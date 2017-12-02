15:50 02 декабря

Скандал в США: А "зелёные береты" липовые...

Американское информационное агентство Associated Press публикует материал, основанный на сообщениях источников в армии США. В материале говорится о том, что система поощрения командования за успехи в частях и соединениях приводит к эффекту, негативно влияющему на реальные успехи в структурах войск. В частности, отмечается, что командование войсками для увеличения числа «плюсов» идёт на откровенное занижение стандартов при подготовке военнослужащих.

В частности, сообщается о разразившемся скандале в элитном формировании сухопутных войск США. Речь о так называемых «зелёных беретах».

Скандал в США: А "зелёные береты" липовые...



Неизвестный человек разослал электронное письмо в военные структуры с просьбой разобраться в снижении планки требований к подготовке спецназа США. В материале говорится о том, что «зелёный берет» спецназовца сухопутных войск сегодня можно получить гораздо проще, чем это было традиционно. В электронном письме заявлено, что нарушения регламента подготовки и проверки бойцов имеют место на военной базе Форт-Брэг в Северной Каролине.

На публикацию уже отреагировали представители командования военной базы. Генерал-майор Курт Зоннтаг, командующий соединением сухопутных войск, заявил, что не знает, о чём вообще идёт речь. По словам генерала Зоннтага, из 2 тыс претендентов зелёные береты спецназа получил «лишь 541 человек».

Зоннтаг:
Мы тщательно проверим все изложенные в материале претензии и проведём внутреннее разбирательство. Но наши стандарты опирались и опираются на пункты, которые соответсвуют высокому качеству подготовки.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 43

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  1. Trevis Сегодня, 13:32
    откровенное занижение стандартов при подготовке военнослужащих.

    Наверно геям и прочим трансгендерам тяжело проходить традиционные нормативы. Вот и занизили. Ну ничего.

    Чем не Зеленый берет?
    Trevis
    1. Azim77 Сегодня, 13:39
      Ага, пусть попробует какой-нибудь генерал не принять их, сразу заклюют и отправят в отставку. Скажут, что геям и не нужно быть сильными физически, достаточно того, что они сильны "духом" и свободны. Толерантность, ссссэрр!
      Azim77
      1. Logall Сегодня, 14:38
        Цитата: Azim77
        геям и не нужно быть сильными физически

        Геям? Это кто такие?
        Я знаю только об одном -
        Ну, а все остальные - педерасты!
        Logall
    2. Ami du peuple Сегодня, 14:02
      Цитата: Trevis
      Чем не Зеленый берет?
      Считаете, какие-то определенные нормативы на это упражнение есть? Тогда, вполне возможно, эта дамочка отличник боевой подготовки в своём подразделении рейнджеров bully
      Ami du peuple
    3. ДэнСабака Сегодня, 14:13
      наверное, всё же, не берет, а берЁт...
      ДэнСабака
      1. Primoos Сегодня, 14:58
        Цитата: ДэнСабака
        наверное, всё же, не берет, а берЁт...

        У кого, у Шрека что ли?
        Primoos
        1. ДэнСабака Сегодня, 15:01
          да хоть у коня..... я запретить не могу.......
          ДэнСабака
          1. Primoos Сегодня, 15:24
            Цитата: ДэнСабака
            да хоть у коня..... я запретить не могу.......

