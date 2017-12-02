12:02 02 декабря

Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля

Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля по одной из военных позиций близ Дамаска, в результате инцидента имеется материальный ущерб, сообщил сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.

Израильский враг в 0.30 сегодня выпустил несколько ракет "земля-земля" в направлении одной из военных позиций в пригороде Дамаска, ПВО отразили их и уничтожили две цели

— сообщил новостной телеканал.

Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля



Государственное СМИ назвало инцидент "неприкрытым нападением" и отметило, что в результате него нанесен "материальный ущерб позиции".

Как сообщил местный источник, инцидент произошел к югу от Дамаска. По предварительной информации удар нанесен по иранской военной базе. Большинство сирийских источников сходятся на том, что удар нанесла израильская авиация, удары наносились либо из воздушного пространства Ливана над долиной Бекаа, либо из района сирийско-ливанской границы. Из первого ракетного залпа до базы долетела одна ракета (выпущено было по разным данным от 4 до 6). Остальные были сбиты сирийскими противоракетами, запущенными с базы Меззе в Дамаске. Еще один один ракетный залп был произведен около 01:10. Из него сирийскими ПВО была перехвачена как минимум одна ракета. Сколько долетело до цели неизвестно.

Командование ЦАХАЛа пока никак не прокомментировало ночной налет.


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Комментарии 94

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  1. Джедай Сегодня, 10:54
    Вот так Израиль "только защищается", как всегда... Скажут, что это был ответ... negative
    Джедай
    1. pvv113 Сегодня, 10:57
      И пусть мне докажут после этого, что Израиль и ИГИЛ не союзники
      pvv113
      1. Джедай Сегодня, 11:01
        Цитата: pvv113
        И пусть мне докажут после этого, что Израиль и ИГИЛ не союзники

        Сказки венского леса 2.0 . no
        Джедай
        1. volodya Сегодня, 11:48
          Цитата: Джедай
          Цитата: pvv113
          И пусть мне докажут после этого, что Израиль и ИГИЛ не союзники

          Сказки венского леса 2.0 . no

          И полосатые и Израиль, делают всё, чтобы сохранить игил!
          volodya
      2. Кент0001 Сегодня, 11:06
        Так это уже давно не для кого не секрет.
        Кент0001
      3. Василий Крылов Сегодня, 11:22
        Во первых,никто не прибежит с извинениями.Пора бы уже к этому привыкнуть.Во вторых,фраза нашего царя Александра о армии и флоте,это аксиома международных отношений вообще.С уважением.
        Василий Крылов
      4. 1331М Сегодня, 11:55
        Не союзники.
        1331М
      5. 210окв Сегодня, 12:01
        Владимир hi Я сомневаюсь что кто либо будет доказывать,ну может наши "друзья"на сайте.Израиль ведет свою игру и ему выгодна неразбериха и бардак в соседних странах..
        Цитата: pvv113
        И пусть мне докажут после этого, что Израиль и ИГИЛ не союзники
        210окв
    2. Logall Сегодня, 10:58
      Макс, Они же сами нагнетают ситуацию, а потом что-то говорят про агрессию Ирана... Удар по военным - это прямая агрессия против государства, которому принадлежат эти войска...
      Logall
      1. Джедай Сегодня, 11:03
        Цитата: Logall
        Удар по военным - это прямая агрессия против государства, которому принадлежат эти войска...

        Саня, а ты вспомни что недавно Нетаньяху говорил по поводу ударов по Сирии и с каким прибором он ложил на мнение России и США. sad
        Джедай
        1. bulvas Сегодня, 11:17
          Цитата: Джедай
          что недавно Нетаньяху говорил по поводу ударов по Сирии и с каким прибором он ложил на мнение России и США.


          Ситуация не простая
          России нужен Иран, это и торговля и союзник и противовес на БВ и возможность транспортного корридора СЕВЕР - ЮГ, что очень перспективно.

          Израиль - тоже нужен, но как не крути, Иран в геополитическом смысле намного важнее.
          В идеале - помирить Иран с Израилем, но противников такого сценария слишком много

          Израиль никогда не смириться с близостью Иранских баз, значит такие удары будут продолжаться.


          bulvas
          1. Джедай Сегодня, 11:22
            Цитата: bulvas
            России нужен Иран, это и торговля и союзник и противовес на БВ и возможность транспортного корридора СЕВЕР - ЮГ

            Именно так. А Иран и Израиль - закадычные враги. И Нетаньяху сказал что Израиль будет долбать по Сирии и пофиг ему кто что думает... negative
            Джедай
            1. bulvas Сегодня, 11:25
              Цитата: Джедай
              И Нетаньяху сказал что Израиль будет долбать по Сирии и пофиг ему кто что думает..


