Судьба Палестины

После развала Оттоманской империи в 1920 году Великобритания получила мандат на управление Палестиной, где уже разгорался конфликт между арабами и евреями. Англичан ненавидели и те, и другие. Арабы из-за этого во время Второй мировой войны открыто поддерживали Гитлера. Евреи по понятным причинам этого сделать не могли, но ждали, что после окончания войны сразу повернут оружие против англичан, набравшись перед этим боевого опыта в рядах английской армии.После победы над Гитлером Британская империя начала немедленно рушиться (чему очень способствовали США). После этого ответственность за Палестину Лондон переложил на Спецкомитет ООН, который рекомендовал создать два государства – арабское и еврейское при международном статусе Иерусалима. Генассамблея ООН в ноябре 1947 года поддержала этот вариант, который, как и следовало ожидать, не понравился ни евреям, ни арабам. И те, и другие начали быстро вооружаться, понимая неизбежность войны.В декабре Лига арабских государств (ЛАГ) в составе Египта, Сирии, Иордании, Ливана, Ирака, Саудовской Аравии и Йемена приняла решение любыми способами не допустить создания еврейского государства. Евреев это решение вполне устроило: их лидер Бен-Гурион заявил, что непризнание арабами еврейского государства «позволит нам совершить такие действия и добиться таких результатов, которых мы никогда не достигли бы другим способом. У нас появится право забрать все, что мы только сможем».Прямо на Новый год, 1 января 1948 года еврейские боевые группы «Хагана», «Иргун» и «Штерн» начали террористическую войну в Иерусалиме с целью выдавить арабов из города. Арабская группировка «Воины джихада» немедленно ответила тем же. Кроме того, арабы начали блокирование дороги из Тель-Авива, по которой шло снабжение Иерусалима. Евреям пришлось организовывать конвои под прикрытием самодельных бронеавтомобилей, вооруженных пулеметами. До определенного момента это приносило успех, однако 24 марта «Воины джихада» полностью разгромили один из конвоев, не дав ему прорваться в Иерусалим. Евреям пришлось организовывать масштабную операцию по деблокированию наиболее узкого (в прямом и переносном смыслах) места на трассе, перевала Баб-эль-Уэд. Эту задачу удалось решить за три дня, 6 апреля очередной конвой смог пройти в Иерусалим.Для закрепления успеха евреи начали зачищать арабские деревни в окрестностях перевала, изгоняя из них население. 9 апреля была полностью вырезана деревня Дейр-Ясин, погибли все ее 254 жителя. Через четыре дня в Иерусалиме арабские боевики полностью уничтожили еврейский медицинский конвой из 10 автобусов, погибло 75 человек, почти исключительно медперсонал. Таким образом, никаких государств в Палестине еще не было создано, но стороны уже совершили друг против друга массу тяжких преступлений, исключающих возможность примирения.Несмотря на проблемы вокруг Иерусалима, евреи сумели взять под полный контроль север своего потенциального государства (район Тель-Авива и Хайфы) и его юг (пустыня Негев). В свою очередь, очередная конференция ЛАГ решила провести совместное наступление армий Ирака, Сирии, Ливана, Египта, Иордании и палестинских группировок с целью полного захвата всех еврейских территорий Палестины. Поскольку все эти страны имели регулярные армии с бронетехникой, артиллерией и авиацией, а у евреев были только группы боевиков с самодельными броневиками, арабы не сомневались, что через две недели после начала наступления проведут парад в Тель-Авиве. Другие варианты развития событий просто не рассматривались.14 мая 1948 года британские войска окончательно покинули Палестину, в тот же день было провозглашено государство Израиль. На следующий день арабские армии начали наступление с целью его полного уничтожения.При этом в личном составе имело место равенство: и арабы, и евреи выставили по 20 тыс. бойцов. Впрочем, как было сказано выше, абсолютное превосходство в технике было на стороне арабов. С другой стороны, уровень боевой подготовки арабских армий был крайне низким (некоторое исключение составлял иорданский 7-тысячный Арабский легион), совместное планирование операций и тыловое обеспечение практически отсутствовали. На стороне израильтян было также наличие внутренних коммуникаций, позволявших маневрировать силами между различными стратегическими направлениями.На севере сирийские и ливанские войска, несмотря на значительное превосходство в людях и технике, почти не добились успехов. С большим трудом евреям удалось сдержать наступление иракских войск в центре страны с целью выхода к Средиземному морю и разрезанию Израиля пополам. Впрочем, командование обеих сторон считало, что исход войны решится в битве за Иерусалим. Основу арабских сил здесь составлял 4-й механизированный полк Арабского легиона. Его командир действовал исключительно грамотно, постепенно выдавливая евреев с их позиций. Одновременно арабы сумели захватить город Латрун и тем самым вновь блокировать перевал Баб-эль-Уэд, а египтяне, наступавшие с юга, смогли соединиться с иорданцами. Попытка еврейских частей выбить арабов из Латруна закончилась для них катастрофой – они потеряли 220 человек. 