10:57 03 декабря

Пломбированный экран



Как-то незаметно для нашего государства прошла знаменательная дата столетия Октябрьской революции. Мы не увидели фейерверка над Москвой, как в свое время, не услышали выстрелов «Авроры» в Петрограде и торжественных речей из Кремля, Совета Федерации или Государственной думы. На Красной площади состоялся марш в честь 76-летия парада 7 ноября 1941 года. Только все чаще умалчивается, что потрясшее мир событие в прифронтовой Москве посвящалось 24-летию Великого Октября. Новое «белое пятно» в истории Отечества попыталось ликвидировать российское телевидение, показав несколько историко-художественных и документальных фильмов. Среди них особое место занимает разрекламированный «Демон революции».

Сериал из трех фильмов повествует о временах, когда Европа охвачена Первой мировой, а в царской России зреют перемены. Основной сюжет разворачивается вокруг Александра Парвуса (настоящие имя и фамилия – Израиль Гельфанд). Его играет Федор Бондарчук. В марте 1915 года, это исторический факт, Парвус предложил немецкому правительству подробный план организации революции в России, известный как «Меморандум доктора Гельфанда». Предлагалось устраивать стачки, подрывать мосты, поджигать нефтяные скважины и совершать другие террористические акты. Для этого лично Парвусом были разработаны четкие инструкции. Ключевая роль отводилась большевикам. Правительство Германии в лице статс-секретаря МИДа Г. фон Ягова выделяет денежные средства на революцию, а также организует возвращение Ленина из Швейцарии в Россию. Это станет катализатором последующих событий.


Одержимые «демонами»

По существу речь в сериале идет о том, что Ленин (Евгений Миронов) оказался разменной фигурой. Германии требовалось поскорее завершить войну, которая не сулила ничего хорошего. И заслали вроде как Владимира Ильича при содействии Парвуса в Россию, чтобы совершить октябрьский переворот, а потом уйти с миром. А раз так, сразу возникает конспирологическая версия о «пломбированном вагоне» и его загадочном пассажире Ульянове, который возвращается домой с революцией на немецкие деньги.

При таком сценарии странно ожидать объективной оценки личности Ленина и революции. Будет ровно наоборот. Понятно, что не всем нравится Ленин и его идеи. Но зачем так злоупотреблять «мемуарами» офицера царской контрразведки Алексея Мезенцева, который по определению не может быть объективен по отношению к происходящим событиям? Естествен вопрос: так ли глубоко изучили историю столетней давности режиссер-постановщик Владимир Хотиненко и авторский коллектив, как заверяет нас в своих интервью Евгений Миронов?

Между тем существуют воспоминания швейцарского социал-демократа Фрица Платтена. На Западе его называют «человеком, который перевез Ленина в Россию». Помимо авторского изложения истории организации и осуществления переезда группы русских политических эмигрантов во главе с Ульяновым из Швейцарии через Германию в Россию, книга включает ряд документов, относящихся к этому делу, и воспоминания участников.

Многочисленные слухи вокруг этого факта, активно поддержанные российскими буржуазными газетами, возникли еще в 1917 году. Большевиков обвиняли во всевозможных преступлениях, начиная со сговора с правительством вражеской Германии и кончая утверждениями о шпионаже в ее пользу или о финансировании Вильгельмом II всей революционной деятельности РСДРП(б). Шквал сплетен был так силен, что перехлестнул границы воюющих стран и докатился до Швейцарии, где Платтена как доверенное лицо «немецкого шпиона» стали попросту травить. И он официально потребовал от руководства Швейцарской социал-демократической партии опровергнуть клевету и подтвердить его непричастность к каким бы то ни было тайным соглашениям с немецкой стороной, что и было сделано специальным решением.

Парвус и Платтен

Читатели книги «Ленин из эмиграции в Россию. Март 1917» получили информацию из первых рук. Фриц Платтен сопровождал Владимира Ильича и его товарищей до российской границы, проделав весь путь в известном «пломбированном вагоне». Закономерным представляется тот факт, что именно он – видный швейцарский коммунист, талантливый литератор – взял на себя миссию написать книгу о возвращении Ленина и его соратников в Петроград.

