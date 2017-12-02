15:46 02 декабря

Константин Сёмин: Северокорейский "Хвасон" или хвастун?

После долгого молчания КНДР запустила очередную баллистическую ракету, что стало большой неожиданностью для США. "Хвасон-15"является принципиально новой ракетой. Такое заявление сделали в соседней Южной Корее. За 1 час после старта ракета поднялась на высоту 4,5 тысячи километров, преодолев расстояние в 1000 км. Это означает, что по баллистической траектории она способна покрыть 9-11 тыс. км.





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Комментарии 2

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  1. НЕКСУС Сегодня, 12:25
    Северокорейцы пытаются защититься от матрассовской демократии. Осуждать их глупо. Не было бы у России ЯО,и у наших границ давно стояли бы американские АУГ,а по городам били топорами. Сегодня,пока еще,ЯО -это сдерживающий фактор,который препятствует распространению матрассовской демократии и англосаксонскому миропорядку.
    НЕКСУС
  2. shura7782 Сегодня, 15:12
    Ын молодец, достаёт свои козыри начиная с малой карты по нарастающей. Уверен, следующий пуск будет более результативным . На каком пуске америкосы начнут реагировать? Если вообще начнут.
    shura7782
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