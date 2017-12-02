Европа откажется от украинских ракетных двигателей

Европейское космическое агентство (ЕКА) выделило 89,7 миллиона евро для модернизации легких ракет Vega и разработку многоразового корабля Space Rider. Об этом сообщает Space News.Модернизация Vega, на которую компании Avio выделили 53 миллиона евро, предполагает дальнейший отказ от используемого украинского двигателя РД-843, работающего на гептиле и тетраоксиде азота. Ракеты будут отличаться от текущей версии «европеизированной» верхней ступенью, на которую установят немецкий двигатель, действующий на жидких кислороде и метане.Новая Vega C может поднять 2300 кг на низкую орбиту Земли, примерно на 800 килограммов больше, чем сейчас, отмечает издание. Разработкой ракет Vega и корабля Space Rider займутся представители космической отрасли в Италии.ЕКА считает, что верхний модуль Vega должен быть построен по европейским стандартам, соблюдение которых Украина не сможет обеспечить в ближайшие три-четыре года.Компания Thales Alenia Space получила 36,7 млн евро на создание многоразового беспилотного космического корабля Space Rider. С его помощью на низкую околоземную орбиту можно выводить до 800 килограммов нагрузки. Первый запуск корабля планируется в 2020 году.Маршевый двигатель четвертой ступени РД-843 для Vega разработан конструкторским бюро «Южное» и изготовлен «Южмашем». Последний, одиннадцатый пуск ракеты с украинским двигателем состоялся 9 ноября. Всего за пять лет работы носители Vega вывели на орбиту 26 спутников для 20 заказчиков по всему миру.