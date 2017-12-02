Противоминный «Александрит»: российский корабль с секретом

Минные тральщики проекта «Александрит» - одни из самых необычных кораблей российского Военно-морского флота. Помимо своей феноменальной маневренности и высочайшего уровня автоматизации, корабль имеет самый большой корпус в мире из монолитного стеклопластика. Эта технология в разы увеличивает живучесть корабля при поиске мин.