              Вот этому следует поучиться у Израиля, если что опасно для страны - не церемониться, пусть боятся
              bulvas
          2. To be or not to be Сегодня, 11:37
            Израиль нужен - израильскому народу.
            Остальные им пользуются
            И Израиль успешно пользуется остальными.
            Как 2+2 =5 laughing
            To be or not to be
      2. Chertt Сегодня, 11:06
        Цитата: Logall
        а потом что-то говорят про агрессию Ирана... Удар по военным - это прямая агрессия против государства,

        Не оправдываю Израиль, А разве Иран, вполне официально, не заявляет, одним из приоритетов своей внешней политики, уничтожение Израиля, как государства,...Повторюсь, открыто с любых международных трибун
        Chertt
        1. Лопатов Сегодня, 11:31
          Цитата: Chertt
          А разве Иран, вполне официально, не заявляет, одним из приоритетов своей внешней политики, уничтожение Израиля, как государства

          Нет.
          Там есть заявления вроде "Сиoниcтский режим сейчас находится в глубоком кризисе. И, надеюсь, с божьей помощью, правда возобладает, и этот источник коррупции будет скоро стeрт с лица земли", но заявлений об уничтожении Израиля как о каком-то приоритете не было никогда.
          Лопатов
          1. Арон Заави Сегодня, 11:39
            Цитата: Лопатов

            Нет.
            Там есть заявления вроде "Сиoниcтский режим сейчас находится в глубоком кризисе. И, надеюсь, с божьей помощью, правда возобладает, и этот источник коррупции будет скоро стeрт с лица земли", но заявлений об уничтожении Израиля как о каком-то приоритете не было никогда.

            К сожалению да.

            Верховный руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи убежден, что Иран обязан уничтожить Израиль. При этом духовный лидер иранцев говорит не только о ликвидации "сионистского образования", но об умерщвлении его еврейского населения.
            Статья, в которой излагаются взгляды аятоллы, была опубликована на аналитическом сайте "Алеф" Али-Резой Форгани. Форгани, советник Хаменеи по стратегическим вопросам, озаглавил ее "Юридические основания уничтожения Израиля, в соответствии с учением имама Хомейни".
            "Израиль – раковая опухоль на теле Ближнего Востока. Выйти на войну с ним – долг каждого мусульманина. Если сейчас мы оставим сионистов в покое, возможность покончить с ними будет упущена навсегда. Израиль и сионизм – причина бед региона", - отмечается в статье.
            Указаны в статье и цели для иранского удара. Помимо военных баз и ядерных реакторов в качестве объектов атаки приводятся крупные населенные пункты и центры гражданской инфраструктуры – аэропорты, железнодорожные вокзалы, промышленные предприятия, электростанции.




            Арон Заави
      3. 1331М Сегодня, 11:51
        Время,когда по-честному,давно прошло,Logall...Кто сильнее,тот и прав....Как в уличной драке,Саш...
        1331М
    3. сибиралт Сегодня, 10:58
      Похоже Израиль добивается формирования вооруженной ближневосточной оппозиции против себя любимого. Ну, ну. winked
      сибиралт
      1. Стас Снежин Сегодня, 11:05
        Устали евреи жить, постоянно напоминают всем об этом..
        Стас Снежин
    4. Chertt Сегодня, 11:00
      Будем честными, Израильтяне сразу заявили, что будут плющить Хезболлу и Иранские части...и к сожалению Россия, пока, ничего с этим сделать не может (Ну кроме полномасштабной, возможно атомной, войны)
      Chertt
    5. 1331М Сегодня, 11:01
      Да там не поймёшь,кто прав,кто виноват-они там сами запутались...
      1331М
    6. Нелегал Сегодня, 11:05
      Заголовок статьи неправильный!
      Вот так по моему точнее будет "Израиль нанес ракетный удар по России"..
      Давайте уже будем все своими словами называть, как это не жестоко бы звучала.. soldier
      Мстят они нам за все, вместе с США и их кликой..
      Нелегал
      1. Геркулесыч Сегодня, 11:16
        НЕЛЕГАЛ-Виталий wassat если бы Израиль нанес удар по России , то это только вна укроине, руками местных нацистобендеровцев! sad
        Геркулесыч
        1. Нелегал Сегодня, 11:35
          Цитата: Геркулесыч
          НЕЛЕГАЛ-Виталий wassat если бы Израиль нанес удар по России , то это только вна укроине, руками местных нацистобендеровцев! sad

