Константин Сёмин: Северокорейский "Хвасон" или хвастун?

После долгого молчания КНДР запустила очередную баллистическую ракету, что стало большой неожиданностью для США. "Хвасон-15"является принципиально новой ракетой. Такое заявление сделали в соседней Южной Корее. За 1 час после старта ракета поднялась на высоту 4,5 тысячи километров, преодолев расстояние в 1000 км. Это означает, что по баллистической траектории она способна покрыть 9-11 тыс. км.













