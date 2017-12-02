11:53 02 декабря

Талибы атаковали общежитие одного из учебных заведений в Пакистане

Террористическая атака проведена боевиками в Пакистане. Сообщается о том, что боевики движения «Талибан» (*запрещено в России) осуществили нападение на общежитие сельскохозяйственного института в провинции Пешавар. По последним данным, 9 человека погибли, около 35 получили ранения различной степени тяжести.

Сообщается, что боевики подъехали к студенческого комплексу на автомобилях и моторикшах. После чего они открыли огонь и привели в действие взрывное устройство.

Местные СМИ сообщают, что полиция и армейский спецназ вступили в бой с террористами. Большинство из боевиков удалось уничтожить.


По словам представителя армии Пакистана генерала Асифа Гафура, нападение на студенческий комплекс было спланировано в Афганистане.

Примечательно, что это не первый случай, когда талибы нападают в Пакистане именно на учебные заведения. Так, в 2014 году боевики осуществили атаку одной из местных школ, в результате чего погибли 134 человека, включая учащихся и преподавателей.

Из сообщения одного из студентов в эфире пакистанского телеканала:
Мы спали. Потом я проснулся от звуков выстрелов и взрыва. Все в этот момент уже бежали с криками: «Нас атаковали талибы».

Сами талибы в соцсеяях заявили, что атаковали военный объект, "располагающийся в том же квартале".

Заявлено, что жертв могло быть гораздо больше. Многие студенты накануне уехали домой на выходные. Из 400 проживающих в общежитии остались около 120.
Талибы атаковали общежитие одного из учебных заведений в Пакистане


В Пешавар прибывают родственники погибших и пострадавших.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 8

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  1. Primoos Сегодня, 09:06
    Что посеяли, то и жрут теперь, давятся.
    Primoos
    1. Джедай Сегодня, 09:24
      Да, спокойствием в этом регионе и не пахнет...
      Джедай
  2. рюрикович Сегодня, 09:25
    Дети и студенты сдачи не дадут...
    Напали бы на какую-нить военную базу, если пострелять так хочется....
    рюрикович
  3. Sergey53 Сегодня, 09:33
    Правильно говорят:"Не рой другому яму,сам в неё попадёшь".
    Sergey53
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 09:44
    Постоянно воюют.В Афгане-с нашими,сейчас-с Индией.А службы Госбезопасности-абсолютный-0!И эта страна в ОДКБ!С уже небратушками,продавшимися америкосам индийцами.Если и Пакистан хочет с Индией мир заключить-Индия уже этого не хочет.Скурвилась страна слонов и обезьян.Пакистан порядок не сможет навести у себя.Всё покупается...Сложно будет в союзе. negative
    ВЕРЕСК
  5. Нелегал Сегодня, 10:34
    осуществили нападение на общежитие сельскохозяйственного института в провинции Пешавар

    Талибы вообще то терпеть не могут наркоту и т.д.!
    Факультет думаю там был макоразведение..? lol
    Нелегал
    1. Геркулесыч Сегодня, 11:13
      Нет, Виталий wassat там свиней разводили sad
      Геркулесыч
      1. Нелегал Сегодня, 11:28
        Цитата: Геркулесыч
        Нет, Виталий wassat там свиней разводили sad

        Молодец! laughing crying От души посмеялся..хе хе
        Нелегал
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