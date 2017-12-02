15:53 02 декабря

Турция хочет переложить вину за армяно-азербайджанский конфликт на Россию

Азербайджанская пресса публикует заявление турецкого политолога Ферита Тимура, позиционирующего себя как специалиста по Евразии. Портал Vesti.az в своей публикации приводит слова Ф.Тимура, в которых тот заявляет, что «кашу» конфликта в Нагорном Карабахе «заварила Россия». По словам турецкого политолога, «в российских геостратегических целях – конфликт в регионе - для удержания влияния».

Из материала азербайджанского СМИ:
Важно подчеркнуть, что российская геостратегия восприняла политику Турции, проводимую на Кавказе и в Средней Азии с 1991 года по настоящее время, и при этом, по большей части, ориентированную на Запад, как усилие на подрыв влияния России в регионе. Официальная Москва, опасаясь ослабления своего влияния в регионе, заварила кашу в Карабахе. До тех пор пока у Москвы не сформируется свое видение об общем будущем с Турцией на Евразийском пространстве, пока не будет устранена воспринимаемая Москвой угроза национальной безопасности, это видится реальным. Весьма вероятно, что при таких условиях стороны всего лишь будут обмениваться идеями по решению Карабахского вопроса во время общения на дипломатическом уровне.


Турция хочет переложить вину за армяно-азербайджанский конфликт на Россию



Так турецкий эксперт Ф.Тимур прокомментировал недавние переговоры по карабахскому вопросу между лидерами России и Турции в Сочи.

Если в Турции действительно размышляют такими категориями, как предложенная упомянутым политологом, то можно констатировать, что вину за многолетний армяно-азербайджанский конфликт Анкара пытается переложить на плечи исключительно России. О факте геноцида армян Турцией в 1915 году и последовавших за этим событий турецкие политологи умалчивают, чтобы осуществлять попытки информационного давления на Россию в кавказском регионе.

Напомним, что озвученная Ф.Тимуром точка зрения стыкуется с заявлением Эрдогана, когда тот высказал слова о возможностях России разрешить карабахский конфликт. А на кого Турция собирается перекладывать вину в собственном конфликте с курдским населением?

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 53

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  1. Геркулесыч Сегодня, 12:14
    Еще один повод пожалеть что спасли эрдогада от переворота! sad Турки перегибают палку, и она в какой то момент сломается , и как минимум один конец ударит им по голове! А лучше чтобы оба, и посильнее!
    Геркулесыч
    1. Logall Сегодня, 12:18
      Это заявление равносильно тому, что если бы заявили - ''мне очень выгодно, когда у соседа мусорка горит... Особенно из-за того, что мои дети дышат этим дымом...!''
      Logall
      1. Идущий Сегодня, 12:22
        Александр , добрый день! hi Эрдоган нам выгодней , чем марионетка США , которая могла его заменить.
        Идущий
        1. Pirogov Сегодня, 12:55
          Цитата: Идущий
          Александр , добрый день! hi Эрдоган нам выгодней , чем марионетка США , которая могла его заменить.

          А можно о выгодах подробней ? Моё мнение если пусть лучше турки будут враги чем ,,,друзья,,,, . Иметь таких друзей ,врагов не надо.
          Pirogov
          1. Идущий Сегодня, 12:58
            Можно , читайте наших коллег :


            Цитата: СкептикЦиник
            А выбор был? Новый шах подогнал бы флот НАТО и закрыл бы пролив и воздушные коридоры. Был бы капут сирийскому экспрессу. Ещё турки могли бы более кардинально вмешаться во внутренний конфликт соседнего государства чтобы оторвать себе большой кусок Сирии. Нет нынешний наименьшее из зол из возможных, и он прекрасно это понимает. У России и Турции разные интересы. По сути Эрдоган идёт на уступки только по экономическим причинам, сказывается большая заинтересованность в газе и российском рынке.



            Цитата: Идущий
            Могу добавить , что полыхнуло бы в Армении по полной , через Карабах естественно.
            Идущий
            1. Татьяна Сегодня, 13:06
              Турция всегда была под англосаксами и против России. Этого не стоит забывать!
              Этот турецкий политолог Ферит Тимур продажно судит о России явно категориями "американской демократии" Лондона и Коллективного Запада по принципу "У вас нет демократии! Значит, мы летим к вам!".
              Наверняка этот Тимур - турецкий политолог - учился в каком-нибудь "Лондоне"!
              Татьяна
            2. Pirogov Сегодня, 13:17
              Цитата: Идущий
              Можно , читайте наших коллег :

              В Турции султаны ,шахи в Иране . Всё что написали коллеги и так будет ,когда станет выгодно туркам , а пока они торгуются с Сша ,а Россия им в этом помогает. Повторюсь если турки друзья врагов не надо.
              Pirogov
              1. MAZANDARAN Сегодня, 13:55
                Турки не друзья,а партнёры,и партнёры не обязательно должны быть друзьями!!!И потом Путин чётко взял за жабры Пэрдогана,что тот обязан идти на поводу!Поэтому Пэрдоган не будет дёргаться!А если дёрнится,то на следующий день его Заменят!!!
                MAZANDARAN
          2. Комментарий был удален.
          3. vovanpain Сегодня, 13:03
            Цитата: Pirogov
            А можно о выгодах подробней ? Моё мнение если пусть лучше турки будут враги чем ,,,друзья,,,, . Иметь таких друзей ,врагов не надо.

            Андрей! hi Объясните мне пожалуйста,имея во врагах турков,как удобнее снабжать группировку в Сирии морским транспортом,через Индийский Океан или вокруг всей Европы.Воздушным путем через Иран,Ирак это лишь капля в море Сирийского экспресса. request в одном вы правы,турки не друзья и друзьями никогда не были,попутчики скорей. hi
            vovanpain
            1. Идущий Сегодня, 13:10
              Добрый день Влад! hi , поэтому и терпим , даже в дружбу играем и Эрдоган это тоже понимает.
              Идущий
              1. vovanpain Сегодня, 13:14
                Цитата: Идущий
                Добрый день Влад! hi , поэтому и терпим , даже в дружбу играем и Эрдоган это тоже понимает.

                Здрав будь Виктор! drinks hi И этим пользуется,но и от России и от США он деться никуда не может,вот и вертится как уж на сковородке. drinks hi
                vovanpain
        2. garnik Сегодня, 14:04
          Да ,на данный момент турция выгодна ,так же как Россия для турков. Только вопрос.кто будет окончательным выгодополучателем? Т.е. кто первый разорвет все договоренности, достигнув своих поставленных целей.
          garnik
      2. xetai9977 Сегодня, 13:29
        По сути это секрет Полишинеля. Конфликт возник из-за территориальных претензий Армении к Азербайджану. Вина здесь без сомнений на тогдашних руководителей Союза, что не пресекли вовремя эти амбиции сепаратизма. К тому же имена этих провокаторов были широкоизвестны. Но не пресекли. А потом,как и ожидалось вспыхнула война. Но и власти новой России во главе с Ельциным тоже не отличились высоким умом. Они поставили на армян в этом конфликте. Вплоть до прямого участия российских войск в боевых действиях. Тут уж не отвертется. Факт участия,мягко говоря, в геноциде Ходжалы российского 366-го полка давно доказано. Сам я в ту пору, будучи молодым лейтенантом медицинской службы азербайджанской армии, лично видел пленных русских десантников, пойманных при минировании моста на пути передвижения наших войск. И это были не наёмники. коих тоже было много. А именно кадровые военные российской армии. А в нулевых к власти пришёл Путин. Но к сожалении. курс на поддержку агрессоров на нашей земле продолжился. Это относится и к бесплатной передаче оружия и техники армянам, и к всесторонней дипломатической поддержке на всех уровнях. Так что говоря " ключ к решению карабахского конфликта лежит в кармане Москвы"- никто не открывает Америку. Это так и есть. Наша страна просит одно- чтобы нас оставили один на один с агрессорами. Только и всего. Оставьте агрессоров без своей поддержки - и всё устаканится весьма скоро. И это знают буквально все в регионе. В том числе и руководители России. Но очевидно, пока в России правят бал реликты ельцинской политики, взявшие за основу поддержку Армении любой ценой. И пока верх не возьмут представители действительно новой российской дипломатии. конфликт будет тлеть. И война обязательно будет. В этом нет ни у кого сомнения. Но нужно ли это России и так ли важна России поддержка Армении в ущерб отношениям с Азербайджаном- вот вопрос. на который должен дать себе ответ руководители России.
        xetai9977
        1. garnik Сегодня, 14:14
          Шах Исмаил.
          Есть простая поговорка ".Скажи кто твой друг ,я скажу кто ты." Поддержкой Армении занимались Императоры России,а остальные -развалом Империи.
          garnik
        2. Krabik Сегодня, 14:24
          Хочу вам заметит один важный момент, Азербайджан был создан в Москве и его территория полностью принадлежала Москве и мы кроили как нам было удобно тот регион.

          Так вот, во времена СССР Карабах передали Армении с чем были несогласны руководители республики Азербайджан.
          Это их право быть недовольными, но не более.

          После ослабления Москвы и утрате контроля начался этот бардак, но не только вам было хреново!

          По всему бывшему СССР был бардак, но вас потянуло на столетние разборки с армянами из-за надуманного предлога в надежде получить плюшки от Турции, Ирана или США.

          Вот вы и получаете эти плюшки до сих пор ;)

          И чтобы вы понимали, что вам ОЧЕНЬ повезло посмотрите, что происходит в Ливии, Сирии и Югославии.

          Они тоже были не разборчивы и получали плюшки, но в отличии от вас у них не было халявного зонтика от РФ.
          Krabik
        3. Александр 3 Сегодня, 14:34
          По поводу разжигания войны хочу спросить откуда начался конфликт.А начался он не в Армении а в Азербайджане с убийства армян в Сумгаите.Наши военные с автоматами в руках охраняли свои семьи на военных базах ,и нашими бортами вывозили спасённых армян с территории Азербайджана.Вина России в том что спасала армян от отморозков?
          Александр 3
          1. Yujanin. Сегодня, 15:33
            По поводу разжигания войны хочу спросить откуда начался конфликт.

            Есть на Кавказе такой город Кафан- на юге современной Армении находиться.
            Yujanin.
        4. Карен Сегодня, 14:56
          Рауф,
          если бы не вмешалось московское еврейство в хар.е Примакова, сейчас и Южный Лезгинстан был бы, и Северный Талыш.
          Кстати, Сержик и тогда нам вредил - не допустил в Карабах желающих воевать кадровых офицеров СА из армян.
          Карен
    2. Идущий Сегодня, 12:20
      А что бы было если бы не спасли , переворот то затеивали США ?
      Идущий
      1. 1331М Сегодня, 12:22
        А вот хитрый план,итить... am Жуй молча.
        1331М
    3. СкептикЦиник Сегодня, 12:32
      Цитата: Геркулесыч
      Еще один повод пожалеть что спасли эрдогада от переворота! Турки перегибают палку, и она в какой то момент сломается , и как минимум один конец ударит им по голове! А лучше чтобы оба, и посильнее!

      А выбор был? Новый шах подогнал бы флот НАТО и закрыл бы пролив и воздушные коридоры. Был бы капут сирийскому экспрессу. Ещё турки могли бы более кардинально вмешаться во внутренний конфликт соседнего государства чтобы оторвать себе большой кусок Сирии. Нет нынешний наименьшее из зол из возможных, и он прекрасно это понимает. У России и Турции разные интересы. По сути Эрдоган идёт на уступки только по экономическим причинам, сказывается большая заинтересованность в газе и российском рынке.
      СкептикЦиник
      1. Идущий Сегодня, 12:39
        Могу добавить , что полыхнуло бы в Армении по полной , через Карабах естественно.
        Идущий
    4. сибиралт Сегодня, 13:01
      Таки, конфликт в конце 80-х начался с Сумгаита при помощи из вне и попустительстве Горби.
      сибиралт
    5. Кент0001 Сегодня, 14:01
      Если бы снесли Пердогана, то была бы янкерская марионетка. Турки будут гнуть им интересную линию всегда везде и во всем. Просто нам на это должно быть как бы нас рать и нужно продвигать свои интересы, а то гляжу алиев че - та тоже хвостом не в ту сторону крутит. Кстати он тоже нас ненавидит и при любой возможности гадит и будет гадить.
      Кент0001
    6. staviator Сегодня, 14:36
      размышления одного "политолога" не отображает политику и мнение государства,если реагировать на каждую статью хотя бы в той же Украине то с ума сойти можно.
      staviator
  2. 210окв Сегодня, 12:14
    Кто то чего то говорил про "союзника"?Этот султан не раз в спину целится будет!
    210окв
    1. Идущий Сегодня, 12:19
      Никакого союзничества быть не может , только выгодные интересы и глаз , да глаз за таким "союзником".
      Идущий
    2. Esoteric Сегодня, 12:20
      Цитата: 210окв
      Кто то чего то говорил про "союзника"?Этот султан не раз в спину целится будет!

      Громко сказано!!! fellow На основании этого:
      Азербайджанская пресса публикует заявление турецкого политолога Ферита Тимура...

      ??? belay
      Да мы в этих политологах, как в сору роемси. И кожну соплю слушать? Воспитываешь их, воспитываешь...Руки болят... angry
      Esoteric
      1. Геркулесыч Сегодня, 12:24
        Болят руки -бейте ногами! wassat
        Геркулесыч
  3. solzh Сегодня, 12:16
    Значит Россия виновата в армяно-азербайджанском конфликте? Цирк, да и только! Политологу Фериту Тимуру следовало бы знать, что России данный конфликт не нужен, совсем не нужен и тем более не Россия начала этот конфликт.
    solzh
  4. Идущий Сегодня, 12:18
    А на кого Турция собирается перекладывать вину в собственном конфликте с курдским населением?


    Что за вопрос , конечно на Россию.
    Идущий
  5. pvv113 Сегодня, 12:19
    заявление турецкого политолога Ферита Тимура

    Похоже его где-то в Киеве готовили
    pvv113
    1. Идущий Сегодня, 12:24
      Их всех готовят в известном месте.
      Идущий
    2. Геркулесыч Сегодня, 12:26
      Заставили шмат сала сесть да горилки литру высосать в одно горло, вот и вся подготовка! wassat
      Геркулесыч
  6. Копчёный Сегодня, 12:31
    Круто, делаем рекламу турецкому политологу. Кто то в редакции явно в доле.
    Копчёный
  7. askort154 Сегодня, 12:44
    Ребятки, что расшумелись. "Полит-эксперт" - кашу в Карабахе заварила Москва. Логика психа - поджечь канистру с бензином на балконе соседа, и смотреть что дальше будет.
    Торговля на рынке, не дала ему времени на изучение истории.
    askort154
  8. Altona Сегодня, 12:45
    Цитата: Геркулесыч
    Заставили шмат сала сесть да горилки литру высосать в одно горло, вот и вся подготовка!

    ------------------------------------
    Турка? Такую гадость? Скорее они его мочу выпьют. laughing
    Altona
  9. Нелегал Сегодня, 13:02
    Либерасты , опять пытаются стравить Россию ? Армения -это святое для России! Как бы там что не было ..Это мужики однозначно! soldier (уж поверте мне ..)
    Нелегал
    1. Идущий Сегодня, 13:11
      Виталий , конечно верим.
      Идущий
    2. protoss Сегодня, 13:17
      россия - это святое для россии, а армения просто прилипала, которую приходится на себе тащить.
      protoss
      1. Нелегал Сегодня, 13:25
        Цитата: protoss
        россия - это святое для россии, а армения просто прилипала, которую приходится на себе тащить.

        Ну в принципе ты прав..хе хе Но там есть одно "но"..Центр Православия и еще во времена царской империи эту территорию не отдавали другим народам на растерзание..(хотя много раз пытались)
        И мы сейчас эту защиту продолжаем! Иначе России хана..
        Нелегал
  10. Serg65 Сегодня, 13:12
    Цитата: Геркулесыч
    Турки перегибают палку, и она в какой то момент сломается , и как минимум один конец ударит им по голове!

    Цитата: Logall
    Это заявление равносильно тому, что если бы заявили

    Цитата: Идущий
    Могу добавить , что полыхнуло бы в Армении по полной , через Карабах естественно.

    Цитата: askort154
    "Полит-эксперт" - кашу в Карабахе заварила Москва. Логика психа - поджечь канистру с бензином на балконе соседа, и смотреть что дальше будет.

    Друзья мои, я не на что не намекаю но поинтересуйтесь в Гугле о распаде ЗАКВО, о действиях зам.командующего ЗАКВО Баппаева, члена военного совета 19-й ОА ПВО Тимошенко.
    Можете почитать исповедь старшего офицера разведгруппы 19-й ОА ПВО, очень интересная статья....
    http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5440/
    hi
    Serg65
  11. SarS Сегодня, 13:25
    Так турки договорятся, что в 1915 году русские, переодетые в турков-денме (турецких евреев) устроили геноцид армян.
    SarS
    1. garnik Сегодня, 14:24
      Так есть такая информация ,что геноцид христианских народов на территории занимающей турцией устроили денме: таалат,энвер ,джемаль и т д.
      garnik
      1. ОТДЕЛ-М29 Сегодня, 14:38
        Цитата: garnik
        Так есть такая информация ,что геноцид христианских народов на территории занимающей турцией устроили денме: таалат,энвер ,джемаль и т д.

        Геноцид и холокост , это у евреев ..хе хе ..А у нас у простых просто разборки! хе хе
        ОТДЕЛ-М29
  12. prior Сегодня, 13:37
    А причём тут Турция.
    Политологи любой национальности в первую очередь ля-ля-болы.
    Чего стоят иксперды - Сытин, Гозман, .... и другие Корейбы.
    prior
  13. raki-uzo Сегодня, 13:38
    И кто этот Ферит Тимур? Я турок, живу в Турции и перый раз о нем слушаю. Гугл ничего не дает.
    Дезинформация!!!
    raki-uzo
  14. К-50 Сегодня, 13:57
    До тех пор пока у Москвы не сформируется свое видение об общем будущем с Турцией на Евразийском пространстве

    Такого просто никогда не будет. Может какой-то период с совпадением интересов и сопутствующим "движением", но уж точно не ОБЩИМ.
    Турция всегда была и будет врагом России, хотя бы потому, что именно Россия прекратила экспансию Турции на континент и вышибла её их Румынии и Болгарии.
    К-50
  15. Incvizitor Сегодня, 14:33
    О чём речь то вообще? Что за политолог? Могу поспорить он никто и звать его никак, даже не политик.
    Incvizitor
  16. ОТДЕЛ-М29 Сегодня, 14:36
    Армения -это НАШ рубеж..!
    Попробуйте только тронуть и они Баку захватят!
    ОТДЕЛ-М29
  17. ul_vitalii Сегодня, 14:49
    А кто бы сомневался, ни чего нового, нам автор как курам зерна подкинул, вот мы и клюем, зерно закончится, начнем камушки мусолить. Это я к тому, что тема скудная и автор хочет нас чем-то занять.
    ul_vitalii
  18. Молодой_Коммунист Сегодня, 15:15
    Турция хочет переложить вину за армяно-азербайджанский конфликт на Россию

    Не может такого быть, ведь турки наши братушки теперь.
    Молодой_Коммунист
  19. Громобой Сегодня, 15:39
    У нас выхода другого нет.Армения запирает хищнические устремления Турции и не даёт им распространяться севернее и вглубь России.Да и Аз.СССР уже давно в НАТО была бы по примеру прибалтов,в Ср.Азии был бы другой рассклад.А нам это надо..?Турки(и все кто маскируется под другими названиями) этнос в этих местах пришлый,но очень активный и хорошо умеет размывать и поглощать народы делая из них турков.А это очень опасное качество в геополитике и значит любое адекватное и главное сильное государственное образование должно всеми силами сдерживать турков насколько это возможно.Вы думаете,что это Армения и Россия сдерживают турков?Нет ,это Византия даёт им бой!
    Громобой
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