28 мая евреи в Старом городе Иерусалима капитулировали, причем арабы беспрепятственно выпустили оттуда всех мирных жителей.Так и не сумев взять Латрун, евреи совершили трудовой подвиг, за три дня построив горную дорогу в обход перевала. Благодаря этому 10 июня в Иерусалим, часть которого еще удерживали евреи, пришел первый конвой. Одновременно Израиль стал просить перемирия при посредничестве ООН и добился его. Перемирие начало действовать также 10 июня сроком на месяц. В значительной степени оно спасло евреев от общего поражения.Обе стороны прекрасно понимали, что перемирие не будет продлено, поэтому очень старались вооружаться. У арабов, однако, ничего не получилось, не были преодолены и все вышеописанные недостатки в планировании и тыловом обеспечении. Евреи же оказались гораздо успешнее. Они добыли несколько тысяч единиц стрелкового оружия, 30 достаточно новых на тот момент американских танков М4 «Шерман», более 30 орудий. Получил Израиль и боевую авиацию, причем весьма мощную – 3 «летающих крепости» В-17, несколько английских истребителей «Спитфайр», 5 американских Р-51 «Мустанг» и, главное, 20 «Мессершмиттов» Bf-109G. Эти самолеты производились в тот момент в Чехословакии (благо лицензии у поверженной Германии покупать не требовалось), чье правительство, почти полностью состоявшее из евреев, с удовольствием продало самолеты соотечественникам. Приехало в Израиль множество добровольцев из США, Европы и СССР, почти все – с отличным боевым опытом Второй мировой. Надо отметить, что в тот момент СССР однозначно поддерживал Израиль, надеясь сделать его своим оплотом на Ближнем Востоке, поэтому приезду добровольцев не препятствовал.29 июня была официально создана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ в еврейской аббревиатуре). 9 июля, сразу после окончания перемирия, евреи провели успешные наступления, улучшив свое положение сразу по всем направлениям. В частности, было значительно снижено давление арабов на Иерусалим, хотя захватить Латрун и Старый город евреям так и не удалось, Арабский легион проявил исключительную стойкость. На юге части ЦАХАЛ деблокировали Негев, вновь разорвав связку между египетскими и иорданскими войсками. Теперь перемирия срочно запросили арабы и получили его уже 17 июля. Посредник от ООН шведский граф Бернадот предложил территориальный компромисс, подразумевавший передачу Негева арабам, за что евреи его убили.Как и в прошлый раз, три месяца перемирия евреи успешно использовали для закупки вооружений и окончательного превращения боевых групп в регулярную армию. Арабы вновь ничего не сделали, более того, короли Египта и Иордании доказывали друг другу, кто из них важнее в антиизраильской коалиции.Боевые действия возобновились 15 октября. На севере ЦАХАЛ за две недели полностью разгромила ливанскую армию, выйдя на границу с этой страной, а сирийскую оттеснила к подножью Голанских высот. Бои на юге носили крайне ожесточенный характер. Часть египетских войск была оттеснена в район, известный сейчас как Сектор Газа, другие попали в несколько «котлов», которые, однако, израильтяне так и не смогли ликвидировать. Впрочем, попытка египтян деблокировать окруженные части обернулась сокрушительным поражением, в результате которого евреи не только заняли Негев, но и вышли на Синай, то есть на территорию Египта. После этого Великобритания предъявила Израилю ультиматум, что если он не выведет войска из Египта, англичане придут на помощь Каиру. Более того, дело дошло до воздушных боев, в ходе которых израильские истребители сбили шесть английских истребителей. В начале января огонь в этом районе был прекращен.Война завершилась 10 марта 1949 года, когда евреи взяли Эйлат, получив тем самым выход к Красному морю. После этого они по очереди подписали перемирия со всеми арабскими странами. Окруженные в Негеве египетские части по условиям перемирия ушли на родину с вооружением и техникой.В целом арабы потерпели тяжелое поражение в войне, которую сами же развязали и которую, учитывая первоначальное соотношение сил, обязаны были выиграть. Арабская Палестина так и не была создана, ее территорию де-факто поделили Израиль, Египет и Иордания. Появились почти 800 тыс. палестинских беженцев, которых арабские правительства до сегодняшнего дня цинично используют в своих целях.С другой стороны, Израиль не сумел установить полный контроль над Иерусалимом, который считал своей столицей. В войне погибло почти 6,5 тыс. евреев, в том числе более 4 тыс. военнослужащих ЦАХАЛ.Новые войны были неизбежны. Начавшееся 70 лет назад кровопролитие не закончено до сих пор, и, объективно говоря, нет ни малейших перспектив его окончания даже в необозримом будущем.