Платтен проделал кропотливую работу по сбору свидетельств. Найти документы о ходе переговоров с германским посланником в Берне бароном фон Ромбергом не составило большого труда, так как обсуждение возможности переезда эмигрантов в Россию велось совершенно открыто. Правда, еще тогда Ленин предполагал, что вокруг этого вопроса возникнут самые противоречивые толки. Именно поэтому он заручился специальным заявлением иностранных социалистов, которые засвидетельствовали, что единственный путь возвращения из эмиграции весной 1917 года мог проходить только через Германию. Все эти документы и материалы приведены в книге Платтена. Он же подробно объяснил, каким образом Временному правительству удалось нейтрализовать попытки революционеров приехать в Россию через страны Антанты – Англию и Францию.

Большое внимание Платтен уделил анализу возникших уже в 1917 году «шпионских» слухов. В частности, он изучил и ту роль в возвращении большевиков в Россию, которую сыграл упомянутый Парвус, авантюрист, которого авторы фильма «Демон революции» пытаются вернуть из забвения и спустя век придать ему известность среди широких масс. Цитирую Платтена: «В «шпионских» разоблачениях постоянно упоминалось имя Парвуса, неоднократно предлагавшего большевикам сотрудничество и деньги, начиная с 1915 года, и каждый раз получавшего решительный отказ Ленина. В марте 1917 года, узнав о том, что Ленин лихорадочно ищет любую возможность вернуться в Россию, Парвус тут же появился на горизонте. Через посредников он предложил довезти В. И. Ленина и Г. Е. Зиновьева до Берлина и дать денег на проезд. Поняв, кто стоит за «доброжелателями», Ленин категорически отказался. Парвус не оставлял попыток встретиться с Лениным и во время переезда, причем проявлял такую назойливость, что 30 марта в Стокгольме Ленину пришлось даже запротоколировать свой отказ от встречи с ним».

Большой фактический материал, многочисленные документы позволили Платтену аргументированно доказать непричастность большевиков и лично Ленина к каким бы то ни было связям с германской разведкой. Весьма полезным для многих стало и то, что автор, готовя первое издание, не ограничился собственными соображениями о событиях весны 1917-го и анализом документов, но привел некоторые принципиально важные материалы в приложении к книге. Среди них «Протокол о проезде Ленина через Германию в 1917 году» и документы о деятельности Р. Гримма, принявшего участие в подготовке эвакуации русских революционеров на родину и потому обвиненного в деятельности в интересах Берлина. Эти материалы не только дополняют работу Платтена, но и позволяют читателю самостоятельно изучить детали сложной политической игры, которая началась вокруг проезда Ленина и его спутников через Германию. В документах хорошо прослеживается попытка тотальной компрометации большевиков со стороны российских буржуазных партий и Временного правительства, которая в конечном счете провалилась, хотя ее отголоски слышны и поныне. К великому огорчению, появились они сегодня и в отечественном кинематографе.

Книга Платтена увидела свет в 1925 году в Берлине на немецком языке и почти сразу была издана на русском «Московским рабочим» тиражом 10 тысяч экземпляров. К сожалению, она оказалась упрятана в спецфонд, где пролежала более 60 лет, будучи недоступной широкому читателю.

Почему ее постигла такая участь? В книге упоминаются имена «врагов народа» – Троцкого, Зиновьева, Радека и других. Более того, в приложении публикуются статьи-воспоминания Г. Е. Зиновьева, К. Б. Радека, Я. С. Ганецкого, рассказывающие о некоторых подробностях путешествия в «пломбированном вагоне». Да и сам автор книги Фриц Платтен, один из организаторов той поездки, не избежал причисления к «врагам народа», отбывал пять лет в лагере в Архангельской области и ушел из жизни накануне истечения срока заключения. По иронии судьбы это произошло в день рождения Ленина – 22 апреля 1942 года.

А может быть, сам Платтен был агентом иностранной разведки? Этот вопрос задавали себе сталинские следователи. Платтен последовал за Лениным в Россию, закрыл его своим телом во время покушения в январе 1918-го, при этом был ранен. В знак благодарности Крупская вручила Платтену браунинг с дарственной надписью «За спасение нашего Ильича». Именно за незаконное хранение оружия, а не за работу на иностранную разведку отбывал срок швейцарский коммунист.

