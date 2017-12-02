Европа откажется от украинских ракетных двигателей
Европейское космическое агентство (ЕКА) выделило 89,7 миллиона евро для модернизации легких ракет Vega и разработку многоразового корабля Space Rider. Об этом сообщает Space News.
Модернизация Vega, на которую компании Avio выделили 53 миллиона евро, предполагает дальнейший отказ от используемого украинского двигателя РД-843, работающего на гептиле и тетраоксиде азота. Ракеты будут отличаться от текущей версии «европеизированной» верхней ступенью, на которую установят немецкий двигатель, действующий на жидких кислороде и метане.
Новая Vega C может поднять 2300 кг на низкую орбиту Земли, примерно на 800 килограммов больше, чем сейчас, отмечает издание. Разработкой ракет Vega и корабля Space Rider займутся представители космической отрасли в Италии.
ЕКА считает, что верхний модуль Vega должен быть построен по европейским стандартам, соблюдение которых Украина не сможет обеспечить в ближайшие три-четыре года.
Компания Thales Alenia Space получила 36,7 млн евро на создание многоразового беспилотного космического корабля Space Rider. С его помощью на низкую околоземную орбиту можно выводить до 800 килограммов нагрузки. Первый запуск корабля планируется в 2020 году.
Маршевый двигатель четвертой ступени РД-843 для Vega разработан конструкторским бюро «Южное» и изготовлен «Южмашем». Последний, одиннадцатый пуск ракеты с украинским двигателем состоялся 9 ноября. Всего за пять лет работы носители Vega вывели на орбиту 26 спутников для 20 заказчиков по всему миру.
Модернизация Vega, на которую компании Avio выделили 53 миллиона евро, предполагает дальнейший отказ от используемого украинского двигателя РД-843, работающего на гептиле и тетраоксиде азота. Ракеты будут отличаться от текущей версии «европеизированной» верхней ступенью, на которую установят немецкий двигатель, действующий на жидких кислороде и метане.
Новая Vega C может поднять 2300 кг на низкую орбиту Земли, примерно на 800 килограммов больше, чем сейчас, отмечает издание. Разработкой ракет Vega и корабля Space Rider займутся представители космической отрасли в Италии.
ЕКА считает, что верхний модуль Vega должен быть построен по европейским стандартам, соблюдение которых Украина не сможет обеспечить в ближайшие три-четыре года.
Компания Thales Alenia Space получила 36,7 млн евро на создание многоразового беспилотного космического корабля Space Rider. С его помощью на низкую околоземную орбиту можно выводить до 800 килограммов нагрузки. Первый запуск корабля планируется в 2020 году.
Маршевый двигатель четвертой ступени РД-843 для Vega разработан конструкторским бюро «Южное» и изготовлен «Южмашем». Последний, одиннадцатый пуск ракеты с украинским двигателем состоялся 9 ноября. Всего за пять лет работы носители Vega вывели на орбиту 26 спутников для 20 заказчиков по всему миру.
Использованы фотографии: «День»
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