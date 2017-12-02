«Тигры» российской армии

«Тигр» - первый серийный российский армейский бронированный внедорожник. Машина отличается отменной проходимостью на любом типе грунта и уникальным двигателем, способным работать на разных видах топлива, будь то керосин, бензин или солярка. Бронемашина хорошо зарекомендовала себя в Сирии и на основе боевого опыта в будущем будет существенно доработана.











