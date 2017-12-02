11:59 02 декабря

ГШ ВСУ: Мы в серой зоне ничего не занимали - там и так всё нами контролируется

Представитель генерального штаба ВСУ Владислав Волошин в эфире одного из украинских телеканалов прокомментировал ситуацию на так называемой линии соприкосновения сторон на Донбассе. Журналисты задали украинскому офицеру вопрос о ситуации с занятыми ВСУ населёнными пунктами в так называемой «серой зоне». Отвечая на этот вопрос, Волошин заявил, что населённые пункты в «серой зоне», оказывается, «и так находились под контролем украинской армии». Напомним, что речь идёт о населённых пунктах Майское и Гладосово.

Из заявления представителя украинского Генштаба:
Эти населённые пункты были под нашим контролем, там, скажем, не ходили каждый день вооружённые люди, и не было траншей накопанных много. Мы просто зашли, передислоцировали туда подразделения и начали там возводить укрепления.


Далее Волошин и вовсе объявил, что никакой нейтральной полосы – «серой зоны» - не существует. По его словам – «всё просматривается из окопов».


ГШ ВСУ: Мы в серой зоне ничего не занимали - там и так всё нами контролируется


Таким образом, украинская сторона в очередной раз даёт понять, что для неё не существует самого понятия «соблюдение договорённостей». Любые договорённости шельмуются таким образом, как это удобно Киеву.

Мало того, официальный представитель Генштаба фактически противоречит пресс-службе Минобороны Украины. Ранее в ведомстве заявили о военной операции ВСУ в «серой зоне», добавив, что «если бы не сообщения волонтёра в соцсети, то операция была бы более масштабной».

Использованы фотографии: www.facebook.com
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Комментарии 20

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  1. 1331М Сегодня, 07:57
    Волонтера этого-расстрелять,Волошина-расстрелять,Порошенко-
    расстрелять.Никого не забыл..?А эту "серую зону" выкупят потом,не беспокойтесь.. wink
    1331М
    1. 210окв Сегодня, 08:06
      У кого?Все уже расстреляны!
      Цитата: 1331М
      Волонтера этого-расстрелять,Волошина-расстрелять,Порошенко-
      расстрелять.Никого не забыл..?А эту "серую зону" выкупят потом,не беспокойтесь.. wink
      210окв
      1. Ami du peuple Сегодня, 08:12
        А еще ВСУки Ростов взяли и Москву тоже.. Что, не взяли? Значит "наказу не було", а то бы!
        Ami du peuple
  2. Геркулесыч Сегодня, 08:00
    Как надоело слушать о попытке скрыть свою некомпетентность какими-то минскими соглосовищами !!!В республиках не отдают себе отчет, что каждый отданный метр родной земли врагу, это удар по и без того не самому большому доверию к властям республик! Нельзя было сдавать села! За них нужно было такие бои вести, чтобы укроинская военщина со страхом вспоминала бы о этих боях, и не зарилась на земли республик! !!!!!!!
    Геркулесыч
    1. g1v2 Сегодня, 08:36
      ВСУ уже вышла из этих сел. По одной простой причине. Они отлично просматриваются и простреливаются с позиций нм. Поэтому их и не занимали ВСН , а не из-за приверженности каким-то там договоренностям. Их тупо оборонять неудобно. У всу пушечного мяса хватает. НМ республик не может себе позволить нести сравнимые с всу потери. request Тч всу зашли, доложились о перемоге, посидели под огнем и вышли. Может быть туда позже войдут ВСН , тоже доложатся о перемоге и тоже выйдут обратно на свои позиции. А фактическая линия фронта останется прежней.
      g1v2
      1. Мар.Тира Сегодня, 08:51
        Есть такая информация!!!!!!!Боевики батальона «Айдар» 54 бригады ВСУ из-за серьезных потерь были вынуждены оставить ранее занимаемые позиции в оккупированных населенных пунктах Металлист (переименован оккупационной украинской властью в Травневое — прим. ред) и Гладосово под Горловкой. Об этом сообщил пресс-офицер штаба «АТО» Василий Лабай.

        «Обстановка в районе Горловки внезапно обострилась. Бойцы батальона „Айдар“ 54 бригады под прессом огня террористов вынуждены были оставить занимаемые позиции в Травневом и Гладосово для пополнения вследствие потерь.

        Удерживать занятые поселки в настоящее время невозможно. С 23 ноября подразделения потеряли 12 бойцов убитыми и 5 ранеными. В основном защитники погибали от снайперского огня, который велся в том числе с тыла. Расположение занимаемых позиций в низине не позволяет нам контролировать поселки. А с сегодняшней ночи враг начал минировать дороги. В результате чего, на одной из них подорвался наш грузовой автомобиль, подвозивший воду. От взрыва погибли еще 3 военнослужащих», — сообщил Лабай. АМИНЬ КОНЕЧНО!!!!!Но эту информацию надо проверять.Будем ждать официальную.https://goves.ru/posts/210-boeviki-vs
        u-
        sbez
        hali-iz-zahvachennyh-gladosovo-i-metallista-v-ser
        oi-zone-pod-gorlovkoi.html
        Мар.Тира
        1. Piramidon Сегодня, 10:29
          Есть и противоположная инфа:
          Оставили ли ВСУ оккупированные поселки под Горловкой?

          02.12.2017 - 10:23
          Оставили ли ВСУ оккупированные поселки под Горловкой? | Русская весна
          Вчера вечером многие СМИ, в том числе и украинские, сообщили об отступлении ВСУ из оккупированных на прошлой неделе поселков Гладосово и Травневое — якобы из-за серьезных потерь в их рядах.

          Журналисты ссылались на информацию, обнародованную пресс-офицером штаба «АТО» Василием Лабаем.