          Я имел ввиду моральный удар...Израиль показывает всему миру ,что они никого не боятся , даже русского солдата ..! Они Россию дразнят , на глазах у всего мира ,вот в чем загвоздка..!
          Мочить нельзя оставить ! (вопрос , где запятую поставить вот в чем вопрос..)))))
          Нелегал
          1. Геркулесыч Сегодня, 11:40
            Виталий hi -они нас потому не бояться, что терреториально от нас далеко !!! am
            Геркулесыч
            1. Нелегал Сегодня, 11:47
              Цитата: Геркулесыч
              Виталий hi -они нас потому не бояться, что терреториально от нас далеко !!! am

              Территория у них весь мир и Россия в том числе ! Иначе мы их уже давно бы замочили ,еще во времена СССР!
              Сейчас вот "прижимаемся" к ним на всякий случай , посредством Сирии! Думаю скоро дивизию ВДВ моторезированную разместим на границе Израиля .."Вдруг террористы там начнут действовать" А мы СПАСЕМ евреев! (шутка ,но со смыслом)))))
              Нелегал
    7. Primoos Сегодня, 12:00
      Вот и ответ, почему ИГИЛ и иудеи с такой трепетной нежностью относятся друг к другу. Два сапога-пара. Подельники. Если бьют в одну цель.
      Primoos
  2. Chertt Сегодня, 10:55
    Вот теперь и наши системы ПРО тестируются в боевых условиях
    Chertt
    1. Нелегал Сегодня, 11:12
      Цитата: Chertt
      Вот теперь и наши системы ПРО тестируются в боевых условиях

      С Израилем бесполезно ,что то тестировать..Там явно договоренность была!
      Иначе бы такой вой начался , что Россия угрожает Израилю и т.д. хе хе
      Нелегал
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:55
    Как это круто поднимать самооценку нанося удары по стране лежащей в руинах после многолетней войны.
    Наблюдатель2014
  4. Геркулесыч Сегодня, 10:56
    Сейчас израильтяне забрызгают сайт слюной и пеной, доказывая, что они не причем, это якобы "ответка " , ибо Асад пукнул в сторону Израиля! Ну, как всегда "Асад виноват"??? fool
    Геркулесыч
    1. Арон Заави Сегодня, 11:03
      Цитата: Геркулесыч
      Сейчас израильтяне забрызгают сайт слюной и пеной, доказывая, что они не причем, это якобы "ответка " , ибо Асад пукнул в сторону Израиля! Ну, как всегда "Асад виноват"??? fool

      Вообще это не мы. Нам Шойгу запретил.
      Арон Заави
      1. sabakina Сегодня, 11:08
        Неужто Порошенко? belay
        sabakina
        1. Арон Заави Сегодня, 11:13
          Цитата: sabakina
          Неужто Порошенко? belay

          С него станется. Ещё тот жук.
          Арон Заави
          1. Геркулесыч Сегодня, 11:18
            Арон, а у вас типа кайф бить по слабым, используя детские отмазки? ??
            Геркулесыч
      2. Нелегал Сегодня, 11:14
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Геркулесыч
        Сейчас израильтяне забрызгают сайт слюной и пеной, доказывая, что они не причем, это якобы "ответка " , ибо Асад пукнул в сторону Израиля! Ну, как всегда "Асад виноват"??? fool

        Вообще это не мы. Нам Шойгу запретил.

        Таки да однако ..! laughing lol
        Нелегал
  5. askort154 Сегодня, 10:57
    Есть русская поговорка - " кошка скребёт на свой хребет". yes
    askort154
  6. Геркулесыч Сегодня, 10:57
    Набросились на итак разрушенную войной Сирию! fool Против слабых вы очень сильны angry
    Геркулесыч
    1. Джек О’Нилл Сегодня, 11:08
      И сильную Сирию гоняли, вместе с Египтом и Иорданией. Причем агрессором была именно Сирия!
      Джек О’Нилл
      1. Геркулесыч Сегодня, 11:21
        Юрий hi -тогда была война,Сирия была целым государством, с нормальной экономикой ,а сейчас Сирия по сути руины с нищим населением! hi
        Геркулесыч
        1. Джек О’Нилл Сегодня, 11:50
          Сейчас тоже война, и скидки Сирии делать никто не будет. То что сейчас в Сирии, проблемы исключительно Сирии.
          Джек О’Нилл
  7. Арон Заави Сегодня, 10:58
    Только по информации из иностранных сми.


    ВВС Израиля атаковали в ночь на субботу, 2 декабря, военную базу возле Дамаска. По сообщению зарубежных СМИ, взрывы были такой силы, что привели к отключениям электричества в столице Сирии. По информации Sky News на арабском языке, удар был был нанесен по военному городку Аль-Кисва, примерно в 15 километрах к юго-западу от сирийской столицы. Также уточняется, что атака проводилась ракетами класса "воздух-земля".В этой связи отмечается, что три недели назад британская медиасеть назад Би-би-си сообщила со ссылкой на источник в западной разведке о строящемся иранском военном объекте в 15 километрах от Дамаска и в 50 ки от израильской границы. В подтверждение этой информации были опубликованы спутниковые снимки.
    СМИ, контролируемые правительством Асада и "Хизбаллой", в свою очередь утверждают, что израильские ВВС атаковали оружейный склад,принадлежащий Первой дивизии сирийской армии. По их данных, по арсеналу были вынущены пять ракет, три из которых были перехвачены сирийскими ПРО. В свою очередь ливанское издание Al-Akhbar, которая также подконтрольна "Хизбалле", утверждает, что израильские ВВС вначале совершили ряд отвлекающих маневров в воздушном пространстве Ливана, после чего один из самолетов взял курс на Дамаск. Вероятно, с него и были выпущены ракеты.
    Сирийский центр мониторинга прав человека сообщил о сильных взрывах в Дамаске и его пригородах. По информации центра, взрывы были большой силы.






    Арон Заави
    1. мыслитель Сегодня, 11:17
      Ваши СМИ тоже не скромничают
      израильские самолёты разгромили военную базу под Дамаском

      https://israinfo.co.il/2017/12/02/smi-izrailskie-
      samolyoty-razgromili-voennuyu-bazu-pod-damaskom/
      мыслитель
    2. Scoun Сегодня, 11:39
      Цитата: Арон Заави
      В свою очередь ливанское издание Al-Akhbar, которая также подконтрольна "Хизбалле", утверждает, что израильские ВВС вначале совершили ряд отвлекающих маневров в воздушном пространстве Ливана, после чего один из самолетов взял курс на Дамаск. Вероятно, с него и были выпущены ракеты.

      Вот чему чему а пустить "туману" евреи умеют.
      Scoun
  8. q75agent Сегодня, 11:00
    пора сирийцам продать "искандеры " или пару катеров с "калибрами " искандеры пусть у Хменима базируются , а корабли в Тартусе и жесткая ответка должна быть всегда !!! Просто юде обнаглели в край , кто дал им право обстреливать чужую территорию ....
    q75agent
    1. Арон Заави Сегодня, 11:06
      Цитата: q75agent
      пора сирийцам продать "искандеры " или пару катеров с "калибрами " искандеры пусть у Хменима базируются , а корабли в Тартусе и жесткая ответка должна быть всегда !!! Просто юде обнаглели в край , кто дал им право обстреливать чужую территорию ....

      Не говорите . Вот когда пехотную бригаду ЗСУ сдул "Северный ветер" или когда на системы ПВО Тбилиси падали бомбы,то грузины и украинцы тоже спрашивали ,а кто им дал право? И так и не дождались ответа.
      Арон Заави
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:14
        Арон Заави
        когда на системы ПВО Тбилиси падали бомбы,то грузины и украинцы тоже спрашивали
        Грузины поплатились за убийства российских миротворцев.А украинцы причём тут? Наши ещё их не бомбили.Хотя последнии просят как могут.А ! Вы наверное имели в виду тех украинцев что сидели за пультами управления грузинского ПВО в августе 2008.
        Наблюдатель2014
        1. Арон Заави Сегодня, 11:19
          Цитата: Наблюдатель2014
          Грузины поплатились за убийства российских миротворцев.А украинцы причём тут? Наши ещё их не бомбили.Хотя последнии просят как могут.А ! Вы наверное имели в виду тех украинцев что сидели за пультами управления грузинского ПВО в августе 2008.

