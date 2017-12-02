Яков Кедми: Российские войска останутся в Сирии надолго

Совместная российски-сирийская операция по уничтожению террористов подходит в концу. ИГИЛ лишилось основных опорных пунктов в стране и не представляет из себя более "Исламского государства". Но останется ли Сирия единой и неразделенной? Что делать с курдами, которые в последнее время начали выступать против сирийской правительственной армии?











