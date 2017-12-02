Сочи лечит, Женева калечит: Сирия выбирает собственное будущее

Накануне окончательного завершения боевых действий в Сирии, до которого остались считанные недели, в стране начинаются приготовления к предстоящему процессу мирного урегулирования. Ключевым же этапом на пути к выходу республики из многолетнего кризиса должен стать Конгресс национального диалога, подготовка к которому идет сейчас полным ходом.Действительно, важность предстоящего форума, с инициативой проведения которого выступила несколько месяцев назад Россия, переоценить крайне трудно, о чем в пятницу заявил посол САР в Москве Рияд Хаддад. В частности, выступая на открытии первой всероссийской студенческой олимпиады по арабскому языку в Казани, дипломат отметил, что Конгресс, который будет проводиться в Сочи, станет «точкой перелома в жизни Сирии», добавив при этом, что на нем «будет присутствовать очень много представителей общественных деятелей, очень много представителей общественных организаций, разные представители партий, журналисты».Стоит отметить, что параллельно с выступлением Хаддада в Женеве проходил восьмой раунд межсирийских переговоров с участием делегации правительства арабской республики и объединенной группы сирийской оппозиции, которые, впрочем, успехом не увенчались, завершившись взаимными обвинениями. По словам главы группы, представляющей интересы официального Дамаска, делегация не намерена вступать в прямые переговоры с противоборствующей стороной, пока та требует немедленного уход президента Башара Асада.Представители оппозиции, в свою очередь, обвинили переговорщиков от власти в выставлении условий, что, по их мнению, на данном этапе недопустимо и даже безответственно.В целом, можно констатировать, что разгром террористических группировок на территории Сирии правительственными войсками перенес противостояние руководства арабской республики и так называемых борцов с режимом, зачастую действовавших рука об руку с экстремистами, в новую плоскость. Разница лишь в том, что теперь вместо руин Ракки поклонники «демократии» теперь покоряют швейцарскую Женеву, а военную форму сменили деловые костюмы.Тем не менее, представить, что трансформировавшееся противостояние затянется надолго, довольно трудно. Очевидно, что расстановка сил как в Сирии, так и во всем ближневосточном регионе за последние годы претерпела существенные изменения, и те, кто еще недавно спонсировали продолжение конфликта, теперь сами рискуют остаться у разбитого корыта. В то же время Дамаск, за спиной которого такие союзники как Россия, Турция и Иран, окончательно оправился от многолетнего шока и взял ситуацию в свои руки, послав совершенно четкий сигнал об этом мировому сообществу. В этой связи усилия сирийской оппозиции, выбравшей в качестве площадки для дискуссии Женеву, выглядят как попытки выторговать для себя комфортные условия существования.Однако возникает вопрос: готовы ли граждане Сирии, в одночасье ставшие заложниками «демократических» устремлений горстки людей, простить тех, кто лишил их прошлого и пытался забрать надежду на будущее?