          Как сегодня стало известно «Русской Весне» от источников в Армии ДНР, эта информация не соответствует действительности. Люди, находящиеся непосредственно на месте событий, сообщают, что противник из населенных пунктов никуда не уходил.

          В свою очередь, Василий Лабай на своей странице в соцсети утверждает, что вчера «был создан клон-аккаунт его ФБ-страницы, с которого распространялась информация, не соответствующая действительности».

          http://rusvesna.su/news/1512199400
          Piramidon
      2. 210окв Сегодня, 08:55
        Вышли?А заодно перешерстили местное население.Кого то увели.И неизвестно вернутся назад все эти люди..Для кого то война-трагедия,для кого то бизнес.Для кого то просто могила.А для кремлевских-тупик,из которого они не понимают как выйти.
        Цитата: g1v2
        ВСУ уже вышла из этих сел. По одной простой причине. Они отлично просматриваются и простреливаются с позиций нм. Поэтому их и не занимали ВСН , а не из-за приверженности каким-то там договоренностям. Их тупо оборонять неудобно. У всу пушечного мяса хватает. НМ республик не может себе позволить нести сравнимые с всу потери. request Тч всу зашли, доложились о перемоге, посидели под огнем и вышли. Может быть туда позже войдут ВСН , тоже доложатся о перемоге и тоже выйдут обратно на свои позиции. А фактическая линия фронта останется прежней.
        210окв
      3. Человек РФ Сегодня, 11:45
        Цитата: g1v2
        линия фронта

        Больше подходит "пунктирная линия фронта"-) Ну или официальное "линия противостояния"-)
        Человек РФ
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 08:05
    21 НОЯЬРЯ 2017 ГОДА.Новее не нашёл.
    ВЕРЕСК
    1. Джедай Сегодня, 08:21
      hi
      Эти населённые пункты были под нашим контролем

      А контроль в чём заключался? Меньше двух не ходить и по сторонам оглядываться, а то местные оглоблей по чайнику вдарить могут?
      Джедай
    2. akims Сегодня, 11:51
      Это прошлый год
      akims
  4. solzh Сегодня, 08:06
    Мы просто зашли, передислоцировали туда подразделения и начали там возводить укрепления.

    Украина никогда не собиралась выполнять минские соглашения. Такими действиями, хунта весь Донбасс может захватить. Жаль ответных действий со стороны народных республик нет и непредвидиться.
    solzh
  5. Sergey53 Сегодня, 08:09
    Вы у "себя" уже ничего не в состоянии контролировать.
    Sergey53
  6. Горный стрелок Сегодня, 08:15
    Нигде столько не врут, как на охоте и на войне... ВСУ уже не совсем тот сброд, что в 14-м. Но и ополченцы тоже... Бои под Дебальцево показали - если бои пойдут всерьёз - крови будет много с обеих сторон.
    Не будет легкой победы ополчению, а ВСУ - так и вовсе не будет.
    Горный стрелок
    1. 1331М Сегодня, 08:38
      Это с год уже как понятно стало обеим сторонам,вот и нет боевых действий.Все понимают,что силой никто никого не возьмёт,патовая ситуация-в окопах все ждут,когда уже там наверху договорятся хоть как нибудь .... hi
      1331М
  7. BLADFROST Сегодня, 09:13
    А 200-тых там из земли открывают что-ли?
    BLADFROST
  8. pvv113 Сегодня, 10:05
    Волошин заявил, что населённые пункты в «серой зоне», оказывается, «и так находились под контролем украинской армии»

    Врет собака! Вчера прошла информация, что снайпера выжали захватчиков из оккупированных поселков
    01.12.2017 - 18:54
    СРОЧНО: ВСУ понесли серьезные потери и отступили из оккупированных населенных пунктов в ДНР | Русская весна
    Боевики батальона «Айдар» 54 бригады ВСУ из-за серьезных потерь были вынуждены оставить ранее занимаемые позиции в оккупированных населенных пунктах Травневое и Гладосово под Горловкой.
    Об этом сообщил пресс-офицер штаба «АТО» Василий Лабай.
    «Обстановка в районе Горловки внезапно обострилась. Бойцы батальона „Айдар“ 54 бригады под прессом огня террористов вынуждены были оставить занимаемые позиции в Травневом и Гладосово для пополнения вследствие потерь», — говорится в сообщении.

    Источник: http://rusvesna.su/news/1512143689
    pvv113
  9. Шариков Полиграф Полиграфович Сегодня, 10:07
    Бойовий гопак на граблях - излюбленный танец укро-Вермахта :-)))
    Гладосово для "воЕнов света" давно проклятое место.
    Если покопаться в сети в новостях, то легко и свободно можно найти, что 3,5 месяца тому назад (15 авг. 2017 г.) зольдатен xoxлo-Вермахта уже заходили в то Гладосово и получив в результате 6-х двухсотых жмуров, по-быстрому убрались оттуда нах... :-)))
    И ещё раньше, 1-го февраля 2017 г., xoxлo-воЕны тоже захдили погостить в Гладосово и также быстро оттуда сдрыснули.
    О потерях в феврале - молчок...
    За последний визит в Гладосово укро-Вермахт получил то ли 12, то ли 15 жмуров за 9 суток.
    Это по их же признаниям...
    В реальности конечно, укро-жмуров видимо куда поболее взвода набралось...
    ИдиЙЁты учатся только на собственных ошибках.
    А xoxлo-идиЙЁты вообще ничему НЕ учатся !!! :-)))
    Шариков Полиграф Полиграфович
  10. Нелегал Сегодня, 10:49
    Генштаб ВСУ ...? Звучит слишком громко!
    фильм Свадьбв в малиновке сразу вспомнился..
    Нелегал
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