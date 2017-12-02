Без Украины: военно-транспортная авиация получила обновленный Ан-124 "Руслан"

Украинские санкции в отношении России никак не отразились на техническом обслуживании и даже модернизации самых больших в мире серийных транспортных самолетах Ан-124 "Руслан". Не смотря на то, что часть технической документации осталась в руках украинского "Антонова", Россия успешно справляется в поставленными задачами.