На его родине в репортаже, показанном в 2014 году, телевизионщики возвели Платтена в ранг романтического революционера, поборника социалистического государства и пропорционального представительства, который заслужил большей славы. Тогда же в Швейцарии вышел документальный фильм «Красный Фриц. Эпоха революций и судьба Фрица Платтена» режиссера Хелен Штели Пфистер. В ленте отчетливо проходит мысль: решившись ехать через воевавшую с Россией Германию, Ленин и его соратники прекрасно понимали, что недруги воспользуются этим, чтобы изобразить их изменниками, агентами Вильгельма и т. п. Подчеркивается, что это была частная инициатива Фрица Платтена, ничего общего не имевшая со сговором с Германией. Он познакомился с Лениным на международной конференции социалистов в Циммервальде в 1915 году и, когда тот после свержения царя попросил Платтена вести переговоры с немцами, почувствовал себя «глубоко обязанным» Ильичу.

Подписка о выезде

Приняв предложение большевиков об организации их переезда через Германию, Платтен обратился к германскому посланнику в Швейцарии и представил ему следующие письменные условия:

«1. Я, Фриц Платтен, беру под свою полную и непрестанную личную ответственность вагон с политическими эмигрантами и легальными лицами, желающими проехать в Россию через Германию.

2. С немецкими властями сносится исключительно Платтен, без разрешения которого никто не может проникнуть в запертый за все время путешествия вагон. Вагону присваивается право экстерриториальности.

3. Проверки бумаг или лиц ни при въезде в Германию, ни при выезде из нее не должно быть.

4. В вагон допускаются лица абсолютно без всякого различия их политического направления и их отношения к вопросам войны и мира.

5. Всем едущим выдает билеты Платтен по нормальному тарифу.

6. Насколько возможно, проезд должен произойти без перерыва, прямым сообщением. Без технической необходимости перерыва в путешествии не может быть. Выходить из вагона нельзя ни по чьему-либо приказанию, ни по собственной инициативе.

7. Разрешение на проезд дается на основе обмена едущих на немецких и австрийских пленных и интернированных в России.

8. Посредствующее лицо и едущие принимают на себя обязательство действовать в обществе и особенно среди рабочих в том направлении, чтобы этот постулат был осуществлен.

9. По возможности ближайший срок отъезда от швейцарской границы до шведской, а также технические подробности (багаж и пр.) устанавливаются немедленно».

Через два дня Платтен получил ответ с извещением, что его условия приняты, о чем было доложено отъезжавшим, которые своей личной подписью удостоверили, что им сообщены результаты переговоров Платтена с германским посольством, что им известны угрозы Временного правительства, что они во время поездки полностью подчиняются всем распоряжениям руководителя поездки Платтена.

В группе эмигрантов, которые возвращались на родину вместе с Лениным, из 32 человек были 19 большевиков (Н. К. Крупская, Г. Е. Зиновьев, И. Ф. Арманд, Д. С. Сулиашвили, М. Цхакая, Г. А. Усиевич и др.), шесть бундовцев и три сторонника парижской интернациональной газеты «Наше слово». С большим трудом отъезжавшие собрали деньги на проезд. Платтен потом вспоминал: «Денег, в которых мы, как о том клеветали враги, утопали, мы совершенно не имели. В последнюю минуту мы не сумели бы выкупить съестные припасы, если бы правление швейцарской партии не открыло нам кредита на 3000 фр. под поручительство Ланга и Платтена». Помощь швейцарских и шведских социалистов да скромная сумма, присланная ЦК РСДРП(б), дали возможность обеспечить проезд российских эмигрантов на родину.
Автор: Владимир Винокуров
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40150