            Ну если зеленый ...?
            Primoos
    4. Кент0001 Сегодня, 14:30
      Наверное геям их просто так выдают, что бы армейское начальство не заподозрили в нетерпимости. laughing
      Кент0001
    5. Primoos Сегодня, 14:36
      В самой лживой стране в мире всё лживое и фальшивое. Ладно зеленые береты, а морские котики плавать не разучились? Или только на бумаге плавают и в койке?
      Primoos
      1. Logall Сегодня, 14:47
        Думаю, что есть у них спецы, которые проворачивают действительно сложные операции! Наделали шуму по всему миру... Но это элита! Элита, к которым ни морские котики ни зелёные береты не относятся!
        Так что в целом Американская армия больше походит на пионерлагерь, чем на великое воинство...!
        Logall
        1. KCA Сегодня, 14:54
          Обделались они по всему миру, ни одной полностью успешной операции, сплошные косяки
          KCA
  2. НЕКСУС Сегодня, 13:34
    Как то лет 15 назад попалась мне книжка Черви-Флэнагана Роберта...Очень интересно написана. А сегодняшние "Зеленые береты" закончились во Вьетнаме.
    НЕКСУС
    1. pvv113 Сегодня, 13:56
      Читал эту книжку еще в 80-х, понравилась. И сюжет хороший, и написано интересно
      pvv113
    2. shura7782 Сегодня, 14:50
      Мне она попалась в училище 36 лет назад. Книга стоила того, что бы её прочитать.
      shura7782
      1. andrewkor Сегодня, 15:07
        Спасибо,что напомнили, тут же скачал,выбиру время ,прочту.
        andrewkor
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:34
    Интересно если этих беретов к нам привезти и на краповый заставить пройти испытание.Они орать и плакать начнут что у русских пытки и нечеловеческие условия службы?
    Наблюдатель2014
    1. Azim77 Сегодня, 13:41
      И обвинят в употреблении допинга. Банально конечно, но ведь могут.
      Azim77
    2. НЕКСУС Сегодня, 13:49
      Цитата: Наблюдатель2014
      Интересно если этих беретов к нам привезти и на краповый заставить пройти испытание

      Образ Рембы надуман и высосан из пальца голивудскими сказочниками. Для чего? Чтоб создать иллюзию для потенциальный новобранцев,что "зеленые береты" не убиваемы,круты и дико уважаемы. Этот образ стал разрушаться ,когда начали всплывать факты вьетнамской войны,и последующие судьбы этих американских "героев".
      Одна бойня в Сонгми чего стоит...16 марта 1968 года американскими солдатами в Сонгми и в близлежащих деревнях были убито, как минимум, 502 мирных жителя - 173 ребенка, 183 женщины (17 беременных), 149 мужчин (в основном старики).
      Вот такие на самом деле эти Рэмбы.
      НЕКСУС
      1. Кент0001 Сегодня, 14:33
        Про Сонгми весь мир знает, но почему-то молчит. СССР сколько раз эту тему поднимал, и я не знаю наказан кто-то из карателей или нет? Там кстати случайно Керри не участвовал?
        Кент0001
        1. НЕКСУС Сегодня, 15:16
          Цитата: Кент0001
          СССР сколько раз эту тему поднимал, и я не знаю наказан кто-то из карателей или нет?

          Как стало известно, годом ранее военнослужащие Армии США совершили массовое убийство гражданского населения нескольких деревень, входивших в состав общин Милай и Микхе (Михэ), уничтожив, по различным оценкам, от 347 до 504 мирных жителей. Многие жертвы перед убийством были подвергнуты американскими солдатами пыткам, а женщины — групповым изнасилованиям. Преступление вызвало возмущение мировой общественности и стало одним из самых известных и символичных событий войны во Вьетнаме. Только один военнослужащий (Уильям Келли) был признан американским судом виновным, но проведя 3,5 года под домашним арестом был помилован.

          Вот и все американское правосудие и реакция мировой общественности.
          Скажу больше,"зеленые береты" по своей сути это КАРАТЕЛЬНЫЕ соединения формата батальонов СС Третьего Рейха. Их натаскивали для уничтожения партизанских очагов,что делали и каратели СС.
          НЕКСУС
    3. Офицер запаса Сегодня, 13:52
      Вообще-то хотелось бы на ВО почитать действительно толковую статью про действующие там нормативы. Спецов у нас на сайте много, сообразят и сами выводы сделают. Вот тогда и комментарии будут интересные и по делу.
      А то что-то уж больно часто - яркий заголовок и унылое содержание.
      Офицер запаса
      1. Комментарий был удален.
    4. cariperpaint Сегодня, 13:54
      харе глупости писать. там отбор еще тот. не стоит считать их спецов клоунами. там крутые профи.
      cariperpaint
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:01
        Цитата: cariperpaint
        харе глупости писать. там отбор еще тот. не стоит считать их спецов клоунами. там крутые профи.

