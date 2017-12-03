Пломбированный экран

Как-то незаметно для нашего государства прошла знаменательная дата столетия Октябрьской революции. Мы не увидели фейерверка над Москвой, как в свое время, не услышали выстрелов «Авроры» в Петрограде и торжественных речей из Кремля, Совета Федерации или Государственной думы. На Красной площади состоялся марш в честь 76-летия парада 7 ноября 1941 года. Только все чаще умалчивается, что потрясшее мир событие в прифронтовой Москве посвящалось 24-летию Великого Октября. Новое «белое пятно» в истории Отечества попыталось ликвидировать российское телевидение, показав несколько историко-художественных и документальных фильмов. Среди них особое место занимает разрекламированный «Демон революции».Сериал из трех фильмов повествует о временах, когда Европа охвачена Первой мировой, а в царской России зреют перемены. Основной сюжет разворачивается вокруг Александра Парвуса (настоящие имя и фамилия – Израиль Гельфанд). Его играет Федор Бондарчук. В марте 1915 года, это исторический факт, Парвус предложил немецкому правительству подробный план организации революции в России, известный как «Меморандум доктора Гельфанда». Предлагалось устраивать стачки, подрывать мосты, поджигать нефтяные скважины и совершать другие террористические акты. Для этого лично Парвусом были разработаны четкие инструкции. Ключевая роль отводилась большевикам. Правительство Германии в лице статс-секретаря МИДа Г. фон Ягова выделяет денежные средства на революцию, а также организует возвращение Ленина из Швейцарии в Россию. Это станет катализатором последующих событий.По существу речь в сериале идет о том, что Ленин (Евгений Миронов) оказался разменной фигурой. Германии требовалось поскорее завершить войну, которая не сулила ничего хорошего. И заслали вроде как Владимира Ильича при содействии Парвуса в Россию, чтобы совершить октябрьский переворот, а потом уйти с миром. А раз так, сразу возникает конспирологическая версия о «пломбированном вагоне» и его загадочном пассажире Ульянове, который возвращается домой с революцией на немецкие деньги.При таком сценарии странно ожидать объективной оценки личности Ленина и революции. Будет ровно наоборот. Понятно, что не всем нравится Ленин и его идеи. Но зачем так злоупотреблять «мемуарами» офицера царской контрразведки Алексея Мезенцева, который по определению не может быть объективен по отношению к происходящим событиям? Естествен вопрос: так ли глубоко изучили историю столетней давности режиссер-постановщик Владимир Хотиненко и авторский коллектив, как заверяет нас в своих интервью Евгений Миронов?Между тем существуют воспоминания швейцарского социал-демократа Фрица Платтена. На Западе его называют «человеком, который перевез Ленина в Россию». Помимо авторского изложения истории организации и осуществления переезда группы русских политических эмигрантов во главе с Ульяновым из Швейцарии через Германию в Россию, книга включает ряд документов, относящихся к этому делу, и воспоминания участников.Многочисленные слухи вокруг этого факта, активно поддержанные российскими буржуазными газетами, возникли еще в 1917 году. Большевиков обвиняли во всевозможных преступлениях, начиная со сговора с правительством вражеской Германии и кончая утверждениями о шпионаже в ее пользу или о финансировании Вильгельмом II всей революционной деятельности РСДРП(б). Шквал сплетен был так силен, что перехлестнул границы воюющих стран и докатился до Швейцарии, где Платтена как доверенное лицо «немецкого шпиона» стали попросту травить. И он официально потребовал от руководства Швейцарской социал-демократической партии опровергнуть клевету и подтвердить его непричастность к каким бы то ни было тайным соглашениям с немецкой стороной, что и было сделано специальным решением.