7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 25

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 06:25
    Смотрел я этот фильм....Фигура Парвуса конечно интересная.Только вот что.Сам Ленин....А его не то что стараются забыть а и о параде 7 ноября 1941г.вспоминают все реже и реже Кстати молодые люди уже о Ленине и не знают..Вот это ПРОБЛЕМА..А не сериал,который мне не понравился.
    210окв
    1. Reptiloid Сегодня, 06:49
      В фантастических произведениях писателей 20 века разных стран встречался иногда такой сюжет----общество пользуется остатками технических благ предыдущей цивилизации, не умея их чинить в случае неисправности. А о своих предках знаний нет---только отрывочные сведения и различные версии.Если бы сказать тогда, что это РФ в недалёком будущем----никто и не поверил бы.
      Reptiloid
  2. parusnik Сегодня, 07:41
    Всеми доступными средствами пытаются доказать, что Октябрьская революция это плохо..Хорошо, пусть..Тогда объясните, февральская революция это хорошо...?...С точки зрения логики, получается, германский штаб решил углубить буржуазно-демократическую революцию, провести социалистическую...Русская буржуазия, выходит повела себя патриотично, организовав свержение царя, а Ленин . выходит германский шпион...
    parusnik
    1. Reptiloid Сегодня, 08:51
      Цитата: parusnik
      ......Тогда объясните, февральская революция это хорошо...?...С точки зрения логики, получается, германский штаб решил углубить буржуазно-демократическую революцию, провести социалистическую...Русская буржуазия, выходит повела себя патриотично, организовав свержение царя, а Ленин . выходит германский шпион...
      Конечно, с подобной точки зрения, февральская революция---это хорошо. Иначе и быть не может. Февральская революция 1917 ---буржуазная. Как и события 90, приведшие к разрушению СССР Надо признать------.В 90х произошла буржуазная революция, в результате чего был разрушен СССР, а собственность вместо государственной стала частной!!И если это хорошо и правильно для образовавшегося класса, то, как вы пишете, Алексей----Ленин германский шпиён. А те , кто привёл буржуазию к власти в 90х-----не американские прихвостни, а ""демократические преобразователи.""И для 90х придумали слово ----СВЯТЫЕ.
      ВОТ ЧТО!!!!!
      Reptiloid
    2. РУСС Сегодня, 09:18
      Цитата: parusnik
      Всеми доступными средствами пытаются доказать, что Октябрьская революция это плохо..Хорошо, пусть..Тогда объясните, февральская революция это хорошо...?...С точки зрения логики, получается, германский штаб решил углубить буржуазно-демократическую революцию, провести социалистическую...Русская буржуазия, выходит повела себя патриотично, организовав свержение царя, а Ленин . выходит германский шпион...

      В новейшей историографии Февральскую революцию объединили с Октябрьским переворотом в единую Великую Российскую Революцию , и этому событию сегодняшней властью дана оценка как -великая трагедия .
      РУСС
      1. badens1111 Сегодня, 09:27
        Цитата: РУСС
        Февральскую революцию объединили с Октябрьским переворотом в единую Великую Российскую Революцию , и

        Вы можете объединять что угодно,пытаясь замести следы,но упрямые факты говорят за то,что в трагедии страны виноваты те,кто устроил ФЕВРАЛЬ,а затем те,кто начал Гражданскую,все эти корниловы,деникины,колчаки и прочие пособники их в том числе так вами любимые западные страны в лице АНТАНТЫ.
        Так что трагедия народа,на совести как тех болтунов-либералов,так и на совести их наследничков сегодня всех этих квазииисториков типа пивоваровА,чавчавадзе и прочих им подобных.
        badens1111
        1. РУСС Сегодня, 10:34
          Цитата: badens1111
          Вы можете объединять что угодно,пытаясь замести следы,но упрямые факты говорят за то,что в трагедии страны виноваты те,кто устроил ФЕВРАЛЬ

          Кто вы то? Не по адресу обращаетесь ,вам надо про " замести следы" в министерство образования написать.
          Цитата: badens1111
          а затем те,кто начал Гражданскую,все эти корниловы,деникины,колчаки и прочие пособники их в том числе так вами любимые западные страны в лице АНТАНТЫ.

          Гражданская началась с обстрела Кремля красными. И ещё ,заканчивайте мне приписывать всякую любовь к разным странам, что за ерунда?
          РУСС
          1. badens1111 Сегодня, 10:40
            Цитата: РУСС
            Гражданская началась с обстрела Кремля красными

            Опять лжете.
            «IX 12 час. Донесение

            Солдат 56-го зап. полка, убежавший из Кремля от контрреволюционеров, доносит следующее. В четверг 12 час. ночи юнкера наступали на Кремль. В пятницу у нас с юнкерами было настоящее сражение, и они предлагали сдаться. В субботу в 8 час. утра они у нас отобрали оружие и начали безоружных расстреливать из пулеметов, когда мы в панике бросились вроссыпь и в особенности в казармы, юнкера направили в передовых штыки, и офицеры начали бить из револьверов. Насколько нам известно., убитых осталось около 250-300 человек, остальных арестовали и отправили в окружной суд, потом заперли всех остальных в казармах, где помещалась раньше одна рота, и окон отворять строго воспрещалось, и нам очень трудно было жить ввиду сдавленного воздуха, оправиться нас выводить было строго воспрещено... 31 октября нас опросили. 35 человек они нашли невиновными и освободили. Таким образом воспользовавшись этим освобождением, я поспешил в В.-Р. Комитете донесением. Прапорщик, который принял командование полка во время восстания, был избит до полусмерти и сейчас сидит, ему не оказывают никакой медицинской помощи. Товарищей просят на помощь.


