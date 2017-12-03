Подвиг партизанки Лизы Чайкиной
23 ноября 1941 года фашисты расстреляли комсомолку Елизавету Чайкину. Девушка подверглась жестоким пыткам, но не выдала местоположение партизанского отряда
Уроженка маленькой и глухой деревеньки Руна, что в Тверской губернии, Лиза Чайкина с самого рождения была энергичным и целеустремленным ребенком.
Являясь членом пионерской организации, она помогала социально не защищенным односельчанам, и отстаивала их права в сельсовете. После вступления в комсомол, как завоевавшая доверие, была избрана сначала секретарем комсомольской ячейки в родной деревне, а позже секретарем Пеновского райкома комсомола. Ее активность была отмечена местной газетой «Ленинский ударник»:
«Кто в Залесском районе не знает Лизу Чайкину, эту веселую боевую девушку? Знают все колхозники, от детей до стариков. Знают и уважают ее. Ежедневно она в колхозах. То читает газеты, то с колхозниками беседы проводит».
Когда началась Великая Отечественная война, и фашисты вторглись в пределы Калининской области, Лиза возглавила подпольную организацию молодежи. Парни и девушки, наряду с взрослыми вступали в партизанское движение и вели борьбу с врагом. Главными организаторами подпольных ячеек выступали коммунисты, они подбирали личный состав, формировали отряды, решали вопросы вооружения, устанавливали явки. Лизе Чайкиной поручили создать отряд связных для работы на оккупированных территориях области, в него вошло 15 человек.
Во время заданий нередко приходилось пускать в ход оружие, во время своего первого боевого задания, при закладке мин к мосту, отряду пришлось вступить в бой с фашистами. Задание было успешно выполнено, группа фашистов была уничтожена, а под откос пошел немецкий эшелон с оружием.
Лиза Чайкина, координируя работу подпольной организации, пробиралась из деревни в деревню, чтобы дать задание, встретится с населением, рассказать русским людям о положении дел в стране и на фронте. Держался Ленинград, взятый в блокаду, войска прошедшие на Красной Площади 7 ноября парадом отправились на фронт, на борьбу с врагом поднялась вся страна, и жителям маленьких деревенек, оказавшихся в оккупации, новости такого рода были крайне необходимы.
Отваге девушки, которой приходилось ночами пробираться сквозь лес, переходя из деревни в деревню, поражались взрослые партизаны.
Один такой переход оказался для Лизы последним, на хуторе «Красное покатище», что возле ее родной деревни, она была схвачена немцами, ее опознал местный староста, личность Чайкиной подтвердили еще два предателя. Немцы подвергли партизанку жестким истязаниям, пытаясь выведать информацию о месте нахождения партизанского отряда, но девушка не выдала боевых товарищей. 23 ноября 1941 года Лизу Чайкину расстреляли. Ей шел всего 24-й год.
За отвагу и геройство против немецких захватчиков, проявленные в тылу врага, Елизавете Ивановне Чайкиной посмертно присвоили звание Героя Советского Союза и наградили орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».
Автор: Кирилл БрагинПервоисточник: http://rusplt.ru/wins/podvig-partizanki-lizyi-31524.html
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