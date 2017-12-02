15:47 02 декабря

Противоминный «Александрит»: российский корабль с секретом

Минные тральщики проекта «Александрит» - одни из самых необычных кораблей российского Военно-морского флота. Помимо своей феноменальной маневренности и высочайшего уровня автоматизации, корабль имеет самый большой корпус в мире из монолитного стеклопластика. Эта технология в разы увеличивает живучесть корабля при поиске мин.




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Комментарии 1

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  1. НЕКСУС Сегодня, 12:39
    По сути своей,корпус из композита практически вечен.Ему не страшна коррозия,соленость воды,и материал полагаю "не устает" ,как металл. При этом, модернизировать или вообще перекомпановать в ходе модернизаций такой корпус гораздо проще чем металлический. Ну и в ремонте корпус из стекловолокна куда как проще ,чем из металла.
    НЕКСУС
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