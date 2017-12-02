11:59 02 декабря

Европа откажется от украинских ракетных двигателей

Европейское космическое агентство (ЕКА) выделило 89,7 миллиона евро для модернизации легких ракет Vega и разработку многоразового корабля Space Rider. Об этом сообщает Space News.

Модернизация Vega, на которую компании Avio выделили 53 миллиона евро, предполагает дальнейший отказ от используемого украинского двигателя РД-843, работающего на гептиле и тетраоксиде азота. Ракеты будут отличаться от текущей версии «европеизированной» верхней ступенью, на которую установят немецкий двигатель, действующий на жидких кислороде и метане.

Европа откажется от украинских ракетных двигателей



Новая Vega C может поднять 2300 кг на низкую орбиту Земли, примерно на 800 килограммов больше, чем сейчас, отмечает издание. Разработкой ракет Vega и корабля Space Rider займутся представители космической отрасли в Италии.

ЕКА считает, что верхний модуль Vega должен быть построен по европейским стандартам, соблюдение которых Украина не сможет обеспечить в ближайшие три-четыре года.

Компания Thales Alenia Space получила 36,7 млн евро на создание многоразового беспилотного космического корабля Space Rider. С его помощью на низкую околоземную орбиту можно выводить до 800 килограммов нагрузки. Первый запуск корабля планируется в 2020 году.

Маршевый двигатель четвертой ступени РД-843 для Vega разработан конструкторским бюро «Южное» и изготовлен «Южмашем». Последний, одиннадцатый пуск ракеты с украинским двигателем состоялся 9 ноября. Всего за пять лет работы носители Vega вывели на орбиту 26 спутников для 20 заказчиков по всему миру.

Использованы фотографии: «День»
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Комментарии 39

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  1. Джедай Сегодня, 09:13
    Модернизация Vega, на которую компании Avio выделили 53 миллиона евро, предполагает дальнейший отказ от используемого украинского двигателя РД-843

    Сейчас из самостийной пойдут вопли про то, что компания Avio - филиал Кремля и принадлежит лично Путину. lol
    Джедай
    1. 210окв Сегодня, 09:23
      Максим hi Скорее наоборот.."Мы космическая держава-и вы ОБЯЗАНЫ у нас купить.."
      Цитата: Джедай
      Модернизация Vega, на которую компании Avio выделили 53 миллиона евро, предполагает дальнейший отказ от используемого украинского двигателя РД-843

      Сейчас из самостийной пойдут вопли про то, что компания Avio - филиал Кремля и принадлежит лично Путину. lol
      210окв
      1. Джедай Сегодня, 09:27
        Дмитрий, приветствую! hi
        Цитата: 210окв
        Скорее наоборот.."Мы космическая держава-и вы ОБЯЗАНЫ у нас купить.."

        Хотел бы я услышать куда их пошлёт Европа. lol
        Джедай
        1. 210окв Сегодня, 09:29
          А вот тут неизвестно....Может и окрик из за океана последовать..Русофобский режим должен подпитываться!
          Цитата: Джедай
          Дмитрий, приветствую! hi
          Цитата: 210окв
          Скорее наоборот.."Мы космическая держава-и вы ОБЯЗАНЫ у нас купить.."

          Хотел бы я услышать куда их пошлёт Европа. lol
          210окв
          1. Джедай Сегодня, 09:32
            Цитата: 210окв
            Может и окрик из за океана последовать.

            Может. А может и не последовать. Или Европа с прибором возложит на окрик. В общем, варианты развития событий есть, будем посмотреть.
            Джедай
            1. Logall Сегодня, 09:47
              Лучше бы не смотреть, а под шумок свои двигателя выпарить! Вот это бы было good
              Дмитрий, Макс hi
              Logall
              1. Джедай Сегодня, 09:51
                Саня, приветовский! hi У них же немецкий есть, потому и гонят вон скакуасов.
                Джедай
                1. Logall Сегодня, 10:28
                  По этому двигателю - у меня в голове строки из песни вспомнились:
                  ''... саперы копаются в грунте, зарывают 100 тонную мину! Но она всё равно не взорвется - шпион открутил контргайку!...''
                  Logall
                  1. Джедай Сегодня, 10:43
                    Цитата: Logall
                    ''... саперы копаются в грунте, зарывают 100 тонную мину! Но она всё равно не взорвется - шпион открутил контргайку!...''

