07:36 02 декабря
Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

Сочи лечит, Женева калечит: Сирия выбирает собственное будущее

Сочи лечит, Женева калечит: Сирия выбирает собственное будущее


Накануне окончательного завершения боевых действий в Сирии, до которого остались считанные недели, в стране начинаются приготовления к предстоящему процессу мирного урегулирования. Ключевым же этапом на пути к выходу республики из многолетнего кризиса должен стать Конгресс национального диалога, подготовка к которому идет сейчас полным ходом.

Действительно, важность предстоящего форума, с инициативой проведения которого выступила несколько месяцев назад Россия, переоценить крайне трудно, о чем в пятницу заявил посол САР в Москве Рияд Хаддад. В частности, выступая на открытии первой всероссийской студенческой олимпиады по арабскому языку в Казани, дипломат отметил, что Конгресс, который будет проводиться в Сочи, станет «точкой перелома в жизни Сирии», добавив при этом, что на нем «будет присутствовать очень много представителей общественных деятелей, очень много представителей общественных организаций, разные представители партий, журналисты».


Стоит отметить, что параллельно с выступлением Хаддада в Женеве проходил восьмой раунд межсирийских переговоров с участием делегации правительства арабской республики и объединенной группы сирийской оппозиции, которые, впрочем, успехом не увенчались, завершившись взаимными обвинениями. По словам главы группы, представляющей интересы официального Дамаска, делегация не намерена вступать в прямые переговоры с противоборствующей стороной, пока та требует немедленного уход президента Башара Асада.

Представители оппозиции, в свою очередь, обвинили переговорщиков от власти в выставлении условий, что, по их мнению, на данном этапе недопустимо и даже безответственно.

В целом, можно констатировать, что разгром террористических группировок на территории Сирии правительственными войсками перенес противостояние руководства арабской республики и так называемых борцов с режимом, зачастую действовавших рука об руку с экстремистами, в новую плоскость. Разница лишь в том, что теперь вместо руин Ракки поклонники «демократии» теперь покоряют швейцарскую Женеву, а военную форму сменили деловые костюмы.

Тем не менее, представить, что трансформировавшееся противостояние затянется надолго, довольно трудно. Очевидно, что расстановка сил как в Сирии, так и во всем ближневосточном регионе за последние годы претерпела существенные изменения, и те, кто еще недавно спонсировали продолжение конфликта, теперь сами рискуют остаться у разбитого корыта. В то же время Дамаск, за спиной которого такие союзники как Россия, Турция и Иран, окончательно оправился от многолетнего шока и взял ситуацию в свои руки, послав совершенно четкий сигнал об этом мировому сообществу. В этой связи усилия сирийской оппозиции, выбравшей в качестве площадки для дискуссии Женеву, выглядят как попытки выторговать для себя комфортные условия существования.

Однако возникает вопрос: готовы ли граждане Сирии, в одночасье ставшие заложниками «демократических» устремлений горстки людей, простить тех, кто лишил их прошлого и пытался забрать надежду на будущее?
Автор: Андрей Орлов


0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 06:16
    Вы там г-н Орлов Турцию не очень то в союзники...Они завсегда готовы и нам и сирийцам но в спину засадить..А так,ДА!Только диалог,перекуем мечи на орала и восстанавливать страну сообща.Кроме ИГИЛ конечно.
    210окв
    1. Chertt Сегодня, 06:47
      Еще большей проблемой, являются матрасники, которые заявляют что ни куда уходить с территории САР не собираются. А где американцы, там гражданская война, провокации и кровь. Так что, главным вопросом будет, как их выдавить с Сирии
      Chertt
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 06:34
    Не рановато дефирамбы петь? Не раз ошибались.
    ВЕРЕСК
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:25
      О полном окончании войны говорить конечно рано (автор поспешил). Но и дифирамбы не слышны. По поводу
      Сочи лечит, Женева калечит
      соглашусь с автором. Все эти "друзья Сирии" окопавшиеся в Европе думают не о том как будет строить мирную жизнь эта страна, а о том как свергнуть законную власть и какие дивиденды поиметь на крови других.
      rotmistr60
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:28
        а о том как свергнуть законную власть Это они пока планы стряпают.Не думаю,что ВВП позволит им это.Там до завершения делов наших-ещё вагон и большая тележка.
        ВЕРЕСК
        1. rotmistr60 Сегодня, 07:31
          Не позволили в самые трудные времена, сегодня не позволим тем более. Что они (запад) отлично понимают поэтому бесятся.
          rotmistr60
Картина дня