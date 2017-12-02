Израильский враг в 0.30 сегодня выпустил несколько ракет "земля-земля" в направлении одной из военных позиций в пригороде Дамаска, ПВО отразили их и уничтожили две цели

Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля по одной из военных позиций близ Дамаска, в результате инцидента имеется материальный ущерб, сообщил сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.— сообщил новостной телеканал.Государственное СМИ назвало инцидент "неприкрытым нападением" и отметило, что в результате него нанесен "материальный ущерб позиции".Как сообщил местный источник, инцидент произошел к югу от Дамаска. По предварительной информации удар нанесен по иранской военной базе. Большинство сирийских источников сходятся на том, что удар нанесла израильская авиация, удары наносились либо из воздушного пространства Ливана над долиной Бекаа, либо из района сирийско-ливанской границы. Из первого ракетного залпа до базы долетела одна ракета (выпущено было по разным данным от 4 до 6). Остальные были сбиты сирийскими противоракетами, запущенными с базы Меззе в Дамаске. Еще один один ракетный залп был произведен около 01:10. Из него сирийскими ПВО была перехвачена как минимум одна ракета. Сколько долетело до цели неизвестно.Командование ЦАХАЛа пока никак не прокомментировало ночной налет.