            За Пред. Развед. Бюро Лобанов. 1917 г, 1 ноября.»
            28 октября 1917 г., командующий московским военным округом К. И. Рябцев предложил комиссару по выдаче оружия О. М. Берзину сдать занятый ранее большевиками Кремль, ссылаясь на то, что город уже в его руках, а ВРК якобы арестован. Согласившись, Берзин открыл ворота, и юнкера расстреляли находившихся там безоружных солдат 56-го запасного полка. Было убито, по разным данным советских и российских историков, около 500 человек.

            ТЕРРОР

            "Россия, которую мы потеряли ..."

            " ... Отпуская офицерский батальон из Новочеркасска, Корнилов напутствовал его словами, в которых выразился точный его взгляд на большевизм. Он сказал: «Не берите мне этих негодяев в плен! Чем больше террора, тем больше будет с ними победы!»"
            В. Ж. Цветков

            "... Взятые в плен, после получения сведений о действиях большевиков, расстреливались комендантским отрядом. Офицеры комендантского отряда в конце похода были совсем больными людьми, до того они изнервничались. У Корвин-Круковского появилась какая-то особая болезненная жестокость. На офицерах комендантского отряда лежала тяжёлая обязанность расстреливать большевиков, но, к сожалению, я знал много случаев, когда под влиянием ненависти к большевикам, офицеры брали на себя обязанности добровольно расстреливать взятых в плен."
            Н. Н. Богданов — участник «Ледяного похода»
            badens1111
      2. Был Мамонт Сегодня, 10:41
        Цитата: РУСС
        В новейшей историографии Февральскую революцию объединили с Октябрьским переворотом в единую Великую Российскую Революцию... .

        В новейшей историографии не вспоминают революцию 1905 года. К чему бы это? Удобнее ?
        Тогда , уж Великая Российская революция началась в 1905 году.
        P.S. Февральская революция
        Октябрьский переворот
        Был Мамонт
  3. Шепчущий в ночи Сегодня, 07:42
    Как-то незаметно для нашего государства прошла знаменательная дата столетия Октябрьской революции.

    Ничего странного, тема давно не актуальна, а молодому поколению и абсолютно неинтересна.
    Шепчущий в ночи
    1. 210окв Сегодня, 08:25
      А молодому поколению жить где?В вакууме?Или же все же в России?Если в России,историю свою знать все же надо!
      Цитата: Шепчущий в ночи
      Как-то незаметно для нашего государства прошла знаменательная дата столетия Октябрьской революции.

      Ничего странного, тема давно не актуальна, а молодому поколению и абсолютно неинтересна.
      210окв
      1. давно в запасе. Сегодня, 08:46
        а этот экземпляр и так в вакууме...хватило же наглости вернуться после последних своих пассажей....
        давно в запасе.
      2. badens1111 Сегодня, 09:31
        Вчера по тв -каналду СПАС смотерл передачу..вел А.Мамонтов,как он не старался,как не потворствовал пивоварову и чавчавадзе,в их криках и лжи,а молодежь,в подавляющем числе выбрала сторону большевиков,вопрос обсуждали как раз о событиях фЕВРАЛЯ И ОКТЯБРЯ.
        Позавчера по тому же каналу,обсуждали роль в истории- Ивана Грозного,Петра Великого и Иосифа сталина,опять же как не старались либеральные витии,а молодежь выбрала Сталина,Ивана и Петра,как государственников,служивших интересам страны и народа,образцом для подражания.
        badens1111
      3. Шепчущий в ночи Сегодня, 10:56
        Цитата: 210окв
        А молодому поколению жить где?В вакууме?Или же все же в России?Если в России,историю свою знать все же надо!

        Знать историю надо, кто же спорит, причем всю тысячелетнюю историю, а вот отмечать или не отмечать те или иные даты этой истории - сугубо личное дело каждого, если молодежи неинтересен Октябрь, значит так тому и быть, не вижу в этом ничего страшного.
        Шепчущий в ночи
    2. РУСС Сегодня, 09:26
      Цитата: Шепчущий в ночи
      Ничего странного, тема давно не актуальна, а молодому поколению и абсолютно неинтересна.

