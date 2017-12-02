Турция хочет переложить вину за армяно-азербайджанский конфликт на Россию

Важно подчеркнуть, что российская геостратегия восприняла политику Турции, проводимую на Кавказе и в Средней Азии с 1991 года по настоящее время, и при этом, по большей части, ориентированную на Запад, как усилие на подрыв влияния России в регионе. Официальная Москва, опасаясь ослабления своего влияния в регионе, заварила кашу в Карабахе. До тех пор пока у Москвы не сформируется свое видение об общем будущем с Турцией на Евразийском пространстве, пока не будет устранена воспринимаемая Москвой угроза национальной безопасности, это видится реальным. Весьма вероятно, что при таких условиях стороны всего лишь будут обмениваться идеями по решению Карабахского вопроса во время общения на дипломатическом уровне.

Азербайджанская пресса публикует заявление турецкого политолога Ферита Тимура, позиционирующего себя как специалиста по Евразии. Портал Vesti.az в своей публикации приводит слова Ф.Тимура, в которых тот заявляет, что «кашу» конфликта в Нагорном Карабахе «заварила Россия». По словам турецкого политолога, «в российских геостратегических целях – конфликт в регионе - для удержания влияния».Из материала азербайджанского СМИ Так турецкий эксперт Ф.Тимур прокомментировал недавние переговоры по карабахскому вопросу между лидерами России и Турции в Сочи.Если в Турции действительно размышляют такими категориями, как предложенная упомянутым политологом, то можно констатировать, что вину за многолетний армяно-азербайджанский конфликт Анкара пытается переложить на плечи исключительно России. О факте геноцида армян Турцией в 1915 году и последовавших за этим событий турецкие политологи умалчивают, чтобы осуществлять попытки информационного давления на Россию в кавказском регионе.Напомним, что озвученная Ф.Тимуром точка зрения стыкуется с заявлением Эрдогана, когда тот высказал слова о возможностях России разрешить карабахский конфликт. А на кого Турция собирается перекладывать вину в собственном конфликте с курдским населением?