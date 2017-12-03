Ставропольская дева

Недавно в Ставрополе случилось ЧП. Одна строительная фирма снесла на улице Дзержинского старинный дом второй половины ХIХ века, в котором якобы жила семья Риммы Ивановой – героини Первой мировой войны, сестры милосердия, награжденной офицерским орденом Святого Георгия.Буквально за месяц до сноса дом был включен в реестр исторических зданий города. Но из-за несогласованности между ведомствами было дано разрешение на снос. Когда общественность города забила тревогу, и началось административное и судебное разбирательство, выяснилось, что дом не имел отношения к семье Ивановых. То здание, где жила Римма и ее семья, было снесено еще в 90-е годы...История эта весьма символична. Все, что было связано с Первой мировой войной, которую в свое время называли Второй Отечественной, в советское время было предано забвению. По большому счету было забыто и имя Риммы Ивановой. А ведь в 1915 году, когда она совершила свой подвиг, ее в газетах называли российской Жанной д’Арк.Вот что писали столичные газеты 19 сентября 1915 года. «В 105-м пехотном Оренбургском полку сестра милосердия Римма Михайловна Иванова, невзирая на уговоры офицеров и брата, полкового врача, все время работала под огнем, перевязывая раненых солдат и офицеров десятой роты. Когда все офицеры были убиты, она собрала к себе солдат, бросилась с ними на окоп, который взяли, и раненая, тут же скончалась, оплакиваемая всем полком».Родилась Римма в Ставрополе в 1894 году в семье казначея Ставропольской духовной консистории Михаила Павловича Иванова. Училась в Ольгинской женской гимназии, по окончании которой поехала работать учительницей в село Петровское Благодарненского уезда. Здесь ее и застала весть о начале войны. Девушка записалась на курсы сестер милосердия и стала работать во втором епархиальном госпитале. Как только в Ставрополе начали формировать отряд сестер милосердия для отправки на фронт, Римма вступает в него, несмотря на уговоры родных и знакомых.«Господи, как хотелось бы, чтобы вы поуспокоились. Да пора бы уже. Вы должны радоваться, если любите меня, что мне удалось устроиться и работать там, где я хотела. Ведь не для шутки это я сделала и не для собственного удовольствия, а чтобы помочь.Да дайте же мне быть истинной сестрой милосердия. Дайте мне делать то, что хорошо и что нужно делать. Думайте, как хотите, но даю вам честное слово, что многое-многое отдала бы для того, чтобы облегчить страдания тех, которые проливают кровь.Но вы не беспокойтесь: наш перевязочный пункт не подвергается обстрелу. Мои хорошие, не беспокойтесь ради Бога. Если любите меня, то старайтесь делать так, как мне лучше. Вот это и будет тогда истинная любовь ко мне. Жизнь вообще коротка, и надо прожить ее как можно полнее и лучше. Помоги, Господи! Молитесь за Россию и человечество».В начале 1915 года она уже в действующей армии, где попросилась в 83-й Самурский полк, который формировался в Ставрополе, и его молодые офицеры бывали на вечерах в Ольгинской гимназии. Один из них так описывает приезд Риммы Ивановой:«А теперь у нас на перевязочном пункте находится сестра, бывшая ставропольская гимназистка, Иванова, которая приехала не так давно. Солдат остриг ее, дали шаровары, рубашку, шинель и сапоги. Словом, из гимназистки сотворили мы солдата. Во время боя она руководила нашими санитарами, и, нужно сказать, что работала молодцом. Сама делала перевязки, оттирала руки и ноги отмороженные... Солдаты страшно ее полюбили и называют Иван Михайлович».Но родители в своих письмах умоляют Римму вернуться домой, мол, и в госпиталях Ставрополя она могла бы приносить пользу Отечеству. Получив известие о болезни отца, Римма соглашается приехать домой. Но сообщения о тяжелых боях на фронте заставляют девушку снова пойти наперекор воле родителей. Римма только делает для них одну уступку, записываясь в 105-й Оренбургский полк, где полковым врачом служил ее старший брат Владимир. Полк воевал на Полесском участке недавно созданного Западного фронта.8 сентября 1915 г. Римма отправила родителям последнюю весточку от своего имени и брата: «Чувствуем себя хорошо! Сейчас спокойно. Не беспокойтесь, мои родные. Целуем. Римма. 8.IX.15».22 сентября 1915 года на имя губернатора Ставропольской губернии из действующей армии была получена следующая телеграмма: «Государь Император 17 сентября соизволил почтить память покойной сестры милосердия Риммы Михайловны Ивановой орденом Святого Георгия 4-й степени.Сестра Иванова, невзирая на уговоры полкового врача, офицеров и солдат, всегда перевязывала раненых на передовой линии под страшным огнем, а 9 сентября, когда были убиты оба офицера 10-й роты 105-го Оренбургского полка, собрала к себе солдат и, бросившись вперед вместе с ними, взяла неприятельские окопы.Здесь она была смертельно ранена и скончалась, оплакиваемая офицерами и солдатами… Корпус с глубоким огорчением и соболезнованием свидетельствует уважение семье покойной, вырастившей героиню – сестру милосердия. О чем прошу сообщить родителям и родным, жительствующим на ул. Лермонтовская, 28. Командир 31-го армейского корпуса генерал-адъютант Мищенко».Надо отметить, что император Николай II наградил Римму Иванову офицерским орденом Святого Георгия 4-й степени в виде исключения, так как она не имела офицерского звания. Таким образом, Римма Иванова стала первой женщиной, удостоенной этого высокого ордена за 150-летнию историю его существования.