Тайна чердака мадам Лалори

10 апреля 1834 года в Новом Орлеане случилось страшное несчастье: загорелся дом уважаемых господ Лалори. Светская львица и ее муж, единственный в городе дантист, с ужасом смотрели на языки пламени. Но когда к дому по адресу Royal Street, 1140 подъехали пожарные и полиция, супруги постарались их задержать. Почему? Оказалось, они боялись разоблачения своей страшной тайны.Новый Орлеан является крупнейшим городом в штате Луизиана. Его история богата событиями, а сам город – различными достопримечательностями. И среди них есть одна, сильно выбивающаяся из общего списка. Речь идет о доме, находящемся в квартале «Vieux Carre» по адресу Royal Street, 1140. Когда-то давно величественный особняк принадлежал богатой и влиятельной чете Лалори. Сейчас этот дом имеет сомнительную репутацию, поскольку гиды в один голос заявляют туристам: здесь живут привидения и происходят мистические явления. И, конечно, особняк ежегодно посещают сотни гостей Нового Орлеана, встретиться с настоящими призраками и услышать леденящие звуки стальных оков хочется многим.И если о потоке туристов беспокоиться не приходится, то с хозяевами настоящая беда. За прошедшие годы дом сменил несколько владельцев. Среди них был и голливудский актер Николас Кейдж. В 2007 он приобрел этот дом почти за три с половиной миллиона долларов. Но спустя пару лет перепродал его. Новые хозяева тоже продержались недолго. В итоге особняк до сих пор находится в положении кочевника – то в одних руках, то в других. Говорят, все беды от проклятия. Ведь тогда, в тридцатых годах девятнадцатого столетия, во время пожара люди узнали ужасающую правду о кровавых экспериментах супругов Лалори над чернокожими рабами. По легенде, дом был проклят. А души замученных невольников до сих пор блуждают по верхним этажам проклятого старого дома, стонут от нестерпимой боли и звенят кандалами…Дельфина родилась в 1775 году. Она принадлежала к богатой и влиятельной семье Маккарти, которые были известны на всю Луизиану. Огромное состояние выходцы из Ирландии смогли сколотить благодаря работорговле. Соответственно, все дети в семье Маккарти сызмальства знали, что чернокожие слуги – не люди. Они были всего лишь вещами, с которыми можно сделать все, что заблагорассудится.В 1800 году Дельфина вышла замуж за влиятельного испанского офицера Рамона де Лопеса. По легендам, сама королева Испании благословила тот брак. Но семейное счастье оказалось скоротечным. В 1804 году на пути в Мадрид Лопес сделал остановку в Гаване и там внезапно умер. Дельфина осталась одна с маленькой дочкой.Спустя четыре года она вышла замуж второй раз. Ее избранником стал состоятельный работорговец Жан Бланке (по другим сведениям, он являлся банкиром и адвокатом), принадлежавший в высшему обществу города. Казалось, Дельфина нашла свое женское счастье, родив мужу четверых детей.В 1815 году мэром Нового Орлеана стал кузен Дельфины. И положение в обществе супругов Бланке стало еще прочнее. Но в 1816 году Жан скоропостижно скончался при таинственных обстоятельствах.Девять лет Дельфина отвергала предложения назойливых кавалеров. Но летом 1825 года она все-таки сдалась и согласилась стать женой молодого дантиста Леонардо Луиса Лалори. Поскольку в Новом Орлеане больше стоматологов не было, то Лалори являлся более чем обеспеченным человеком и другом всех высокопоставленных лиц.Вскоре Леонардо купил шикарный дом на Royal Street, 1140. Всеми ремонтными работами руководила лично мадам Лалори. А мебель и детали интерьера она заказывала у самых известных и дорогих мастеров, чтобы ее особняк соответствовал моде того времени. Кстати, всю работу проводили темнокожие рабы. И уже тогда соседи стали замечать, что мадам жестоко обращается с ними. Но связываться с элитой общества никто не хотел. Но однажды произошел инцидент, который все-таки просочился сквозь высокие стены особняка Лалори.