        Серьезно?Вот прям крутые? То что бОльшая половина этого сброда-это вообще не граждане США,это ладно...где вы там профи то разглядели? Этим профи вьетнамцы напихали по самые гланды,при том,что были и самолеты и вертолеты и "крутой отбор"...КРЕСТЬЯНЕ ИМ ЛЮЛЕЙ НАВАЛЯЛИ,которые кроме сохи и быков ничего в жизни не видели до того.
        НЕКСУС
        1. cariperpaint Сегодня, 14:12
          недооценка противника самая большая ошибка как и то что считать себя лучше. там серьезная структура и серьезные люди с опытом и знаниями.
          cariperpaint
        2. Игорь Верёвкин Сегодня, 14:54
          Вот откуда вы такие дегенераты беретесь?
          Во-первых, поступить на военную службу в США (на любую ВУС), уже не имея грин карты (то есть законно полученного ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО) - невозможно от слова совсем. Еще раз, для -ов. Грин карта сама по себе, вне зависимости от того, идешь ты в армию, или нет, дает тебе право через 3 года получить гражданство. Поэтому можете зашить свои рванувшие пуканы, но ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ СЛУЖИТЬ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ. Ты и так его получишь. Служба в армии всего лишь позволяет ускорить этот процесс. А если вида на жительство у тебя нет, то и служба в вооруженных силах тебе не светит ни в какой роли - ни в разведке, ни поваром.
          Далее, служить в вооруженных силах, не имея гражданства, можно лишь на определенных специальностях, подавляющее большинство из которых - это пехота, то есть обычный стрелок. Любая специальность, требующая работы с документами (например, Intelligence), работы с техникой (механик), все офицерские специальности - требуют наличия ГРАЖДАНСТВА, которое, повторяю еще раз, через службу в армии, не будучи резидентом, получить невозможно.
          Все LRS (разведчики сухопутных войск), SF (зеленые береты), Rangers - абсолютно ВСЕ они требуют уровня секретности "SECRET" для поступления на службу, а это 100% невероятно без американского гражданства.
          Так что неумные люди-путриоты могут дальше писать сказки о том, что в армии США воюют иммигранты за грин карту, но если вы умный человек (каким путриот по определению быть не может), то вы сами легко можете найти всю эту информацию в интернете и убедиться, что путриот - впрочем, совершенно привычно для себя - лжет.

          По поводу вьетнама - иди посмотри статистику потерь вьетконга/северного вьетнама и США.
          С тем же успехом можно сказать, что афганские пастухи, до этого не видевшие ничего, кроме сохи и овец, наваляли советской армии.
          Игорь Верёвкин
          1. Paranoid50 Сегодня, 15:11
            Цитата: Игорь Верёвкин
            Вот откуда вы такие дегенераты беретесь?

            О,подматрасного выпустили...Забавные вы,бегунцы... laughing Так топят за своё
            нынешнее прибежище,что аж пыль стоит. Ну,то и понятно - а ,вдруг, не примут в "стаю"... И,ведь сразу с оскорблений начал... Поневоле уверуешь,что в матрасии одни отбросы собрались. yes
            Paranoid50
          2. sabakina Сегодня, 15:12
            Игорь Верёвкин, я не понял, у вас так служат мексиканцы с уже американским паспортом? А нам пишут, что служат ЗА АМЕРИКАНСКИЙ ПАСПОРТ...Врать тоже надо уметь.
            sabakina
          3. НЕКСУС Сегодня, 15:35
            Цитата: Игорь Верёвкин
            Вот откуда вы такие дегенераты беретесь?

            Из под какого ты камня выполз,мне интересно?
            Для вот таких упоротых как ты-
            Цитата: Игорь Верёвкин
            Во-первых, поступить на военную службу в США (на любую ВУС), уже не имея грин карты (то есть законно полученного ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО) - невозможно от слова совсем.

            Для вот таких как ты,повторюсь-
            То что бОльшая половина этого сброда-это вообще не граждане США,это ладно..

            А теперь по поводу обладателей грин-карты-
            Грин-карта — это удостоверение личности или так называемая идентификационная карта, подтверждающая наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США

            А посему в армию США призывают обладателей грин-кар,и эти граждане НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГРАЖДАНАМИ США!

            Цитата: Игорь Верёвкин
            Так что неумные люди-путриоты могут дальше писать сказки о том, что в армии США воюют иммигранты за грин карту, но если вы умный человек

            Наличие грин-карты у человека не говорит о том,что он гражданин США! Так тогда кто он с грин-картой,как не эмигрант?м.
            Цитата: Игорь Верёвкин
            По поводу вьетнама - иди посмотри статистику потерь вьетконга/северного вьетнама и США.

