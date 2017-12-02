11:59 02 декабря

«Тигры» российской армии

«Тигр» - первый серийный российский армейский бронированный внедорожник. Машина отличается отменной проходимостью на любом типе грунта и уникальным двигателем, способным работать на разных видах топлива, будь то керосин, бензин или солярка. Бронемашина хорошо зарекомендовала себя в Сирии и на основе боевого опыта в будущем будет существенно доработана.




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Комментарии 1

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  1. RusArmy235 Сегодня, 11:36
    Отличный армейский внедорожник, один из аксессуаров наших «вежливых людей»! good Не зря его прозвали - российским «Вежливым „Тигром“»! laughing
    RusArmy235
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