          Не я про это.

          Подул неизвестно откуда взявшийся "Северный ветер" и вот что осталось от частей ЗСУ под Зеленопольем в 20км от границы с РФ.
          Арон Заави
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:32
            Арон Заави
            Не я про это.
            Та то хлопцы кондиционеры вместо фреона пропаном заправили.Ну и бухнуло.Судя по фото серьезно бухнуло.Надеюсь никто не пострадал. hi
            Наблюдатель2014
            1. Терский Сегодня, 11:44
              Цитата: Наблюдатель2014
              Та то хлопцы кондиционеры вместо фреона пропаном заправили.

              laughing , Пропан, кстати , то же хладагент. Хлопцы при заправке явно переусердствовали, ну на то он и хохол, все ему мало.
              Терский
      2. Терский Сегодня, 11:20
        Цитата: Арон Заави
        огда на системы ПВО Тбилиси падали бомбы,то грузины и украинцы тоже спрашивали ,а кто им дал право? И так и не дождались ответа.

        Ага... yes ., прямо в полном недоумении и прострации были request , видно что то в голове переклинило negative после атаки на базу российских миротворцев и ночного обстрела РСЗО Цхинвала. Арон, при всем моем уважении к Вам - ну бросьте Вы еврейскую привычку при отсутствие аргументов с одной темы на другую передергивать. hi
        Терский
      3. Циник Сегодня, 11:50
        Цитата: Арон Заави
        то грузины и украинцы тоже спрашивали ,а кто им дал право?

        Нет, они спрашивали: А НАС ЗА ШО?
        Далее...
        Думаю Вас они устраивают, только не забывайте, некоего ефрейтора тоже не принимали долго в серьёз...
        Не хочется так думать, но неужели конспирологи правы, и тогда, и сейчас мы наблюдаем только ходы отыгрываемой многоходовой комбинации: Государство Израиль (создание предпосылок для его создания, создание, становление, прирост территорий...)
        Циник
    2. Нелегал Сегодня, 11:08
      Цитата: q75agent
      пора сирийцам продать "искандеры "

      ПЗРК Хесболле поставить и ВСЕ!
      Нелегал
      1. Циник Сегодня, 11:53
        Их там только у ленивых нет, а по жизни, ПЗРК давно известное зло, со времён Афгана...
        Циник
    3. Водоплавающий Сегодня, 11:26
      Тогда Израилю не останется другого выхода, кроме как, разнести в пух и прах Хомеймим с Тартусом. Для них это не составит большего труда.
      Водоплавающий
      1. vovanpain Сегодня, 11:42
        Цитата: Водоплавающий
        Тогда Израилю не останется другого выхода, кроме как, разнести в пух и прах Хомеймим с Тартусом. Для них это не составит большего труда.

        Израиль нападет на Россию? belay У вас все нормально? belay
        vovanpain
      2. НЕКСУС Сегодня, 11:46
        Цитата: Водоплавающий
        Тогда Израилю не останется другого выхода, кроме как, разнести в пух и прах Хомеймим с Тартусом. Для них это не составит большего труда.

        Уверены? Если Израиль что-то подобное соберется сотворить,последует ответ и не очень приятный для израильтян. При этом ,с того же Тартуса может прилететь пара-тройка десятков Калибров(прямо от пирса запущенных),а ПВО Хмеймим еще подавить надо.Там стоят не старенькие С-200. Ну и эскадра со Средиземки тоже не останется в стороне. Вопрос-А Израилю оно надо?
        НЕКСУС
  9. Геркулесыч Сегодня, 11:01
    Сегодня же шабат wassat -грех воевать wassat !Или госдеп сказал" надо" , генштаб израильской армии ответил"слушаюсь, насяльника wassat , будет испольнено, насяльника wassat "???
    Геркулесыч
  10. BLADFROST Сегодня, 11:04
    Евреи нарываются! Не страшнее игила , надо заметить. Значит для богоброшенных пора сюрпризы организовать.
    BLADFROST
    1. Нелегал Сегодня, 11:18
      Цитата: BLADFROST
      Евреи нарываются! Не страшнее игила , надо заметить. Значит для богоброшенных пора сюрпризы организовать.