      Абсолютно верно, если уж Сталин хоть как то интересен молодежи и о нем то могут сказать пару слов, то Ленин это что-то далёкое и "не интересное".....
      РУСС
      1. badens1111 Сегодня, 10:41
        Цитата: РУСС
        Сталин хоть как то интересен молодежи и о нем то могут сказать пару слов, то Ленин это что-то далёкое и "не интересное".....

        То то от упоминания одного и второго у вас наблюдается повышенная нервозность ,переходящая в откровенную ложь.
        badens1111
  4. Карен Сегодня, 08:23
    В советской литературе число "пассажиров" того вагона после запросов недругов большевиков быстро поменяли с 32 до 30...
    Радэк на суде попробовал как-то открыть эту тему, но его быстро заткнули.
    Ну а когда лет 10 назад увидел по ящику Путина с вопросом к людям "Смотрели фильм "Кто платил Ленину", то понял, что он знает по этому вопросу всё, что радует...
    Карен
    1. badens1111 Сегодня, 09:49
      Цитата: Карен
      10 назад увидел по ящику Путина с вопросом к людям "Смотрели фильм "Кто платил Ленину", то понял, что он знает по этому вопросу всё, что радует...

      Эту ерунду,воспринимать за правду,выгодно лишь тем,кто кто с 90 годов прислуживает ворам.Будете спорить?
      badens1111
      1. Карен Сегодня, 09:53
        А чего мне с вами спорить, если тут эти самые Ганевские дарили наши земли туркам ну просто так?!! Московский договор, для примера.
        Карен
        1. badens1111 Сегодня, 10:03
          Цитата: Карен
          Ганевские дарили наши земли туркам ну просто так?

          "Ваши" земли?С какого бодуна," ваши"?
          Вы в 90 х годах,отказались быть в одной стране,теперь чего тут акинаком машете?"Ваши" земли=то что у вас есть сейчас,вот за них и отвечайте.
          Ваши так называемые вождики в 90,вопели и орали про " великую армению",которая якобы оккупирована Россией?Так теперь вы чего тут выступаете?Вы что вообще без России,там в Закавказье ,из себя представляете?НИЧЕГО.
          НАПОМНИТЬ?Напоминаю.
          Армянское национальное движение с самого начала выходило за рамки отдельной республики. Процессы, связанные с постепенным отделением Армении от СССР, ее сближением с Нагорным Карабахом и сопутствовавшим этому конфликтом с Азербайджаном затронули как собственно Карабах, так и в целом армянское население Азербайджана. Даже тем из тамошних армян, которые были далеки от политики, в условиях межнационального конфликта приходилось покидать свои дома, чтобы спастись от погромов.

          24 февраля 1988 года в Ереване был создан комитет "Карабах". Его почетными председателями стали поэтесса Сильва Капутикян и академик Виктор Амбарцумян, в число лидеров вошел будущий президент Армении Левон Тер-Петросян. Позднее на основе комитета была создана партия "Армянское национальное движение", которая после прихода Тер-Петросяна к власти получила статус правящей.

          В 1990 году к власти в Армении пришли представители национального движения. Уже в начале года четверо представителей АОД были включены в состав президиума Верховного совета республики. В мае состоялись полноценные выборы, на которых АОД одержало победу. Тер-Петросян занял пост спикера парламента, его соратник Вазген Манукян возглавил правительство. Через год – вскоре после провального путча в Москве – прошли президентские выборы, на которых победил Левон Тер-Петросян.

