Чтобы помнили. 3 декабря - День Неизвестного Солдата в России

В последние несколько дней в нашей стране, так уж получилось, больше обсуждается гибель солдат вермахта, нежели до сих пор неидентифицированные останки советских воинов. Мальчик из Нового Уренгоя, как все помнят, задался вопросом о том, почему могила Георга Йоханна Рау, «не желавшего воевать», позабыта-позаброшена. Почему это мы в России до сих пор не превратили могилу каждого вторгшегося на нашу землю оккупанта в Священный пантеон – место для массового нашего с вами покаяния за «невинно погибших солдат» гитлеровской Германии?..И ведь до сих пор разбираются: кто виноват, пошто, как же так, откуда всё это, что делать, кого вешать?.. А ведь, по большому счёту, люди, которые всё это затеяли, своего уже добились. Как уже было отмечено, обсуждать приходится всевозможных «йоханнов рау», но не те десятки тысяч советских солдат-освободителей, останки которых до сих пор лежат в земле России и Европы и остаются безвестными.Сегодня – один из тех дней, когда сам календарь даёт лишний повод вспомнить о неизвестных победителях коричневой чумы, внесших свой вклад в разгром гитлеровцев и освободивших Европу от нацизма. Сегодня – День Неизвестного Солдата. Это он штурмовал высоту Мамаева кургана, это он горел в танке под Курском, это он освобождал Киев, Минск, Братиславу, Краков, Прагу от нацистской оккупации. Это он открывал ворота лагерей смерти на территории Польши и Германии. Это его мужество позволило водрузить красное знамя над Рейхстагом. Это он и сегодня остаётся неизвестным, несмотря на то, что огромные усилия для поиска его останков прилагают десятки отечественных поисковых отрядов.Ежегодно российские поисковые организации, входящие в централизованное «Поисковое движение России», обнаруживают останки в среднем не менее 10 тысяч советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Но обнаружить, при всей колоссальной сложности этого процесса, это одно. Останки нужно ещё и идентифицировать. А это не только работа с прахом погибших. Это ещё и недели, проводимые в архивах, работа почерковедческого характера, сверка данных со списками строевых частей. Большая удача для поисковиков – если удаётся узнать хотя бы фамилию погибшего неизвестного бойца. По ней можно выйти на родственников, уточнить принадлежность той или иной части по данным региональных архивных источников.По последней информации, останки лишь каждого двенадцатого обнаруженного бойца в полном объёме идентифицируются после обнаружения. Особенно сложно обстоит дело с представителями рядового состава. Основная причина – солдаты попросту не всегда шли в бой с капсулой или металлическим медальоном, на которых бы значились их личные данные. Это суеверие, благодаря которому бойцы попросту хотели сохранить жизнь. Но горькие законы войны точно не учитывали, кто идёт в бой с капсулой или без неё – гибли в боях и одни, и другие.Поисковики рассказывают, что порой идентификации личности помогает полуистлевший клочок газеты, на котором боец делал определённые пометки. Удача – обнаружение письма, которое солдат перед тем, как идти в бой, положил в карман гимнастёрки. Всего несколько строк от родных позволяют узнать имя бойца, другие его личные данные – что в конечном итоге помогает осуществлению полноценной идентификации.Работа по установлению неизвестных и пропавших без вести защитников Отечества проводится при активной поддержке министерства обороны страны и самим министерством обороны.Жаль, что иногда проделанная кропотливая работа по поиску и идентификации останков советских воинов сама превращается в прах. Речь о том, что, например, в сегодняшней Польше властями открыто санкционирована война с памятниками, воздвигнутыми в честь советских воинов, с захоронениями солдат-освободителей. Могилы подвергаются акциям самого настоящего государственного вандализма. При этом за состояние праха и за цивилизованность его транспортировки на новое место фактически никто не отвечает. Из департаментов польской полиции приходят дежурные отписки о том, что они начали разбирательство. Вот только чаще всего это разбирательство не заканчивается ничем – разрушенные мемориалы и растоптанные могилы уже не возвращаются на свои прежние места.Это чудовищная несправедливость по отношению к памяти тех, кто позволил Польше остаться Польшей и не оказаться немецким захолустьем, пугающим мир чёрным дымом из печей лагерей смерти.Установление Дня Неизвестного Солдата в России – это не просто календарная дата. По большому счёту, это день, когда ещё один раз в году будет отдана дань памяти всем тем, кто погиб при защите нашей Родины, чьи имена, к величайшему сожалению, пока так и не удалось установить. Но в то же время это дата надежды. – Надежды на то, что каждый погибший советский солдат рано или поздно всё же обретёт своё имя, которое уже само по себе является одним из символов Великой Победы.