      У них все всегда просчитана наперед...Даже "план эвакуации" имеется на крайний случай..
      Играют они с нами и хихикают ...

      Непростой народ..
      Нелегал
    2. Водоплавающий Сегодня, 11:21
      Евреи знают, что делают.
      Водоплавающий
  11. chidoryan Сегодня, 11:09
    вообще напонятно чего все скулят, Израиль с Сирией в состоянии войны, ну нанесли удар и нанесли, война же. Сирия так не делает только потому что не может, только потому что знает что ответочка прилетит ооочень жесткая. Для нас, кстати, это даже выгодно. Лишний повод позубоскалить антисемитам в правительстве да и испытать противоракетные комплексы. Все довольны. Кроме Асада, ггг.
    chidoryan
  12. Джек О’Нилл Сегодня, 11:10
    Учитывая что обе стороны (Сирия и Израиль) до сих пор находятся в состоянии войны, то стоит ли удивляться, что Израиль нанес удар по Сирии?
    А бомбили скорее всего хезболлу, имхо.
    Джек О’Нилл
  13. rotmistr60 Сегодня, 11:13
    В очередной раз Израиль, под прикрытием заявлений о своей безопасности, сыграл на руку террористам нанеся подлый удар по стране, воюющей уже более пяти лет. Хорошо безнаказанно, часто с чужой территории гнобить сирийцев и их союзников? Дальше напрашиваются слова, которые очень не понравятся модераторам.
    rotmistr60
  14. q75agent Сегодня, 11:13
    Цитата: Арон Заави
    Не говорите . Вот когда пехотную бригаду ЗСУ сдул "Северный ветер" или когда на системы ПВО Тбилиси падали бомбы,то грузины и украинцы тоже спрашивали ,а кто им дал право? И так и не дождались ответа.

    а вы не помните кто напал первым 8 .08.2008 ...? наверное Южная Осетия на Грузию ....и наших миротворцев не грузинские танки расстреливали прямой наводкой , а марсиане ....так что помолчите лучше , за умного сойдете
    q75agent
    1. Арон Заави Сегодня, 11:22
      Цитата: q75agent

      а вы не помните кто напал первым 8 .08.2008 ...? наверное Южная Осетия на Грузию ....и наших миротворцев не грузинские танки расстреливали прямой наводкой , а марсиане ....так что помолчите лучше , за умного сойдете

      Ну я и говорю,что сильным можно на своей территории наводить "конституционный порядок",

      а тем кто послабее нельзя. Это нормально.
      P.S. кстати очень многие софорумчане оправдывают действия Хезболлы в 2006 году, которые спровоцировали войну. Это двойные стандарты или просто принцип кесарю-кесарево?
      Арон Заави
      1. Геркулесыч Сегодня, 11:30
        То есть, из вашего поста выходит, что Сирия ВАША территория, которая взбунтовалась против всей страны, и начала резню неугодных? ?????? sad belay
        Геркулесыч
        1. Арон Заави Сегодня, 11:41
          Цитата: Геркулесыч
          То есть, из вашего поста выходит, что Сирия ВАША территория, которая взбунтовалась против всей страны, и начала резню неугодных? ?????? sad belay

          Нет . Просто у нас тут иногда дует "Южный ветер".
          Арон Заави
      2. vovanpain Сегодня, 11:55
        Цитата: Арон Заави
        Ну я и говорю,что сильным можно на своей территории наводить "конституционный порядок",

        Арон hi Это именно НАША территория,а когда Сирия стала вашей я что то не припоминаю,хватит наверное уж стрелки переводить,не красиво Коллега!С уважением hi
        vovanpain
    2. Циник Сегодня, 11:59
      Цитата: q75agent
      наверное Южная Осетия на Грузию ....