                    "А пули летят, пули... Шальные летят и не очень..." good
                    Джедай
            2. Pirogov Сегодня, 10:21
              Цитата: Джедай
              Может. А может и не последовать. Или Европа с прибором возложит на окрик. В общем, варианты развития событий есть, будем посмотреть.

              Европа может только прибор сосать .
              Pirogov
              1. Джедай Сегодня, 10:27
                Это уже вопрос их личной интимной жизни с США. feel
                Джедай
                1. Pirogov Сегодня, 10:45
                  Цитата: Джедай
                  Это уже вопрос их личной интимной жизни с США.

                  Это ответ на ваш комментарий ,что Европа типа ,что то может ,а я вам отвечаю ,что Европа может только у Сша УД сосать. И надеяться на самостоятельные решения Европы глупо.
                  Pirogov
        2. Чёрный Сегодня, 09:36
          Цитата: Джедай
          Хотел бы я услышать куда их пошлёт Европа.

          Да кто его знает?...может В.., а может НА.. laughing...но пошлёт точно!
          Чёрный
          1. Джедай Сегодня, 09:41
            hi Вот и я почему-то так думаю: наелась Европа Украиной и её тошнит... lol
            Джедай
            1. pvv113 Сегодня, 09:53
              Вот только на Украине этого не хотят понимать.
              Привет, Макс!
              pvv113
              1. Джедай Сегодня, 09:56
                Володя, салют! hi И не поймут: нечем понимать, всё что было в голове - проскакали.
                Джедай
                1. pvv113 Сегодня, 10:01
                  Как это ни печально, но за последнее время общий уровень IQ населения представляет собой функцию, убывающую в геометрической прогрессии
                  pvv113
                  1. Джедай Сегодня, 10:05
                    Ничего не поделаешь - таковы суровые реалии...
                    Джедай
                    1. pvv113 Сегодня, 10:07
                      Делаем вывод: чтобы стать европой надо лишиться разума wassat
                      pvv113
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 09:24
      Европа откажется от украинских ракетных двигателей

      В Северной Корее Ын довольно потирает ручки! laughing
      Макс, привет! hi
      СРЦ П-15
      1. Джедай Сегодня, 09:28
        Саша hi
        Цитата: СРЦ П-15
        В Северной Корее Ын довольно потирает ручки!

        А укроскакуны думают как не "спалиться"... lol
        Джедай
    3. сибиралт Сегодня, 11:04
      Через три года Украина может забыть о своей принадлежности к космосу. Квалификация будет утрачена. Одна надежда на минометы "Молот". belay
      сибиралт
  2. solzh Сегодня, 09:13
    Как это не будут покупать ракетные двигатели у Украины? А как же лозунг: Украина - великая космическая (комическая) держава?
    solzh
    1. Ami du peuple Сегодня, 09:32
      Цитата: solzh
      А как же лозунг: Украина - великая космическая (комическая) держава?
      Не все потеряно, будут батуты американцам продавать lol
      Ami du peuple
    2. Chertt Сегодня, 09:40
      Ай, вей...На Украине заплакал один ребенок чиновника, которому не хватит на кокаин
      Chertt
  3. Primoos Сегодня, 09:14
    Аграрная сверхдержава должна силосные ямы копать, а не ракетные движки строить. Ляшко с навозными вилами- свидомитский национальный символ!
    Primoos
  4. Machete Сегодня, 09:29
    Пропала мечта выкопать море на Луне и Марсе... Печалька...
    Machete
  5. Sergey53 Сегодня, 09:30
    Всё что надо от них они уже получили. Теперь и сами справятся.
    Sergey53
  6. Горный стрелок Сегодня, 09:42
    Не дают "подняться" ВНА высоким технологиям... Но им все равно не понятно... Конкуренция в мире - жесточайшая. Кусок пирога - не так уж и велик, на всех не хватит. Да и делиться им никто особо не торопится. И на что рассчитывали "самостийники", когда закрывали для себя огромный российский рынок?
    Горный стрелок
    1. Джедай Сегодня, 09:54
      Цитата: Горный стрелок
      И на что рассчитывали "самостийники", когда закрывали для себя огромный российский рынок?