Губернатор Янушевич отправил ответную телеграмму: «Прошу, согласно усердной просьбы родителей и представителей города и земства, выслать прах Риммы Ивановой в сопровождении ее брата, врача Оренбургского полка, в Ставрополь для погребения героини, погибшей славной смертью».В ставропольских архивах сохранились газеты, в которых описывалась церемония прощания с героической землячкой.«24 сентября к 10 часам вечера, к приходу поезда, на вокзале собрались родные погибшей, ее учителя, подруги по гимназии, сестры милосердия ставропольских госпиталей, многие из которых остались на вокзале до утра следующего дня.Утром 25 сентября солдаты расположенных в городе частей были расставлены от вокзала вверх по Николаевскому проспекту и далее – вдоль следования процессии. После краткого слова о Римме Ивановой, произнесенного епископом Михаилом, гроб с телом погибшей был поставлен на белый катафалк, запряженный в четверку лошадей в белых попонах. Впереди шествия на бархатных подушечках несли награды Риммы Ивановой: два Георгиевских креста, солдатский и офицерский, и Георгиевскую медаль. Во главе траурной процессии за гробом шли ставропольский губернатор Б. Янушевич, епископ Михаил, представители дворянства, интеллигенции, купечества, гимназисты старших классов женских и мужских гимназий, учащиеся духовной семинарии. Следом – военный духовой оркестр и отряд войск со знаменем и оружием. Траурная процессия двигалась под печальный перезвон колоколов во всех храмах города. Духовенство церквей по мере приближения шествия присоединялось к нему с хоругвями и иконами.Когда процессия подошла к зданию Ольгинской гимназии, где училась Римма, хор гимназисток встретил ее исполнением траурного марша «Два мира». Далее, после остановки у дома родителей, скорбное шествие проследовало к храму Св. апостола Андрея Первозванного. Здесь у гроба Риммы Ивановой высокопреосвященным архиепископом Агафадором была отслужена божественная литургия.На следующий день гроб с телом Риммы Ивановой вынесли из храма под пение архиерейского певчего хора. Были произнесены последние слова. Вот что сказал протоиерей Семен Никольский:«...Да! Сестра милосердия стала предводителем воинства, совершила подвиг героя... Город наш, город Ставрополь! Какой славы сподобился ты! Франция имела Орлеанскую деву – Жанну д’Арк. Россия имеет Ставропольскую деву – Римму Иванову. И имя ее отныне будет вечно жить в царствах мира...».Школе, где работала Римма Иванова, было присвоено ее имя, была также учреждена стипендия ее имени в фельдшерской школе, в Ставрополе собирались поставить памятник героической сестре милосердия.Но произошла революция, и имя героической девушки было предано забвению. Даже ее могила в ограде Андреевского собора была уничтожена. Долгое время, до конца 80-х годов, ее имя было известно разве что историкам и краеведам.Ветеран ставропольского краеведения, музейный работник Вениамин Госданкер вспоминал, как в 60-е годы ему посчастливилось встретиться с братом Риммы Ивановой Владимиром, который долгое время работал в одном из медицинских учреждений города врачом-рентгенологом.«Как-то в поисках «ставропольской старины», мы, тогда еще начинающие свой увлекательный музейный путь, оказались в хлебосольном доме старого врача-рентгенолога Владимира Михайловича Иванова. Знали, конечно, о беспримерном подвиге его сестры, «этой русской Жанны д’Арк», о немилосердном забвении многих страниц отринутого дореволюционного прошлого. Однако музейщики и тогда были людьми достаточно раскрепощенными в выборе сюжетов. Ну, хорошо, если не в экспозицию, на глаза идеологических цензоров, то уж в запасники, для будущих времен, реликвии из «ивановских пенатов» ой как годились!Получили из рук Владимира Михайловича и его жены Валентины Гавриловны редкие фотографии, документы, чудом сохранившиеся фрагменты металлического венка с могилы Риммы, страницы газет той поры с публикациями о небывалой панихиде в Ставрополе с церковными и светскими почестями, солдатские письма, посвященные любимице, фронтовой сестре милосердия.Было там и удостоверение: «Дано сие младшему врачу 105 пехотного Оренбургского полка зауряд-врачу Иванову в том, что ему разрешено отправить в г. Ставрополь (губ.) тело сестры его фельдшерицы-добровольца Риммы Михайловны, убитой в бою под дер. Мокрой-Дубровой 9 сентября 1915 года, что подписью с приложением казенной мастичной печати удостоверяется. 9 сентября 1915 г. Действующая армия».А еще музей стал обладателем старинной люстры, не бог весть какой, но очень дорогой для сердца домочадцев: светила она Ивановым давным-давно, напоминала о былом...».Сегодня восстановлен памятник на предполагаемом месте захоронения Риммы Ивановой, так как точное место пока установить не удалось. На здании бывшей Ольгинской гимназии, где училась Римма, установлена мемориальная доска.Наконец-то появилась улица ее имени. Но памятника ей в Ставрополе так и нет. Хотя имеются памятники деятелям революции и Гражданской войны с весьма сомнительной репутацией. Может, скандал со снесенным зданием, напомнивший жителям Ставрополя о выдающейся землячке, подвигнет общественность к активным действиям?Кстати, в соседнем городе Михайловске на средства фонда «Меценаты – детям» на одной из аллей появился бюст Риммы Ивановой. В дальнейшем здесь планируют открыть гимназию для девочек «Милосердие». Хорошее начинание.