          Армения после того, как осознала, что воссоединение с Карабахом с помощью Москвы недостижим, повела последовательную борьбу за этнополитическое самоопределение. Курс именно на это направление был обозначен еще Декларацией о независимости от 23 августа 1990 года, которая упраздняла Армянскую ССР и фактически провозглашала все атрибуты новой государственности. Однако за эту государственность еще нужно было побороться, во-первых, с союзным руководством, а во-вторых, с собственными национал-радикалами, толкавшими республику без необходимых ресурсов на путь открытого противоборства с Москвой. В феврале 1991 года Верховный Совет Армении принял процедуру организации референдума по вопросу о независимости. Фактически это означало отказ республики от участия в общесоюзном референдуме 17 марта того же года о сохранении обновленного Союза ССР. Жителям же Армении предстояло ответить на вопрос: «Согласны ли вы, чтобы Республика Армения была независимым демократическим государством вне состава СССР?»
          Какие теперь у вас претензии к нам?Вы сами выбрали свой путь,так что не надо теперь ни претензий, ни попыток спрятаться в очередной раз за широкую спину русского народа.Мы доброжелательны и терпимы,но предательства не любим.
          А коль вы не можете без России,то по умерьте ваши амбиции и претензии,они сработают против вас же.
          badens1111
          1. Карен Сегодня, 10:25
            Ганевские и Московский договор были 100 лет назад, про которые в статье говорится.
            ___
            Про Левона Тер-Петросяна и Ко - это вашей партии манекены, которым и ореол мучеников создавали в подвалах Лубянки, но на самом деле давали инструкции по развалу СССР: политика партии и правительства...
            Карен
            1. badens1111 Сегодня, 10:43
              Цитата: Карен
              Про Левона Тер-Петросяна и Ко - это вашей партии манекены, которым и ореол мучеников создавали в подвалах Лубянки, но на самом деле давали инструкции по развалу СССР: политика партии и правительства

              Мне напомнить вам про вашего эсесовского прислужника,что ныне у вас в "героях "ходит?
              Напоминаю.
              Памятник Гарегину Нжде - демарш Армении против России

              Открытие в Ереване памятника Гарегину Нжде, военному преступнику, руководившему Армянским легионом СС в годы Великой Отечественной войны, должно потребовать незамедлительной реакции Москвы по дипломатическим каналам, заявили в беседе с корреспондентами "Вестника Кавказа" директор Института политических исследований Сергей Марков, кандидат исторических наук, политический аналитик Олег Кузнецов и президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

              Сергей Марков назвал этот факт чудовищным. "Открытие памятника Гарегину Нжде свидетельствует о наличии в армянском обществе неких мощных сил, которые ориентированы против России, ведь Россия является главным победителем германского нацизма. Создание коллаборационистских войск, которые служили для фашистской Германии - это чудовищное преступление, и подобный поступок Еревана выходит за все приемлемые форматы. Это должно потребовать решительной реакции России с требованием прекратить героизацию нацистских коллаборационистов", - призвал он.http://www.yaplakal.com/forum1/topic1387550.ht
              ml
              badens1111
  5. Никитин- Сегодня, 10:12
    Но зачем так злоупотреблять «мемуарами» офицера царской контрразведки Алексея Мезенцева, который по определению не может быть объективен по отношению к происходящим событиям?

    А Платтен, который спасал илича, конечно, верх "объективности" lol laughing
    Именно за хранение оружия, а не за работу на иностранную разведку отбывал срок швейцарский коммунист.

    Достойную плату получил Платтен, заслуженную.
    Кстати, Илича арестовали в Австрии после начала войны, при обыске у этого подданного враждебной России нашли пистолет. Но через несколько дней... отпустили в Швейцарию! В это время интернированного безоружного Алехина и других русских шахматистов избивали и интернировали.
    Как писал в защиту Илича австрийский соц-демократ Францу-Иосифу: "Необходимо его отпустить, он всю жизнь боролся с Россией!" И-отпустили. "Просто так", ага.
    И через воюющую Германию "просто так" отправили в Россию. Может, автор вспомнит еще подобные случаи в истории?
    Никитин-
  6. мичман Сегодня, 10:29
    Безобразное было представление 7 ноября 2017 года. Берет страх за Россию. Не показали, что развал Российской империи это дело англосаксов и развал СССР это тоже их рук дело. Наше СМИ и Минкульт РФ не понимают, что правду народ все равно знает. 1% населения РФ владеет в настоящее время 95% богатства страны. По законам истории это приведет опять к трагедии. Честь имею.
    мичман
  7. sergo1914 Сегодня, 10:30
    Нормальные люди в Годовщину смотрели "Чапаев" , "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Белое солнце пустыни", "Седьмая пуля" "Человек с ружьем", "Поговорим, брат", трилогию "Неуловимые", трилогию о Максиме, "Адъютант его превосходительства", "Сердце Бонивура", "Офицеры", "Коммунист",... Блин... сколько ж замечательных фильмов и замечательных актеров.
    P.S. "Туманность Андромеды" не чужая в этом списке
    sergo1914
Картина дня