколения.