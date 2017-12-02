Военная обстановка в Сирии: Американцы "пакуют чемоданы"

На фоне продвижения сирийской армии в городу Эр-Ракка, который на данный момент находится под контролем курдских демократических сил, американское командование объявило о выводе из Сирии батальона Морской пехоты США. Он включается в себя до 400 бойцов и 20 тяжелых гаубиц М777. Морпехи принимали участие в освобождении Ракки, поддерживая вооруженные отряды курдов.











