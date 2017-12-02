ГШ ВСУ: Мы в серой зоне ничего не занимали - там и так всё нами контролируется

Эти населённые пункты были под нашим контролем, там, скажем, не ходили каждый день вооружённые люди, и не было траншей накопанных много. Мы просто зашли, передислоцировали туда подразделения и начали там возводить укрепления.

Представитель генерального штаба ВСУ Владислав Волошин в эфире одного из украинских телеканалов прокомментировал ситуацию на так называемой линии соприкосновения сторон на Донбассе. Журналисты задали украинскому офицеру вопрос о ситуации с занятыми ВСУ населёнными пунктами в так называемой «серой зоне». Отвечая на этот вопрос, Волошин заявил, что населённые пункты в «серой зоне», оказывается, «и так находились под контролем украинской армии». Напомним, что речь идёт о населённых пунктах Майское и Гладосово.Из заявления представителя украинского Генштаба:Далее Волошин и вовсе объявил, что никакой нейтральной полосы – «серой зоны» - не существует. По его словам – «всё просматривается из окопов».Таким образом, украинская сторона в очередной раз даёт понять, что для неё не существует самого понятия «соблюдение договорённостей». Любые договорённости шельмуются таким образом, как это удобно Киеву.Мало того, официальный представитель Генштаба фактически противоречит пресс-службе Минобороны Украины. Ранее в ведомстве заявили о военной операции ВСУ в «серой зоне», добавив, что «если бы не сообщения волонтёра в соцсети, то операция была бы более масштабной».