      Как на что? США прийдэ - порядок наведэ! wassat
      Джедай
  7. Старый26 Сегодня, 09:55
    Цитата: Джедай
    Хотел бы я услышать куда их пошлёт Европа.

    Да никуда не пошлет. Носители типа "Вега-С" начнут летать уже с 2018 года. А немецкий двигатель на кислороде и СПГ уже готов? Или только в планах. А вот на носителе "Вега-Е" верхней, 4-й ступени производства "Южмаш" уже не предусмотрено. Третья ступень планируется совместной российско-итальянской именно на СПГ и кислороде. Но как все повернется - неизвестно. Двигатель демонстратор испытывался у нас еще в 2014 году, но судьба его неизвестна. Так что хотят европейцы или нет, но еще 10 запусков они проведут с этим украинским двигателем
    Старый26
  8. УАЗ 452 Сегодня, 10:08
    Ракетно-космические отрасли России и Украины следуют параллельными курсами, не буду говорить куда, чтобы лишний раз не расстраиваться. При этом комментаторы по обе стороны границы ведут себя абсолютно одинаково - искренне радуются очередной неудаче друг друга, также искренне забывая об аналогичных своих проблемах. Ну разве можно сомневаться в братстве наших народов! Про представителей обоих можно сказать, что больше радуются тому, что у соседа корова сдохла, чем приплоду у своей скотины.
    УАЗ 452
    1. KondratKo Сегодня, 10:44
      "что больше радуются тому, что у соседа корова сдохла, чем приплоду у своей скотины."
      Если нет того "приплоду", то радоваться остаётся только тому, что корова сдохла, по кончине своей коровы радоваться не принято, но всё-же жить и радоваться хочется, по этому только так...
      smile
      Украине не быть дураками, взять и подсуетиться - движки ЫНУ толкнуть, тем более, что факт о наличии ядерного оружия в Северной Корее уже свершившийся, да и на прошлой "продаже" движков уже спалились (терять не чего), а подойдёт РД на МКБР или нет, не важно, может потом с-корейцы на Марс соберутся лететь. )))
      KondratKo
  9. rotmistr60 Сегодня, 10:22
    Ну, что ты будешь делать. В очередной раз зрада и в очередной раз откуда не ждали. Не хочет Европа иметь дело с "великой космической державой", на которой все мировое производство космической техники держалось.
    rotmistr60
  10. Нелегал Сегодня, 10:30
    украинского двигателя РД-843,

    Это советский двигатель! Украинского ,кроме сала ничего нет и не может быть!
    Нелегал
  11. farik68 Сегодня, 10:52
    По моему Европа и от самой Украины уже отказалась.....
    farik68
  12. Симон Сегодня, 10:54
    Ну, вот, опять украинцы обломались! Опять их "це" Европа бросила, теперь они уже точно, что нибудь сосать будут wassat
    Симон
  13. Симон Сегодня, 11:01
    Цитата: Старый26
    Цитата: Джедай
    Хотел бы я услышать куда их пошлёт Европа.

    Да никуда не пошлет. Носители типа "Вега-С" начнут летать уже с 2018 года. А немецкий двигатель на кислороде и СПГ уже готов? Или только в планах. А вот на носителе "Вега-Е" верхней, 4-й ступени производства "Южмаш" уже не предусмотрено. Третья ступень планируется совместной российско-итальянской именно на СПГ и кислороде. Но как все повернется - неизвестно. Двигатель демонстратор испытывался у нас еще в 2014 году, но судьба его неизвестна. Так что хотят европейцы или нет, но еще 10 запусков они проведут с этим украинским двигателем

    Ну, если и проведут 10 запусков, а дальше то все равно ихние движки брать то никто не будет. Так, что приплыли они, украинские друзья tongue
    Симон
  14. Геркулесыч Сегодня, 11:11
    И тут на лицо борцовский прием в адрес укроины -бросок через ч,л,е, н! !!Мало того что транша не дадут, так еще и за глотку берут, чтобы кислород перекрыть! !! wassat
    Геркулесыч
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