            Неуважаемый матрасс,я статистику по Вьетнаму знаю получше твоего...
            Что делал Келли в Сонгми?м. Не расскажешь? Заодно расскажи нам,как этот выродок вспарывал животы беременным женщинам и убивал детей. Очень интересно послушать.
            А так же расскажи как Никсон отдал 4 лярда долларов вьетнамскому лидеру после вывода своего отребья с территории Вьетнама.
            НЕКСУС
        3. Курсант Сегодня, 15:30
          У нас многие военнослужащие не смогут сдать элементарные физические нормативы , кроме спецов естественно .. Так что считать их профанами не стоит , недооценивать противника не стоит .
          Курсант
    5. ranger Сегодня, 14:18
      Цитата: Наблюдатель2014
      Интересно если этих беретов к нам привезти и на краповый заставить пройти испытание

      А к чему эти все сложности, в случае чего их можно просто шапками забросать не поднимаясь с дивана... По крайней мере, большинство комментировавших статью готовы сделать это прямо сейчас... soldier Виртуальная реальность, в отличие от реальной жизни и не дай Бог войны, она гуманна и жестоко не накажет, как это уже бывало в нашей непростой истории...
      ranger
    6. shura7782 Сегодня, 14:31
      Цитата: Наблюдатель2014
      ........Интересно если этих беретов к нам привезти ......]

      У них своя песня, а у нас своя. Не надо недооценивать их подготовку. Им эти клипы и наши военные фильмы тоже показывают и ставят нас в пример. Физическая подготовка проверяется у резерва так, что бы соответствовать своему званию на службе при мобилизации. Согласитесь, что у нас в этом вопросе пробоина?
      Офицерская какарда на краповом берете советских времён. Видимо этому есть какое то объяснение. Хотелось бы знать.
      shura7782
  4. ul_vitalii Сегодня, 13:40
    В военторге других не было, вот и носят. А теперь и снимать не охото - престижно. Видно кто-то в пятак получил, а сдачи не дал, многих это насторожило.
    ul_vitalii
  5. СкептикЦиник Сегодня, 13:40
    Количество планок на кителе впечатляет. Наверное с десятилетнего возраста бойскаутских времён собирают.
    СкептикЦиник
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 13:45
      Ага, похоже там в школах за каждую положительную оценку что то подобное выдают.
      Анкыпельгыгыргын
    2. papas-57 Сегодня, 14:06
      ''Количество планок на кителе впечатляет''. А им медальки вручают что бы они со службы на гражданку не слиняли.
      papas-57
  6. Нелегал Сегодня, 13:45
    Но наши стандарты опирались и опираются на пункты, которые соответсвуют высокому качеству подготовки.

    Вот когда с русскими столкнетесь "лоб в лоб" , тогда и поговорим господа! Вы же нас боитесь в реале ..?
    Попытки Россию уничтожить финансово и морально у вас не получилось ...
    Мы идем на "ВЫ"..и я вам не завидую господа.. soldier

    Вот такие дела у нас в душах...
    Нелегал
  7. МВГ Сегодня, 13:45
    Очень хорошие новости. Это же так демократично. Да здравствует демократия США в США !!!
    МВГ
    1. japs Сегодня, 14:01
      Вот и я заявляю протест, почему в "зеленые шапочки" не берут женщин с лишним весом?
      Не толерантно, не демократично все это! Позор матрассной демократии!
      japs
  8. Симон Сегодня, 13:56
    Цитата: Azim77
    Ага, пусть попробует какой-нибудь генерал не принять их, сразу заклюют и отправят в отставку. Скажут, что геям и не нужно быть сильными физически, достаточно того, что они сильны "духом" и свободны. Толерантность, ссссэрр!

    laughing Сильны "духом" и голой задницей! wassat
    Симон
  9. Симон Сегодня, 14:04
    Цитата: НЕКСУС
    Как то лет 15 назад попалась мне книжка Черви-Флэнагана Роберта...Очень интересно написана. А сегодняшние "Зеленые береты" закончились во Вьетнаме.

    Не...е, в Голливуде "зеленые береты" ну очень "сильные" и "храбрые", и всех спасают, особенно от инопланетян. laughing laughing wassat
    Симон
  10. semuil Сегодня, 14:08
    Голову им надо отвинтить,этим писакам из Associated Press.Всё не угомонятся никак.Береты как береты,чего не так?
    semuil
  11. andrej-shironov Сегодня, 15:19
    Ну сейчас все местные ура-патриоты накинутся на зелёных беретов, как до этого на эсстонцев!
    andrej-shironov
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