Как-то раз соседи услышали громкие крики, доносившиеся с участка светской львицы. Конечно, любопытство взяло верх. Выглянув в окна, перед ними предстала неприятная даже для рабовладельческого Юга картина: Дельфина вместе с несколькими слугами бегала с плетью за чернокожей девочкой. По обрывкам громких фраз стало понятно, что юная служанка сильно дернула волосы хозяйки во время расчесывания. В конце концов, девочка оказалась загнанной в угол. И чтобы не попасть в руки разъяренной хозяйки, она выскочила на балкон, а потом спрыгнула с третьего этажа. Но служанке не повезло. Она, получив множество переломов, осталось жива. К удивлению соседей, Дельфина не стала вызывать врача. И спустя несколько дней девочка умерла. После чего ее просто закопали во дворе… Тогда еще соседи не знали, что на самоубийство служанка отважилась лишь по одной причине – она жутко боялась оказаться на чердаке особняка Лалори, ведь живым оттуда никто не возвращался. Обычно провинившихся рабов, побывавших там, через несколько дней остальные невольники находили в изуродованном виде в подсобном помещении во дворе. А оттуда они уже исчезали навеки. Рабы, конечно, панически боялись чем-то разгневать свою хозяйку. Ведь это означало одно – смерть в жутких мучениях. Поэтому и девочка спрыгнула с балкона…К удивлению самой мадам Лалори, соседи, ставшие свидетелями суицида рабыни, отважились на заявление в полицию. Стражи порядка, в свою очередь, не испугавшись гнева могущественных покровителей, взялись за расследование преступления. Кстати, писательница Хэрриет Мартино, бывавшая в доме Лалори еще за несколько лет до этого события, отмечала, что Дельфина на людях была очень мила и добра со своими слугами. Вот только выглядели они «крайне измученными и несчастными». На вопрос писательницы о таком состоянии слуг светская львица отшутилась и быстро перевела тему разговора. Но, несмотря на это, к Дельфине все же заглянул местный адвокат для того, чтобы напомнить ей о правилах содержания рабов.После гибели девочки следствие поставило конфисковать у светской львицы всех девятерых невольников. После чего их выставили на городском аукционе. Но к несчастью для рабов, Лалори подговорила своих друзей и родственников купить их, а потом передать ей. Так что избежать печальной участи им все же не удалось.Кроме этого, Дельфину обязали выплатить штраф в размере пятисот долларов. По тем временам – солидная сумма. Но учитывая ей состояние, с этой неприятностью она легко расправилась.Ночью 10 апреля 1834 года неожиданно загорелся особняк Лалори. Пожарные приехали быстро. Справившись с огнем, они решили осмотреть дом изнутри, но хозяева внезапно воспротивились этому. Но вопросы огнеборцев Леонардо Лалори грубо ответил:«Некоторым людям лучше бы оставаться дома, а не приходить в дома других, чтобы диктовать законы и вмешиваться в чужие дела». Но все же удержать пожарных и прибывших полицейских они не смогли. Оказавшись внутри особняка, они обнаружили несколько чернокожих рабов, прикованных цепями к полу и стенам. Выяснилось, что пожар на свой страх и риск организовала повариха, тоже прикованная, только к печи. Она подожгла занавески, чтобы привлечь внимание стражей порядка к ужасам, происходящим в доме Лалори.Но самое страшное ждало полицейских наверху, на чердаке. Оказалось, там находилась лаборатория, где мадам Лалори проводила медицинские эксперименты над рабами. Стражи порядка обнаружили мужчину, которого светская львица пыталась превратить в женщину. В железной клетке размером шестьдесят на шестьдесят сантиметров жила изувеченная девушка. Ее конечности были сломаны так, чтобы несчастная напоминала внешним видом краба. Двигалась она, кстати, соответствующе. У другой рабыни отсутствовали конечности, а все ее тело было покрыто тонкими шрамами. Из нее Дельфина пыталась сотворить гусеницу. В углу полицейские нашли прикованного к стене мужчину с палкой в голове. С ее помощью Дельфина собиралась «перемешивать ему мозги».Кто-то из толпы людей, которые проникли в дом вместе с полицейскими и пожарными, внезапно вспомнил, что мадам Лалори издевалась и над своими дочерьми. Стражам порядка начали рассказывать ужасные слухи. Например, они боялись, что из-за «хобби» матери не выйдут замуж. Ведь истории о чердаке Лалори могли дойти до потенциальных женихов. И тогда дочери решили отравить мать. Но их замысел не удался. В отместку Дельфина год продержала девушек взаперти, периодически заставляя их есть отходы жизнедеятельности.Рассказали бедняки из соседнего квартала и о пристрастии мадам Лалори к маскам для омоложения, сделанных из крови чернокожих детей. А началось все с того, что однажды на лицо Дельфины, во время приготовления ужина, брызнула кровь курицы. Женщина решила, что она хорошо повлияла на кожу. И решила регулярно делать маски. Вот только птиц Лалори по непонятным причинам заменила на людей. Сколько погибло детей – этого никто не знал. Но рассказывали, будто Дельфина узнала об измене мужа с чернокожей рабыней и после этого начала мстить. Не пощадила она и ребенка Леонардо. Его кровь также пошла на приготовление чудодейственной маски. А любовница Лалори, узнав о смерти ребенка, покончила с собой.