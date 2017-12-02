15:52 02 декабря

Без Украины: военно-транспортная авиация получила обновленный Ан-124 "Руслан"

Украинские санкции в отношении России никак не отразились на техническом обслуживании и даже модернизации самых больших в мире серийных транспортных самолетах Ан-124 "Руслан". Не смотря на то, что часть технической документации осталась в руках украинского "Антонова", Россия успешно справляется в поставленными задачами.




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Комментарии 4

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  1. НЕКСУС Сегодня, 12:47
    Руслан очень востребованный транспортник. Причем прошедший не одну модернизацию. Жаль,что серийное производство этой машины не наладили на территории РФ.
    НЕКСУС
  2. Мар.Тира Сегодня, 12:57
    Цитата: НЕКСУС
    Руслан очень востребованный транспортник. Причем прошедший не одну модернизацию. Жаль,что серийное производство этой машины не наладили на территории РФ.

    Мало того,одну машину хотят продать, в Азербайджан!.Мало пророков в своём отечестве.Чувствую при моей жизни такие машины уже делать не будут Последние добьют,и продадут,с такими правителями.http://social.whoswhos.org/blog/43071
    872687/Azerbaydzhan-kupil-rossiyskiy-An-124-%C2%A
    BRuslan%C2%BB-(foto)
    Мар.Тира
    1. НЕКСУС Сегодня, 13:05
      Цитата: Мар.Тира
      Чувствую при моей жизни такие машины уже делать не будут

      Вот такую замену на МАКСЕ-2017 предлагают..
      На авиасалоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском представили проект нового тяжелого транспортного самолета «Слон», которым предложили заменить самолет ВКС России Ан-124 «Руслан». Об этом ТАСС сообщили в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ).

      Согласно проекту, который представил ЦАГИ, самолет «Слон» будет адаптирован для коммерческих грузовых перевозок. Возможны два варианта поперечного сечения грузовой кабины — 6,4 м и 5,3 м, пишет агентство. По замыслу конструкторов, «Слон» с разрабатываемым двигателем ПД-35 сможет перевозить грузы массой до 150 т на расстояние более чем 7 тыс. км.

      В свою очередь «Руслан» может поднять 120 т, с которыми может преодолеть 4,8 тыс. км. «Сейчас работы ведутся над концепт-проектом, к 2019 году мы должны «продуть» эту модель», — уточнили в ЦАГИ.
      В самолет планируется установить двигатели ПД-35 тягой 35 т. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в разговоре с агентством отметил, что эти двигатели появятся не раньше 2020 года.


      НЕКСУС
  3. мыслитель Сегодня, 15:13
    Цитата: Мар.Тира
    Мало того,одну машину хотят продать, в Азербайджан!...

    Пока только хотелки и предварительное соглашение. Неужели такой самолёт не нужен воссозданному 235 ВТАП.
    Как рассказали в "Ильюшин Финанс Ко.", последние переговоры лизингодателя и азербайджанской стороны по Ан-124 состоялись на прошедшем в начале ноября авиасалоне в Дубае. Твердый контракт на поставку ВС пока не подписан, он находится в стадии разработки.
    мыслитель
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