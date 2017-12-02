11:56 02 декабря

Военная обстановка в Сирии: Американцы "пакуют чемоданы"

На фоне продвижения сирийской армии в городу Эр-Ракка, который на данный момент находится под контролем курдских демократических сил, американское командование объявило о выводе из Сирии батальона Морской пехоты США. Он включается в себя до 400 бойцов и 20 тяжелых гаубиц М777. Морпехи принимали участие в освобождении Ракки, поддерживая вооруженные отряды курдов.




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Комментарии 2

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  1. мыслитель Сегодня, 11:36
    Морпехи принимали участие в освобождении Ракки...

    Правильно будет - принимали участие в пятимесячном уничтожении Ракки.
    мыслитель
  2. Leonidovich Сегодня, 11:37
    Янки гоу хоум !
    Leonidovich
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