Говорили еще о том, будто на чердаке живет минотавр – раб, который стал любовником одной из дочерей светской львицы. Узнав об этом, она приказала на мужчину надеть голову быка и приковать к стене. Правда, минотавра полицейские не нашли…Спустя пару дней Новый Орлеан напоминал пчелиный улей. Чернокожие рабы, а вместе с ними и свободные граждане решили учинить самосуд над семьей садистов. Но до суда Линча дело не дошло, полицейские сумели разогнать толпу и не подпустили их к дому.Как известно, у страха глаза велики. Поэтому, что точно обнаружили полицейские в доме Лалори – тайна. На следующий день после пожара газеты старались перещеголять друг друга громкими заголовками и информацией, взятой из непроверенных источников. Главное – создать ажиотаж. Многие историки считают, что на самом деле местные жители, а с их подачи и газетчики сильно сгустили краски. Да, мадам Лалори действительно ужасно вела себя с прислугой, но никаких опытов и кровавых масок не было. Есть сведения, что стражи правопорядка вывели из дома семерых истощенных рабов со следами кнута на телах. У одной женщины на голове была большая, но не смертельная рана.Но два факта все-таки заставляют думать, что находка полицейских была пострашнее. Во-первых, невольников отправили в тюрьму, открыв к ним доступ для всех желающих. И буквально за несколько дней их количество перевалило за четыре тысячи. Вряд ли народ шел лишь посмотреть на худых рабов.Во-вторых, бегство Дельфины. Учитывая ее состояние и связи, она опять могла отделаться штрафом и конфискацией рабов. И не более того. Нельзя забывать, что в те времена Новый Орлеан считался центром рабовладельческого Юга. Да, кое-какие законы действительно были на стороне невольников, но их легко обходили благодаря покровителям и деньгам. Не могла она испугаться и суда Линча. Шеф полиции и военные ее бы защитили. Значит, руки Дельфины действительно были перепачканы кровью несчастных рабов. И она, понимая всю тяжесть преступлений, решила сбежать - супруги на карете вместе с деньгами сумели вырваться из окружения толпы и умчаться. А вот далее версии рознятся. Так, одни исследователи считают, что Дельфина и Леонардо сменили имена и остались жить в родной Луизиане. Другая, более правдоподобная и подкрепленная косвенными доказательствами, говорит о том, что Дельфина (супруг, кстати, исчезает) сумела добраться до порта. Там она села на корабль, направлявшийся в штат Алабама. А уже оттуда женщина сумела перебраться во Францию. Эту версию косвенно подтверждает находка, сделанная во время переноса кладбища Святого Луи. Тогда рабочие обнаружили могильную плиту с надписью: «Marie Delphine LaLaurie. 1775-1842».Также одно время была широко распространена версия о том, что Дельфина погибла спустя несколько лет на охоте. Якобы ее убил раненый кабан. Есть и другая версия. В ней говорится, что мадам Лалори умерла в Париже в 1849 году.И чем больше проходило времени с момента пожара, тем сильнее обрастало слухами семейство Лалори. В конце девятнадцатого столетия, когда вновь возник интерес к Дельфине, ее история стала пополняться новыми сюжетами. Причем все более и более ужасными и кровавыми. Начали рассказывать, что у нее было множество приемов для пыток, которые она сама же и придумывала.Напомнили о злодеяниях Дельфины новые хозяева дома. По легенде, когда они перестраивали дом, в подвале обнаружили останки двенадцати людей, прикованных к различным приспособлениям для пыток. И после этого якобы в особняке стала происходить всякая чертовщина. То хозяева видели по ночам призрак изувеченного чернокожего мужчины, то появлялась сама мадам Лалори. А иной раз по ночам в доме раздаются леденящие кровь крики… Всем этим, конечно, воспользовались люди, делающие деньги, как говорится, из воздуха. Они вместе с хозяевами приглашали всевозможных специалистов по паранормальным явлениям для изучения особняка. И хоть исследования результатов не дали, на сегодняшний день жилище четы Лалори является одним из самых известных и посещаемых домов с привидениями.История Дельфины Лалори легла в сюжет одного из эпизодов третьего сезона сериала «Американская история ужасов».