Читатели книги «Ленин из эмиграции в Россию. Март 1917» получили информацию из первых рук. Фриц Платтен сопровождал Владимира Ильича и его товарищей до российской границы, проделав весь путь в известном «пломбированном вагоне». Закономерным представляется тот факт, что именно он – видный швейцарский коммунист, талантливый литератор – взял на себя миссию написать книгу о возвращении Ленина и его соратников в Петроград.Платтен проделал кропотливую работу по сбору свидетельств. Найти документы о ходе переговоров с германским посланником в Берне бароном фон Ромбергом не составило большого труда, так как обсуждение возможности переезда эмигрантов в Россию велось совершенно открыто. Правда, еще тогда Ленин предполагал, что вокруг этого вопроса возникнут самые противоречивые толки. Именно поэтому он заручился специальным заявлением иностранных социалистов, которые засвидетельствовали, что единственный путь возвращения из эмиграции весной 1917 года мог проходить только через Германию. Все эти документы и материалы приведены в книге Платтена. Он же подробно объяснил, каким образом Временному правительству удалось нейтрализовать попытки революционеров приехать в Россию через страны Антанты – Англию и Францию.Большое внимание Платтен уделил анализу возникших уже в 1917 году «шпионских» слухов. В частности, он изучил и ту роль в возвращении большевиков в Россию, которую сыграл упомянутый Парвус, авантюрист, которого авторы фильма «Демон революции» пытаются вернуть из забвения и спустя век придать ему известность среди широких масс. Цитирую Платтена: «В «шпионских» разоблачениях постоянно упоминалось имя Парвуса, неоднократно предлагавшего большевикам сотрудничество и деньги, начиная с 1915 года, и каждый раз получавшего решительный отказ Ленина. В марте 1917 года, узнав о том, что Ленин лихорадочно ищет любую возможность вернуться в Россию, Парвус тут же появился на горизонте. Через посредников он предложил довезти В. И. Ленина и Г. Е. Зиновьева до Берлина и дать денег на проезд. Поняв, кто стоит за «доброжелателями», Ленин категорически отказался. Парвус не оставлял попыток встретиться с Лениным и во время переезда, причем проявлял такую назойливость, что 30 марта в Стокгольме Ленину пришлось даже запротоколировать свой отказ от встречи с ним».Большой фактический материал, многочисленные документы позволили Платтену аргументированно доказать непричастность большевиков и лично Ленина к каким бы то ни было связям с германской разведкой. Весьма полезным для многих стало и то, что автор, готовя первое издание, не ограничился собственными соображениями о событиях весны 1917-го и анализом документов, но привел некоторые принципиально важные материалы в приложении к книге. Среди них «Протокол о проезде Ленина через Германию в 1917 году» и документы о деятельности Р. Гримма, принявшего участие в подготовке эвакуации русских революционеров на родину и потому обвиненного в деятельности в интересах Берлина. Эти материалы не только дополняют работу Платтена, но и позволяют читателю самостоятельно изучить детали сложной политической игры, которая началась вокруг проезда Ленина и его спутников через Германию. В документах хорошо прослеживается попытка тотальной компрометации большевиков со стороны российских буржуазных партий и Временного правительства, которая в конечном счете провалилась, хотя ее отголоски слышны и поныне. К великому огорчению, появились они сегодня и в отечественном кинематографе.Книга Платтена увидела свет в 1925 году в Берлине на немецком языке и почти сразу была издана на русском «Московским рабочим» тиражом 10 тысяч экземпляров. К сожалению, она оказалась упрятана в спецфонд, где пролежала более 60 лет, будучи недоступной широкому читателю.Почему ее постигла такая участь? В книге упоминаются имена «врагов народа» – Троцкого, Зиновьева, Радека и других. Более того, в приложении публикуются статьи-воспоминания Г. Е. Зиновьева, К. Б. Радека, Я. С. Ганецкого, рассказывающие о некоторых подробностях путешествия в «пломбированном вагоне». Да и сам автор книги Фриц Платтен, один из организаторов той поездки, не избежал причисления к «врагам народа», отбывал пять лет в лагере в Архангельской области и ушел из жизни накануне истечения срока заключения. По иронии судьбы это произошло в день рождения Ленина – 22 апреля 1942 года.