      Вы в этом сомневаетесь?
      Ай-я-яй...
      Иначе не объяснить поражения Грузии
      Циник
  15. рюрикович Сегодня, 11:15
    И за что теперь миролюбивый,белый и пушистый Израиль любить(ну,или хотя бы уважать)???За то, что они, бедные и несчастные такие ,так защищают себя, что вторгаются в воздушные пространства сопредельных государств(которые себя не могут защитить), что что хотят ,то и бомбят на территориях сопредельных государств(потому что там есть что-то, что может угрожать Израилю). Израиль является АГРЕССОРОМ!!!
    И на всё есть отмазочка - мы так беспокоимся о своей безопасности fool
    Циники request
    Лично моё мнение hi
    "Право сильного есть сильнейшее бесправие" М.Эшенбах
    рюрикович
  16. IStreebok Сегодня, 11:17
    Лучшие друзья путина... Это бриллианты!
    IStreebok
    1. Muvka Сегодня, 11:28
      Скоро выборы? Вылезает нечисть из подвалов... До выборов никого проблемы в стране не волнуют. А перед выборами сразу все активизируются. Жду цикл статей на ВО, как в России все плохо и как Путин целенаправленно разваливает страну.
      Muvka
    2. Lenivets2 Сегодня, 11:44
      И давно это с вами?
      Лечиться не пробовали? hi
      Lenivets2
  17. q75agent Сегодня, 11:17
    Цитата: Chertt
    сожалению Россия, пока, ничего с этим сделать не может

    еще как может , только на "верху " не хотят ....выборы близко ...имидж боятся потерять ....
    q75agent
  18. Ментат Сегодня, 11:18
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: q75agent
    пора сирийцам продать "искандеры " или пару катеров с "калибрами " искандеры пусть у Хменима базируются , а корабли в Тартусе и жесткая ответка должна быть всегда !!! Просто юде обнаглели в край , кто дал им право обстреливать чужую территорию ....

    Не говорите . Вот когда пехотную бригаду ЗСУ сдул "Северный ветер" или когда на системы ПВО Тбилиси падали бомбы,то грузины и украинцы тоже спрашивали ,а кто им дал право? И так и не дождались ответа.

    Когда Грузия напала на миротворческий контингент России, она объявила войну. Россия была в своём праве. Вы прекрасно в курсе, но строчите свою ахинею. Грузия очень легко отделалась. Во многом благодаря тому, что в России есть понимание соразмерности и достаточности действий.
    Про «северные ветры» некомментируемо.
    Ментат
  19. alta Сегодня, 11:21
    Израиль предупредждал, что не допустит строительство иранской военной базы в Сирии, угрожающей Израилю ..... предположительно израильские ВВС поразили военную базу, которую Тегеран строит в городе Аль-Кисва.
    Увы, Иран периодически сообщает, что он уничтожит Израиль .... Иран хочет начать ,,уничтожение,, Израиля с территории Сирии и втянуть в эту мясорубку и Россию.
    Израиль только защищается, от режима религиозных мракобесных фанатиков, забивающих своих женщин камнями и вешающих своих политических противниках на улицах для устрашения, всего можно ожидать ..
    alta
    1. Геркулесыч Сегодня, 11:37
      Это Сирийская земля! Вы очень много на себя берете! Тем более, что такими заявами и действиями вы по сути развязали руки не только армии Сирии, но и их союзникам, в лице той же Хезболлы! Теперь любой удар по Израилю априори законен, ибо наличие Израиля с его военными базами угрожает миру и стабильности не только Сирии и Ирана, но и всему региону! Это просто вам ваше же и вернут! !!
      Геркулесыч
    2. vovanpain Сегодня, 11:51
      Цитата: alta
      Израиль только защищается, от режима религиозных мракобесных фанатиков, забивающих своих женщин камнями и вешающих своих политических противниках на улицах для устрашения, всего можно ожидать

