Талибы атаковали общежитие одного из учебных заведений в Пакистане

Мы спали. Потом я проснулся от звуков выстрелов и взрыва. Все в этот момент уже бежали с криками: «Нас атаковали талибы».

Террористическая атака проведена боевиками в Пакистане. Сообщается о том, что боевики движения «Талибан» (*запрещено в России) осуществили нападение на общежитие сельскохозяйственного института в провинции Пешавар. По последним данным, 9 человека погибли, около 35 получили ранения различной степени тяжести.Сообщается, что боевики подъехали к студенческого комплексу на автомобилях и моторикшах. После чего они открыли огонь и привели в действие взрывное устройство.Местные СМИ сообщают, что полиция и армейский спецназ вступили в бой с террористами. Большинство из боевиков удалось уничтожить.По словам представителя армии Пакистана генерала Асифа Гафура, нападение на студенческий комплекс было спланировано в Афганистане.Примечательно, что это не первый случай, когда талибы нападают в Пакистане именно на учебные заведения. Так, в 2014 году боевики осуществили атаку одной из местных школ, в результате чего погибли 134 человека, включая учащихся и преподавателей.Из сообщения одного из студентов в эфире пакистанского телеканала:Сами талибы в соцсеяях заявили, что атаковали военный объект, "располагающийся в том же квартале".Заявлено, что жертв могло быть гораздо больше. Многие студенты накануне уехали домой на выходные. Из 400 проживающих в общежитии остались около 120.В Пешавар прибывают родственники погибших и пострадавших.