А может быть, сам Платтен был агентом иностранной разведки? Этот вопрос задавали себе сталинские следователи. Платтен последовал за Лениным в Россию, закрыл его своим телом во время покушения в январе 1918-го, при этом был ранен. В знак благодарности Крупская вручила Платтену браунинг с дарственной надписью «За спасение нашего Ильича». Именно за незаконное хранение оружия, а не за работу на иностранную разведку отбывал срок швейцарский коммунист.На его родине в репортаже, показанном в 2014 году, телевизионщики возвели Платтена в ранг романтического революционера, поборника социалистического государства и пропорционального представительства, который заслужил большей славы. Тогда же в Швейцарии вышел документальный фильм «Красный Фриц. Эпоха революций и судьба Фрица Платтена» режиссера Хелен Штели Пфистер. В ленте отчетливо проходит мысль: решившись ехать через воевавшую с Россией Германию, Ленин и его соратники прекрасно понимали, что недруги воспользуются этим, чтобы изобразить их изменниками, агентами Вильгельма и т. п. Подчеркивается, что это была частная инициатива Фрица Платтена, ничего общего не имевшая со сговором с Германией. Он познакомился с Лениным на международной конференции социалистов в Циммервальде в 1915 году и, когда тот после свержения царя попросил Платтена вести переговоры с немцами, почувствовал себя «глубоко обязанным» Ильичу.Приняв предложение большевиков об организации их переезда через Германию, Платтен обратился к германскому посланнику в Швейцарии и представил ему следующие письменные условия:«1. Я, Фриц Платтен, беру под свою полную и непрестанную личную ответственность вагон с политическими эмигрантами и легальными лицами, желающими проехать в Россию через Германию.2. С немецкими властями сносится исключительно Платтен, без разрешения которого никто не может проникнуть в запертый за все время путешествия вагон. Вагону присваивается право экстерриториальности.3. Проверки бумаг или лиц ни при въезде в Германию, ни при выезде из нее не должно быть.4. В вагон допускаются лица абсолютно без всякого различия их политического направления и их отношения к вопросам войны и мира.5. Всем едущим выдает билеты Платтен по нормальному тарифу.6. Насколько возможно, проезд должен произойти без перерыва, прямым сообщением. Без технической необходимости перерыва в путешествии не может быть. Выходить из вагона нельзя ни по чьему-либо приказанию, ни по собственной инициативе.7. Разрешение на проезд дается на основе обмена едущих на немецких и австрийских пленных и интернированных в России.8. Посредствующее лицо и едущие принимают на себя обязательство действовать в обществе и особенно среди рабочих в том направлении, чтобы этот постулат был осуществлен.9. По возможности ближайший срок отъезда от швейцарской границы до шведской, а также технические подробности (багаж и пр.) устанавливаются немедленно».Через два дня Платтен получил ответ с извещением, что его условия приняты, о чем было доложено отъезжавшим, которые своей личной подписью удостоверили, что им сообщены результаты переговоров Платтена с германским посольством, что им известны угрозы Временного правительства, что они во время поездки полностью подчиняются всем распоряжениям руководителя поездки Платтена.В группе эмигрантов, которые возвращались на родину вместе с Лениным, из 32 человек были 19 большевиков (Н. К. Крупская, Г. Е. Зиновьев, И. Ф. Арманд, Д. С. Сулиашвили, М. Цхакая, Г. А. Усиевич и др.), шесть бундовцев и три сторонника парижской интернациональной газеты «Наше слово». С большим трудом отъезжавшие собрали деньги на проезд. Платтен потом вспоминал: «Денег, в которых мы, как о том клеветали враги, утопали, мы совершенно не имели. В последнюю минуту мы не сумели бы выкупить съестные припасы, если бы правление швейцарской партии не открыло нам кредита на 3000 фр. под поручительство Ланга и Платтена». Помощь швейцарских и шведских социалистов да скромная сумма, присланная ЦК РСДРП(б), дали возможность обеспечить проезд российских эмигрантов на родину.