      Что же мил человек вы заигрываете с Саудовской Аравией laughing Там похлеще будет и камнями забивают и вешают,а вы в десна с ними целуетесь laughing Молодцы, good блин детская песочница,я с тем дружу,а с этим не буду.тьфу противно аж.
      Вас то это тоже не волнует,да? laughing Жгите дальше,наши еврейские "партнеры"
      vovanpain
  20. Циник Сегодня, 11:21
    Проверка ПВО САР или психики противников Израэля на ракетоустойчивость ?
    Скорее проверка нервов, операция ведь в два этапа, следовательно провал первого предугадывался. А вот по ПВО там показывают только то, что хотят показать, не более. И по нарастающей.
    Циник
  21. Аморфис Сегодня, 11:22
    Поправьте если ошибаюсь, но ракеты класса "земля-земля" это не авиация belay
    Аморфис
    1. Геркулесыч Сегодня, 11:38
      Самолет крылом земли косался lol чтобы ракеты запустить lol !!!
      Геркулесыч
  22. LINKor55 Сегодня, 11:24
    Нарушение норм международного права, акт агрессии в отношении суверенного государства, препятствие борьбе с терроризмом.
    Надо созвать совет безопасности оон, а лучше сбивать израильские самолеты над территорией Сирии.
    LINKor55
    1. Водоплавающий Сегодня, 11:37
      Сбивайте, если сможете. За один сбитый израильский, вся система ПВО Сирии вдоль границы с Израилом и на глубину 500 км будет уничтожена незамедлительно. Израилю наплевать на нормы международного права, собственная безопасность дороже.
      Водоплавающий
  23. 72jora72 Сегодня, 11:25
    Не оправдываю Израиль, А разве Иран, вполне официально, не заявляет, одним из приоритетов своей внешней политики, уничтожение Израиля, как государства,...Повторюсь, открыто с любых международных трибун
    И постоянно наносит по Израилю ракетные удары????
    сша и европа всю жизнь рассказывают что Россия(Российская Империя,СССР)должна быть уничтожена................значит мы должны нанести по ним массированный ракетный удар?
    72jora72
  24. tchoni Сегодня, 11:28
    Название новости неправильное. Правильно было бы : " ПВО Сирии ПОПЫТАЛИСЬ отразить удар Израэля"
    tchoni
  25. К-50 Сегодня, 11:37
    Еврейские под он ки с своём амплуа. sad negative
    Когда евреев сметут с лика планеты, все соседи у них вздохнут с облегчением. yes
    К-50
  26. q75agent Сегодня, 11:38
    Цитата: Водоплавающий
    Тогда Израилю не останется другого выхода, кроме как, разнести в пух и прах Хомеймим с Тартусом. Для них это не составит большего труда.

    Вы сами верите в то что написали ? разгромить конечно смогут но с большими потерями , а вот что потом .....а потом уже не 6 бомбардировщиков Ту -22м3 нанесли удары по позициям террористов в провинции Дейр-эз-Зор , а Ту 95 , 160 КР по аэродромам и всему остальному....
    q75agent
  27. Сергей Кожокарь Сегодня, 11:49
    Предлагаю не уподобляться стае индюков. Один загоготал другие подхватили. Израиль зарабатывает свою карму и как говорится флаг ему в руки. Иранцам надо было обеспечить зенитное прикрытие своей базы, они этого не сделали или прикрытие оказалось недостаточным. Война не завтра кончится, есть ещё время набраться опыта отражения израильских атак.
    Сергей Кожокарь
  28. chidoryan Сегодня, 11:51
    Цитата: 72jora72
    Не оправдываю Израиль, А разве Иран, вполне официально, не заявляет, одним из приоритетов своей внешней политики, уничтожение Израиля, как государства,...Повторюсь, открыто с любых международных трибун
    И постоянно наносит по Израилю ракетные удары????
    сша и европа всю жизнь рассказывают что Россия(Российская Империя,СССР)должна быть уничтожена................значит мы должны нанести по ним массированный ракетный удар?


    Это что за чушь собачья? Про ядерный пепел у нас на тв вещают вообще то.
    chidoryan
  29. NordUral Сегодня, 11:52
    Партнеры у нас, как всегда, на зависть. Всегда с фигой в кармане или ножом в рукаве.
    NordUral
  30. MOSKVITYANIN Сегодня, 12:00
    Израильская военщина идет в одном форватере военных приготовлений с США....
    Израильские евреи испытывают терпение мирного сирийского трудового народа, однако придет тот день, когда в торговых центрах Тель-Авива, Хайфы и т.д. будут рваться грязные бомбы на жилые кварталы обрушатся "Скады" с БЧ начиненными бактериологическим оружием....
    Может тогда жители Израиля расстреляют свое Правительство из-за непригодности для проживания в Израиле, зная, что новый никто им не позволит больше создавать.....
    MOSKVITYANIN
  31. Agasfer VecnyZhid Сегодня, 12:00
    Что-то не понял, официально заявлено, что атака была системами "земля-земля", а из источников объявлено что удар наносился авиацией из воздушного пространства. И возможно ли перехватить ракеты, выпущенные с боевого
    самолета? А почему ракеты перехватили и ликвидировали, а в ответку не врезали залпом по тому месту? Фигня какая-то...
    Agasfer VecnyZhid
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