11:58 02 декабря

Яков Кедми: Российские войска останутся в Сирии надолго

Совместная российски-сирийская операция по уничтожению террористов подходит в концу. ИГИЛ лишилось основных опорных пунктов в стране и не представляет из себя более "Исламского государства". Но останется ли Сирия единой и неразделенной? Что делать с курдами, которые в последнее время начали выступать против сирийской правительственной армии?




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Комментарии 1

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  1. Ихрек Сегодня, 11:52
    Не знаю почему, но Кедми внушает уважение.
    Ихрек
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