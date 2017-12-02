Скандал в США: А "зелёные береты" липовые...

Мы тщательно проверим все изложенные в материале претензии и проведём внутреннее разбирательство. Но наши стандарты опирались и опираются на пункты, которые соответсвуют высокому качеству подготовки.

Американское информационное агентство Associated Press публикует материал, основанный на сообщениях источников в армии США. В материале говорится о том, что система поощрения командования за успехи в частях и соединениях приводит к эффекту, негативно влияющему на реальные успехи в структурах войск. В частности, отмечается, что командование войсками для увеличения числа «плюсов» идёт на откровенное занижение стандартов при подготовке военнослужащих.В частности, сообщается о разразившемся скандале в элитном формировании сухопутных войск США. Речь о так называемых «зелёных беретах».Неизвестный человек разослал электронное письмо в военные структуры с просьбой разобраться в снижении планки требований к подготовке спецназа США. В материале говорится о том, что «зелёный берет» спецназовца сухопутных войск сегодня можно получить гораздо проще, чем это было традиционно. В электронном письме заявлено, что нарушения регламента подготовки и проверки бойцов имеют место на военной базе Форт-Брэг в Северной Каролине.На публикацию уже отреагировали представители командования военной базы. Генерал-майор Курт Зоннтаг, командующий соединением сухопутных войск, заявил, что не знает, о чём вообще идёт речь. По словам генерала Зоннтага, из 2 тыс претендентов зелёные береты спецназа получил «лишь 541 человек».Зоннтаг: