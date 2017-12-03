10:57 03 декабря

Чтобы помнили. 3 декабря - День Неизвестного Солдата в России

В последние несколько дней в нашей стране, так уж получилось, больше обсуждается гибель солдат вермахта, нежели до сих пор неидентифицированные останки советских воинов. Мальчик из Нового Уренгоя, как все помнят, задался вопросом о том, почему могила Георга Йоханна Рау, «не желавшего воевать», позабыта-позаброшена. Почему это мы в России до сих пор не превратили могилу каждого вторгшегося на нашу землю оккупанта в Священный пантеон – место для массового нашего с вами покаяния за «невинно погибших солдат» гитлеровской Германии?..

И ведь до сих пор разбираются: кто виноват, пошто, как же так, откуда всё это, что делать, кого вешать?.. А ведь, по большому счёту, люди, которые всё это затеяли, своего уже добились. Как уже было отмечено, обсуждать приходится всевозможных «йоханнов рау», но не те десятки тысяч советских солдат-освободителей, останки которых до сих пор лежат в земле России и Европы и остаются безвестными.

Сегодня – один из тех дней, когда сам календарь даёт лишний повод вспомнить о неизвестных победителях коричневой чумы, внесших свой вклад в разгром гитлеровцев и освободивших Европу от нацизма. Сегодня – День Неизвестного Солдата. Это он штурмовал высоту Мамаева кургана, это он горел в танке под Курском, это он освобождал Киев, Минск, Братиславу, Краков, Прагу от нацистской оккупации. Это он открывал ворота лагерей смерти на территории Польши и Германии. Это его мужество позволило водрузить красное знамя над Рейхстагом. Это он и сегодня остаётся неизвестным, несмотря на то, что огромные усилия для поиска его останков прилагают десятки отечественных поисковых отрядов.


Ежегодно российские поисковые организации, входящие в централизованное «Поисковое движение России», обнаруживают останки в среднем не менее 10 тысяч советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Но обнаружить, при всей колоссальной сложности этого процесса, это одно. Останки нужно ещё и идентифицировать. А это не только работа с прахом погибших. Это ещё и недели, проводимые в архивах, работа почерковедческого характера, сверка данных со списками строевых частей. Большая удача для поисковиков – если удаётся узнать хотя бы фамилию погибшего неизвестного бойца. По ней можно выйти на родственников, уточнить принадлежность той или иной части по данным региональных архивных источников.

По последней информации, останки лишь каждого двенадцатого обнаруженного бойца в полном объёме идентифицируются после обнаружения. Особенно сложно обстоит дело с представителями рядового состава. Основная причина – солдаты попросту не всегда шли в бой с капсулой или металлическим медальоном, на которых бы значились их личные данные. Это суеверие, благодаря которому бойцы попросту хотели сохранить жизнь. Но горькие законы войны точно не учитывали, кто идёт в бой с капсулой или без неё – гибли в боях и одни, и другие.

Поисковики рассказывают, что порой идентификации личности помогает полуистлевший клочок газеты, на котором боец делал определённые пометки. Удача – обнаружение письма, которое солдат перед тем, как идти в бой, положил в карман гимнастёрки. Всего несколько строк от родных позволяют узнать имя бойца, другие его личные данные – что в конечном итоге помогает осуществлению полноценной идентификации.

Работа по установлению неизвестных и пропавших без вести защитников Отечества проводится при активной поддержке министерства обороны страны и самим министерством обороны.

Чтобы помнили. 3 декабря - День Неизвестного Солдата в России


Жаль, что иногда проделанная кропотливая работа по поиску и идентификации останков советских воинов сама превращается в прах. Речь о том, что, например, в сегодняшней Польше властями открыто санкционирована война с памятниками, воздвигнутыми в честь советских воинов, с захоронениями солдат-освободителей. Могилы подвергаются акциям самого настоящего государственного вандализма. При этом за состояние праха и за цивилизованность его транспортировки на новое место фактически никто не отвечает. Из департаментов польской полиции приходят дежурные отписки о том, что они начали разбирательство. Вот только чаще всего это разбирательство не заканчивается ничем – разрушенные мемориалы и растоптанные могилы уже не возвращаются на свои прежние места.

Это чудовищная несправедливость по отношению к памяти тех, кто позволил Польше остаться Польшей и не оказаться немецким захолустьем, пугающим мир чёрным дымом из печей лагерей смерти.

Установление Дня Неизвестного Солдата в России – это не просто календарная дата. По большому счёту, это день, когда ещё один раз в году будет отдана дань памяти всем тем, кто погиб при защите нашей Родины, чьи имена, к величайшему сожалению, пока так и не удалось установить. Но в то же время это дата надежды. – Надежды на то, что каждый погибший советский солдат рано или поздно всё же обретёт своё имя, которое уже само по себе является одним из символов Великой Победы.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 27

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:50
    Не забудем, не простим! Вечная Память погибшим!
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 07:53
      Привет, дружище! hi Присоединяюсь к твоим словам!
      Джедай
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:00
        Привет, Максим! hi Сомнений ни каких!
        a.s.zzz888
        1. Logall Сегодня, 08:04
          Присоединяюсь, коллеги!
          ''... Я, у могилки Неизвестного солдата, О чём-то самом главном погрущу!...''
          Logall
          1. Татьяна Сегодня, 08:26
            Работа по установлению неизвестных и пропавших без вести защитников Отечества проводится при активной поддержке министерства обороны страны и самим министерством обороны.
            Как-то это работа неудовлетворительно поддерживается и проводится со стороны МО РФ!
            Странно, например, говорить о сохранении памятников, эксгумации и перезахоронении останков воинов Красной Армии, павших на чужой земле при освобождении той же Польши, если останки советских солдат и офицеров бесхозно и безответно лежат во сырой российской земле, не эксгумированными и не опознанными под тем же Смоленском - в той же Катыне! Причём в самом крупном катынском захоронении советских солдат и офицеров - в Медном - нет даже никакого упоминания о существовании там их захоронения, и нет никакой отметины об этом. Одно глумление там над душами и трупами советских воинов, павших при защите своего родного Отечества! Позор! Даже цветы в День неизвестного солдата там положить не разрешается и некуда!
            Татьяна
            1. Татьяна Сегодня, 08:54
              Светлая память о тех, кто нас защищал, погиб, не найден, не опознан, или могилка его бесхозно затерялась! Или власти меркантильно не дают эксгумировать героев и достойно перезахоронить!


              Его зарыли в шар земной...

              Его зарыли в шар земной,
              А был он лишь солдат,
              Всего, друзья, солдат простой,
              Без званий и наград.
              Ему как мавзолей земля -
              На миллион веков,
              И Млечные Пути пылят
              Вокруг него с боков.
              На рыжих скатах тучи спят,
              Метелицы метут,
              Грома тяжелые гремят,
              Ветра разбег берут.
              Давным-давно окончен бой...
              Руками всех друзей
              Положен парень в шар земной,
              Как будто в мавзолей...
              Татьяна
            2. ranger Сегодня, 10:21
              О таких важных темах как неизвестный солдаты надо писать правду, не только часть ее...Умышленно или по незнанию в статье говорится о каких то металлических медальонах в РККА, которых там и близко не было - металлические медальоны были у вермахта. Более того,как ни странно, у рядового состава, в отличие от командиров) в начальный период ВОВ вообще не было красноармейских книжек (были введены 1 октября 1941 г.) - со всеми вытекающими последствиями...
              Через столько лет после ВОВ пора бы уже писать как все было на самом деле, а не отделываться обтекаемыми фразами, которые ни уму ни сердцу...
              ranger
              1. ranger Сегодня, 10:39
                P.S.Кроме того, эбонитовые медальоны с личными данными военнослужащих в ноябре 1942 г. были отменены и исключены из табелей снабжения.
                Вкратце так...
                ranger
      2. Комментарий был удален.
        1. Джедай Сегодня, 08:31
          Татьяна, приветствую! love
          Ошибки есть и будут всегда, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Именно поэтому я преклоняюсь перед Подвигом наших воинов и тех, кто печётся об их достойном захоронении. Поисковые отряды - вам хвала и честь! Но не всем в этой реальности нужна правда. И это совершенно не радует...
          Джедай
      3. vovanpain Сегодня, 09:06
        Всем Здравым Быть Коллеги! drinks hi Семья моего деда по матери отправила на фронт пятерых человек,домой вернулся только один-мой дед.А про остальных не слуху ни духу до сих пор. yes Вечная Память всем кто защищал и погиб за нас.
        vovanpain
    2. Primoos Сегодня, 08:02
      Много их, неизвестных солдат, ещё лежат непогребенными. Вечная память.
      Primoos
      1. Джедай Сегодня, 08:07
        Война для нас не закончена пока не погребены должным образом все наши солдаты. soldier
        Джедай
        1. 1331М Сегодня, 08:17
          Дядьки.....Это и мой День-у Родительницы моей старший Брат двоюродный со-стороны её Родительницы пропал под Ржевом,так и не знаем,где лежит...
          1331М
          1. собаковод Сегодня, 08:28
            И мой, двух из шести сыновей моего прадеда Анисима не могу найти.
            собаковод
            1. мыслитель Сегодня, 09:33
              И мой дед, рядовой красноармеец, где-то лежит Неизвестным Солдатом. Светлая память защитникам Отечества.
              мыслитель
    3. Spartanez300 Сегодня, 09:49
      Скорбим и помним .

      Spartanez300
  2. Горный стрелок Сегодня, 08:05
    Никто из нас не будет жить вечно. Вопрос - как умирать? Вечная память воинам, павшим в бою за Родину. Терпения и внимания поисковикам.
    Горный стрелок
  3. svp67 Сегодня, 08:08
    Спасибо за все!!!!!
    svp67
  4. ul_vitalii Сегодня, 08:11
    Ни кто не забыт, ни что не забыто. Память в наших сердцах о погибших на века.У каждого в нашей стране возникает свой образ, отдавшего свою жизнь за Родину. У меня один из дедов не вернулся с фронта, погиб под Вязьмой.
    ul_vitalii
  5. andrewkor Сегодня, 08:40
    Первый мемориал Неизвестного Солдата открыт в Париже в 1921г.По легенде погибшего неопознаного французского солдата обнаружили на поле боя в 1918г.(где не помню)среди множества убитых им в рукопашном бою немцев.Впечатлившись его подвигом решили увековечить память о всех погибших солдатах.Помню в детстве видел фильм "Без вести пропавший"про такого героя!
    andrewkor
  6. Гардамир Сегодня, 08:49
    День неизвестного солдата — памятная дата в России, с 2014 года отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами
    Зачем нынешняя власть как пирожки печёт новые праздники?
    В стране пережившей ту войну и победившей, каждый день День Памяти!
    Гардамир
  7. PValery53 Сегодня, 09:00
    Вечная память советским воинам, павшим при защите Отечества.
    PValery53
  8. зокняй82 Сегодня, 09:39
    ...Как уже было отмечено, обсуждать приходится всевозможных «йоханнов рау», но не те десятки тысяч советских солдат-освободителей, останки которых до сих пор лежат в земле России и Европы и остаются безвестными... К глубокому сожалению. Только "Он" нужно писать с заглавной буквы.
    зокняй82
  9. 3vs Сегодня, 09:52
    Вечная память!
    3vs
  10. Карен Сегодня, 10:11
    Вечная память!!!

    У меня старший дядя пропал без вести на той войне... Отец с его младшим братом всегда ездили на поиски следов... В семье письма с фронта значили очень многое... Благодарности от командования, где отмечалось, что с его приходом заметно усилилась мощь соединения артиллеристов.
    Карен
  11. Был Мамонт Сегодня, 10:25
    "Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был захоронен был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.
    Там , у деревни Крюково в братской могиле лежат два моих дяди -панфиловца. Один из них числился пропавшим без вести до 1974 года. Пока отец , будучи у братской могилы не увидел еще одно родное имя.
    Вечная память погибшим за Родину!
    Был Мамонт
  12. ando_bor Сегодня, 10:33
    Вечная память Защитникам Отечества!
    С публикацией данных "ОБД Мемориал" нашел своего Дядю старшего брата Мамы,
    место гибели, могилу, его Родители так и умерли не узнав.
    Бабушка говорила: - Он найдется, не может человек бесследно исчезнуть, - так и получилось.
    Пропал без вести он по бардаку в бумагах и возможно злому умыслу.
    ando_bor
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