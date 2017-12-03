Самое опасное ядерное оружие США за всю историю: «грязная» ракета SLAM

В конце 50-х годов, в самый разгар Холодной войны, США предприняли попытку создания самого опасного и разрушительного ядерного оружия в истории — ракеты SLAM, наносящей огромный урон инфраструктуре и окружающей среде на территории врага.



В течение семи лет правительство США разрабатывало проект по созданию без преувеличения самого смертоносного оружия в истории. Разработка получила название Supersonic Low Altitude Missile (SLAM) и должна была стать первым (и, судя по всему, последним) абсолютным ядерным оружием.



Винтажное видео поможет разобраться в деталях. Военно-воздушные силы США в дополнение к межконтинентальным баллистическим ракетам и стратегическим бомбардировщикам для нанесения ответных ударов по Советскому Союзу хотели иметь третий тип вооружения на случай, если Холодная война перерастет в «горячую» фазу. Результатом стала SLAM — крылатая ракета с ядерным двигателем, которая могла летать целыми неделями, прежде чем обрушить дождь из водородных бомб на вражеские тылы.









Проект, получивший рабочее название The Big Stick (букв. «Большая Палка») был передан аэрокосмическому гиганту Convair. SLAM рассматривался как крылатая ракета с ядерным двигателем, которая могла бы проникать в воздушное пространство противника на малой высоте, сбрасывать ядерные бомбы на цели, а затем совершать «самоубийство» на вражеской территории и загрязнять ее радиоактивными веществами. Пентагон надеялся, что оружие будет готово к 1965 году — спустя шесть лет с момента выхода этого фильма.



Запуск SLAM производился с помощью специальной ракеты-носителя, а после достижения определенного порога скорости начинал работать собственный ядерный двигатель ракеты. Согласно расчетам, она могла держаться в воздухе до нескольких недель: вход в воздушное пространство противника осуществлялся на высоте 300 метров или менее на скорости в 3,5 Маха (1160 м/c), а неэкранированный ядерный реактор дополнительно загрязнял бы среду радиоактивными отходами.



SLAM был разработан для перевозки ядерного оружия или более мощных термоядерных бомб. Версия ракеты, представленная на видео, содержала одну боеголовку с термоядерной начинкой, но могла также нести ядерные бомбы меньшего размера — по некоторым данным, до 26 штук.



SLAM был отменен в 1964 году на фоне опасений относительно его рентабельности и практичности. Испытывать ракету, предназначенную для излучения летальных доз радиации, было очень трудной и опасной затеей (хотя большинство отдельных компонентов, включая реактор, были успешно прототипированы). В конечном итоге использование таких ракет превратило бы Землю в радиоактивную пустыню. Наконец, создание обычных ядерных боеголовок было дешевле, проще и намного быстрее.